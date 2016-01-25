[Индекс номера 140 (07.09.2018)]



Парк культуры

Север как аргумент

Норильский Фестиваль северной ягоды отметили на Всероссийском конкурсе событийного туризма в Карелии. А осенью норильчан ожидают новые масштабные проекты в области культуры.



Руководитель норильского ягодного проекта Ирина Кремен сама родом с юга Красноярского края, по ягоды с детства ходила, но только два года назад, оказавшись на Севере, узнала, что есть и такая редкая ягода, как княженика. Судьба привела ее в управление культуры, где она в составе большой команды занялась новым фестивалем, посвященным северной ягоде, который уже стал брендом нашей территории и не раз был отмечен на представительных фестивалях. Ирина Николаевна поделилась, что Russan Open Event Expo как одно из самых значимых туристских событий страны проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Норильский фестиваль был представлен в числе 157 проектов из 46 регионов страны — от республики Карелия, Крыма, Удмуртии до Оренбургской области и Пермского края. А вот Красноярский край представляли только норильчане. Специалисты управления культуры успешно защитили свой проект на конкурсе. Наш Фестиваль северной ягоды стал лауреатом III степени в номинации «Экособытия». Профессиональное жюри престижного конкурса вручило и благодарственное письмо управлению по делам культуры и искусства за высокий профессионализм и творческий подход к презентации проекта. Две Морошки: из Норильска и Онеги (слева) Ирина Кремен: – В составе нашей маленькой делегации была и моя коллега Елена Юрьевна Дружинина. Мы привезли с собой не только яркие ростовые куклы ягод Морошки и Брусники, но и сувенирную и печатную продукцию с логотипом Фестиваля северной ягоды. Презентация нашего проекта проходила в Национальной библиотеке в Петрозаводске. На экране показали специальный видеоролик, сделанный на основе съемок двух наших ягодных фестивалей, нам в его создании помогли специалисты кинокомплекса «Родина». Жюри и коллегам из других регионов мы представили также наш город, Таймыр, родную северную природу, показали и экотропу на базе отдыха «Оль–Гуль», на которой организовывали квесты и конкурсы. А два последующих дня мы проводили презентацию под открытым небом в горном парке «Рускеала», это в Сортавальском районе Республики Карелия. Там как раз и проходила VI Всероссийская открытая ярмарка событийного туризма. В уникальном парке находится мраморная шахта, уже выработанная. Там устроен музей, весьма популярный у туристов. Интересно, что параллельно проходил и музыкальный фестиваль Ruskeala Symfony, и прекрасная музыка звучала постоянно. Норильчане, которые отличились в номинации «Экособытия», одной из 13 на конкурсе, вместе с Межрегиональным фестивалем экотуризма «Воспетая спеть» Ростовской области и Всероссийским экологическим арт–фестивалем «Цветет ковыль» Тульской области, конечно, искали соратников по «ягодным» проектам. Наша норильская Морошка (в этом костюме на открытой площадке была креативная Ирина Кремен) познакомилась в горном парке «Рускеала» с Принцессой Морошкой – сказочным брендом Онежского района Архангельской области. Этот проект был удостоен II места в номинации «Бренд региона». Так заповедная Онега получила приглашение приехать со своей «морошковой» продукцией на следующий ягодный фестиваль в Норильск. Елена Дружинина: – Во время общения с участниками и гостями конкурса мы услышали много добрых слов о том, что норильчане отличились, представив всю оригинальную «оболочку» Фестиваля северной ягоды в совокупности. А председатель жюри отметил, что это оценили еще на уровне заявки на конкурс. Очень интересно было работать на площадке в Горном парке, где мы представляли наш фестиваль на лоне природы. В наших костюмах Морошки и Брусники с удовольствием фотографировалась и министр культуры Карелии, и другие руководители региона. Нам было очень приятно, что они прониклись идеей нашего проекта и выразили немалый к нему интерес. Наш фестиваль понравился и председателю жюри Игорю Увенчикову, который является генеральным директором ООО «Корпоративная культура», издателем профессиональных журналов «Праздник», создателем и руководителем учебного центра журнала «Праздник». Теперь он очень хочет приехать на Фестиваль северной ягоды в Норильск. Мы поинтересовались у Ирины Кремен: как по ее мнению, способен ли наш фестиваль привлечь туристов? Все же Норильск больно далеко от материка... – Специально, конечно, на норильский Фестиваль северной ягоды не приедут. Но мы стараемся все сделать для того, чтобы те, кто планирует в конце июля побывать в наших краях, им заинтересовался. Обычно приезжающие к нам туристы устремляются на плато Путорана, и мало кого интересуют другие объекты и события в Норильске. И, чтобы люди лучше понимали, что Норильск может им представить, мы и ездим на конкурсы, летом побывали также на международной туристической выставке в Красноярске. В будущем хотим, чтобы наш ягодный фестиваль подключили к другим туристическим маршрутам. Кроме того, меня вдохновила еще одна встреча: в середине июня, возвращаясь на теплоходе по Енисею в Норильск, я увидела, что к нам на Север обычными туристами, вне всяких организованных экскурсий, с большим интересом ехали семья французов, немцы. – Похоже, что Фестиваль северной ягоды у нас еще продолжается? – В сентябре проходит его заключительный этап — фотоконкурс «Ягодный сезон». Впервые мы провели его в заключение фестиваля в прошлом году. Лучшие фотоработы стали открытками, которые на фестивале этого года мгновенно раскупили, отправили в другие регионы страны. Итоги нового конкурса подведем к концу октября. И если работы будут достойные, то организуем фотовыставку в ГЦК. Елена Дружинина, Игорь Увенчиков и Ирина Кремен (справа) Норильский Фестиваль северной ягоды, судя по мнению норильчан и наградам престижных конкурсов, стал живым и перспективным проектом. Без сомнения, он должен развиваться. Специалисты управления культуры намерены приложить усилия и для того, чтобы проект вновь был оценен в конкурсе «Мир новых возможностей» «Норникеля». В планах — облагородить экотропу на базе отдыха «Оль–Гуль». Сейчас в управлении культуры идет доработка муниципального проекта по развитию туризма, концепция муниципальной программы уже утверждена на бюджетной комиссии. В управлении культуры мы поинтересовались и тем, а что же нового и интересного ждет норильчан в культурной жизни в ближайшее время? «Заполярке» рассказали, что в конце сентября в публичной библиотеке состоится Всероссийский форум «Читаем Север». Он начнется 28 сентября с доклада доктора исторических наук из Санкт–Петербурга Варвары Вовиной «Север как аргумент в полемике о путях развития России». Среди гостей — и главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин, руководитель проекта «Читаем Север» Юлия Кантор. Среди докладчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга, Красноярска будут и норильские специалисты в области краеведения, книжного и музейного дела. Интересно, что председатель Таймырского регионального представительства Союза российских писателей Татьяна Шайбулатова готовит доклад «Брусничная проза» Татьяны Эйснер–Беглецовой. Быт охотоведов и женщин в условиях полярного экстрима». Недавно писательница и журналист Татьяна Эйснер, которая сейчас живет в Германии, стала героиней нового проекта «Заполярки» — «Наши за границей». А через месяц, с 25 по 28 октября, в публичной библиотеке откроется Северный Книжный Интеллектуальный Фестиваль — СКИФ. Горожан ждут встречи с писателями, деятелями культуры и науки. Известные издательства на книжной ярмарке СКИФа представят свои литературные новинки. В двух библиотеках нашего северного города пройдут дискуссии и познавательные лекции, квесты, мастер–классы, викторины и игры. Так что этой осенью норильчанам будет что послушать и что почитать.

Ирина Даниленко Фото из архива Ирины Кремен www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Руководитель норильского ягодного проектасама родом с юга Красноярского края, по ягоды с детства ходила, но только два года назад, оказавшись на Севере, узнала, что есть и такая редкая ягода, как княженика. Судьба привела ее в управление культуры, где она в составе большой команды занялась новым фестивалем, посвященным северной ягоде, который уже стал брендом нашей территории и не раз был отмечен на представительных фестивалях.Ирина Николаевна поделилась, что Russan Open Event Expo как одно из самых значимых туристских событий страны проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Норильский фестиваль был представлен в числе 157 проектов из 46 регионов страны — от республики Карелия, Крыма, Удмуртии до Оренбургской области и Пермского края. А вот Красноярский край представляли только норильчане. Специалисты управления культуры успешно защитили свой проект на конкурсе. Наш Фестиваль северной ягоды стал лауреатом III степени в номинации «Экособытия». Профессиональное жюри престижного конкурса вручило и благодарственное письмо управлению по делам культуры и искусства за высокий профессионализм и творческий подход к презентации проекта.– В составе нашей маленькой делегации была и моя коллега Елена Юрьевна Дружинина. Мы привезли с собой не только яркие ростовые куклы ягод Морошки и Брусники, но и сувенирную и печатную продукцию с логотипом Фестиваля северной ягоды. Презентация нашего проекта проходила в Национальной библиотеке в Петрозаводске. На экране показали специальный видеоролик, сделанный на основе съемок двух наших ягодных фестивалей, нам в его создании помогли специалисты кинокомплекса «Родина». Жюри и коллегам из других регионов мы представили также наш город, Таймыр, родную северную природу, показали и экотропу на базе отдыха «Оль–Гуль», на которой организовывали квесты и конкурсы. А два последующих дня мы проводили презентацию под открытым небом в горном парке «Рускеала», это в Сортавальском районе Республики Карелия. Там как раз и проходила VI Всероссийская открытая ярмарка событийного туризма. В уникальном парке находится мраморная шахта, уже выработанная. Там устроен музей, весьма популярный у туристов. Интересно, что параллельно проходил и музыкальный фестиваль Ruskeala Symfony, и прекрасная музыка звучала постоянно.Норильчане, которые отличились в номинации «Экособытия», одной из 13 на конкурсе, вместе с Межрегиональным фестивалем экотуризма «Воспетая спеть» Ростовской области и Всероссийским экологическим арт–фестивалем «Цветет ковыль» Тульской области, конечно, искали соратников по «ягодным» проектам. Наша норильская Морошка (в этом костюме на открытой площадке была креативная Ирина Кремен) познакомилась в горном парке «Рускеала» с Принцессой Морошкой – сказочным брендом Онежского района Архангельской области. Этот проект был удостоен II места в номинации «Бренд региона». Так заповедная Онега получила приглашение приехать со своей «морошковой» продукцией на следующий ягодный фестиваль в Норильск.– Во время общения с участниками и гостями конкурса мы услышали много добрых слов о том, что норильчане отличились, представив всю оригинальную «оболочку» Фестиваля северной ягоды в совокупности. А председатель жюри отметил, что это оценили еще на уровне заявки на конкурс. Очень интересно было работать на площадке в Горном парке, где мы представляли наш фестиваль на лоне природы. В наших костюмах Морошки и Брусники с удовольствием фотографировалась и министр культуры Карелии, и другие руководители региона. Нам было очень приятно, что они прониклись идеей нашего проекта и выразили немалый к нему интерес.Наш фестиваль понравился и председателю жюри Игорю Увенчикову, который является генеральным директором ООО «Корпоративная культура», издателем профессиональных журналов «Праздник», создателем и руководителем учебного центра журнала «Праздник». Теперь он очень хочет приехать на Фестиваль северной ягодыв Норильск.Мы поинтересовались у Ирины Кремен: как по ее мнению, способен ли наш фестиваль привлечь туристов? Все же Норильск больно далеко от материка...– Специально, конечно, на норильский Фестиваль северной ягоды не приедут. Но мы стараемся все сделать для того, чтобы те, кто планирует в конце июля побывать в наших краях, им заинтересовался. Обычно приезжающие к нам туристы устремляются на плато Путорана, и мало кого интересуют другие объекты и события в Норильске. И, чтобы люди лучше понимали, что Норильск может им представить, мы и ездим на конкурсы, летом побывали также на международной туристической выставке в Красноярске. В будущем хотим, чтобы наш ягодный фестиваль подключили к другим туристическим маршрутам. Кроме того, меня вдохновила еще одна встреча: в середине июня, возвращаясь на теплоходе по Енисею в Норильск, я увидела, что к нам на Север обычными туристами, вне всяких организованных экскурсий, с большим интересом ехали семья французов, немцы.– Похоже, что Фестиваль северной ягоды у нас еще продолжается?– В сентябре проходит его заключительный этап — фотоконкурс «Ягодный сезон». Впервые мы провели его в заключение фестиваля в прошлом году. Лучшие фотоработы стали открытками, которые на фестивале этого года мгновенно раскупили, отправили в другие регионы страны. Итоги нового конкурса подведем к концу октября. И если работы будут достойные, то организуем фотовыставку в ГЦК.Норильский Фестиваль северной ягоды, судя по мнению норильчан и наградам престижных конкурсов, стал живым и перспективным проектом. Без сомнения, он должен развиваться. Специалисты управления культуры намерены приложить усилия и для того, чтобы проект вновь был оценен в конкурсе «Мир новых возможностей» «Норникеля». В планах — облагородить экотропу на базе отдыха «Оль–Гуль». Сейчас в управлении культуры идет доработка муниципального проекта по развитию туризма, концепция муниципальной программы уже утверждена на бюджетной комиссии.

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