[Индекс номера 144 (14.09.2018)]



По доброй воле

Идет активная вакцинация населения от гриппа. Первую партию — 2400 вакцин – Норильск получил на прошлой неделе и частично использовал в день выборов губернатора Красноярского края. Люди прививались прямо на избирательных участках. Основная же часть вакцин должна поступить на территорию до конца этой недели.



В этом году, как и в прошлом и позапрошлом сезонах, норильчан будут прививать «грипполом плюс» и «совигриппом». Первый закуплен для сотрудников «Норникеля», вторая вакцина предусмотрена для работников бюджетной сферы. Обе вакцины отечественного производства и абсолютно идентичны по своим иммунным свойствам. В сравнении с импортными вакцинами в наших — меньшее содержание антигенов каждого штамма вируса гриппа, зато присутствуют адъюванты — вещества, удерживающие вакцину в месте введения и усиливающие иммунный ответ. Стойкий иммунитет от обеих вырабатывается через две недели, защитный эффект наступает через 8–12 дней и сохраняется до 12 месяцев. При этом ставить или не ставить прививку пациенту, доктора решают в индивидуальном порядке. Специалисты уверяют, что состав противогриппозной вакцины корректируется ежегодно. В последние несколько лет в состав вакцин от гриппа включаются три антигенно–актуальных штамма подтипов А/Н1N1/, A/H3N2/ и В. Иммунитет после прививки вырабатывается на срок до 12 месяцев, поэтому прививки рекомендуется делать каждый год. Главное — успеть до эпидемического подъема заболеваемости. Противопоказания к прививке: * Аллергия на куриные белки, антибиотики–аминогликозиды или другие составляющие вакцин. Или аллергия на ранее проводившиеся прививки от гриппа. * Острые болезни или обострения хронических. Прививки делают после выздоровления или во время ремиссии. * При легких формах ОРВИ и ОКИ прививки делают сразу после нормализации температуры тела. У детишек после прививки от гриппа возможно повышение температуры тела в течение двух суток или покраснение, отек и болезненность в месте укола. Напомним, в рамках национального календаря прививок иммунизацию могут пройти дети с шести месяцев, ученики 1–11–х классов, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, люди старше 60 лет, жители края, подлежащие призыву на военную службу, а также с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно–сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Завершить вакцинацию детского населения планируется до 1 ноября, взрослого — до 15 ноября. Всего в Красноярском крае в этом году планируется привить 1 миллион 136 тысяч 855 человек, из них за счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря прививок — 1 миллион 100 тысяч человек; за счет внебюджетных средств — 36 тысяч 855 человек. Охват населения при этом составит предположительно 42,7 процентов. В НПР эта цифра традиционно колеблется в пределах 40–42 процента. По сообщению министерства здравоохранения Красноярского края, на днях вакцины для детей и взрослых уже поступили в Игарку, Туруханск, Идру, Краснотуранск, Кодинск, Каратузский район. Северные территории получат вакцину до конца текущей недели. Для Дудинки и Норильска вакцина распределена в полном объеме.

Марина Хорошевская Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году, как и в прошлом и позапрошлом сезонах, норильчан будут прививать «грипполом плюс» и «совигриппом». Первый закуплен для сотрудников «Норникеля», вторая вакцина предусмотрена для работников бюджетной сферы.Обе вакцины отечественного производства и абсолютно идентичны по своим иммунным свойствам. В сравнении с импортными вакцинами в наших — меньшее содержание антигенов каждого штамма вируса гриппа, зато присутствуют адъюванты — вещества, удерживающие вакцину в месте введения и усиливающие иммунный ответ. Стойкий иммунитет от обеих вырабатывается через две недели, защитный эффект наступает через 8–12 дней и сохраняется до 12 месяцев. При этом ставить или не ставить прививку пациенту, доктора решают в индивидуальном порядке.Специалисты уверяют, что состав противогриппозной вакцины корректируется ежегодно. В последние несколько лет в состав вакцин от гриппа включаются три антигенно–актуальных штамма подтипов А/Н1N1/, A/H3N2/ и В. Иммунитет после прививки вырабатывается на срок до 12 месяцев, поэтому прививки рекомендуется делать каждый год. Главное — успеть до эпидемического подъема заболеваемости.* Аллергия на куриные белки, антибиотики–аминогликозиды или другие составляющие вакцин. Или аллергия на ранее проводившиеся прививки от гриппа.* Острые болезни или обострения хронических. Прививки делают после выздоровления или во время ремиссии.* При легких формах ОРВИ и ОКИ прививки делают сразу после нормализации температуры тела.У детишек после прививки от гриппа возможно повышение температуры тела в течение двух суток или покраснение, отек и болезненность в месте укола.Напомним, в рамках национального календаря прививок иммунизацию могут пройти дети с шести месяцев, ученики 1–11–х классов, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, люди старше 60 лет, жители края, подлежащие призыву на военную службу, а также с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно–сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.Завершить вакцинацию детского населения планируется до 1 ноября, взрослого — до 15 ноября.

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