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[Индекс номера 13 (01.02.2018)]

 Большая политика 
Выбираем будущее!

На прошлой неделе Норильск посетила эстонская делегация. Среди гостей был и журналист Яанус Пийрсалу. Норильск — не первый в списке северных городов, где побывал Яанус. Делясь впечатлениями, он отметил, что, несмотря на серость, суровость, в Норильске есть ощущение жизни. По сравнению, к примеру, с Воркутой.

Конечно, городам, где есть генеральный спонсор всех проектов, гораздо легче жить, планировать, договариваться о тех или иных планах с руководством региона. Но ведь по сути всего этого может и не быть. Норильск уже проходил уроки конфликтологии и знает, чем это грозит. Вспомните того же Лебедя, при котором каждая защита бюджета превращалась в бои без правил. Повторения видеть не хотелось бы. Ведь Норильску есть что терять.
Выборы Президента — это не обычные выборы. Их нельзя ставить в один ряд с любыми другими. Отдавая свой голос, мы всегда выбираем пути и последствия. Будут потрясения или нет? Желательно обойтись без них. Сохраним накопленное или нет? А его нужно еще и приумножить. Мы выслушаем яркие лозунги, а потом начнем думать приземленно, выискивая то, что напрямую может повлиять на все аспекты качества нашей жизни.
Примеры тому у нас есть. Несмотря на то что полное завершение работ в норильском аэропорту произойдет летом, уже сейчас можно сказать, что сложный проект состоялся. Получен богатый опыт взаимодействия федеральных, краевых, корпоративных и муниципальных структур. И хорошо бы его не в копилке памяти хранить, а использовать в новых проектах, тем более что задач у Норильска много.
Нам нужны дороги, жилищное строительство. Именно это может повлиять на зарплаты, рабочие места, оживление коммерции, а вкупе — на качество жизни. От этого зависит приток нужных сил и средств. Когда мы слышим по телевизору разговоры о необходимости привлечения на какую–либо территорию инвесторов, то должны понимать — инвестор оценивает комплекс факторов: транспортную доступность, инфраструктуру района, наличие квалифицированных кадров.
Однако больше всего для нас актуальна проработка решения проблемы жилищного строительства в Норильске. Не секрет, что наш жилищный фонд сильно изношен. Снос отслуживших свое домов будет продолжен в той или иной прогрессии. Обсуждаются разные варианты развития в городе малоэтажного строительства или капитального ремонта существующего фонда. Ясно, что подобная программа потребует финансирования, без краевых и федеральных средств тут не обойтись.
Насчет помощи есть довольно заезженная, но не потерявшая своей актуальности поговорка: «Под лежачий камень вода не течет». Хочешь, чтобы тебя заметили, организационно и финансово поддержали, — проявляй инициативу сам. Чем выше будет наша общественная активность, тем больше будет к нам внимания, уважения, доверия.
Последние выборы продемонстрировали удручающий итог в 17% явки. 17% голосующих — это не показатель территории с активно переживающим за ее будущее населением. Перевожу на понятный всем язык: большая часть населения показала свое безразличие к судьбе города и своей собственной. Как с таким показателем выходить с проектами на край или в правительство? «А вы точно уверены, что вашим жителям это нужно? Что–то по их активности не видно». С территориями в этом вопросе все обстоит совсем не так, как с людьми, а наоборот: извне помогают не стонущим, а делающим, не сдавшимся, а желающим.
Нет, 17% нас решительно не устраивают! Надо проголосовать так, чтобы не плестись в отстающих, а стать позитивно замеченными, получая репутацию деловой территории и выходя после этого к властям не с униженными мольбами, а с обоснованными требованиями активных граждан своей страны.

Денис Полканов
Фото Владимира Макушкина
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Большая политика 
На прошлой неделе Норильск посетила эстонская делегация. Среди гостей был и журналист Яанус Пийрсалу. Норильск — не первый в списке северных городов, где побывал Яанус. Делясь впечатлениями, он отметил, что, несмотря на серость, суровость, в Норильске есть ощущение жизни. По сравнению, к примеру, с Воркутой.

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