[Индекс номера 13 (01.02.2018)]



Невредно знать

Голосуй там, где удобно

31 января вступил в силу новый порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации. Система открепительных удостоверений отменена — теперь достаточно по интернету или лично заранее подать заявление о включении в список избирателей.



Седьмые в истории России выборы Президента впервые пройдут по новым правилам: теперь каждый совершеннолетний россиянин сможет проголосовать на том избирательном участке, рядом с которым он будет находиться в день выборов — 18 марта. С 31 января в территориальные избирательные комиссии, МФЦ или на сайте госуслуг можно подать заявление с тем, чтобы 18 марта 2018 года проголосовать на том избирательном участке, который будет максимально приближен к месту нахождения избирателя. В каких случаях это необходимо? 1. Если 18 марта вы будете в отъезде — в отпуске или в командировке. 2. Если вы студент и зарегистрированы в Норильске, но 18 марта будете находиться по месту учебы в Красноярске, Санкт–Петербурге или Москве и так далее. 3. Если вы полицейский, спасатель или врач, зарегистрированный по месту жительства в Кайеркане или Талнахе, но в день выборов будете дежурить в Норильске, вдали от своего избирательного участка. Куда обратиться? Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать с 31 января по 12 марта. Есть четыре варианта подачи заявления: 1. В любой территориальной избирательной комиссии (в Норильске она расположена по адресу: Ленинский пр., 26, кабинет 6, телефон (3919) 43–72–55). 2. В любом многофункциональном центре (МФЦ): – в Норильске — ул. Нансена, 69; – в Талнахе — ул. Бауманская, 10; – в Кайеркане — ул. Шахтерская, 4. 3. В электронном виде заявление можно оформить на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Кстати, можно воспользоваться и приложением для мобильных телефонов. 4. С 25 февраля по 12 марта — в любой участковой избирательной комиссии (УИК). Как проголосовать? После обработки вашего заявления вы получите на руки именной талон с номером и адресом избирательного участка, который вы выберете сами. В день выборов, 18 марта, с этим талоном и паспортом нужно прийти на выбранный вами избирательный участок по месту фактического нахождения и проголосовать на выборах Президента Российской Федерации. По всем возникающим вопросам, связанным с голосованием, следует обращаться по телефону 8–800–707–2018 в информационно–справочный центр ЦИК РФ. Звонок бесплатный по всей территории РФ.

Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Седьмые в истории России выборы Президента впервые пройдут по новым правилам: теперь каждый совершеннолетний россиянин сможет проголосовать на том избирательном участке, рядом с которым он будет находиться в день выборов — 18 марта.С 31 января в территориальные избирательные комиссии, МФЦ или на сайте госуслуг можно подать заявление с тем, чтобы 18 марта 2018 года проголосовать на том избирательном участке, который будет максимально приближен к месту нахождения избирателя.1. Если 18 марта вы будете в отъезде — в отпуске или в командировке.2. Если вы студент и зарегистрированы в Норильске, но18 марта будете находиться по месту учебы в Красноярске, Санкт–Петербурге или Москве и так далее.3. Если вы полицейский, спасатель или врач, зарегистрированный по месту жительства в Кайеркане или Талнахе, но в день выборов будете дежурить в Норильске, вдали от своего избирательного участка.Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать с 31 января по 12 марта.Есть четыре варианта подачи заявления:1. В любой территориальной избирательной комиссии(в Норильске она расположена по адресу: Ленинский пр., 26, кабинет 6, телефон (3919) 43–72–55).2. В любом многофункциональном центре (МФЦ):– в Норильске — ул. Нансена, 69;– в Талнахе — ул. Бауманская, 10;– в Кайеркане — ул. Шахтерская, 4.3. В электронном виде заявление можно оформить на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Кстати, можно воспользоваться и приложением для мобильных телефонов.4. С 25 февраля по 12 марта — в любой участковой избирательной комиссии (УИК).После обработки вашего заявления вы получите на руки именной талон с номером и адресом избирательного участка, который вы выберете сами. В день выборов, 18 марта, с этим талоном и паспортом нужно прийти на выбранный вами избирательный участок по месту фактического нахождения и проголосовать на выборах Президента Российской Федерации.По всем возникающим вопросам, связанным с голосованием, следует обращаться по телефону 8–800–707–2018в информационно–справочный центр ЦИК РФ.Звонок бесплатный по всей территории РФ.

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