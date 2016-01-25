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День Шахтёра

[Индекс номера 140 (07.09.2018)]

Широкий выбор

Норильчане смогут лично пообщаться с депутатами горсовета, решить коммунальные проблемы и даже сделать прививку от гриппа, придя в это воскресенье, 9 сентября, на свой избирательный участок.

О выездной медицинской услуге на брифинге для норильских СМИ рассказал Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела в Норильске министерства здравоохранения Красноярского края.
– Специально к 9 сентября на территорию самолетом доставили 2014 вакцин. Вакцинация пройдет на тех избирательных участках, где есть медицинские кабинеты. Паспорт для процедуры обязателен, полис — приветствуется. Предназначена услуга только для взрослого населения.
Кроме того, на участках горожан будут ждать консультанты по вопросам ЖКХ — прекрасная возможность решить наболевшие проблемы с представителями своих управляющих компаний.
— Это очень удобно, — уверяет председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. — Напомню также, что большинство депутатов собираются вести на участках прием граждан, ни одно обращение к ним не останется без внимания.
Как и во время выборов президента в марте этого года, на избирательных участках снова будет проводиться опрос населения: в небольших анкетах можно оставить свои предложения по улучшению качества жилищно–коммунальных услуг. Любой неравнодушный норильчанин имеет право высказать собственное видение в плане развития инфраструктуры, благоустройства своего района, двора, дома, подъезда и т. д.
Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства, отметила, что в традициях норильчан — ходить на выборы семьями. Поэтому запланирована масса мероприятий по интересам.
Объединят же всех солдатская каша с горячим чаем, любимые мелодии в исполнении творческих коллективов, уличные гулянья и выставки. «Осенний разгуляй», приуроченный к выборам губернатора края, начнется на большинстве площадок в 14 часов дня, в Кайеркане, Снежногорске и Оганере — в 13.00.
Кроме того, в течение всего дня в Норильске будет продаваться продукция не только местных товаропроизводителей, но и овощи, фрукты, ягоды, выращенные в Красноярском крае, причем по ценам ниже среднерыночных.

Марина Хорошевская
Фото Владимира Макушкина
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Норильчане смогут лично пообщаться с депутатами горсовета, решить коммунальные проблемы и даже сделать прививку от гриппа, придя в это воскресенье, 9 сентября, на свой избирательный участок.

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