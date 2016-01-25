[Индекс номера 13 (01.02.2018)]



В старом городе

Норильск - город хлебный

Самые яркие события, которые произошли в начале февраля: первую продукцию выпустил норильский хлебозавод, была организована станции скорой помощи, в автобусах появились компостеры. Об этих и других событиях — в рубрике–календаре «Заполярной правды».



8 февраля 1945 года В этот день на норильском хлебозаводе выпекли первый хлеб, с тех пор 8 февраля считается днем рождения старейшего на территории предприятия пищевой промышленности. Это, конечно, был не самый первый хлеб Норильска, до того работали маленькие пекарни при лаготделениях, на Медвежке, на Западном, в 80–м квартале, в Кайеркане. Но на всех хлеба не хватало. Как вспоминали свидетели тех лет, перед пуском завода объявили набор кадров, и старый московский пекарь Иван Моисеев в январе 1945–го преподавал техминимум в еще холодном помещении завода. К началу 1961–го уже и новый хлебозавод не справлялся с потребностями Норильска по количеству и особенно ассортименту хлеба. Ведь он кормил и воинские части, и рыбаков, и геологов. В 1962 году началась его масштабная реконструкция, причем при действующем производстве, в середине 1970–х построили новый корпус. На хлебозаводе установили новые печи, увеличив их количество и переведя с угля на электричество. На новых дополнительных площадях организовали кондитерский цех с автоматическими линиями по производству печенья, пряников, сушек, вафель, тортов. Комбинат за валюту приобрел упаковочную машину. На заводе работала линия по выработке макаронных изделий: трубчатых макарон, яичной вермишели, ракушек различных конфигураций. Даже в городских ресторанах их поначалу подавали как особое блюдо — «макароны норильского производства», и норильчане с удовольствием их ели. Первая выпечка норильского хлебозавода. 1945 год Выставка продукции местных производителей. 1988 год Торт «Сказка» Здание хлебозавода. 1950–е годы А ещё в феврале... 1 февраля 1939 года в Норильске была организована станция скорой помощи. 1 февраля 1958 года работники комбината перешли на 7–часовой рабочий день. 1 февраля 1973 года в городских автобусах появились первые компостеры. 1 февраля 1970 года Дворец пионеров и школьников, находившийся в ведении Норильского окружкома профсоюзов, перешел под начало городского отдела народного образования. Теперь эта дата считается днем рождения Дворца творчества детей и юношества Норильска. 4 февраля 1941 года родился Владислав Иванович Пьявко, оперный певец, заслуженный артист РСФСР, почетный гражданин Норильска. 4 февраля 1955 года норильская центральная библиотека открыла свои двери для читателей. Размещалась она тогда в маленьком помещении на ул. Комсомольской, 12. 4 февраля 1971 года Дворец спорта «Арктика» принял первых приезжих гостей: на норильском льду провели первенство СССР по хоккею с шайбой класса «Б» Дальневосточной зоны. 5 февраля 1988 года на улице Комсомольской был открыт магазин «Малыш». 6 февраля 1972 года открылся кинотеатр «Талнах», сегодня это КДЦ им. В. Высоцкого. 8 февраля 1936 года родилась Агдо (Евдокия) Егоровна Аксенова, долганская поэтесса, почетный гражданин Таймыра. Норильский автобус Одна из первых карет скорой помощи. 1940–е годы О чем писали газеты Талнах, поселок Геологов. 1960–е годы «Дом за домом растет талнахская улица. Первый... пятый... восьмой... и вот уже десять корпусов стоят в лесу. Одиннадцатый и двенадцатый строятся. Они будут готовы к 31 января, так что первая неделя февраля будет неделей новоселий. Дома на Талнахе деревянные, совсем не похожие на шестиэтажные громады центральных улиц города. Но талнахцы довольны этими домами. В них, неказистых на вид, теплые и уютные квартиры, мало чем отличающиеся от городских. Строительство поселка продолжается. Придет весна, растает снег, и сразу видно станет, как много уже сделано там, где в прошлом году только рубили просеку». «Норильский строитель», 1963 год

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этот день на норильском хлебозаводе выпекли первый хлеб, с тех пор 8 февраля считается днем рождения старейшего на территории предприятия пищевой промышленности. Это, конечно, был не самый первый хлеб Норильска, до того работали маленькие пекарни при лаготделениях, на Медвежке, на Западном, в 80–м квартале, в Кайеркане. Но на всех хлеба не хватало. Как вспоминали свидетели тех лет, перед пуском завода объявили набор кадров, и старый московский пекарь Иван Моисеев в январе 1945–го преподавал техминимум в еще холодном помещении завода. К началу 1961–го уже и новый хлебозавод не справлялся с потребностями Норильска по количеству и особенно ассортименту хлеба. Ведь он кормил и воинские части, и рыбаков, и геологов. В 1962 году началась его масштабная реконструкция, причем при действующем производстве, в середине 1970–х построили новый корпус. На хлебозаводе установили новые печи, увеличив их количество и переведя с угля на электричество. На новых дополнительных площадях организовали кондитерский цех с автоматическими линиями по производству печенья, пряников, сушек, вафель, тортов. Комбинат за валюту приобрел упаковочную машину. На заводе работала линия по выработке макаронных изделий: трубчатых макарон, яичной вермишели, ракушек различных конфигураций. Даже в городских ресторанах их поначалу подавали как особое блюдо — «макароны норильского производства», и норильчане с удовольствием их ели.в Норильске была организована станция скорой помощи.работники комбината перешли на 7–часовой рабочий день.в городских автобусах появились первые компостеры.Дворец пионеров и школьников, находившийся в ведении Норильского окружкома профсоюзов, перешел под начало городского отдела народного образования. Теперь эта дата считается днем рождения Дворца творчества детей и юношества Норильска.родился Владислав Иванович Пьявко, оперный певец, заслуженный артист РСФСР, почетный гражданин Норильска.норильская центральная библиотека открыла свои двери для читателей. Размещалась она тогда в маленьком помещении наул. Комсомольской, 12.Дворец спорта «Арктика» принял первых приезжих гостей: на норильском льду провели первенство СССР по хоккею с шайбой класса «Б» Дальневосточной зоны.на улице Комсомольской был открыт магазин «Малыш».открылся кинотеатр «Талнах», сегодня это КДЦ им. В. Высоцкого.родилась Агдо (Евдокия) Егоровна Аксенова, долганская поэтесса, почетный гражданин Таймыра.«Дом за домом растет талнахская улица. Первый... пятый... восьмой... и вот уже десять корпусов стоят в лесу. Одиннадцатый и двенадцатый строятся. Они будут готовы к 31 января, так что первая неделя февраля будет неделей новоселий. Дома на Талнахе деревянные, совсем не похожие на шестиэтажные громады центральных улиц города. Но талнахцы довольны этими домами. В них, неказистых на вид, теплые и уютные квартиры, мало чем отличающиеся от городских. Строительство поселка продолжается. Придет весна, растает снег, и сразу видно станет, как много уже сделано там, где в прошлом году только рубили просеку».

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