[Индекс номера 140 (07.09.2018)]



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Дважды орденоносец

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



1976 В этом году Норильский комбинат во второй раз становится орденоносцем: 16 февраля его наградили орденом Трудового Красного Знамени «за большие успехи, достигнутые в выполнении заданий девятого пятилетнего плана по значительному увеличению выпуска цветных металлов, внедрение высокоэффективных и технологических процессов, ввод в действие и досрочное освоение мощностей новых крупных производств». Также в 1976 году был расширен главный корпус обогатительной фабрики и достигнута проектная мощность рудника «Комсомольский». А в сульфидных залежах Талнахского месторождения геологи обнаружили новый минерал: его назвали «урванцевит».

Профессия: продавец продовольственного магазина В середине 1970–х с продовольственным снабжением в Норильске было неважно — газета постоянно публиковала жалобы читателей на плохой ассортимент. Даже импортные консервы, которые раньше продавались свободно, теперь были только в продуктовых «заказах». Поэтому профессия продавца продовольственного магазина в середине 1970–х стала не просто уважаемой, но и престижной. Иметь в знакомых человека, который всегда знает, где что «выбросят» из вкуснятины, да придержит дефицитные продукты, считалось признаком успешной жизни. При этом не сказать, чтобы норильчане голодали — те же тушенка и сгущенка, за которыми на материке давились в очередях, в норильских магазинах лежали свободно.

Вещь: пакет Обыкновенные пластиковые пакеты, которых сегодня навалом (и почти даром) в любом ларьке, в 1976 году покупали у спекулянтов за большие деньги — по три рубля за пакет «с картинкой» (это примерно пять долларов по тому курсу). Пакеты не выбрасывались, а бережно хранились и даже реставрировались.

Адрес: улицы Маслова и Горняков Будущий кинотеатр «60 лет Октября» Новостройка 1976 года — новый амбулаторно– больничный комплекс в Талнахе на улице Маслова. 27 сентября госкомиссия приняла стационар на 200 коек и поликлинику на 500 посещений в смену. Еще открылась столовая «Листвянка» на улице Горняков, 12. Строители также сдали новый спальный корпус профилактория «Валек» на 79 коек. Построены две новые школы: № 27 в Талнахе и № 18 в Норильске. Еще сданы пять жилых домов на улице Талнахской и девять — на улице Лауреатов. Строится улица Талнахская

Событие: пришли олени Срочная помощь понадобилась в 1976 году многочисленным оленьим стадам, скопившимся в городской черте. Дикие олени, совершавшие переход к местам зимовки, столкнулись с непреодолимой преградой: на пути их миграции оказались трубопроводы, шоссе, железная дорога... Тогда городские власти организовали акцию «Спаси оленя!». По инициативе горисполкома были сформированы отряды народной дружины, которые следили за тем, чтобы животных не обижали. Норильчане целыми семьями выходили в тундру помочь патрулям, вставали в цепи и гнали оленей. На дорогах возникали километровые пробки — гаишники останавливали движение, давая пройти стаду. С оперативными сводками с «оленьего фронта» по телевидению каждый вечер выступали сотрудники милиции. Ученые из института Крайнего Севера подкармливали голодных и отбившихся от стада оленят. Длилась эта эпопея несколько недель, и когда наконец последний олень ушел на зимовку, горожане чувствовали себя усталыми, но очень довольными.

Точка на карте: Кайеркан «Белый олень» в Кайеркане 12 июля в Кайеркане в разгар обеденного перерыва обрушилось здание ресторана «Белый олень». Построенный в начале 1960–х как столовая, в 1969–м он стал рестораном. Здание стояло на рельефном склоне, в устье улицы Строительной, куда по весне стекала вода. Скорее всего, эта вода и стала причиной трагедии: фундамент здания постепенно размыло, и оно рухнуло... Случилось это днем, в «Белом олене» погибли десять человек, из них четверо — работники столовой. При этом трагедия широко не оглашалась, говорят, что многие норильчане узнали о ней не из местных СМИ, а благодаря «вражьим голосам». Хотя скрыть ее от горожан было невозможно — погибших хоронили всем поселком. «Белый олень» снесли. Потом на его месте построили здание кайерканской АТС.

Цифра: 1,5 часа до Красноярска и 3,5 часа — до Москвы Аэропорт в Алыкеле В 1976 году Норильск стал ближе к материку. 2 декабря в аэропорту впервые приземлился самолет Ту–154. Был выполнен первый технический рейс Красноярск — Норильск — Хатанга. Прилета первого пассажирского рейса, выполняемого на скоростном реактивном авиалайнере Ту–154, ждали до апреля 1977 года. Им в Норильск прилетел и первый заместитель начальника Красноярского управления гражданской авиации Иван Левандовский. Он рассказал городской газете, что Ту–154 принимает на борт до 170 пассажиров, то есть почти вдвое больше, чем привычный норильчанам Ил–18. С этого времени рейсы «скоростных турбореактивных лайнеров» в наш город стали регулярными, и норильчане могли всего за полтора часа долететь до Красноярска и за три с половиной — до Москвы.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году Норильский комбинат во второй раз становится орденоносцем: 16 февраля его наградили орденом Трудового Красного Знамени «за большие успехи, достигнутые в выполнении заданий девятого пятилетнего плана по значительному увеличению выпуска цветных металлов, внедрение высокоэффективных и технологических процессов, ввод в действие и досрочное освоение мощностей новых крупных производств». Также в 1976 году был расширен главный корпус обогатительной фабрики и достигнута проектная мощность рудника «Комсомольский». А в сульфидных залежах Талнахского месторождения геологи обнаружили новый минерал: его назвали «урванцевит».В середине 1970–х с продовольственным снабжением в Норильске было неважно — газета постоянно публиковала жалобы читателей на плохой ассортимент. Даже импортные консервы, которые раньше продавались свободно, теперь были только в продуктовых «заказах». Поэтому профессия продавца продовольственного магазина в середине 1970–х стала не просто уважаемой, но и престижной. Иметь в знакомых человека, который всегда знает, где что «выбросят» из вкуснятины, да придержит дефицитные продукты, считалось признаком успешной жизни. При этом не сказать, чтобы норильчане голодали — те же тушенка и сгущенка, за которыми на материке давились в очередях, в норильских магазинах лежали свободно.Обыкновенные пластиковые пакеты, которых сегодня навалом (и почти даром) в любом ларьке, в 1976 году покупали у спекулянтов за большие деньги — по три рубля за пакет «с картинкой» (это примерно пять долларов по тому курсу). Пакеты не выбрасывались, а бережно хранились и даже реставрировались.Новостройка 1976 года — новый амбулаторно– больничный комплекс в Талнахе на улице Маслова. 27 сентября госкомиссия приняла стационар на 200 коек и поликлинику на 500 посещений в смену. Еще открылась столовая «Листвянка» на улице Горняков, 12. Строители также сдали новый спальный корпус профилактория «Валек» на 79 коек. Построены две новые школы: № 27 в Талнахе и № 18 в Норильске. Еще сданы пять жилых домов на улице Талнахской и девять — на улице Лауреатов.Срочная помощь понадобилась в 1976 году многочисленным оленьим стадам, скопившимся в городской черте. Дикие олени, совершавшие переход к местам зимовки, столкнулись с непреодолимой преградой: на пути их миграции оказались трубопроводы, шоссе, железная дорога... Тогда городские власти организовали акцию «Спаси оленя!». По инициативе горисполкома были сформированы отряды народной дружины, которые следили за тем, чтобы животных не обижали. Норильчане целыми семьями выходили в тундру помочь патрулям, вставали в цепи и гнали оленей. На дорогах возникали километровые пробки — гаишники останавливали движение, давая пройти стаду. С оперативными сводками с «оленьего фронта» по телевидению каждый вечер выступали сотрудники милиции. Ученые из института Крайнего Севера подкармливали голодных и отбившихся от стада оленят. Длилась эта эпопея несколько недель, и когда наконец последний олень ушел на зимовку, горожане чувствовали себя усталыми, но очень довольными.12 июля в Кайеркане в разгар обеденного перерыва обрушилось здание ресторана «Белый олень». Построенный в начале 1960–х как столовая, в 1969–м он стал рестораном. Здание стояло на рельефном склоне, в устье улицы Строительной, куда по весне стекала вода. Скорее всего, эта вода и стала причиной трагедии: фундамент здания постепенно размыло, и оно рухнуло... Случилось это днем, в «Белом олене» погибли десять человек, из них четверо — работники столовой. При этом трагедия широко не оглашалась, говорят, что многие норильчане узнали о ней не из местных СМИ, а благодаря «вражьим голосам». Хотя скрыть ее от горожан было невозможно — погибших хоронили всем поселком. «Белый олень» снесли. Потом на его месте построили здание кайерканской АТС.В 1976 году Норильск стал ближе к материку. 2 декабря в аэропорту впервые приземлился самолет Ту–154. Был выполнен первый технический рейс Красноярск — Норильск — Хатанга. Прилета первого пассажирского рейса, выполняемого на скоростном реактивном авиалайнере Ту–154, ждали до апреля 1977 года. Им в Норильск прилетел и первый заместитель начальника Красноярского управления гражданской авиации Иван Левандовский. Он рассказал городской газете, что Ту–154 принимает на борт до 170 пассажиров, то есть почти вдвое больше, чем привычный норильчанам Ил–18. С этого времени рейсы «скоростных турбореактивных лайнеров» в наш город стали регулярными, и норильчане могли всего за полтора часа долететь до Красноярска и за три с половиной — до Москвы.

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