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День Шахтёра

[Индекс номера 140 (07.09.2018)]

 Невредно знать 
Правило «золотого часа»

Завтра прогрессивное человечество отметит Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Праздник этот — довольно молодой, отмечается он с 2000 года, и не сказать, чтобы очень популярен. Но оказание первой помощи пострадавшим само по себе — весьма значимо. И если кто–то считает, что это не так, постараемся его переубедить.

Порез, ушиб, укус насекомого, легкое отравление — с этими напастями любой справится с легкостью. А вот если вы стали свидетелем ДТП, несчастного случая на производстве или на природе и на ваших глазах человек получил серьезные травмы, что делать тогда? Понятное дело, нужно вызвать скорую помощь, но, если ближайшее медучреждение находится далеко от вас и ждать квалифицированной помощи придется долго, неужели вы будете бездействовать? Наверняка вы постараетесь помочь пострадавшему, но как это сделать правильно, чтобы не сделать еще хуже — вот в чем вопрос.
Важно помнить, что оказание первой помощи особенно эффективно в течение первого, так называемого «золотого часа», поскольку именно в этот промежуток времени максимальные компенсаторные функции организма человека, получившего внезапные и серьезные повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние.
Помочь в беде могут не только врачи, но и обычные граждане, знакомые с основами оказания экстренной медицинской помощи.
Элементарный пример — кровотечение из носа. Многие полагают, что при этом необходимо закидывать голову назад. Конечно, в такой позе кровь перестает течь, но она начинает попадать в носоглотку, а затем в желудок, что может привести к рвоте. Правильнее всего — наклонить голову вперед и закупорить ноздри ватой или салфеткой.
Большинство людей хлопает подавившегося по спине, чего делать категорически нельзя, так как это может спровоцировать дальнейшее продвижение инородного тела вглубь пищевода. В такой ситуации лучше наклониться вперед и произвести два–три резких выдоха. Если же пострадавшему из за паники трудно это сделать, то находящемуся рядом человеку необходимо охватить руками верхнюю часть живота задыхающегося, сомкнуть кисти в замок и сделать 4–5 резких толчков по направлению вовнутрь и несколько вверх.
А сколько человеческих жизней уносит инфаркт? Тут главное — диагностировать его. Опознать приближение беды можно по следующим признакам: жалобы на давящую или сжимающую боль высокой интенсивности за грудиной, которая «отдает» в лопатки, шею, руку, спину и даже челюсть с левой стороны; резкое побледнение кожи, возникновение сильной слабости, чувства тревоги, обильное потоотделение (эффект «холодного пота»), скачки кровяного давления. Если у человека присутствуют эти симптомы, скорую помощь нужно вызывать как можно скорее — дорога каждая секунда. Ну а пока экипаж в пути, проследите, чтобы жертва инфаркта сидела, ворот одежды не стягивал шею. Под язык нужно положить таблетку нитроглицерина. Однако перед этим необходимо узнать, переносит ли человек этот препарат, в противном случае прием лекарства может привести к летальному исходу.
Статистика ВОЗ показывает: 10% смертей в год являются результатом несчастных случаев — возгораний, ДТП, падений с высоты, утоплений и так далее.
Чтобы привлечь внимание общественности к необходимости получения навыков оказания первой медицинской помощи, члены организаций Красного Креста и Красного Полумесяца и учредили соответствующий праздник. Он имеет международный формат и отмечается во вторую субботу сентября.
Первая служба медицинской помощи была создана в 1080 году в Иерусалиме. В Российской империи она появилась в 1897 году, в Варшаве. В течение года ее отделения возникли в Киеве, Одессе, Харькове, а чуть позже — в Москве и Санкт–Петербурге.
В разных странах по–разному относятся к обучению населения навыкам оказания первой медицинской помощи. Например, в Японии, где цунами и землетрясения считаются нормой, правила оказания помощи пострадавшим прививаются в школьные годы. А вообще, по статистике, такими умениями владеют лишь 7% людей. Наиболее продвинуты в этой области австрийцы, немцы и норвежцы. Самые низкие показатели у эстонцев, венгров, сербов и жителей стран Африки.
В Норильске самыми травмоопасными являются предприятия «Норникеля», поэтому компания уделят огромное внимание обучению персонала навыкам оказания первой помощи. Каждый работник в обязательном порядке проходит такие курсы.
В Корпоративном университете «Норильский никель» для рабочих и руководителей разработаны специальные программы, куда входят теория и практика. Составлены они с учетом специфики работы конкретного предприятия. Например, для металлургов актуальными будут навыки оказания первой помощи при ожогах или отравлениях газами; для горняков — при травмах, полученных вследствие обрушения; для строителей и ремонтников — при падении с высоты.
Ведущий специалист по подготовке персонала общепромышленных отраслей Корпоративного университета «Норильский никель» Светлана Русакова отмечает, что на занятиях рассматриваются реальные несчастные случаи с пострадавшими на производстве. В первую очередь те, кто оказался рядом, должны уметь правильно определить характер и степень тяжести полученной травмы.
– Допустим, в момент происшествия поблизости никого не оказалось. Пострадавшего обнаружили, когда он уже был без сознания. Определить вид травмы можно по положению тела, по диаметру зрачка, по истечению и цвету крови из разных органов. Нужно также уметь различать такие состояния, как обморок, кома, клиническая и биологическая смерть. Всему этому мы обучаем на наших занятиях, — рассказывает Светлана Русакова.
Отработка навыков на тренажере «Максим»
Кстати, на предприятиях «Норникеля» проводятся конкурсы профмастерства по различным специальностям. И среди заданий обязательно есть пункт об оказании первой медицинской помощи.
На практических занятиях большую пользу приносит тренажер «Максим» — на этом манекене отрабатывают технику оказания помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути и при поражении электротоком, наложение жгута при кровотечении и искусственную вентиляцию легких с непрямым массажем сердца. Последним навыком должны обладать все работники. Ведь в случае остановки дыхания уже через несколько минут из-за кислородного голодания человек может погибнуть. И никакая скорая помощь потом уже не поможет.
Самое главное, говорят специалисты, в любой, даже самой трудной ситуации — сохранять самообладание. Во–первых, ваше спокойствие и уверенность передадутся человеку, получившему травму; а во–вторых, это поможет принять правильное решение и совершить обдуманные и быстрые действия.

Алла Шуняева
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