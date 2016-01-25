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Патриарх в Норильске

[Индекс номера 144 (14.09.2018)]

 Проекты 
Не зарастет тропа!

В Красноярске завершился слет корпоративных волонтеров «Норникеля», участников экомарафона «ПонесЛось!».

Напомним, пилотный проект марафона был запущен в 2016 году в Мончегорске, Москве и Норильске. Спустя год проект растиражировали по всем регионам присутствия компании, а в 2018 году он вышел уже за ее пределы. И сегодня к добровольческим экодружинам «Норникеля» активно присоединяются неравнодушные жители городов арктического региона, некоммерческие организации и образовательные учреждения.
Марафон 2018 года стартовал в мае. География проекта: Норильск, Мончегорск, Заполярный, поселок Никель, Чита и Москва — всего 400 участников. Экослет в Красноярске собрал лучших участников экомарафона — всего около 60 человек.
Место проведения «забега» было выбрано не случайно — фан–парк «Бобровый лог» является инвестиционным проектом «Норникеля». Генеральный директор «Бобрового лога» Елена Гаврилова рассказала журналистам, что благоустройство фан–парка и заповедника «Столбы» и строительство экологической тропы, которым и занимались в Красноярске волонтеры из разных городов, внесут вклад в сохранение природы и создание наиболее комфортных условий для прогулок красноярцев и гостей города. Так, по благоустроенной 300–метровой экотропе, ведущей из «Бобрового лога» в заповедник «Столбы», ежегодно будут проходить более 150 тысяч человек.
Кульминацией экослета в Красноярске стал спектакль «Путевые заметки о волонтерах «Норникеля», главными актерами в котором выступили сами волонтеры, а их творческим наставником стал Андрей Ургант. Известный российский актер является одним из активных участников и послов экомарафона. «ПонесЛось!» — отличный проект. Он и важен, и полезен, и приятен», — поделился Ургант–старший.
Слет завершился, но работа «Норникеля» и его сотрудников продолжается. Компания уверена: от вовлеченности людей в такие проекты зависит многое вокруг. Ведь волонтерское движение не только решает экологические проблемы, но и главное — развивает важные человеческие ценности.
И немаловажно, что помимо участия в марафоне волонтеры создали собственные проекты, ориентированные на защиту экологии. Ребята организовали квест по благоустройству экотропы в Лапландском заповеднике, изготовили синичники по чертежам, представленным сотрудниками «Заповедников Таймыра», собрали тонну мусора, использованных батареек и пластиковых крышек, высадили больше тысячи деревьев. И это далеко не весь список добрых дел добровольцев, который регулярно пополняется новыми достижениями.
Стоит отметить, что волонтеры не стесняются браться за любую работу. Так марафонцев, приехавших на слет в Красноярск из города Норильска, волновала проблема культурного содержания домашних животных. Ребята организовали фестиваль для собаководов, посвященный правильному уходу за питомцами. Каждому участнику волонтеры дарили приспособления для уборки и саморазлагающиеся пакеты, которыми хозяева смогут воспользоваться во время выгула своих любимцев на городских улицах. Кроме того, в ближайшее время добровольцы намерены установить в родном Норильске четыре специальных мусорных контейнера, предназначенных для выброса собачьих экскрементов. Организаторы проекта надеются таким образом полностью решить данную проблему и очистить норильские улицы.
Всего за все время проведения экомарафона «ПонесЛось!» с 2016 года норильские волонтеры в родном городе провели десятки экологических акций. Так, в рамках экомарафона волонтеры убирали территорию мемориала «Черный тюльпан», помогали ремонтировать приют для бездомных животных, озеленяли стадион «Заполярник», в партнерстве с норильским драмтеатром провели акцию «СоТворение сада», и в театре появилось новое творческое пространство — зимний сад. Силами волонтеров благоустроена запущенная территория возле помещения клуба «Моржи Таймыра» на берегу озера Долгое, создан сад камней на улице Нансена, 92, организован раздельный сбор мусора на слете туристов «Хараелах», проведены грандиозные субботники по благоустройству и очистке берегов рек... В общем, много чего еще интересного и полезного появилось и обязательно появится в Норильске благодаря корпоративным волонтерам «Норникеля».

Надежда Сидор
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