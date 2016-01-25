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[Индекс номера 13 (01.02.2018)]

 В старом городе 
Норильск - город хлебный

Самые яркие события, которые произошли в начале февраля: первую продукцию выпустил норильский хлебозавод, была организована станции скорой помощи, в автобусах появились компостеры. Об этих и других событиях — в рубрике–календаре «Заполярной правды».

8 февраля 1945 года
В этот день на норильском хлебозаводе выпекли первый хлеб, с тех пор 8 февраля считается днем рождения старейшего на территории предприятия пищевой промышленности. Это, конечно, был не самый первый хлеб Норильска, до того работали маленькие пекарни при лаготделениях, на Медвежке, на Западном, в 80–м квартале, в Кайеркане. Но на всех хлеба не хватало. Как вспоминали свидетели тех лет, перед пуском завода объявили набор кадров, и старый московский пекарь Иван Моисеев в январе 1945–го преподавал техминимум в еще холодном помещении завода. К началу 1961–го уже и новый хлебозавод не справлялся с потребностями Норильска по количеству и особенно ассортименту хлеба. Ведь он кормил и воинские части, и рыбаков, и геологов. В 1962 году началась его масштабная реконструкция, причем при действующем производстве, в середине 1970–х построили новый корпус. На хлебозаводе установили новые печи, увеличив их количество и переведя с угля на электричество. На новых дополнительных площадях организовали кондитерский цех с автоматическими линиями по производству печенья, пряников, сушек, вафель, тортов. Комбинат за валюту приобрел упаковочную машину. На заводе работала линия по выработке макаронных изделий: трубчатых макарон, яичной вермишели, ракушек различных конфигураций. Даже в городских ресторанах их поначалу подавали как особое блюдо — «макароны норильского производства», и норильчане с удовольствием их ели.
Первая выпечка норильского хлебозавода. 1945 год
Выставка продукции местных производителей. 1988 год
Торт «Сказка»
Здание хлебозавода. 1950–е годы
А ещё в феврале...
1 февраля 1939 года в Норильске была организована станция скорой помощи.
1 февраля 1958 года работники комбината перешли на 7–часовой рабочий день.
1 февраля 1973 года в городских автобусах появились первые компостеры.
1 февраля 1970 года Дворец пионеров и школьников, находившийся в ведении Норильского окружкома профсоюзов, перешел под начало городского отдела народного образования. Теперь эта дата считается днем рождения Дворца творчества детей и юношества Норильска.
4 февраля 1941 года родился Владислав Иванович Пьявко, оперный певец, заслуженный артист РСФСР, почетный гражданин Норильска.
4 февраля 1955 года норильская центральная библиотека открыла свои двери для читателей. Размещалась она тогда в маленьком помещении на
ул. Комсомольской, 12.
4 февраля 1971 года Дворец спорта «Арктика» принял первых приезжих гостей: на норильском льду провели первенство СССР по хоккею с шайбой класса «Б» Дальневосточной зоны.
5 февраля 1988 года на улице Комсомольской был открыт магазин «Малыш».
6 февраля 1972 года открылся кинотеатр «Талнах», сегодня это КДЦ им. В. Высоцкого.
8 февраля 1936 года родилась Агдо (Евдокия) Егоровна Аксенова, долганская поэтесса, почетный гражданин Таймыра.
Норильский автобус
Одна из первых карет скорой помощи. 1940–е годы
О чем писали газеты
Талнах, поселок Геологов. 1960–е годы
«Дом за домом растет талнахская улица. Первый... пятый... восьмой... и вот уже десять корпусов стоят в лесу. Одиннадцатый и двенадцатый строятся. Они будут готовы к 31 января, так что первая неделя февраля будет неделей новоселий. Дома на Талнахе деревянные, совсем не похожие на шестиэтажные громады центральных улиц города. Но талнахцы довольны этими домами. В них, неказистых на вид, теплые и уютные квартиры, мало чем отличающиеся от городских. Строительство поселка продолжается. Придет весна, растает снег, и сразу видно станет, как много уже сделано там, где в прошлом году только рубили просеку».
«Норильский строитель», 1963 год

Светлана Гунина
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Статьи текущего номера:
 
В понедельник, 5 февраля, в Норильске открывается НАРОДНЫЙ ШТАБ. В период подготовки к президентским выборам он станет основной городской политической площадкой, центром всех дискуссий и встреч политиков с избирателями. Задача Штаба — объяснить, чем предстоящие выборы важны для каждого из нас.

Большая политика 
На прошлой неделе Норильск посетила эстонская делегация. Среди гостей был и журналист Яанус Пийрсалу. Норильск — не первый в списке северных городов, где побывал Яанус. Делясь впечатлениями, он отметил, что, несмотря на серость, суровость, в Норильске есть ощущение жизни. По сравнению, к примеру, с Воркутой.

Невредно знать 
31 января вступил в силу новый порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации. Система открепительных удостоверений отменена — теперь достаточно по интернету или лично заранее подать заявление о включении в список избирателей.

Мысли вслух 
Если вы думаете, что наиважнейшая избирательная кампания страны уже в самом разгаре и все уже определено, хочу разуверить: главное, конечно, впереди. Да, кандидаты известны, программы понятны, первые шумные истории уже случились. Проведена огромная организационная работа, назначены ответственные лица. Однако самое сложное еще только предстоит сделать. 5 февраля в СРК «Арена» на общественных началах откроется народный штаб, который объединит людей с активной жизненной позицией, агитирующих не за кандидатов, а за выборы вообще. Пятерке сопредседателей будут помогать волонтеры, и вы без проблем можете стать одним из них.

В старом городе 
Самые яркие события, которые произошли в начале февраля: первую продукцию выпустил норильский хлебозавод, была организована станции скорой помощи, в автобусах появились компостеры. Об этих и других событиях — в рубрике–календаре «Заполярной правды».

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Выплаты, детские пособия и многое другое: что изменилось в российском законодательстве с 1 февраля 2018 года.

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 1 февраля 2018 
16:54 Студенты Норильского колледжа искусств прочли письма и дневники блокадников.
16:30 В лидерах - норильская "Территория добра". В Красноярском крае составили рейтинг благотворительных фондов.
16:06 Более полумиллиарда рублей получил Красноярск из федерального бюджета на выплаты за рождение первого ребенка. В Норильске будут платить на пять тысяч больше, чем в Красноярске.
15:18 Норильск вошел в электронный сборник путешествий. Наш Фестиваль северной ягоды стал известен на всю Россию.
15:10 Первоклашек станет больше. Сегодня в Норильске начинается прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год.
14:29 Угроза миновала? Норильские коммунальщики сбросили снежную глыбу с жилого дома на Павлова, 12.
14:18 Норильчан приглашают на праздник встречи солнца «Хэйро». Он пройдет в субботу, 3 февраля, в Молодежном центре Кайеркана.
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12:03 С сегодняшнего дня в Норильске сотрудники полиции начинают проверку школ на предмет оснащения охранников металлодетекторами.
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