[Индекс номера 13 (01.02.2018)]



Народный штаб распахивает двери

В понедельник, 5 февраля, в Норильске открывается НАРОДНЫЙ ШТАБ. В период подготовки к президентским выборам он станет основной городской политической площадкой, центром всех дискуссий и встреч политиков с избирателями. Задача Штаба — объяснить, чем предстоящие выборы важны для каждого из нас.



Штаб разместился на первом этаже спортивно–развлекательного комплекса «Арена–Норильск». Помещение с прозрачными стеклянными стенами выбрано с таким расчетом, чтобы за работой волонтеров могли наблюдать все посетители «Арены», а при желании и присоединиться к этой работе. Чем будут заниматься волонтеры Штаба? Для начала они должны пройти обучение. Им расскажут, как грамотно и корректно общаться с избирателями, как суметь объяснить им важность предстоящего голосования. Причем убедить человека именно разумными аргументами, без нажима и стандартного набора страшилок, которым зло–употребляют некоторые российские телеканалы. Планируется, что обучение пройдут несколько сотен добровольцев. На втором этапе волонтеры НАРОДНОГО ШТАБА в кругу своих коллег на предприятиях, среди своих соседей и знакомых будут объяснять, насколько важными для всей страны являются президентские выборы и насколько ценен голос каждого конкретного человека для получения достоверного и легитимного результата. Еще один формат работы — встречи избирателей на площадке Штаба с политиками различного уровня, руководителями города, действующими депутатами, лидерами общественного мнения. К дискуссиям волонтеры намерены привлекать и приезжающих в наш город знаменитостей из мира спорта, культуры и других сфер. Вход на такие мероприятия будет открыт для всех желающих. Рады всем! Созданием НАРОДНОГО ШТАБА мы обязаны инициативной группе жителей Норильска. У Штаба сразу пять сопредседателей. Это учитель русского языка Кристина Чумак, главврач Норильской межрайонной детской больницы Игорь Зайчик, депутат Норильского городского Совета депутатов от Российской экологической партии «Зеленые» Наталья Кармановская, машинист рудника «Таймырский» Константин Юркин и студентка Елена Ладанова. На открытии Штаба журналистов главным образом интересовало, за кого же будут агитировать волонтеры. В ответ Игорь Зайчик пояснил, что волонтеры НАРОДНОГО ШТАБА принципиально не будут заниматься агитацией за какого–то определенного кандидата. Игорь Зайчик, главный врач детской городской больницы – Мы будем рады любому пришедшему вне зависимости от его политических симпатий. Задача наших волонтеров — вовлечь всех избирателей Норильска в выборный процесс. Мы принципиально не будем агитировать ни за одного из кандидатов, их фамилии вообще не будут звучать в этих стенах. Мы лишь хотим показать, что норильчанам свойственна гражданская ответственность и политическая активность. Что нам всем небезразлично, кто встанет у руля нашей большой страны и какой проложит курс для нее в следующие шесть лет, — отметил Игорь Зайчик. Константин Юркин считает, что низкая активность избирателей и использование нечестных приемов со стороны кого–то из кандидатов на грядущих выборах на руку недоброжелателям России. По его словам, за ходом президентской кампании с пристальным вниманием наблюдают все иностранные СМИ. Любые нарушения либо низкая явка позволят им в очередной раз обвинить нас, Россию, в отсутствии демократии и прочих «смертных грехах». – Вызывает удивление, насколько активно некоторые прозападные политики в соцсетях и либеральных СМИ бросились призывать россиян не участвовать в голосовании. Зачем это делается? Чтобы внушить нам недоверие к власти, к любым государственным институтам! А заодно дать повод западным СМИ в очередной раз обвинить нас в отсутствии демократии. Поэтому именно на грядущих президентских выборах так важен будет голос каждого, — отметил Константин Юркин. Убеждать, а не принуждать Из уст российских политиков и в СМИ уже неоднократно звучала мысль о том, что обеспечить не только массовое, но и максимально открытое, безупречное с точки зрения соблюдения законности голосование — это задача государственная. Однако для норильчан выборы Президента России станут еще и голосованием за будущее города, считает сопредседатель НАРОДНОГО ШТАБА, депутат норильского горсовета Наталья Кармановская. Наталья Кармановская, депутат Норильского городского Совета – Мы должны идти на эти выборы, если хотим, чтобы начатые в Норильске экологические программы были продолжены, — отметила депутат. — Если хотим, чтобы город становился с каждым годом чище и зеленее, чтобы продолжалось благоустройство, обновлялись детские площадки, дворы радовали глаз. Есть и такая актуальная проблема, как качество жилого фонда, ей надо активно заниматься уже сегодня. Чтобы все эти вопросы успешно решать, чтобы сохранялись социальные программы для северян, чтобы рос уровень зарплат, нам нужна политическая и экономическая стабильность. Все, кто это понимает, уверена, придут 18 марта на выборы. В НАРОДНОМ ШТАБЕ подчеркивают, что решение государственной задачи по проведению действительно всенародных и открытых выборов лежит в плоскости убеждения, а не принуждения. – Из соцсетей мы знаем, что есть отдельные чиновники в разных регионах России, которые пытаются действовать привычными им методами принуждения. Это абсолютно не наш метод. Мы — волонтеры и принуждать никого не будем, да и не можем. Что мы действительно будем делать, так это убеждать людей. На конкретных примерах показывать, как от результатов выборов напрямую зависит и жизнь всей страны, и жизнь нашего города, и жизнь каждого конкретного норильчанина. Зависит наше личное благополучие, — пояснила сопредседатель Штаба Кристина Чумак. Лучшие друзья девушек – это волонтеры! Чтобы вовлечь в работу НАРОДНОГО ШТАБА как можно больше норильчан, волонтеры будут работать в «Арене» в ежедневном режиме. Прийти и побеседовать с участниками проекта или пообщаться и сделать селфи с действующим депутатами и заезжими VIP–гостями может каждый житель Норильска. По словам студентки Елены Ладановой, всех пришедших будут встречать как дорогих гостей. И уж чаем с печеньем угостят непременно. В свободное от политических дискуссий время на площадке будут проводить уроки ораторского мастерства для молодежи. Известные в Норильске и за его пределами блогеры проведут мастер–классы по ведению личных страничек в соцсетях. Для желающих планируются даже уроки танцев. – Всех ждем в нашем Штабе, рассчитываем, что многие молодые жители Норильска присоединятся к нашему проекту. Я напомню, что 2018 год Указом Президента РФ объявлен Годом волонтера. Так что волонтером сегодня быть модно и престижно. И даже девушки охотнее знакомятся с теми молодыми людьми, у которых есть значок волонтера! — пошутила на открытии Штаба Елена Ладанова. По статистике, нынешняя российская молодежь неохотно ходит на выборы. Поэтому для волонтеров это одна из приоритетных аудиторий. Привлечь к голосованию норильчан в возрасте от 18 до 25 лет и старше — задача сложная, но вполне разрешимая, уверены в НАРОДНОМ ШТАБЕ.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Штаб разместился на первом этаже спортивно–развлекательного комплекса «Арена–Норильск». Помещение с прозрачными стеклянными стенами выбрано с таким расчетом, чтобы за работой волонтеров могли наблюдать все посетители «Арены», а при желании и присоединиться к этой работе.Чем будут заниматься волонтеры Штаба? Для начала они должны пройти обучение. Им расскажут, как грамотно и корректно общаться с избирателями, как суметь объяснить им важность предстоящего голосования. Причем убедить человека именно разумными аргументами, без нажима и стандартного набора страшилок, которым зло–употребляют некоторые российские телеканалы. Планируется, что обучение пройдут несколько сотен добровольцев.На втором этапе волонтеры НАРОДНОГО ШТАБА в кругу своих коллег на предприятиях, среди своих соседей и знакомых будут объяснять, насколько важными для всей страны являются президентские выборы и насколько ценен голос каждого конкретного человека для получения достоверного и легитимного результата.Еще один формат работы — встречи избирателей на площадке Штаба с политиками различного уровня, руководителями города, действующими депутатами, лидерами общественного мнения. К дискуссиям волонтеры намерены привлекать и приезжающих в наш город знаменитостей из мира спорта, культуры и других сфер. Вход на такие мероприятия будет открыт для всех желающих.Созданием НАРОДНОГО ШТАБА мы обязаны инициативной группе жителей Норильска. У Штаба сразу пять сопредседателей. ЭтоНа открытии Штаба журналистов главным образом интересовало, за кого же будут агитировать волонтеры. В ответ Игорь Зайчик пояснил, что волонтеры НАРОДНОГО ШТАБА принципиально не будут заниматься агитацией за какого–то определенного кандидата.– Мы будем рады любому пришедшему вне зависимости от его политических симпатий. Задача наших волонтеров — вовлечь всех избирателей Норильска в выборный процесс. Мы принципиально не будем агитировать ни за одного из кандидатов, их фамилии вообще не будут звучать в этих стенах. Мы лишь хотим показать, что норильчанам свойственна гражданская ответственность и политическая активность. Что нам всем небезразлично, кто встанет у руля нашей большой страны и какой проложит курс для нее в следующие шесть лет, — отметил Игорь Зайчик.считает, что низкая активность избирателей и использование нечестных приемов со стороны кого–то из кандидатов на грядущих выборах на руку недоброжелателям России. По его словам, за ходом президентской кампании с пристальным вниманием наблюдают все иностранные СМИ. Любые нарушения либо низкая явка позволят им в очередной раз обвинить нас, Россию, в отсутствии демократии и прочих «смертных грехах».– Вызывает удивление, насколько активно некоторые прозападные политики в соцсетях и либеральных СМИ бросились призывать россиян не участвовать в голосовании. Зачем это делается? Чтобы внушить нам недоверие к власти, к любым государственным институтам! А заодно дать повод западным СМИ в очередной раз обвинить нас в отсутствии демократии. Поэтому именно на грядущих президентских выборах так важен будет голос каждого, — отметил Константин Юркин.Из уст российских политиков и в СМИ уже неоднократно звучала мысль о том, что обеспечить не только массовое, но и максимально открытое, безупречное с точки зрения соблюдения законности голосование — это задача государственная. Однако для норильчан выборы Президента России станут еще и голосованием за будущее города, считает сопредседатель НАРОДНОГО ШТАБА, депутат норильского горсовета Наталья Кармановская.– Мы должны идти на эти выборы, если хотим, чтобы начатые в Норильске экологические программы были продолжены, — отметила депутат. — Если хотим, чтобы город становился с каждым годом чище и зеленее, чтобы продолжалось благоустройство, обновлялись детские площадки, дворы радовали глаз. Есть и такая актуальная проблема, как качество жилого фонда, ей надо активно заниматься уже сегодня. Чтобы все эти вопросы успешно решать, чтобы сохранялись социальные программы для северян, чтобы рос уровень зарплат, нам нужна политическая и экономическая стабильность. Все, кто это понимает, уверена, придут 18 марта на выборы.В НАРОДНОМ ШТАБЕ подчеркивают, что решение государственной задачи по проведению действительно всенародных и открытых выборов лежит в плоскости убеждения, а не принуждения.– Из соцсетей мы знаем, что есть отдельные чиновники в разных регионах России, которые пытаются действовать привычными им методами принуждения. Это абсолютно не наш метод. Мы — волонтеры и принуждать никого не будем, да и не можем. Что мы действительно будем делать, так это убеждать людей. На конкретных примерах показывать, как от результатов выборов напрямую зависит и жизнь всей страны, и жизнь нашего города, и жизнь каждого конкретного норильчанина. Зависит наше личное благополучие, — пояснила сопредседатель Штаба Кристина Чумак.Чтобы вовлечь в работу НАРОДНОГО ШТАБА как можно больше норильчан, волонтеры будут работать в «Арене» в ежедневном режиме. Прийти и побеседовать с участниками проекта или пообщаться и сделать селфи с действующим депутатами и заезжими VIP–гостями может каждый житель Норильска. По словам студентки Елены Ладановой, всех пришедших будут встречать как дорогих гостей. И уж чаем с печеньем угостят непременно. В свободное от политических дискуссий время на площадке будут проводить уроки ораторского мастерства для молодежи. Известные в Норильске и за его пределами блогеры проведут мастер–классы по ведению личных страничек в соцсетях. Для желающих планируются даже уроки танцев.– Всех ждем в нашем Штабе, рассчитываем, что многие молодые жители Норильска присоединятся к нашему проекту. Я напомню, что 2018 год Указом Президента РФ объявлен Годом волонтера. Так что волонтером сегодня быть модно и престижно. И даже девушки охотнее знакомятся с теми молодыми людьми, у которых есть значок волонтера! — пошутила на открытии Штаба Елена Ладанова.По статистике, нынешняя российская молодежь неохотно ходит на выборы. Поэтому для волонтеров это одна из приоритетных аудиторий. Привлечь к голосованию норильчан в возрасте от 18 до 25 лет и старше — задача сложная, но вполне разрешимая, уверены в НАРОДНОМ ШТАБЕ.

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