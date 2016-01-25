Руководитель производственного управления ЗФ «Норникеля» Владислав Стешенко подвел итоги работы предприятий Заполярного филиала за август.
Горнорудные подразделения в прошедшем августе план по добыче руды и металлов в ней не выполнили. Запланированных показателей по добыче достигли только рудники «Маяк» и «Комсомольский». «Маяк» также выполнил план по содержанию никеля в добытой руде, как и «Октябрьский». Что касается содержания меди в руде, с планом справился только «Маяк». Погашение допущенного отставания предусмотрено графиками производства на оставшиеся до конца этого года месяцы.
Талнахская обогатительная фабрика план по переработке сырья, производству никеля в никель–пирротиновом концентрате и меди в медном концентрате выполнила.
На 100% выполнили производственные задания медный и Надеждинский металлургический заводы. На 4% металлурги превысили план по металлам платиновой группы.
Цементный завод, рудник «Кайерканский», предприятие технологического железнодорожного транспорта, АТО «ЦАТК», ремонтники и строители отработали без замечаний и с хорошим качеством.
В августе основным загрязнителем атмосферного воздуха в Норильске являлся медный завод. Из–за неблагоприятных метеорологических условий режимы регулирования выбросов диоксида серы вводились на медном заводе 19 раз.
С 31 августа по 3 сентября проводилась комплексная остановка оборудования для проведения ремонтов на Талнахской обогатительной фабрике, Надеждинском металлургическом заводе, «Таймырском» и «Октябрьском» рудниках.Ростислав Золотаревwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда