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[Индекс номера 13 (01.02.2018)]

 Актуально 
Главные законы, которые заработают в России в феврале

Выплаты, детские пособия и многое другое: что изменилось в российском законодательстве с 1 февраля 2018 года.

Выплаты
С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Пенсионный фонд выплачивает ее федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда. Это более 15,4 миллиона человек. Стоимость набора социальных услуг составит 1075 рублей 19 копеек в месяц. В эту стоимость войдут обеспечение необходимыми медикаментами (828 рублей 14 копеек), предоставление путевки на санаторно–курортное лечение для профилактики основных заболеваний (128 рублей 11 копеек) и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (118 рублей 94 копейки).
Получить загранпаспорт станет проще
С 1 февраля многофункциональные центры обяжут выдавать загранпаспорта нового поколения. Об этом говорится в Постановлении правительства РФ от 27 сентября 2011 года
№ 797. Эту госуслугу должен обязательно предоставлять хотя бы один МФЦ в городе с численностью населения более 100 тысяч человек. До этого гражданам приходилось обращаться в органы Министерства внутренних дел, которое с прошлого года взяло на себя обязанности Федеральной миграционной службы, а МФЦ могли лишь принимать документы.
Детские пособия
В феврале на уровень прошлогодней инфляции будет проиндексирован размер детских денежных пособий. В 2018 году коэффициент увеличения составит 1,025 (то есть 2,5%), он коснется как ежемесячных, так и единоразовых выплат. Размер разового пособия при усыновлении ребенка составит 16 тысяч 759 рублей. Выплаты беременным женам солдат срочной службы станут равны 26 539 рублям. За усыновление детей–инвалидов будет полагаться 128 тысяч рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличится до 3 тысяч 142 рублей.
Материнский капитал
С 5 февраля обладатель сертификата на материнский капитал может получить справку о размере капитала или его оставшейся части. Для получения справки в бумажном или электронном виде необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России, через портал «Госуслуги» или личный кабинет застрахованного лица.
Налоги
С 18 февраля вносятся изменения в форму 3–НДФЛ и порядок ее заполнения, именно обновленная форма используется для предоставления в налоговые органы декларации о доходах за 2017 год.
Торговля
С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме. Сейчас все операции по продаже товаров хранятся в фискальной памяти контрольно–кассовой машины и только раз в год передаются в налоговый орган. При этом у продавцов есть время откорректировать показатели в свою пользу. Новые же кассовые аппараты будут передавать каждый расчет в режиме реального времени. Так что размер реальной выручки скрыть уже не удастся. И с нее же придется платить налоги.
В среднем новый кассовый аппарат стоит 20–25 тысяч рублей, для предпринимателей будет предусмотрен налоговый вычет на их покупку.
Жильё
У россиян, которые до сих пор снимают квартиру у государства по договору социального найма, остался последний шанс совершенно бесплатно оформить ее в собственность — до конца программы приватизации жилья в России остался всего месяц.
Последняя дата подачи заявления —
28 февраля. После этой даты стать официальным хозяином своих квадратных метров можно будет только одним способом — выкупив их у государства по рыночной цене. В народе уже назвали это “платной приватизацией”.
Но не исключено, что это правило будет действовать не для всех. Программу по бесплатному оформлению жилья в собственность хотят продлить для трех категорий граждан. Законопроект с таким предложением Госдума приняла в первом чтении на прошлой неделе.

Светлана Мельникова
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Статьи текущего номера:
 
В понедельник, 5 февраля, в Норильске открывается НАРОДНЫЙ ШТАБ. В период подготовки к президентским выборам он станет основной городской политической площадкой, центром всех дискуссий и встреч политиков с избирателями. Задача Штаба — объяснить, чем предстоящие выборы важны для каждого из нас.

Большая политика 
На прошлой неделе Норильск посетила эстонская делегация. Среди гостей был и журналист Яанус Пийрсалу. Норильск — не первый в списке северных городов, где побывал Яанус. Делясь впечатлениями, он отметил, что, несмотря на серость, суровость, в Норильске есть ощущение жизни. По сравнению, к примеру, с Воркутой.

Невредно знать 
31 января вступил в силу новый порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации. Система открепительных удостоверений отменена — теперь достаточно по интернету или лично заранее подать заявление о включении в список избирателей.

Мысли вслух 
Если вы думаете, что наиважнейшая избирательная кампания страны уже в самом разгаре и все уже определено, хочу разуверить: главное, конечно, впереди. Да, кандидаты известны, программы понятны, первые шумные истории уже случились. Проведена огромная организационная работа, назначены ответственные лица. Однако самое сложное еще только предстоит сделать. 5 февраля в СРК «Арена» на общественных началах откроется народный штаб, который объединит людей с активной жизненной позицией, агитирующих не за кандидатов, а за выборы вообще. Пятерке сопредседателей будут помогать волонтеры, и вы без проблем можете стать одним из них.

В старом городе 
Самые яркие события, которые произошли в начале февраля: первую продукцию выпустил норильский хлебозавод, была организована станции скорой помощи, в автобусах появились компостеры. Об этих и других событиях — в рубрике–календаре «Заполярной правды».

Актуально 
Выплаты, детские пособия и многое другое: что изменилось в российском законодательстве с 1 февраля 2018 года.

Новости:
 1 февраля 2018 
16:54 Студенты Норильского колледжа искусств прочли письма и дневники блокадников.
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16:06 Более полумиллиарда рублей получил Красноярск из федерального бюджета на выплаты за рождение первого ребенка. В Норильске будут платить на пять тысяч больше, чем в Красноярске.
15:18 Норильск вошел в электронный сборник путешествий. Наш Фестиваль северной ягоды стал известен на всю Россию.
15:10 Первоклашек станет больше. Сегодня в Норильске начинается прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год.
14:29 Угроза миновала? Норильские коммунальщики сбросили снежную глыбу с жилого дома на Павлова, 12.
14:18 Норильчан приглашают на праздник встречи солнца «Хэйро». Он пройдет в субботу, 3 февраля, в Молодежном центре Кайеркана.
13:35 Сегодня в Норильске в ДТП пострадали два человека. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют госавтоинспекторы.
12:03 С сегодняшнего дня в Норильске сотрудники полиции начинают проверку школ на предмет оснащения охранников металлодетекторами.
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