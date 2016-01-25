[Индекс номера 13 (01.02.2018)]



Мысли вслух

Время выбора

Если вы думаете, что наиважнейшая избирательная кампания страны уже в самом разгаре и все уже определено, хочу разуверить: главное, конечно, впереди. Да, кандидаты известны, программы понятны, первые шумные истории уже случились. Проведена огромная организационная работа, назначены ответственные лица. Однако самое сложное еще только предстоит сделать. 5 февраля в СРК «Арена» на общественных началах откроется народный штаб, который объединит людей с активной жизненной позицией, агитирующих не за кандидатов, а за выборы вообще. Пятерке сопредседателей будут помогать волонтеры, и вы без проблем можете стать одним из них.



Представьте себе творческий коллектив, объединенный идеей постановки отличной пьесы. Написан сценарий, проведен кастинг, есть финансирование, сцена и сроки. Все? Нет. Теперь нужно сделать так, чтобы на премьеру пришли люди, желающие подтянуться до уровня сцены и впитать разумное, доброе, вечное. И только с приходом в театр зрителя действие станет спектаклем, а не очередной репетицией, появится итог, цельность, финализирующая замысел. Аналогия с театром приведена не зря – сейчас многие в давно разрекламированной американской традиции требуют от выборной кампании именно шоу. Всех этих скандальных теледебатов, вбросов, сливов с чемоданами компромата и страдальческих оправданий неудачников. Яркое зрелище, обывателю с попкорном в руках нравится. Это вообще многим нравится: огромное число медийных людей имеет отличную работу, прекрасные гонорары. Однако практика избирательных шоу преследует еще одну цель: заставить избирателя, до предела разгоряченного демонстрируемыми скандалами, прийти на избирательный участок и проголосовать. Другое дело, что голосование чрезмерно взбудораженных и тем озлобленных людей порой дает скверный результат. Российский менталитет совершенно другой. Мы любим шутки, сатиру и культуру политического анекдота. До поры до времени, до момента, когда начинается то, что мы называем уникальным словом «клоунада». Политическую клоунаду Россия никогда не любила, и это понятно. Значит, выбирать нужно серьезно. Страшно представить, что в результате бездумного калькирования к власти придет шоумен, врун, болтун и хохотун, победивший на сцене и собирающийся ровно так же управлять страной... Нет уж, давайте без этого. Но как же тогда убедить людей прийти на избирательные участки? Только осознанной необходимостью один раз в избирательный цикл сказать свое веское слово. Выслушать всех и поступить по своему убеждению. Но — явиться и проголосовать, тем более тогда, когда избирается Президент страны, которому Конституцией предоставлены огромные полномочия. Весь спрос, по большому счету, будет именно с него. Не с Госдумы или премьера — с Президента. Лично мне очень нравятся эти прямые выборы. Мне бы не хотелось иметь Президента картонного, для проформы, как это принято у немцев. И вообще, участие в прямых выборах первого лица есть главное право свободного гражданина — как же им не воспользоваться? Надо быть неравнодушным и реализовать его, потому что неравнодушные люди и выберут неравнодушного. Формалист на руководящем посту — страшное дело. Приведу близкий всем пример: есть промышленный город, стоящий на реке Норильской, в котором случились серьезнейшие, до ЧП, проблемы с водоснабжением. Была построена дамба, поднявшая зеркало реки и давшая городу воду. Я знаю неравнодушных людей, которые этим занимались. И они прекрасно знали, что формально в спасательной операции вполне можно будет найти нарушения. Но нужное дело все–таки сделали и воду в трудное время нашему городу дали. Нарушения, кстати, позже были найдены прокуратурой, которой, впрочем, и положено быть въедливой — такая у них работа. А вот теперь представьте, что на выборы, те или иные, пришел очень маленький процент голосующих. В итоге мнение общества было учтено далеко не полностью. Однако формально руководитель все–таки был избран подавляющим меньшинством — не наилучший из возможных и неравнодушный, а такой человек, который при следующем ЧП уныло разведет руками и сделает все строго по нормам и законам, которые, увы, не бывают эластичными даже в критический момент. Зачем ему лишняя ответственность, он просто вовремя подаст в отставку. А нам зачем такой руководитель? Да, еще живуча известная сентенция: «От моего голоса ничего не зависит, выберут и без меня!». Вот только в рамках этой порочной логики сможет ли отказник в дальнейшем рассчитывать, что его запоздалый голосок на что–то повлияет через год, когда он начнет ворчать и критиковать власть в интернете, доводя себя и других до истерики? Нет, конечно, с чего бы? Ты не воспользовался правом веского слова. Жди следующих выборов и повзрослей к ним, стань неравнодушным в нужный момент, а не после него, когда поезд ушел без тебя. Именно поэтому мы меняем казуальные тертые джинсы на стильный цивильный костюм, дожидаемся, пока жена закончит накладывать макияж, сгребаем детей в охапку и идем на избирательный участок не в статусе наблюдателей за грандиозным скандалом, а как граждане великой страны — серьезно и с уверенностью в своем праве. Между прочим, если вы думаете, что традиция праздничного шествия на важное дело есть продукт советских времен, то ошибаетесь еще раз. Точно так же люди всей семьей ходили на выборы поселкового старосты в царские времена: женщины в самых красивых нарядах, мужчины в белых рубахах, сопливые юные хулиганы прибраны и смиренны. На площади собравшиеся внимали последним речам претендентов, потом тихо советовались, ибо страна наша общинна, она особенным образом социальна в канонах как православия, так и ислама. И сейчас, уже определив своего кандидата, мы раз за разом идем в соцсети и там с наслаждением, громко или тихо, сверяем взгляды и позиции, получая семена рефлексий. Мы не можем иначе. Эти семена мы перетираем, либо утверждаясь в своей позиции, либо впадая в раздумья. Никогда не соглашаясь сразу, мы способны мучиться сомнениями, и это хорошо. Потому как серьезное это дело — выборы. Какое там шоу... И сейчас, приходя семьей на избирательный участок, мы вполне можем, встретив соседа, перекинуться мыслями: что думаешь насчет вон того, глазастого? А как тебе этот, с бородкой? Глядя на официальные плакаты с личными данными и вспоминая все, чего наслушались за эти месяцы — что равнозначно последней речи кандидата, — мы еще раз посоветуемся с женой, да и детям вдобавок кое–что разъясним, они же и бросят бюллетени в урну. Мы не можем иначе, нам важно знать, как реагирует ближний круг, важно мнение сообщества, пусть крошечного. Нам мало индивидуального убеждения. Как поется в песне Высоцкого: «Ты мне лазаря не пой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании». Да, основная работа еще впереди. Оценивая ее объем, я отлично понимаю, что предстоящий путь тяжелей, чем пройденный. Предстоит убеждать и людей, и социумы. Убеждать прийти и проголосовать. Вот здесь наше участие — инициатива неравнодушных — будет более чем уместно, это я и называю гражданским обществом. Так что координаты Штаба запомните. Глядишь, пригодится.

Вадим Денисов Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Представьте себе творческий коллектив, объединенный идеей постановки отличной пьесы. Написан сценарий, проведен кастинг, есть финансирование, сцена и сроки. Все? Нет. Теперь нужно сделать так, чтобы на премьеру пришли люди, желающие подтянуться до уровня сцены и впитать разумное, доброе, вечное. И только с приходом в театр зрителя действие станет спектаклем, а не очередной репетицией, появится итог, цельность, финализирующая замысел. Аналогия с театром приведена не зря – сейчас многие в давно разрекламированной американской традиции требуют от выборной кампании именно шоу. Всех этих скандальных теледебатов, вбросов, сливов с чемоданами компромата и страдальческих оправданий неудачников. Яркое зрелище, обывателю с попкорном в руках нравится. Это вообще многим нравится: огромное число медийных людей имеет отличную работу, прекрасные гонорары.Однако практика избирательных шоу преследует еще одну цель: заставить избирателя, до предела разгоряченного демонстрируемыми скандалами, прийти на избирательный участок и проголосовать. Другое дело, что голосование чрезмерно взбудораженных и тем озлобленных людей порой дает скверный результат.Российский менталитет совершенно другой. Мы любим шутки, сатиру и культуру политического анекдота. До поры до времени, до момента, когда начинается то, что мы называем уникальным словом «клоунада». Политическую клоунаду Россия никогда не любила, и это понятно. Значит, выбирать нужно серьезно. Страшно представить, что в результате бездумного калькирования к власти придет шоумен, врун, болтун и хохотун, победивший на сцене и собирающийся ровно так же управлять страной... Нет уж, давайте без этого.Но как же тогда убедить людей прийти на избирательные участки? Только осознанной необходимостью один раз в избирательный цикл сказать свое веское слово. Выслушать всех и поступить по своему убеждению. Но — явиться и проголосовать, тем более тогда, когда избирается Президент страны, которому Конституцией предоставлены огромные полномочия. Весь спрос, по большому счету, будет именно с него. Не с Госдумы или премьера — с Президента.Лично мне очень нравятся эти прямые выборы. Мне бы не хотелось иметь Президента картонного, для проформы, как это принято у немцев. И вообще, участие в прямых выборах первого лица есть главное право свободного гражданина — как же им не воспользоваться? Надо быть неравнодушным и реализовать его, потому что неравнодушные люди и выберут неравнодушного.Формалист на руководящем посту — страшное дело. Приведу близкий всем пример: есть промышленный город, стоящий на реке Норильской, в котором случились серьезнейшие, до ЧП, проблемы с водоснабжением. Была построена дамба, поднявшая зеркало реки и давшая городу воду. Я знаю неравнодушных людей, которые этим занимались. И они прекрасно знали, что формально в спасательной операции вполне можно будет найти нарушения. Но нужное дело все–таки сделали и воду в трудное время нашему городу дали. Нарушения, кстати, позже были найдены прокуратурой, которой, впрочем, и положено быть въедливой — такая у них работа.А вот теперь представьте, что на выборы, те или иные, пришел очень маленький процент голосующих. В итоге мнение общества было учтено далеко не полностью. Однако формально руководитель все–таки был избран подавляющим меньшинством — не наилучший из возможных и неравнодушный, а такой человек, который при следующем ЧП уныло разведет руками и сделает все строго по нормам и законам, которые, увы, не бывают эластичными даже в критический момент. Зачем ему лишняя ответственность, он просто вовремя подаст в отставку. А нам зачем такой руководитель?Да, еще живуча известная сентенция: «От моего голоса ничего не зависит, выберут и без меня!». Вот только в рамках этой порочной логики сможет ли отказник в дальнейшем рассчитывать, что его запоздалый голосок на что–то повлияет через год, когда он начнет ворчать и критиковать власть в интернете, доводя себя и других до истерики? Нет, конечно, с чего бы? Ты не воспользовался правом веского слова. Жди следующих выборов и повзрослей к ним, стань неравнодушным в нужный момент, а не после него, когда поезд ушел без тебя.Именно поэтому мы меняем казуальные тертые джинсы на стильный цивильный костюм, дожидаемся, пока жена закончит накладывать макияж, сгребаем детей в охапку и идем на избирательный участок не в статусе наблюдателей за грандиозным скандалом, а как граждане великой страны — серьезно и с уверенностью в своем праве. Между прочим, если вы думаете, что традиция праздничного шествия на важное дело есть продукт советских времен, то ошибаетесь еще раз.Точно так же люди всей семьей ходили на выборы поселкового старосты в царские времена: женщины в самых красивых нарядах, мужчины в белых рубахах, сопливые юные хулиганы прибраны и смиренны. На площади собравшиеся внимали последним речам претендентов, потом тихо советовались, ибо страна наша общинна, она особенным образом социальна в канонах как православия, так и ислама. И сейчас, уже определив своего кандидата, мы раз за разом идем в соцсети и там с наслаждением, громко или тихо, сверяем взгляды и позиции, получая семена рефлексий. Мы не можем иначе. Эти семена мы перетираем, либо утверждаясь в своей позиции, либо впадая в раздумья. Никогда не соглашаясь сразу, мы способны мучиться сомнениями, и это хорошо. Потому как серьезное это дело — выборы. Какое там шоу...И сейчас, приходя семьей на избирательный участок, мы вполне можем, встретив соседа, перекинуться мыслями: что думаешь насчет вон того, глазастого? А как тебе этот, с бородкой? Глядя на официальные плакаты с личными данными и вспоминая все, чего наслушались за эти месяцы — что равнозначно последней речи кандидата, — мы еще раз посоветуемся с женой, да и детям вдобавок кое–что разъясним, они же и бросят бюллетени в урну. Мы не можем иначе, нам важно знать, как реагирует ближний круг, важно мнение сообщества, пусть крошечного. Нам мало индивидуального убеждения. Как поется в песне Высоцкого: «Ты мне лазаря не пой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании».Да, основная работа еще впереди. Оценивая ее объем, я отлично понимаю, что предстоящий путь тяжелей, чем пройденный. Предстоит убеждать и людей, и социумы. Убеждать прийти и проголосовать. Вот здесь наше участие — инициатива неравнодушных — будет более чем уместно, это я и называю гражданским обществом.Так что координаты Штаба запомните. Глядишь, пригодится.

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