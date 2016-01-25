[Индекс номера 144 (14.09.2018)]



Обратный отсчет

К 60–летию советской власти

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



1977 В 1977 году вся страна отмечала 60–летие Октябрьской революции и, соответственно, готовила подарки. В Норильске главной праздничной новостройкой, открытой накануне юбилея, был новый широкоформатный кинотеатр на 800 зрителей. Еще в 1977 году строители сдали лыжную базу «Оль–Гуль», Дом печати на улице Комсомольской и жилой дом на улице Талнахской — первый его этаж заняла картинная галерея. А в Алыкель прибыл новый «аэрогость»: 27 мая 1977 года в аэропорту произвел посадку мощный грузовой авиалайнер Ил–76. Он доставил 30 тонн грузов для управления торговли. Профессия: металлург Строительство «Надежды» в полном разгаре, и металлурги — главные герои газетных публикаций, более того, если в мире что и узнают о Норильске, то в основном благодаря их достижениям. Никелевый порошок получает международный стандарт качества; в октябре катодная медь из Норильска получила союзный знак качества, а в следующем году его присвоят и кобальту марки К–1 и К–1А. В норильской металлургии внедряются новые технологии. Теперь даже те, кто никак не связан с металлургией, знают аббревиатуру «ПЖВ» — «плавка в жидкой ванне», эта передовая технология, разработанная профессором Андреем Ванюковым, проходит испытания на медном заводе (в «промышленном формате» плавку Ванюкова начнут использовать в 1985–м). Летом на ВДНХ открылся новый павильон «Металлургия», в экспозиции которого были широко представлены научно–технические достижения Норильского комбината. Звезду Героя Социалистического Труда вручили плавильщику никелевого завода Николаю Михайлову. Вещь: набор фломастеров Новые письменные принадлежности, выпуск которых в Советском Союзе только что освоили. На Западе фломастерами было никого не удивить, там они чаще используются как маркеры, для выделения текста. У нас же они стали заветной мечтой для любого школьника. Ведь ими можно и писать, и раскрашивать! Адрес: ул. Орджоникидзе, 3 Кинотеатр «60 лет Октября» В 1977 году в стране отмечался очередной юбилей — 60 лет советской власти, и главный объект соцкультбыта, новый широкоэкранный кинотеатр так и назвали — «60 лет Октября». Первый на Таймыре широкоформатный суперкинотеатр, способный вместить 800 зрителей, открылся 6 ноября 1977 года. Его строили всем миром: оригинальные звукопоглощающие панели делали в Норильске, дизайнеры норильских художественно–производственных мастерских разрабатывали оформление второго этажа и зрительного зала. Первыми фильмами на афишах нового кинотеатра были «Солдаты свободы» и «Красный реквием». Перед открытием кинотеатра объявили конкурс на лучшее название, норильчане придумали 80 вариантов, в том числе «Металлург», «Аврора», «Звезда». Но в честь круглой даты появилось идеологическое «60 лет Октября», или, как упростили горожане, «шесть–ноль». С 1993–го кинотеатр называется «Синема–Арт–холл». Событие: открылся Дом печати Главпочтамт Он открылся в августе на улице Комсомольской, 33а. Этот же адрес стал новым местом прописки редакции «Заполярной правды» и типографии. «Заполярка» начала выходить в большом формате, как центральные газеты, в крае она была третьей после «Красноярского рабочего» и «Красноярского комсомольца». Было даже предложение участок улицы Комсомольской переименовать в улицу «Заполярной правды» (мол, есть же в Красноярске Красраб — проспект имени газеты «Красноярский рабочий»), но, в конце концов, от этой идеи отказались. Цифра: 54 дискотеки Это новое остромодное увлечение молодежи. В 1977 году прошел первый городской конкурс самодеятельных дискотек, собравший невероятное количество участников — 54! Оказалось, что свои дискотеки есть не только в школах, но и в рабочих общежитиях, ресторанах, спортивных клубах и даже в ателье! Точка на карте: «Оль–Гуль» 17 ноября 1977 года — дата открытия главной лыжной базы Норильска. «Оль–Гуль» — это трансформированное название цепи озер, которые изначально звались Оль–Туль. До этого лыжники тренировались в районе поселка Средний, но тамошняя база сгорела, и было решено строить новое современное спортсооружение с лыжехранилищем на 2500 пар. Там даже предусмотрели квартиру для сторожа. Со временем проложили пять лыжных трасс: 3 км, 5 км, 8 км, 10 км и 15 км. Вдоль трехкилометрового кольца в 1983 году поставят мачты освещения, и на «Оль–Гуле» можно будет кататься и в полярную ночь.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В 1977 году вся страна отмечала 60–летие Октябрьской революции и, соответственно, готовила подарки. В Норильске главной праздничной новостройкой, открытой накануне юбилея, был новый широкоформатный кинотеатр на 800 зрителей. Еще в 1977 году строители сдали лыжную базу «Оль–Гуль», Дом печати на улице Комсомольской и жилой дом на улице Талнахской — первый его этаж заняла картинная галерея. А в Алыкель прибыл новый «аэрогость»: 27 мая 1977 года в аэропорту произвел посадку мощный грузовой авиалайнер Ил–76. Он доставил 30 тонн грузов для управления торговли.Строительство «Надежды» в полном разгаре, и металлурги — главные герои газетных публикаций, более того, если в мире что и узнают о Норильске, то в основном благодаря их достижениям. Никелевый порошок получает международный стандарт качества; в октябре катодная медь из Норильска получила союзный знак качества, а в следующем году его присвоят и кобальту марки К–1 и К–1А. В норильской металлургии внедряются новые технологии. Теперь даже те, кто никак не связан с металлургией, знают аббревиатуру «ПЖВ» — «плавка в жидкой ванне», эта передовая технология, разработанная профессором Андреем Ванюковым, проходит испытания на медном заводе (в «промышленном формате» плавку Ванюкова начнут использовать в 1985–м). Летом на ВДНХ открылся новый павильон «Металлургия», в экспозиции которого были широко представлены научно–технические достижения Норильского комбината. Звезду Героя Социалистического Труда вручили плавильщику никелевого завода Николаю Михайлову.Новые письменные принадлежности, выпуск которых в Советском Союзе только что освоили. На Западе фломастерами было никого не удивить, там они чаще используются как маркеры, для выделения текста. У нас же они стали заветной мечтой для любого школьника. Ведь ими можно и писать, и раскрашивать!В 1977 году в стране отмечался очередной юбилей — 60 лет советской власти, и главный объект соцкультбыта, новый широкоэкранный кинотеатр так и назвали — «60 лет Октября». Первый на Таймыре широкоформатный суперкинотеатр, способный вместить 800 зрителей, открылся 6 ноября 1977 года. Его строили всем миром: оригинальные звукопоглощающие панели делали в Норильске, дизайнеры норильских художественно–производственных мастерских разрабатывали оформление второго этажа и зрительного зала. Первыми фильмами на афишах нового кинотеатра были «Солдаты свободы» и «Красный реквием». Перед открытием кинотеатра объявили конкурс на лучшее название, норильчане придумали 80 вариантов, в том числе «Металлург», «Аврора», «Звезда». Но в честь круглой даты появилось идеологическое «60 лет Октября», или, как упростили горожане, «шесть–ноль». С 1993–го кинотеатр называется «Синема–Арт–холл».Он открылся в августе на улице Комсомольской, 33а. Этот же адрес стал новым местом прописки редакции «Заполярной правды» и типографии. «Заполярка» начала выходить в большом формате, как центральные газеты, в крае она была третьей после «Красноярского рабочего» и «Красноярского комсомольца». Было даже предложение участок улицы Комсомольской переименовать в улицу «Заполярной правды» (мол, есть же в Красноярске Красраб — проспект имени газеты «Красноярский рабочий»), но, в конце концов, от этой идеи отказались.Это новое остромодное увлечение молодежи. В 1977 году прошел первый городской конкурс самодеятельных дискотек, собравший невероятное количество участников — 54! Оказалось, что свои дискотеки есть не только в школах, но и в рабочих общежитиях, ресторанах, спортивных клубах и даже в ателье!17 ноября 1977 года — дата открытия главной лыжной базы Норильска. «Оль–Гуль» — это трансформированное название цепи озер, которые изначально звались Оль–Туль. До этого лыжники тренировались в районе поселка Средний, но тамошняя база сгорела, и было решено строить новое современное спортсооружение с лыжехранилищем на 2500 пар. Там даже предусмотрели квартиру для сторожа. Со временем проложили пять лыжных трасс: 3 км, 5 км, 8 км, 10 км и 15 км. Вдоль трехкилометрового кольца в 1983 году поставят мачты освещения, и на «Оль–Гуле» можно будет кататься и в полярную ночь.

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