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День Шахтёра

[Индекс номера 140 (07.09.2018)]

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Раиса Кармазина о пенсиях

На этой неделе в Норильске работает депутат Государственной Думы Раиса Кармазина. На встрече с журналистами она рассказала об основных решениях Госдумы, касающихся северян, в том числе и о пенсионной реформе.

Свои поправки Раиса Кармазина отвоевала еще не все. «Портфель» поправок довольно внушительный и предполагает защиту северян, проживающих на арктических северах. Их еще предстоит отстаивать. По мнению Кармазиной, для северян пенсионный возраст должен остаться максимально приближенным к прежнему.
Раиса Кармазина
На сегодня принципиальные изменения выглядят следующим образом: возраст выхода на пенсию изменен для всех, кроме определенных категорий граждан. О них — чуть ниже. Женщины и мужчины на материке будут выходить на пенсию в 60 и 65 лет соответственно. Жители Крайнего Севера — в 55 и 60 лет. Теперь подробнее.

Все без изменений
Пенсионная реформа, а именно повышение пенсионного возраста, не коснется некоторых категорий граждан. Это:
— льготники, то есть те, кто работает во вредных условиях по 1–2–му спискам;
— женщины, родившие или усыновившие двоих детей: отработавшие на Крайнем Севере не менее 12 лет будут уходить на пенсию по–прежнему в 50 лет;
— многодетные матери (пять и более детей): при стаже 15 лет их возраст выхода на пенсию — 50 лет;
— родители, имеющие детей–инвалидов или опекающие детей–инвалидов: они будут уходить на пенсию на 5 лет раньше требуемого возраста, причем семья вправе выбрать, кому уйти на досрочную пенсию;
— коренные малочисленные народы Севера. Сейчас коренных народов Севера насчитывается всего 270 тысяч человек. Проживают они в основном в 28 регионах страны. Их продолжительность жизни очень короткая — всего 45–50 лет.

Требуемый стаж
Для ряда профессий в сферах здравоохранения, образования, культуры, у которых было право при выработке определенного стажа выходить на пенсию досрочно, стаж не поменяли. Диапазон там разный — от 15 до 30 лет. Законодатель решил не лишать их такой возможности, но вместе с тем величину необходимого срока работы увеличат на 8 лет.
Внесены изменения в первоначальные предложения по общему стажу для досрочного выхода на пенсию. В первоначальном варианте предлагалось 45 лет работы для мужчин и 40 — для женщин, но президент изменил этот предел, уменьшив его на 3 и 2 года соответственно. То есть смогут уйти на пенсию досрочно: мужчины — отработав 42 года, женщины — 38 лет.

Предпенсионный возраст
Новая реформа предложила нам и новую терминологию. Понятие «предпенсионный возраст» (это 5 лет до пенсии) будет четко определено законом, а граждане предпенсионного возраста — защищены Административным и Уголовным кодексами от поползновений работодателя уволить такого сотрудника. Нормативно–правовой базы пока нет, она будет готова ко второму чтению. В Трудовом кодексе закрепят обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты. Работодателям, которые уволят сотрудника предпенсионного возраста, грозит штраф в размере 200 000 рублей.

Льготы предпенсионного возраста
«Единая Россия» предложила сохранить льготы для людей предпенсионного возраста. То есть, несмотря на повышение пенсионного возраста, региональные льготы сохранятся на прежнем уровне: для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет. На Севере, соответственно, это 50 и 55 лет.
О чем идет речь? Сохранение льгот на проезд в общественном городском и пригородном транспорте, оплата проезда в отпуск, а также ряд других мер социальной поддержки, в том числе налоговые льготы, которыми сегодня пользуются пенсионеры. «С увеличением пенсионного возраста льготы не уходят, — подчеркнула Раиса Кармазина. — Это не вновь создаваемые расходные обязательства, они уже есть». Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов готовит проект соответствующего закона. Создана рабочая группа. Поправки коснутся нескольких законов. Среди них — закон о ветеранах труда (ежегодные денежные выплаты на оздоровление) и закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан (компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, приобретение социального проездного документа).

Пособие для граждан предпенсионного возраста
Его будут получать те граждане, которых по состоянию здоровья невозможно будет переобучить, и они останутся без работы. Сейчас пособие составляет 4900 рублей. С 1 января 2019 года эта сумма увеличится до 11 280 рублей. На Севере это будет чуть больше 20 тысяч рублей. Плюс у этих граждан будут льготы (читай выше. — Прим. авт.).

«Поблажки» для работодателей
Единороссы предлагают разного рода «поблажки» для работодателей, чтобы им было невыгодно увольнять граждан предпенсионного возраста. Как вариант — дать преференции по страховым взносам. То есть если сейчас работодатель отчисляет 22% налогов за работника, предлагается снизить эту планку до 20%.

Переходный период
Увеличение пенсионного возраста будет проходить постепенно. Тот, кто должен уходить на пенсию в ближайшие два года, их период выхода сдвинется на полгода. Такая схема будет действовать в течение двух лет. Потом срок выхода сдвинется уже на один год.

Социальная пенсия
Это касается тех, кто не работал или не имеет трудового стажа, необходимого для получения страховой пенсий. Социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить так же постепенно.

А что нынешним пенсионерам?
Правительство заверило, что повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров выше уровня инфляции.
29 августа президент сказал следующее: «Уже в 2019 году индексация пенсий составит 7%, что в 2 раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом в предстоящие 6 лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. руб. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тыс. руб. в месяц».
В нашем городе на учете в Пенсионном фонде России на 1 августа 2018 года состояли 42 460 пенсионеров. Из них 17 695 продолжали трудовую деятельность. 24 765 человек — неработающие пенсионеры. Средний размер пенсии неработающего пенсионера в Норильске — 22 618 рублей. У кого–то из норильчан пенсия выше, а кто–то получает меньше.
Если пенсии будут увеличиваться каждый год так, как потребовал этого президент, то к 2024 году средняя пенсия будет 33 943 рубля. Нужно помнить, что речь идет о средней пенсии. И следует дождаться конкретных разъяснений правительства. Но рост внушает оптимизм.

Татьяна Глебова
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