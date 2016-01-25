[Индекс номера 144 (14.09.2018)]



Итоги

Впереди - «Маяк»

Руководитель производственного управления ЗФ «Норникеля» Владислав Стешенко подвел итоги работы предприятий Заполярного филиала за август.



Горнорудные подразделения в прошедшем августе план по добыче руды и металлов в ней не выполнили. Запланированных показателей по добыче достигли только рудники «Маяк» и «Комсомольский». «Маяк» также выполнил план по содержанию никеля в добытой руде, как и «Октябрьский». Что касается содержания меди в руде, с планом справился только «Маяк». Погашение допущенного отставания предусмотрено графиками производства на оставшиеся до конца этого года месяцы. Талнахская обогатительная фабрика план по переработке сырья, производству никеля в никель–пирротиновом концентрате и меди в медном концентрате выполнила. На 100% выполнили производственные задания медный и Надеждинский металлургический заводы. На 4% металлурги превысили план по металлам платиновой группы. Цементный завод, рудник «Кайерканский», предприятие технологического железнодорожного транспорта, АТО «ЦАТК», ремонтники и строители отработали без замечаний и с хорошим качеством. В августе основным загрязнителем атмосферного воздуха в Норильске являлся медный завод. Из–за неблагоприятных метеорологических условий режимы регулирования выбросов диоксида серы вводились на медном заводе 19 раз. С 31 августа по 3 сентября проводилась комплексная остановка оборудования для проведения ремонтов на Талнахской обогатительной фабрике, Надеждинском металлургическом заводе, «Таймырском» и «Октябрьском» рудниках.

Ростислав Золотарев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Горнорудные подразделения в прошедшем августе план по добыче руды и металлов в ней не выполнили. Запланированных показателей по добыче достигли только рудники «Маяк» и «Комсомольский». «Маяк» также выполнил план по содержанию никеля в добытой руде, как и «Октябрьский». Что касается содержания меди в руде, с планом справился только «Маяк». Погашение допущенного отставания предусмотрено графиками производства на оставшиеся до конца этого года месяцы.Талнахская обогатительная фабрика план по переработке сырья, производству никеля в никель–пирротиновом концентрате и меди в медном концентрате выполнила.На 100% выполнили производственные задания медный и Надеждинский металлургический заводы. На 4% металлурги превысили план по металлам платиновой группы.Цементный завод, рудник «Кайерканский», предприятие технологического железнодорожного транспорта, АТО «ЦАТК», ремонтники и строители отработали без замечаний и с хорошим качеством.В августе основным загрязнителем атмосферного воздуха в Норильске являлся медный завод. Из–за неблагоприятных метеорологических условий режимы регулирования выбросов диоксида серы вводились на медном заводе 19 раз.С 31 августа по 3 сентября проводилась комплексная остановка оборудования для проведения ремонтов на Талнахской обогатительной фабрике, Надеждинском металлургическом заводе, «Таймырском» и «Октябрьском» рудниках.

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