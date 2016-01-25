[Индекс номера 144 (14.09.2018)]



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«Серный проект». Начало строительства

«Норникель» приступил к реализации «Серного проекта». 10 сентября на площадке медного завода в присутствии полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и президента компании «Норникель» Владимира Потанина был заложен символичный камень под строительство новых мощностей. «Серный проект» — крупнейшая экологическая инициатива «Норникеля». Изменить экологическую ситуацию в Норильске возможно только через экологическую модернизацию производства.



Закладка камня под строительство сероутилизационного производства «Серный проект» стартует с медного завода. Он находится в непосредственной близости от города и в большей степени беспокоит горожан, особенно летом. «Серный проект» предусматривает большой комплекс работ на двух металлургических заводах — медном и Надеждинском. На медном заводе Расширение производственных мощностей по переработке отходящих сернистых газов в элементарную серу позволит увеличить производство элементарной серы на медном заводе в 3,5 раза. Кроме того, на медном заводе будет закрыта часть «вредного» производства. На надеждинском металлургическом заводе Производство черновой меди будет сосредоточено за пределами городской черты Норильска — на Надеждинском заводе, который после закрытия никелевого завода стал центром никелевой плавки. На НМЗ компания строит новый комплекс непрерывного конвертирования медных штейнов. Таким образом, Надеждинский завод будет предприятием, где сосредоточен большой объем богатых диоксидом серы отходящих газов, которые будут утилизированы. Строительство на НМЗ установки по утилизации будет завершающим этапом всего «Серного проекта». Из уловленного сернистого газа «Норникель» будет производить серную кислоту с последующей ее нейтрализацией известняком и производством гипса. Реализация «Серного проекта» позволит «Норникелю» к 2023 году улавливать 1,5–1,7 млн тонн диоксида серы в год. Из него будет производиться до 280 тыс. тонн элементной серы и до 5 млн тонн гипса ежегодно. В торжественной церемонии закладки камня под строительство приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Комментируя это событие, Владимир Потанин отметил: – Согласно тем планам, которые у нас есть и которые были поддержаны сначала президентом страны, а затем и закреплены в нормативных актах правительства, 2023 год — это срок, когда данная проблема будет решена, — отметил Потанин. — Реализация этого проекта позволит нам открыто смотреть людям в глаза и гордиться тем, что сделано. Полпред президента в СФО Сергей Меняйло в свою очередь акцентировал внимание на необходимости и важности проекта с точки зрения создания комфортных условий. – Если мы хотим развиваться, мы должны создавать нормальные условия для людей. То, что сегодня «Норникель» реализует такой масштабный проект, — это не только желание руководства компании, но и требование времени. Власть и бизнес готовы к решению экологических задач, потому что эти задачи непосредственно касаются наших жителей, — прокомментировал Сергей Меняйло. «Серный проект» — второй этап экологической программы «Норникеля». На первом этапе в Заполярном филиале компании был закрыт никелевый завод, построенный еще в военное время. Плавка никелевого концентрата перенесена на Надеждинский завод. Для оптимизации производственного процесса была модернизирована Талнахская обогатительная фабрика, что позволило увеличить содержание металла в концентрате, снизить выбросы диоксида серы.

Татьяна Глебова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Серный проект» стартует с медного завода. Он находится в непосредственной близости от города и в большей степени беспокоит горожан, особенно летом. «Серный проект» предусматривает большой комплекс работ на двух металлургических заводах — медном и Надеждинском.Расширение производственных мощностей по переработке отходящих сернистых газов в элементарную серу позволит увеличить производство элементарной серы на медном заводе в 3,5 раза. Кроме того, на медном заводе будет закрыта часть «вредного» производства.Производство черновой меди будет сосредоточено за пределами городской черты Норильска — на Надеждинском заводе, который после закрытия никелевого завода стал центром никелевой плавки. На НМЗ компания строит новый комплекс непрерывного конвертирования медных штейнов. Таким образом, Надеждинский завод будет предприятием, где сосредоточен большой объем богатых диоксидом серы отходящих газов, которые будут утилизированы. Строительство на НМЗ установки по утилизации будет завершающим этапом всего «Серного проекта». Из уловленного сернистого газа «Норникель» будет производить серную кислоту с последующей ее нейтрализацией известняком и производством гипса.Реализация «Серного проекта» позволит «Норникелю» к 2023 году улавливать 1,5–1,7 млн тонн диоксида серы в год. Из него будет производиться до 280 тыс. тонн элементной серы и до 5 млн тонн гипса ежегодно.В торжественной церемонии закладки камня под строительство приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.Комментируя это событие, Владимир Потанин отметил:– Согласно тем планам, которые у нас есть и которые были поддержаны сначала президентом страны, а затем и закреплены в нормативных актах правительства, 2023 год — это срок, когда данная проблема будет решена, — отметил Потанин. — Реализация этого проекта позволит нам открыто смотреть людям в глаза и гордиться тем, что сделано.Полпред президента в СФО Сергей Меняйло в свою очередь акцентировал внимание на необходимости и важности проекта с точки зрения создания комфортных условий.– Если мы хотим развиваться, мы должны создавать нормальные условия для людей. То, что сегодня «Норникель» реализует такой масштабный проект, — это не только желание руководства компании, но и требование времени. Власть и бизнес готовы к решению экологических задач, потому что эти задачи непосредственно касаются наших жителей, — прокомментировал Сергей Меняйло.«Серный проект» — второй этап экологической программы «Норникеля». На первом этапе в Заполярном филиале компании был закрыт никелевый завод, построенный еще в военное время. Плавка никелевого концентрата перенесена на Надеждинский завод. Для оптимизации производственного процесса была модернизирована Талнахская обогатительная фабрика, что позволило увеличить содержание металла в концентрате, снизить выбросы диоксида серы.

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