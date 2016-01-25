[Индекс номера 144 (14.09.2018)]



От первого лица

Сергей Меняйло: «Норильск - маленький Санкт-Петербург за полярным кругом»

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на этой неделе посетил Норильск, и наша газета, конечно, не могла упустить возможность задать ему важные вопросы, касающиеся развития территории.



СПРАВКА «ЗП» Сергей Иванович Меняйло родился в 1960 году, окончил Каспийское высшее военно–морское училище, Военно–морскую академию, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Вице–адмирал, заместитель командующего Черноморским флотом РФ. В 2014 году — исполняющий обязанности, а затем и губернатор Севастополя. С 28 июля 2016 года — полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе. Имеет ордена «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медали «За боевые заслуги», «За отличие в военной службе» I и II степеней, «За безупречную службу» III степени, «За укрепление боевого содружества», «70 лет Вооруженных сил СССР», «300 лет Российскому флоту». Награжден именным огнестрельным оружием — пистолетом ПММ. — Сергей Иванович, Норильск часто упоминается в перечне городов с неблагополучной экологической обстановкой. Между тем, экология занимает важное место в указах президента РФ. Состоявшаяся презентация «Серного проекта», экологические мероприятия «Норникеля» вообще, на ваш взгляд, они адекватны майским указам — 2018? — Конечно. Вот смотрите: 60% доходной части бюджета Красноярского края — это отчисления ГМК «Норильский никель», огромная сумма. Городской бюджет Норильска более чем на 90% состоит из налоговых поступления от предприятий «Норникеля», который здесь наследственно есть и будет градообразующим предприятием. В СССР — НГМК, сейчас компания «Норникель», суть же не меняется — от деятельности этой компании напрямую зависит жизнь самого города. Да и краевую экономику в целом невозможно двинуть вперед без таких производственников. Как и решить множество экологических проблем, которые копились десятилетиями, с момента начала функционирования комбината. Нужно понимать, что проблемы экологии Норильска — дело не только сегодняшнего дня. В годы, когда главенствовала задача любой ценой поднять экономику страны, на экологию не особенно обращали внимание. Сегодня экономика России по многим направлениям стабилизировалась, идет импортозамещение, чему не могут помешать никакие санкционные списки, поэтому программы оздоровления среды, касающиеся в том числе и Норильска, нам остро необходимы. Ведь это не только требование президента, это требование времени. Среда, экологическая обстановка, в которой живут и работают люди, — это фактор, от которого напрямую зависит доходная часть градообразующего предприятия. Основная задача бизнеса — заработать прибыль, однако ответственный бизнес идет на экологические затраты, прекрасно понимая, что без них и прибыли не будет. Сегодня люди хотят жить в нормальных человеческих условиях. — Вы заметили изменения? — За время, прошедшее с момента закрытия никелевого завода, экология улучшилась. В ходе своего первого посещения Норильска (во время ознакомительной поездки по Красноярскому краю в 2016 году. — Прим. ред.) я чувствовал газ в воздухе. Да, сегодня еще не все сделано, но такие программы необходимы, в противном случае мы не снизим вредное воздействие на окружающую среду. — Ученые, к сожалению, до сих пор так и не придумали лучшего способа извлечения из руды полиметаллов, нежели огневой передел. Трубы все равно будут дымить... — Любое промышленное предприятие в той или иной степени влияет на экологию. Сегодня новые предприятия строятся с учетом современных, с точки зрения воздействия на окружающую среду, требований. Остальным необходима глубокая модернизация, и реализация «Серного проекта» «Норникеля» даст свой результат. Сегодня даже по космическим снимкам видно, что вокруг Норильска стало больше зелени. Природа может самовосстанавливаться, если не доходить до критической точки. Ведь любая экологическая проблема — это еще и социальная напряженность. Думается, что это и побудило «Норникель» серьезно заняться экологией. На совещании, которое президент РФ проводил в Красноярске, стало ясно, что предприятие вкладывает большие средства для уменьшения вредного воздействия производства на окружающую среду. Мы понимаем, что Красноярский край находится в перечне экологически неблагополучных регионов. Когда в стране стояла задача насыщения промышленности энергетикой, мы строили плотины гидроэлектростанций и ТЭЦ. Это не прошло бесследно для экологии, и сегодня режим «черного неба» над Красноярском — тоже наша проблема. Есть поручение разработать комплексный план оздоровления экологии столицы края и Норильска. Президент компании «Норникель» Владимир Потанин участвовал в этом совещании. Я думаю, что слова президента РФ были восприняты руководством компании, и «Норникель» все запланированное реализует. План разработан, работа идет. Что же касается Красноярска, то есть поручение президента и по краю — перевести весь общественный транспорт на газомоторное топливо. Это тоже один из элементов уменьшения воздействия на окружающую среду. В Хакасии по городским маршрутам уже пошел первый электробус, такими планируется заменить все автобусы. — Но это уже касается общей модернизации городов и предприятий... — Мы говорим, что есть требование времени, таково условие развития исторически сложившихся отраслей экономики. Нужно говорить и о том, что пора переходить к высоким технологиям внутри этих отраслей, будь то добыча, обогащение или переработка. При этом предъявляя повышенные требования, с точки зрения воздействия на окружающую среду. Модернизировать те производства, которые на сегодняшний день работают, но, к сожалению, уже не отвечают ужесточающимся экологическим требованиям. А это совместная работа власти, науки и бизнеса. Новые технологии — это наука, инвестиции — это бизнес, в том числе и с господдержкой, когда это необходимо. Поддержкой тех, кто работает на наших территориях, зарабатывая соответствующую прибыль. Но кроме оказания помощи государство выдвинет и жесткие требования относительно соблюдения экологического законодательства. Своим детям мы должны оставить чистую среду. А там, где она уже подпорчена, надо постараться не усугублять проблему, а заниматься рекультивацией. У нас такие возможности есть. — Сергей Иванович, а как оставить детям красивый Норильск? Вы наверняка обратили внимание, как много у нас ветхих и аварийных домов. Ведь это тоже должно быть заботой президента. Как можно решить эту проблему у нас? — Я уже докладывал президенту, что Норильск — красивый город. Здесь примечательная архитектура, это свое- образный маленький Санкт–Петербург за полярным кругом. Понятно, что когда–то была цель просто построить жилье. А сейчас нужна какая–то программа. Я понимаю, что реновацию в полной мере здесь провести сложно, однако надо реально оценить свои силы и внимательно посмотреть, что можно сделать. К любому шагу при решении любой проблемы надо подходить конкретно, но творчески. Иногда, сталкиваясь с похожей проблемой в других городах, удивляюсь, почему одни дома вошли в перечень ремонтируемых, а другие нет. При этом те, что вошли, еще вполне могли бы постоять, а вот тех, что явно подлежат ремонту, — в перечне нет. Нужно провести соответствующие экспертизы, хотя и здесь есть свои нюансы. — Существуют ли готовые программы? – Принцип «Давайте все снесем, потому что это дома 1960 года постройки» не годится. Есть программа капитального ремонта домов. Необходимо реально оценивать техническое состояние зданий, и если дом можно капитально отремонтировать, то этим надо заниматься. Люди платят взносы за капремонт. Кроме бюджетных денег следует привлекать средства компании и реанимировать жилье. Если же оно действительно безнадежно ветхое, то надо думать, куда и как переселять людей. Однако специфика Норильска в том, что миграция здесь статична, нет ни особого оттока населения, ни заметного притока. При этом стройматериалы привозные, а цена квадратного метра очень высока. Особые условия и проблематика требуют особого подхода. С мэром мы разговаривали в том числе и об этом. Требуются обоснования, реальные цифры. У вас стоят недостроенные дома. Нужно привлекать к программам локальной реновации «Норникель», хотя я не утверждаю, что нужно все заботы возлагать только на него, потребуются и бюджетные средства. Как и нацпроекты. Сейчас рассматриваются национальный проект «Жилище». Президентом поставлена задача: сдавать в год 120 млн кв. метров жилья — это 5 млн квартир. Норильск, как и Красноярский край в целом, должны найти свое место и роль в этом проекте, определить, сколько и для кого квадратных метров требуется построить в Норильске, а сколько в крае. И все это должно быть заложено в программу, работа над которой продолжается. — Что нужно сделать Норильску, чтобы попасть в эту программу? — Нужно подать данные в край, и уже в составе всего региона войти именно в эту программу. — Значит, подобных программ будет несколько? — Норильск, как и край с остальными городами, должен определить свое значение в каждой национальной программе: по экологии, жилью, здравоохранению, науке... Запускается двенадцать нацпроектов. Надо найти свое место и в плане финансирования, в том числе за счет субсидирования этих программ из федерального бюджета. Президентом поставлена задача создать людям хорошие условия жизни и труда, надо ее выполнять. — Очевидно, что и желающих попасть в такую программу будет много. — Каждую позицию придется отстаивать. Все это — работа соответствующих органов власти на местах, тесно взаимодействующих с властями региональными. Собранный массив информации позволит определить размер необходимых средств. Кроме того, любой бизнес должен здесь нести социальную нагрузку. «Норникель» ее имеет, он много средств тратит в этой сфере, эта социальная нагрузка должна быть соизмерима с возможностями. Программа развития, которую компания реализует сегодня, — это немалые инвестиции, а инвестиции — это пополнение бюджета Норильска и края. Кроме того, в ней есть социальная составляющая — улучшаются условия жизни работников и всех горожан. — О чем бы вам хотелось сказать напоследок? — Там, где это возможно, где подсказывает сам уровень развития экономики, нужно привлекать бизнес. Любой честный бизнес всегда несет социальную нагрузку, и в каждом регионе, городе это заметно не только по состоянию школ и построенных детских садов, но и по новым рабочим местам, а также по зарплате работников, по предоставляемым соцпакетам, компенсациям. У вас сегодня многое, как и программа переселения, до сих пор действующая в Норильске, дотируется, в том числе и за счет «Норникеля», что очень важно для людей, живущих за полярным кругом. Надеюсь, что эта прочная связка будет сохраняться всегда.

Татьяна Глебова Фото Александра АНАНЬЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Конечно. Вот смотрите: 60% доходной части бюджета Красноярского края — это отчисления ГМК «Норильский никель», огромная сумма. Городской бюджет Норильска более чем на 90% состоит из налоговых поступления от предприятий «Норникеля», который здесь наследственно есть и будет градообразующим предприятием. В СССР — НГМК, сейчас компания «Норникель», суть же не меняется — от деятельности этой компании напрямую зависит жизнь самого города. Да и краевую экономику в целом невозможно двинуть вперед без таких производственников. Как и решить множество экологических проблем, которые копились десятилетиями, с момента начала функционирования комбината. Нужно понимать, что проблемы экологии Норильска — дело не только сегодняшнего дня. В годы, когда главенствовала задача любой ценой поднять экономику страны, на экологию не особенно обращали внимание. Сегодня экономика России по многим направлениям стабилизировалась, идет импортозамещение, чему не могут помешать никакие санкционные списки, поэтому программы оздоровления среды, касающиеся в том числе и Норильска, нам остро необходимы. Ведь это не только требование президента, это требование времени. Среда, экологическая обстановка, в которой живут и работают люди, — это фактор, от которого напрямую зависит доходная часть градообразующего предприятия. Основная задача бизнеса — заработать прибыль, однако ответственный бизнес идет на экологические затраты, прекрасно понимая, что без них и прибыли не будет. Сегодня люди хотят жить в нормальных человеческих условиях.— За время, прошедшее с момента закрытия никелевого завода, экология улучшилась. В ходе своего первого посещения Норильска (во время ознакомительной поездки по Красноярскому краю в 2016 году. —) я чувствовал газ в воздухе. Да, сегодня еще не все сделано, но такие программы необходимы, в противном случае мы не снизим вредное воздействие на окружающую среду.— Любое промышленное предприятие в той или иной степени влияет на экологию. Сегодня новые предприятия строятся с учетом современных, с точки зрения воздействия на окружающую среду, требований. Остальным необходима глубокая модернизация, и реализация «Серного проекта» «Норникеля» даст свой результат. Сегодня даже по космическим снимкам видно, что вокруг Норильска стало больше зелени. Природа может самовосстанавливаться, если не доходить до критической точки. Ведь любая экологическая проблема — это еще и социальная напряженность. Думается, что это и побудило «Норникель» серьезно заняться экологией. На совещании, которое президент РФ проводил в Красноярске, стало ясно, что предприятие вкладывает большие средства для уменьшения вредного воздействия производства на окружающую среду. Мы понимаем, что Красноярский край находится в перечне экологически неблагополучных регионов. Когда в стране стояла задача насыщения промышленности энергетикой, мы строили плотины гидроэлектростанций и ТЭЦ. Это не прошло бесследно для экологии, и сегодня режим «черного неба» над Красноярском — тоже наша проблема. Есть поручение разработать комплексный план оздоровления экологии столицы края и Норильска. Президент компании «Норникель» Владимир Потанин участвовал в этом совещании. Я думаю, что слова президента РФ были восприняты руководством компании, и «Норникель» все запланированное реализует. План разработан, работа идет. Что же касается Красноярска, то есть поручение президента и по краю — перевести весь общественный транспорт на газомоторное топливо. Это тоже один из элементов уменьшения воздействия на окружающую среду. В Хакасии по городским маршрутам уже пошел первый электробус, такими планируется заменить все автобусы.— Мы говорим, что есть требование времени, таково условие развития исторически сложившихся отраслей экономики. Нужно говорить и о том, что пора переходить к высоким технологиям внутри этих отраслей, будь то добыча, обогащение или переработка. При этом предъявляя повышенные требования, с точки зрения воздействия на окружающую среду. Модернизировать те производства, которые на сегодняшний день работают, но, к сожалению, уже не отвечают ужесточающимся экологическим требованиям. А это совместная работа власти, науки и бизнеса. Новые технологии — это наука, инвестиции — это бизнес, в том числе и с господдержкой, когда это необходимо. Поддержкой тех, кто работает на наших территориях, зарабатывая соответствующую прибыль. Но кроме оказания помощи государство выдвинет и жесткие требования относительно соблюдения экологического законодательства. Своим детям мы должны оставить чистую среду. А там, где она уже подпорчена, надо постараться не усугублять проблему, а заниматься рекультивацией. У нас такие возможности есть.— Я уже докладывал президенту, что Норильск — красивый город. Здесь примечательная архитектура, это свое-образный маленький Санкт–Петербург за полярным кругом. Понятно, что когда–то была цель просто построить жилье. А сейчас нужна какая–то программа. Я понимаю, что реновацию в полной мере здесь провести сложно, однако надо реально оценить свои силы и внимательно посмотреть, что можно сделать. К любому шагу при решении любой проблемы надо подходить конкретно, но творчески. Иногда, сталкиваясь с похожей проблемой в других городах, удивляюсь, почему одни дома вошли в перечень ремонтируемых, а другие нет. При этом те, что вошли, еще вполне могли бы постоять, а вот тех, что явно подлежат ремонту, — в перечне нет. Нужно провести соответствующие экспертизы, хотя и здесь есть свои нюансы.– Принцип «Давайте все снесем, потому что это дома 1960 года постройки» не годится. Есть программа капитального ремонта домов. Необходимо реально оценивать техническое состояние зданий, и если дом можно капитальноотремонтировать, то этим надо заниматься. Люди платят взносы за капремонт. Кроме бюджетных денег следует привлекать средства компании и реанимировать жилье. Если же оно действительно безнадежно ветхое, то надо думать, куда и как переселять людей. Однако специфика Норильска в том, что миграция здесь статична, нет ни особого оттока населения, ни заметного притока. При этом стройматериалы привозные, а цена квадратного метра очень высока. Особые условия и проблематика требуют особого подхода. С мэром мы разговаривали в том числе и об этом. Требуются обоснования, реальные цифры. У вас стоят недостроенные дома. Нужно привлекать к программам локальной реновации «Норникель», хотя я не утверждаю, что нужно все заботы возлагать только на него, потребуются и бюджетные средства. Как и нацпроекты. Сейчас рассматриваются национальный проект «Жилище». Президентом поставлена задача: сдавать в год 120 млн кв. метров жилья — это 5 млн квартир. Норильск, как и Красноярский край в целом, должны найти свое место и роль в этом проекте, определить, сколько и для кого квадратных метров требуется построить в Норильске, а сколько в крае. И все это должно быть заложено в программу, работа над которой продолжается.— Нужно подать данные в край, и уже в составе всего региона войти именно в эту программу.— Норильск, как и край с остальными городами, должен определить свое значение в каждой национальной программе: по экологии, жилью, здравоохранению, науке... Запускается двенадцать нацпроектов. Надо найти свое место и в плане финансирования, в том числе за счет субсидирования этих программ из федерального бюджета. Президентом поставлена задача создать людям хорошие условия жизни и труда, надо ее выполнять.— Каждую позицию придется отстаивать. Все это — работа соответствующих органов власти на местах, тесно взаимодействующих с властями региональными. Собранный массив информации позволит определить размер необходимых средств. Кроме того, любой бизнес должен здесь нести социальную нагрузку. «Норникель» ее имеет, он много средств тратит в этой сфере, эта социальная нагрузка должна быть соизмерима с возможностями. Программа развития, которую компания реализует сегодня, — это немалые инвестиции, а инвестиции — это пополнение бюджета Норильска и края. Кроме того, в ней есть социальная составляющая — улучшаются условия жизни работников и всех горожан.— Там, где это возможно, где подсказывает сам уровень развития экономики, нужно привлекать бизнес. Любой честный бизнес всегда несет социальную нагрузку, и в каждом регионе, городе это заметно не только по состоянию школ и построенных детских садов, но и по новым рабочим местам, а также по зарплате работников, по предоставляемым соцпакетам, компенсациям. У вас сегодня многое, как и программа переселения, до сих пор действующая в Норильске, дотируется, в том числе и за счет «Норникеля», что очень важно для людей, живущих за полярным кругом. Надеюсь, что эта прочная связка будет сохраняться всегда.

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