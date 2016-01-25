Фото новости:

Патриарх в Норильске

[Индекс номера 144 (14.09.2018)]

 Главная страница 
«Серный проект». Начало строительства

«Норникель» приступил к реализации «Серного проекта». 10 сентября на площадке медного завода в присутствии полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и президента компании «Норникель» Владимира Потанина был заложен символичный камень под строительство новых мощностей. «Серный проект» — крупнейшая экологическая инициатива «Норникеля». Изменить экологическую ситуацию в Норильске возможно только через экологическую модернизацию производства.

Закладка камня под строительство сероутилизационного производства
«Серный проект» стартует с медного завода. Он находится в непосредственной близости от города и в большей степени беспокоит горожан, особенно летом. «Серный проект» предусматривает большой комплекс работ на двух металлургических заводах — медном и Надеждинском.
На медном заводе
Расширение производственных мощностей по переработке отходящих сернистых газов в элементарную серу позволит увеличить производство элементарной серы на медном заводе в 3,5 раза. Кроме того, на медном заводе будет закрыта часть «вредного» производства.
На надеждинском металлургическом заводе
Производство черновой меди будет сосредоточено за пределами городской черты Норильска — на Надеждинском заводе, который после закрытия никелевого завода стал центром никелевой плавки. На НМЗ компания строит новый комплекс непрерывного конвертирования медных штейнов. Таким образом, Надеждинский завод будет предприятием, где сосредоточен большой объем богатых диоксидом серы отходящих газов, которые будут утилизированы. Строительство на НМЗ установки по утилизации будет завершающим этапом всего «Серного проекта». Из уловленного сернистого газа «Норникель» будет производить серную кислоту с последующей ее нейтрализацией известняком и производством гипса.
Реализация «Серного проекта» позволит «Норникелю» к 2023 году улавливать 1,5–1,7 млн тонн диоксида серы в год. Из него будет производиться до 280 тыс. тонн элементной серы и до 5 млн тонн гипса ежегодно.
В торжественной церемонии закладки камня под строительство приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Комментируя это событие, Владимир Потанин отметил:
– Согласно тем планам, которые у нас есть и которые были поддержаны сначала президентом страны, а затем и закреплены в нормативных актах правительства, 2023 год — это срок, когда данная проблема будет решена, — отметил Потанин. — Реализация этого проекта позволит нам открыто смотреть людям в глаза и гордиться тем, что сделано.
Полпред президента в СФО Сергей Меняйло в свою очередь акцентировал внимание на необходимости и важности проекта с точки зрения создания комфортных условий.
– Если мы хотим развиваться, мы должны создавать нормальные условия для людей. То, что сегодня «Норникель» реализует такой масштабный проект, — это не только желание руководства компании, но и требование времени. Власть и бизнес готовы к решению экологических задач, потому что эти задачи непосредственно касаются наших жителей, — прокомментировал Сергей Меняйло.
«Серный проект» — второй этап экологической программы «Норникеля». На первом этапе в Заполярном филиале компании был закрыт никелевый завод, построенный еще в военное время. Плавка никелевого концентрата перенесена на Надеждинский завод. Для оптимизации производственного процесса была модернизирована Талнахская обогатительная фабрика, что позволило увеличить содержание металла в концентрате, снизить выбросы диоксида серы.

Татьяна Глебова
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Идет активная вакцинация населения от гриппа. Первую партию — 2400 вакцин – Норильск получил на прошлой неделе и частично использовал в день выборов губернатора Красноярского края. Люди прививались прямо на избирательных участках. Основная же часть вакцин должна поступить на территорию до конца этой недели.

От первого лица 
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на этой неделе посетил Норильск, и наша газета, конечно, не могла упустить возможность задать ему важные вопросы, касающиеся развития территории.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Главная страница 
«Норникель» приступил к реализации «Серного проекта». 10 сентября на площадке медного завода в присутствии полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и президента компании «Норникель» Владимира Потанина был заложен символичный камень под строительство новых мощностей. «Серный проект» — крупнейшая экологическая инициатива «Норникеля». Изменить экологическую ситуацию в Норильске возможно только через экологическую модернизацию производства.

Итоги 
Руководитель производственного управления ЗФ «Норникеля» Владислав Стешенко подвел итоги работы предприятий Заполярного филиала за август.

Проекты 
В Красноярске завершился слет корпоративных волонтеров «Норникеля», участников экомарафона «ПонесЛось!».

Конкурс 
Воспитанники станции юных техников Норильска Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров, а также дудинский школьник Глеб Воронов — победители конкурса IMake, организованного компанией «Норникель», будут представлять нашу страну на Международной выставке молодых изобретателей в Индонезии.

Мысли вслух 
Три тысячи километров по кратчайшей дуге отделяют Норильск от Москвы. Казалось бы, живи себе, не вникая в столичные перипетии, уж больно далеко. Но я вникаю. И не только потому, что это столица моей страны. Я родился в Замоскворечье, с этим городом связана память детства, там живет родня. Мне не нравится, когда Москву ругают, я никогда не прислушивался к аргументам сравнения Москвы и Питера, у них совершенно разные статусы. Очевидно, что в России нет города с таким уровнем организации пространства. С завидным уровнем.

Парк культуры 
Коренной норильчанин, кадровый работник комбината Станислав Степанов поделился с норильчанами своим увлечением творчеством Владимира Маяковского.

Новости:
 14 сентября 2018 
17:05 Норильск вступил в международную Ассоциацию мэров зимних городов мира. На Конференции организации, после нашей презентации, представители нескольких стран выразили желание сотрудничать с Норильском в различных направлениях
16:33 В Норильске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.
16:08 Выставка этюдов по результатам пленэра «Норильский альбом: осеннее со-творение» откроется сегодня в выставочном зале Норильской детской художественной школы
14:47 В этот день 30 лет назад Норильск посещал Михаил Горбачев, первое лицо страны.
14:40 У норильского сестричества милосердия появился собственный сайт centrmilos.ru.
14:39 Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве чрезвычайной сессии Законодательного собрания.
14:26 В Норильске завершается ремонт километрового участка Юго-Западной объездной дороги.
13:19 В Норильске задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.
13:15 Осторожно: мошенники! Житель Норильска перевел неизвестному 18 000 рублей в счет покупки двигателя на автомобиль.
10:43 В Норильске полицейские в рамках акции «Дети России» проводят в школах профилактические беседы с подростками.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх