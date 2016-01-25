[Индекс номера 144 (14.09.2018)]



Конкурс

На мировом уровне

Воспитанники станции юных техников Норильска Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров, а также дудинский школьник Глеб Воронов — победители конкурса IMake, организованного компанией «Норникель», будут представлять нашу страну на Международной выставке молодых изобретателей в Индонезии.

Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров IMake — конкурс для изобретателей. Его цель — привлечь внимание детей к конструкторской деятельности. По условиям конкурса изобретение не должно иметь аналогов и быть действительно полезным. Представлять его необходимо только на английском языке. Для российских школьников сложным оказалось не изобретение придумать, а представить его и уметь ответить на вопросы на хорошем английском. Юные изобретатели вошли в состав российской команды, которая с 19 по 22 сентября примет участие в V Международной выставке молодых изобретателей (Tne 5 International young inventors Award — IYIA 2018), включающей и международный конкурс. Всего в мероприятии примут участие более 300 школьников и студентов из 13 стран в возрасте от 6 до 19 лет. Россию представят 17 молодых изобретателей, в том числе норильчане Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров и дудинчанин Глеб Воронов. Юнус и Эмильбек изобрели автоматическую систему очистки стекол на очках. А все началось с простой шутки о дворниках на очки. «Наше изобретение, коротко говоря, — это специальная насадка на очки, своего рода дворники, — пояснил Юнус. — Мы хотим, чтобы наше устройство стало открытием международного масштаба, чтобы во всех странах люди могли гулять в небольшой дождь. Чтобы, заходя в магазин с мороза, не нужно было искать платочек и протирать линзы, а стоило просто нажать на кнопку — и запотевшие стекла вновь становились чистыми». Изобретение Глеба направлено на повышение бытового комфорта — это мыльница, где мыло не размокает от воды и не прилипает к ней. На достигнутом парни останавливаться не намерены, они уже думают над новым проектом. «Мы планируем создать автоматическую ручку, которая бы писала с помощью живой речи. Такая ручка помогла бы, например, студентам, если они не успевают записывать все, что говорит преподаватель на лекции. Так же писатели, создавая произведения, не теряли бы творческую мысль. Но у ручки сложный механизм и программный код», — поделился Эмильбек.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Юные изобретатели вошли в состав российской команды, которая с 19 по 22 сентября примет участие в V Международной выставке молодых изобретателей (Tne 5 International young inventors Award — IYIA 2018), включающей и международный конкурс. Всего в мероприятии примут участие более 300 школьников и студентов из 13 стран в возрасте от 6 до 19 лет.Россию представят 17 молодых изобретателей, в том числе норильчане Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров и дудинчанин Глеб Воронов.Юнус и Эмильбек изобрели автоматическую систему очистки стекол на очках. А все началось с простой шутки о дворниках на очки. «Наше изобретение, коротко говоря, — это специальная насадка на очки, своего рода дворники, — пояснил Юнус. — Мы хотим, чтобы наше устройство стало открытием международного масштаба, чтобы во всех странах люди могли гулять в небольшой дождь. Чтобы, заходя в магазин с мороза, не нужно было искать платочек и протирать линзы, а стоило просто нажать на кнопку — и запотевшие стекла вновь становились чистыми». Изобретение Глеба направлено на повышение бытового комфорта — это мыльница, где мыло не размокает от воды и не прилипает к ней.На достигнутом парни останавливаться не намерены, они уже думают над новым проектом. «Мы планируем создать автоматическую ручку, которая бы писала с помощью живой речи. Такая ручка помогла бы, например, студентам, если они не успевают записывать все, что говорит преподаватель на лекции. Так же писатели, создавая произведения, не теряли бы творческую мысль. Но у ручки сложный механизм и программный код», — поделился Эмильбек.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















