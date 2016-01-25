[Индекс номера 13 (01.02.2018)]



Актуально

Главные законы, которые заработают в России в феврале

Выплаты, детские пособия и многое другое: что изменилось в российском законодательстве с 1 февраля 2018 года.



Выплаты С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Пенсионный фонд выплачивает ее федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда. Это более 15,4 миллиона человек. Стоимость набора социальных услуг составит 1075 рублей 19 копеек в месяц. В эту стоимость войдут обеспечение необходимыми медикаментами (828 рублей 14 копеек), предоставление путевки на санаторно–курортное лечение для профилактики основных заболеваний (128 рублей 11 копеек) и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (118 рублей 94 копейки). Получить загранпаспорт станет проще С 1 февраля многофункциональные центры обяжут выдавать загранпаспорта нового поколения. Об этом говорится в Постановлении правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 797. Эту госуслугу должен обязательно предоставлять хотя бы один МФЦ в городе с численностью населения более 100 тысяч человек. До этого гражданам приходилось обращаться в органы Министерства внутренних дел, которое с прошлого года взяло на себя обязанности Федеральной миграционной службы, а МФЦ могли лишь принимать документы. Детские пособия В феврале на уровень прошлогодней инфляции будет проиндексирован размер детских денежных пособий. В 2018 году коэффициент увеличения составит 1,025 (то есть 2,5%), он коснется как ежемесячных, так и единоразовых выплат. Размер разового пособия при усыновлении ребенка составит 16 тысяч 759 рублей. Выплаты беременным женам солдат срочной службы станут равны 26 539 рублям. За усыновление детей–инвалидов будет полагаться 128 тысяч рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличится до 3 тысяч 142 рублей. Материнский капитал С 5 февраля обладатель сертификата на материнский капитал может получить справку о размере капитала или его оставшейся части. Для получения справки в бумажном или электронном виде необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России, через портал «Госуслуги» или личный кабинет застрахованного лица. Налоги С 18 февраля вносятся изменения в форму 3–НДФЛ и порядок ее заполнения, именно обновленная форма используется для предоставления в налоговые органы декларации о доходах за 2017 год. Торговля С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме. Сейчас все операции по продаже товаров хранятся в фискальной памяти контрольно–кассовой машины и только раз в год передаются в налоговый орган. При этом у продавцов есть время откорректировать показатели в свою пользу. Новые же кассовые аппараты будут передавать каждый расчет в режиме реального времени. Так что размер реальной выручки скрыть уже не удастся. И с нее же придется платить налоги. В среднем новый кассовый аппарат стоит 20–25 тысяч рублей, для предпринимателей будет предусмотрен налоговый вычет на их покупку. Жильё У россиян, которые до сих пор снимают квартиру у государства по договору социального найма, остался последний шанс совершенно бесплатно оформить ее в собственность — до конца программы приватизации жилья в России остался всего месяц. Последняя дата подачи заявления — 28 февраля. После этой даты стать официальным хозяином своих квадратных метров можно будет только одним способом — выкупив их у государства по рыночной цене. В народе уже назвали это “платной приватизацией”. Но не исключено, что это правило будет действовать не для всех. Программу по бесплатному оформлению жилья в собственность хотят продлить для трех категорий граждан. Законопроект с таким предложением Госдума приняла в первом чтении на прошлой неделе.

Светлана Мельникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Пенсионный фонд выплачивает ее федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда. Это более 15,4 миллиона человек. Стоимость набора социальных услуг составит 1075 рублей 19 копеек в месяц. В эту стоимость войдут обеспечение необходимыми медикаментами (828 рублей 14 копеек), предоставление путевки на санаторно–курортное лечение для профилактики основных заболеваний (128 рублей 11 копеек) и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (118 рублей 94 копейки).С 1 февраля многофункциональные центры обяжут выдавать загранпаспорта нового поколения. Об этом говорится в Постановлении правительства РФ от 27 сентября 2011 года№ 797. Эту госуслугу должен обязательно предоставлять хотя бы один МФЦ в городе с численностью населения более 100 тысяч человек. До этого гражданам приходилось обращаться в органы Министерства внутренних дел, которое с прошлого года взяло на себя обязанности Федеральной миграционной службы, а МФЦ могли лишь принимать документы.В феврале на уровень прошлогодней инфляции будет проиндексирован размер детских денежных пособий. В 2018 году коэффициент увеличения составит 1,025 (то есть 2,5%), он коснется как ежемесячных, так и единоразовых выплат. Размер разового пособия при усыновлении ребенка составит 16 тысяч 759 рублей. Выплаты беременным женам солдат срочной службы станут равны 26 539 рублям. За усыновление детей–инвалидов будет полагаться 128 тысяч рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличится до 3 тысяч 142 рублей.С 5 февраля обладатель сертификата на материнский капитал может получить справку о размере капитала или его оставшейся части. Для получения справки в бумажном или электронном виде необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России, через портал «Госуслуги» или личный кабинет застрахованного лица.С 18 февраля вносятся изменения в форму 3–НДФЛ и порядок ее заполнения, именно обновленная форма используется для предоставления в налоговые органы декларации о доходах за 2017 год.С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме. Сейчас все операции по продаже товаров хранятся в фискальной памяти контрольно–кассовой машины и только раз в год передаются в налоговый орган. При этом у продавцов есть время откорректировать показатели в свою пользу. Новые же кассовые аппараты будут передавать каждый расчет в режиме реального времени. Так что размер реальной выручки скрыть уже не удастся. И с нее же придется платить налоги.В среднем новый кассовый аппарат стоит 20–25 тысяч рублей, для предпринимателей будет предусмотрен налоговый вычет на их покупку.У россиян, которые до сих пор снимают квартиру у государства по договору социального найма, остался последний шанс совершенно бесплатно оформить ее в собственность — до конца программы приватизации жилья в России остался всего месяц.Последняя дата подачи заявления —28 февраля. После этой даты стать официальным хозяином своих квадратных метров можно будет только одним способом — выкупив их у государства по рыночной цене. В народе уже назвали это “платной приватизацией”.Но не исключено, что это правило будет действовать не для всех. Программу по бесплатному оформлению жилья в собственность хотят продлить для трех категорий граждан. Законопроект с таким предложением Госдума приняла в первом чтении на прошлой неделе.

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