[Индекс номера 140 (07.09.2018)]



Мысли вслух

Ответственное общество

Кто там говорил: «Народ не спросят?». Вот он, тот самый момент — вас спрашивают. И если вы думаете, что в нынешней избирательной кампании все уже определилось, хочу разуверить: главное впереди. Да, кандидаты известны, программы понятны, декларации озвучены, презентации состоялись. Проведена огромная организационная работа. Однако предстоит сделать самое сложное — проголосовать.



Два последних месяца отмечены потрясающей готовностью общества к волеизъявлению. Во всяком случае виртуальный мир переполнен стремлениями высказаться, вплоть до самого решительного хождения на митинги. Правда, когда митинги разрешают, число участников разительно отличается от количества сетевых борцов за общественное благополучие. Как выясняется, у нас есть общество в целом, а есть «ответственное общество», объединяющее людей с активной жизненной позицией, осознавших важность не только агитации за конкретных кандидатов, но и за выборы вообще. Только с приходом гражданина на избирательный участок действие станет законченным актом, а не рефлексией, появится итог, финализирующий политический процесс. Аналогию с театром приводить не стану, хотя кое–кто жаждет воплощения американской традиции предвыборного шоу: скандальных теледебатов, сливов с чемоданами компромата, последующих судов и страдальческих оправданий неудачников. Это ярко, шумно, нравится обывателю с попкорном в руках. Однако система избирательных шоу преследует еще одну цель: заставить избирателя, до предела разгоряченного скандалами, на пике внешнего воздействия высказаться эмоционально. Ясно, что голосование чрезмерно взбудораженных людей порой дает скверный результат и имеет продолжение в виде протестов разной степени разрушительности. Порой начинается национальный раскол с крушением святынь. Впрочем, это сходит с рук устроителям лишь в той государственной системе, где есть некая сильная надгосударственная надстройка с уникальной функцией. Например, с правом эмиссии мировой валюты и возможностью бесконечно наращивать госдолг. Возможная ошибка не станет критичной, надстройка удержит status quo. Российский менталитет совершенно другой. Мы тоже любим шутки, сатиру и культуру политического анекдота. Но лишь до момента, когда начинается то, что мы называем уникальным словом «клоунада». Политическую клоунаду Россия никогда не любила, и это понятно. Управление огромной, очень сложной страной ошибок не прощает. Значит, выбирать нужно серьезно. Страшно представить, что в результате бездумного калькирования к власти придет шоумен, врун, болтун и хохотун, победивший на сцене и собирающийся ровно так же, со сцены, управлять регионом. Нет уж, давайте без этого. Но как убедить людей прийти на участки? Все решает осознанная необходимость сказать свое веское слово. Выслушать всех, поступить по своему убеждению, но явиться и проголосовать. Тем более что сейчас избирается губернатор огромного края, человек с огромными полномочиями. Весь региональный спрос, по большому счету, будет именно с него, а не с Госдумы или премьер–министра РФ. Лично мне не хотелось бы видеть на этом посту слабовольного, во всем послушного Центру человека. Формалист на руководящем посту — страшное дело. Было бы обидно, по какой–либо причине не отдав свой голос, узнать, что губернатором стал выскочка со стороны, мало что понимающий в системах жизнеобеспечения края. Нет уж, лучше сам выскажусь, так будет вернее. И вообще, участие в выборах есть главное право свободного гражданина, как же им не воспользоваться? Неравнодушные люди и человека выберут неравнодушного, с волей. А не того, кто будет действовать строго по регламентам, которые, увы, не бывают эластичными даже в критический момент. В сложной ситуации он уныло разведет руками: зачем ему лишняя ответственность, если можно просто вовремя подать в отставку? А зачем нам такой руководитель? Именно воля рождает новые правила и регламенты. Да, еще живуча мысль: «От моего голоса ничего не зависит, выберут и без меня». Может ли отказник в рамках этой порочной логики рассчитывать на то, что его запоздалый голосок на что–то повлияет через год, когда он начнет ворчать в интернете, доводя себя и других до истерики? Нет, конечно, с чего бы? Ты не воспользовался правом веского слова. Жди следующих выборов и повзрослей к ним. Стань неравнодушным в нужный момент, а не тогда, когда поезд ушел без тебя. Именно поэтому мы меняем казуальные джинсы на цивильный костюм, берем под руку жену, сгребаем детей и идем на избирательный участок не в статусе наблюдателей за грандиозным скандалом, а как граждане великой страны — серьезно и в своем праве. Между прочим, если вы думаете, что традиция праздничных сборов на важное дело есть продукт советских времен, то ошибаетесь еще раз. Точно так же люди всей семьей ходили на выборы поселкового старосты в царские времена: женщины в красивых нарядах, мужчины в белых рубахах, сопливые юные хулиганы прибраны и смиренны. На площади собравшиеся внимали последним речам претендентов. Затем тихо советовались, ибо страна наша общинная, особенным образом социальная. Даже определив своего кандидата, мы идем в соцсети и там сверяем позиции, получая семена рефлексий, мы не можем иначе. Утверждаемся в позиции либо впадаем в раздумье. Никогда не соглашаясь сразу, мы способны мучиться сомнениями, и это хорошо. Серьезное это дело — выборы, какое там шоу... Приходя на участок, мы вполне можем, встретив соседа, перекинуться мыслями: что думаешь насчет этого кандидата? Глядя на официальные плакаты с личными данными и вспоминая все, что узнали за эти месяцы, мы ещё раз посовещаемся с женой, да еще и детям кое–что разъясним, они же и бросят бюллетени в урну. Нам важно знать, как реагирует ближний круг, важно мнение сообщества, пусть даже крошечного, нам мало индивидуального убеждения. Как там у Высоцкого: «Ты мне лазаря не пой, я ученая. Ты людЯм все расскажи на собрании». Теперь немного о субъектности избирательного процесса. Официально на эту тему говорить не принято, можно услышать обвинения в давлении на избирателей. Однако я лицо частное, ни к каким структурам отношения не имеющее, и поэтому скажу. Вы удивитесь, но субъектом в данном случае является не только личность, но и разные сообщества, которым мы всегда приписываем антропоморфные, человеческие признаки. Работники ЖЭК так и говорят: «Благополучный подъезд», имея в виду не техническое его состояние, а жильцов, которые не ломают лифт, не рисуют на стенах и не бросают мусор на ступени. Спокойный район, приветливый город, доброжелательная страна... После подведения итогов все это учитывается. «Отличный избирательный участок», «Город провел кампанию дружно, пять из пяти». Чем выше общественная активность, тем больше к нам внимания, уважения, доверия. Итог явки оказался удручающим, а большая часть населения показала свое безразличие к судьбе города? Ну и как с таким показателем выходить с важными проектами в правительство края? «А вы точно уверены, что вашим жителям это нужно? Что–то не видно по их активности». С территориями в этом вопросе все обстоит совсем не так, как с людьми, а наоборот: помогают не стонущим, а делающим, не сдавшимся, а желающим. Допустим, мне, в бытность свою руководителем большого трудового коллектива, предложили опробовать перспективную, выгодную систему оплаты труда. Какому цеху я дал бы возможность заработать больше? Конечно, тому, где хотят и умеют работать, где есть сплоченность. Точно так же и с городами–регионами. Где строить новый мост, магистраль или еще одну «взлетку»? Кому нужно именно помочь в движении, а не тянуть на аркане? Тому региону, где живут неравнодушные люди, граждане своей страны, патриоты с любовью к жизни, желающие повышения ее, жизни, качества. Способные освоить, построить, а затем сберечь. А не тому, где люди не могут даже внятно выразить свои пожелания. Там не освоят и не сберегут. В таком ключе слово «благополучный» расшифровывается просто, не так ли? Совсем недавно в Норильск приезжала большая делегация представителей края, вместе с городским руководством обсудившая насущные проблемы территории, прозвучали очень интересные предложения. Нельзя забывать и о постоянно возникающих городских проблемах, решение которых требует трехстороннего субъектного участия. Кстати, а вы помните, что 9 сентября будет происходить параллельное голосование по вопросам городского хозяйства и обустройства конкретных территорий Большого Норильска? Куда именно направить имеющиеся средства? Не секрет, что институт общеподъездных собраний пока что работает из рук вон плохо. Всегда получается так, что после работы все мы чертовски заняты, некогда... Параллельное голосование — отличная альтернатива, позволяющая горожанину высказаться уже по локальным проблемам. Нет, малый процент точно не для нас. Надо проголосовать так, чтобы не плестись в отстающих, а закрепить репутацию деловой территории и после этого выходить в край не с мольбами, а с обоснованными требованиями. Поэтому основная работа впереди. Оценивая настроения, я отлично понимаю, что предстоящий короткий путь тяжелей, чем пройденный. Предстоит убеждать и людей, и социумы. Убеждать прийти и проголосовать. Вот здесь наше участие — инициатива людей неравнодушных — будет более чем уместна. Это мы и называем воздействием гражданского, то есть ответственного общества. Умеющего отвечать на вопрос и требовать ответ.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Два последних месяца отмечены потрясающей готовностью общества к волеизъявлению. Во всяком случае виртуальный мир переполнен стремлениями высказаться, вплоть до самого решительного хождения на митинги. Правда, когда митинги разрешают, число участников разительно отличается от количества сетевых борцов за общественное благополучие. Как выясняется, у нас есть общество в целом, а есть «ответственное общество», объединяющее людей с активной жизненной позицией, осознавших важность не только агитации за конкретных кандидатов, но и за выборы вообще.Только с приходом гражданина на избирательный участок действие станет законченным актом, а не рефлексией, появится итог, финализирующий политический процесс. Аналогию с театром приводить не стану, хотя кое–кто жаждет воплощения американской традиции предвыборного шоу: скандальных теледебатов, сливов с чемоданами компромата, последующих судов и страдальческих оправданий неудачников. Это ярко, шумно, нравится обывателю с попкорном в руках. Однако система избирательных шоу преследует еще одну цель: заставить избирателя, до предела разгоряченного скандалами, на пике внешнего воздействия высказаться эмоционально. Ясно, что голосование чрезмерно взбудораженных людей порой дает скверный результат и имеет продолжение в виде протестов разной степени разрушительности. Порой начинается национальный раскол с крушением святынь. Впрочем, это сходит с рук устроителям лишь в той государственной системе, где есть некая сильная надгосударственная надстройка с уникальной функцией. Например, с правом эмиссии мировой валюты и возможностью бесконечно наращивать госдолг. Возможная ошибка не станет критичной, надстройка удержит status quo.Российский менталитет совершенно другой. Мы тоже любим шутки, сатиру и культуру политического анекдота. Но лишь до момента, когда начинается то, что мы называем уникальным словом «клоунада». Политическую клоунаду Россия никогда не любила, и это понятно. Управление огромной, очень сложной страной ошибок не прощает. Значит, выбирать нужно серьезно. Страшно представить, что в результате бездумного калькирования к власти придет шоумен, врун, болтун и хохотун, победивший на сцене и собирающийся ровно так же, со сцены, управлять регионом. Нет уж, давайте без этого.Но как убедить людей прийти на участки? Все решает осознанная необходимость сказать свое веское слово. Выслушать всех, поступить по своему убеждению, но явиться и проголосовать. Тем более что сейчас избирается губернатор огромного края, человек с огромными полномочиями. Весь региональный спрос, по большому счету, будет именно с него, а не с Госдумы или премьер–министра РФ. Лично мне не хотелось бы видеть на этом посту слабовольного, во всем послушного Центру человека. Формалист на руководящем посту — страшное дело. Было бы обидно, по какой–либо причине не отдав свой голос, узнать, что губернатором стал выскочка со стороны, мало что понимающий в системах жизнеобеспечения края. Нет уж, лучше сам выскажусь, так будет вернее. И вообще, участие в выборах есть главное право свободного гражданина, как же им не воспользоваться? Неравнодушные люди и человека выберут неравнодушного, с волей. А не того, кто будет действовать строго по регламентам, которые, увы, не бывают эластичными даже в критический момент. В сложной ситуации он уныло разведет руками: зачем ему лишняя ответственность, если можно просто вовремя подать в отставку? А зачем нам такой руководитель? Именно воля рождает новые правила и регламенты.Да, еще живуча мысль: «От моего голоса ничего не зависит, выберут и без меня». Может ли отказник в рамках этой порочной логики рассчитывать на то, что его запоздалый голосок на что–то повлияет через год, когда он начнет ворчать в интернете, доводя себя и других до истерики? Нет, конечно, с чего бы? Ты не воспользовался правом веского слова. Жди следующих выборов и повзрослей к ним. Стань неравнодушным в нужный момент, а не тогда, когда поезд ушел без тебя. Именно поэтому мы меняем казуальные джинсы на цивильный костюм, берем под руку жену, сгребаем детей и идем на избирательный участок не в статусе наблюдателей за грандиозным скандалом, а как граждане великой страны — серьезно и в своем праве.Между прочим, если вы думаете, что традиция праздничных сборов на важное дело есть продукт советских времен, то ошибаетесь еще раз. Точно так же люди всей семьей ходили на выборы поселкового старосты в царские времена: женщины в красивых нарядах, мужчины в белых рубахах, сопливые юные хулиганы прибраны и смиренны. На площади собравшиеся внимали последним речам претендентов. Затем тихо советовались, ибо страна наша общинная, особенным образом социальная. Даже определив своего кандидата, мы идем в соцсети и там сверяем позиции, получая семена рефлексий, мы не можем иначе. Утверждаемся в позиции либо впадаем в раздумье. Никогда не соглашаясь сразу, мы способны мучиться сомнениями, и это хорошо.Серьезное это дело — выборы, какое там шоу... Приходя на участок, мы вполне можем, встретив соседа, перекинуться мыслями: что думаешь насчет этого кандидата? Глядя на официальные плакаты с личными данными и вспоминая все, что узнали за эти месяцы, мы ещё раз посовещаемся с женой, да еще и детям кое–что разъясним, они же и бросят бюллетени в урну. Нам важно знать, как реагирует ближний круг, важно мнение сообщества, пусть даже крошечного, нам мало индивидуального убеждения. Как там у Высоцкого: «Ты мне лазаря не пой, я ученая. Ты людЯм все расскажи на собрании».Теперь немного о субъектности избирательного процесса. Официально на эту тему говорить не принято, можно услышать обвинения в давлении на избирателей. Однако я лицо частное, ни к каким структурам отношения не имеющее, и поэтому скажу. Вы удивитесь, но субъектом в данном случае является не только личность, но и разные сообщества, которым мы всегда приписываем антропоморфные, человеческие признаки. Работники ЖЭК так и говорят: «Благополучный подъезд», имея в виду не техническое его состояние, а жильцов, которые не ломают лифт, не рисуют на стенах и не бросают мусор на ступени. Спокойный район, приветливый город, доброжелательная страна... После подведения итогов все это учитывается. «Отличный избирательный участок», «Город провел кампанию дружно, пять из пяти». Чем выше общественная активность, тем больше к нам внимания, уважения, доверия. Итог явки оказался удручающим, а большая часть населения показала свое безразличие к судьбе города? Ну и как с таким показателем выходить с важными проектами в правительство края? «А вы точно уверены, что вашим жителям это нужно? Что–то не видно по их активности». С территориями в этом вопросе все обстоит совсем не так, как с людьми, а наоборот: помогают не стонущим, а делающим, не сдавшимся, а желающим.Допустим, мне, в бытность свою руководителем большого трудового коллектива, предложили опробовать перспективную, выгодную систему оплаты труда. Какому цеху я дал бы возможность заработать больше? Конечно, тому, где хотят и умеют работать, где есть сплоченность. Точно так же и с городами–регионами. Где строить новый мост, магистраль или еще одну «взлетку»? Кому нужно именно помочь в движении, а не тянуть на аркане? Тому региону, где живут неравнодушные люди, граждане своей страны, патриоты с любовью к жизни, желающие повышения ее, жизни, качества. Способные освоить, построить, а затем сберечь. А не тому, где люди не могут даже внятно выразить свои пожелания. Там не освоят и не сберегут. В таком ключе слово «благополучный» расшифровывается просто, не так ли? Совсем недавно в Норильск приезжала большая делегация представителей края, вместе с городским руководством обсудившая насущные проблемы территории, прозвучали очень интересные предложения. Нельзя забывать и о постоянно возникающих городских проблемах, решение которых требует трехстороннего субъектного участия.Кстати, а вы помните, что 9 сентября будет происходить параллельное голосование по вопросам городского хозяйства и обустройства конкретных территорий Большого Норильска? Куда именно направить имеющиеся средства? Не секрет, что институт общеподъездных собраний пока что работает из рук вон плохо. Всегда получается так, что после работы все мы чертовски заняты, некогда... Параллельное голосование — отличная альтернатива, позволяющая горожанину высказаться уже по локальным проблемам.Нет, малый процент точно не для нас. Надо проголосовать так, чтобы не плестись в отстающих, а закрепить репутацию деловой территории и после этого выходить в край не с мольбами, а с обоснованными требованиями. Поэтому основная работа впереди. Оценивая настроения, я отлично понимаю, что предстоящий короткий путь тяжелей, чем пройденный. Предстоит убеждать и людей, и социумы. Убеждать прийти и проголосовать. Вот здесь наше участие — инициатива людей неравнодушных — будет более чем уместна. Это мы и называем воздействием гражданского, то есть ответственного общества. Умеющего отвечать на вопрос и требовать ответ.

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