[Индекс номера 140 (07.09.2018)]



Закон и порядок

На грани

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний совместно с представителями других ведомств навестили своих подопечных на дому.



Подобные рейды сотрудники ГУФСИН проводят ежемесячно. Осужденных, наказание которых не связано с лишением свободы, проверяют по месту жительства, работы и учебы, с ними проводятся профилактические беседы. А ежеквартально в выездах участвуют и специалисты других органов и учреждений системы профилактики — участковые, представители инспекции по делам несовершеннолетних, ОИК–30, СИЗО–4, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центра семьи «Норильский», отдела судебных приставов. — Данное мероприятие направлено на предупреждение совершения новых преступлений и профилактику правонарушений со стороны осужденных, — говорит начальник Норильского филиала ГУФСИН России по Красноярскому краю Ирина Школьникова. — С начала этого года через наше ведомство прошли 1080 осужденных, 11 из которых — несовершеннолетние. Работы в последние годы у нас прибавилось. Это связано с тем, что уголовное законодательство становится мягче, появляются альтернативные виды наказания, способствующие исправлению осужденных. Сейчас на учете в уголовно–исполнительной инспекции состоят 663 осужденных (в том числе восемь несовершеннолетних). За злостное уклонение от отбывания наказания, систематическое нарушение обязанностей и ограничений 55 осужденным по представлению уголовно–исполнительной инспекции действующее наказание заменено на лишение свободы, 209 — продлены испытательные сроки, на 131 — возложены дополнительные обязанности, на 28 — дополнительные ограничения. С 44 осужденных, вставших на путь исправления, снята судимость. — Подростки являются одной из самых уязвимых категорий граждан, — поясняет психолог Норильского филиала ГУФСИН России по Красноярскому краю Лилия Кажанова. Мы выезжаем по адресу, где проживает 17–летний подросток, не так давно пойманный на ложном звонке о минировании. Юноша в беседе с сотрудниками надзорных органов ведет себя спокойно и приветливо. По его словам, он до сих пор сожалеет о необдуманном проступке. По заверению главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Алены Шифиной, с телефонным хулиганом ведется комплексная межведомственная профилактическая работа, при этом учитывается то, что ранее у него не было приводов в полицию, а по месту учебы он характеризуется положительно. — Парень просто сглупил, и мы надеемся, что в будущем он не повторит своих ошибок, — говорит старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Любовь Косикаева. Специалисты надзорных учреждений полагают, что многие из их подопечных преступили закон по недомыслию — лишь 30% из них уже были судимы. В доказательство приведем один из таких примеров: — Четыре года назад в одной из соцсетей я наткнулась на объявление о том, что требуется курьер для развоза какой–то документации, — прячет глаза молодая норильчанка. — О деталях работы я узнала позже, мне предложили участие в распространении наркотиков. Увы, я согласилась. Позже меня задержали, провели обыск... В итоге я получила отсрочку от отбывания наказания по достижении моим ребенком 14 лет. Девушка целиком осознала неправильность своих действий, ребенка воспитывает в благополучных условиях и делает все, чтобы вновь заручиться доверием общества, утверждают стражи порядка. Что ж, сомневаться в их словах не приходится: они свое дело знают.

Михаил Туаев Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Подобные рейды сотрудники ГУФСИН проводят ежемесячно. Осужденных, наказание которых не связано с лишением свободы, проверяют по месту жительства, работы и учебы, с ними проводятся профилактические беседы. А ежеквартально в выездах участвуют и специалисты других органов и учреждений системы профилактики — участковые, представители инспекции по делам несовершеннолетних, ОИК–30, СИЗО–4, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центра семьи «Норильский», отдела судебных приставов.— Данное мероприятие направлено на предупреждение совершения новых преступлений и профилактику правонарушений со стороны осужденных, — говорит. — С начала этого года через наше ведомство прошли 1080 осужденных, 11 из которых — несовершеннолетние. Работы в последние годы у нас прибавилось. Это связано с тем, что уголовное законодательство становится мягче, появляются альтернативные виды наказания, способствующие исправлению осужденных.Сейчас на учете в уголовно–исполнительной инспекции состоят 663 осужденных (в том числе восемь несовершеннолетних). За злостное уклонение от отбывания наказания, систематическое нарушение обязанностей и ограничений 55 осужденным по представлению уголовно–исполнительной инспекции действующее наказание заменено на лишение свободы, 209 — продлены испытательные сроки, на 131 — возложены дополнительные обязанности, на 28 — дополнительные ограничения. С 44 осужденных, вставших на путь исправления, снята судимость.— Подростки являются одной из самых уязвимых категорий граждан, — поясняетМы выезжаем по адресу, где проживает 17–летний подросток, не так давно пойманный на ложном звонке о минировании. Юноша в беседе с сотрудниками надзорных органов ведет себя спокойно и приветливо. По его словам, он до сих пор сожалеет о необдуманном проступке.По заверению, с телефонным хулиганом ведется комплексная межведомственная профилактическая работа, при этом учитывается то, что ранее у него не было приводов в полицию, а по месту учебы он характеризуется положительно.— Парень просто сглупил, и мы надеемся, что в будущем он не повторит своих ошибок, — говоритСпециалисты надзорных учреждений полагают, что многие из их подопечных преступили закон по недомыслию — лишь 30% из них уже были судимы. В доказательство приведем один из таких примеров:— Четыре года назад в одной из соцсетей я наткнулась на объявление о том, что требуется курьер для развоза какой–то документации, — прячет глаза молодая норильчанка. — О деталях работы я узнала позже, мне предложили участие в распространении наркотиков. Увы, я согласилась. Позже меня задержали, провели обыск... В итоге я получила отсрочку от отбывания наказания по достижении моим ребенком 14 лет.Девушка целиком осознала неправильность своих действий, ребенка воспитывает в благополучных условиях и делает все, чтобы вновь заручиться доверием общества, утверждают стражи порядка. Что ж, сомневаться в их словах не приходится: они свое дело знают.

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