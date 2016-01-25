[Индекс номера 144 (14.09.2018)]



Мысли вслух

Коренные проблемы будущего

Три тысячи километров по кратчайшей дуге отделяют Норильск от Москвы. Казалось бы, живи себе, не вникая в столичные перипетии, уж больно далеко. Но я вникаю. И не только потому, что это столица моей страны. Я родился в Замоскворечье, с этим городом связана память детства, там живет родня. Мне не нравится, когда Москву ругают, я никогда не прислушивался к аргументам сравнения Москвы и Питера, у них совершенно разные статусы. Очевидно, что в России нет города с таким уровнем организации пространства. С завидным уровнем.



Хотя Москва давно уже не город. Это Московский столичный регион — одна из крупнейших городских агломераций мира, включающая в себя Москву со всеми ее пригородами. Как можно называть банальным словом «город» крупнейший в России макроэкономический, территориально–производственный узел и межрегиональный центр социально–экономического развития?.. Это гигантский магнит, притягивающий к себе всю Россию. Население Московской агломерации в пределах двух пригородных поясов, с зоной в радиусе 70 км от МКАД — таково наиболее распространенное понятие Московской агломерации — оценивается в размере от 14,5 до 17,4 млн человек. Именно Москва на наших глазах формирует абсолютно новый субъект — удивительный Центральный мегалополис. Пока что непривычный нашему уху термин происходит от названия древнегреческого города Мегалополь, возникшего в результате слияния более 35 поселений Аркадии. Это наиболее крупная форма расселения людей, которая образуется при слиянии множества соседствующих городских агломераций, когда единое пространство городского типа объединяет множество разросшихся городов, крайне урбанизированная форма городского развития. Мегалополису присущ линейный характер застройки, постепенно вытягивающейся вдоль транспортных магистралей. У него полицентрическая структура, обусловленная взаимодействием относительно близко расположенных друг к другу крупных городов. Увы, характерной особенностью всегда будет и нарушение экологического равновесия. Впервые этот термин применили для обозначения сплошной городской застройки вдоль Атлантического побережья США — связанных между собой агломераций Бостона, Нью–Йорка, Филадельфии, Балтимора и Вашингтона с населением 40 млн человек. В наших главных агломерациях — Московской и Питерской — пока еще резко доминирует ядро исторического центра, а следующие по размеру города–спутники в агломерации уступают ядру более чем в 50 раз. Однако Московская «суперагломерация» превосходит Санкт–Петербургскую, следующую по размеру агломерацию России, более чем в три раза. Как вообще их можно сравнивать? Сегодня урбанистический феномен, который мы называем Москвой, в отличие от остальных регионов РФ вступил в финальную, постиндустриальную стадию своего развития, связанную не с преобладанием промышленного потенциала и созданием промпредприятий, а с использованием сервисных видов деятельности и дальнейшим развитием столицы как мирового города второго порядка. Экспансия реализуется формированием городов–спутников, общих для разных городов. Строительством Константиново, города–спутника Домодедова, например. А еще планируется строительство города–спутника Твери и Москвы — Большое Завидово. Уже не понимаешь, шутят ли видные урбанисты или нет, говоря, что достаточно скоро Москва поглотит Мордовию. И уж точно она сольется в единое с Санкт–Петербургом. Вникая в особенности генезиса такого урбанистического гиганта, понимаешь следующее: это единственный субъект, определяющим свойством которого не является география, природные ресурсы и климат. Москву не интересуют пляжные курорты и морские порты, в какой–то момент она получит их автоматически, но лишь придатком, второстепенным фактором. Основное свойство мегалополиса — колоссальная концентрация финансов, избыток рабочих мест и постоянная потребность в хорошо оплачиваемой рабочей силе. Всё это дает мегалополису возможность очень качественно обустраивать городскую среду и создавать некие особые, воистину магнетические условия жизни и работы. Палкой никого не выгонишь... Естественным образом возникает следующий вопрос: значит ли это, что там быстро формируется особый субэтнос, имеющий доступ к множеству благ, начиная с поиска выгодной работы, которые недоступны всей остальной стране? Отвечаю: так точно. С каждым годом разрыв не только в материальном положении москвичей и «прочим россиянином», но и в менталитете будет увеличиваться. Недавно стало ясно, что линии метрополитена скоро протянутся и в Московскую область, решение принято. Жители Подмосковья от 60 лет и старше с 1 сентября могут ездить бесплатно в московском общественном транспорте. Льгота касается 1,37 миллиона пенсионеров. Бюджет Подмосковья постоянно растет, и глава региона посчитал возможным добавить пенсионерам мер социальной поддержки. Областной казне это обойдется примерно в 3,6 миллиарда рублей дополнительных расходов в год. А личному бюджету каждого нового пенсионера–льготника — в 18 тысяч рублей ежегодной экономии, если человек каждый день пользуется только одним видом транспорта, и в 30 тысяч, если он совмещает, например, метро и автобус. И за одним лишь Подмосковьем в существующих границах дело не станет. Новые территории начнут получать лакомые предложения, их действительно будут подтягивать к новому уровню согласно концепции Сергея Собянина, а карта москвича превратится в карту Московского мегалополиса. Помяните мои слова, достаточно скоро количество московских льготников, проживающих на всё более увеличивающейся территории, станет таковым, что содержание аппарата, обеспечивающее учет расхода льгот, окажется слишком высоким. Проще не учитывать вообще. Обещаю, вы еще услышите, что с такой–то даты любой москвич сможет передвигаться на общественном транспорте совершенно бесплатно. У всех остальных граждан страны, приезжающих в свою столицу с командировкой или в отпуск, такой карты не будет. То есть в самом богатом регионе России постепенно возникнут и оформятся элементы самого настоящего коммунизма. Кроме того, как вы знаете, пожилые москвичи имеют повышенную пенсию, уникально (!) определенную не холодами и подземными глубинами с непредсказуемым горным давлением, не горячими цехами, погонями за преступниками или океанскими штормами, а... Богатством! Город настолько богат, что нужна и пенсия побогаче. Очевидно, что конституционное равенство имеет некую эластичность, но рано или поздно со всем этим придется что–то делать. По мере нарастания противоречий на уровне Москва — Федерация обостряются и внутренние противоречия, ведь формирование субэтноса мегалополиса происходит не совсем гладко. Примером тому служит феномен «коренного москвича», давайте остановимся на нем подробнее. Всплеск этой эгоистичной памяти произошел несколько лет назад, начавшись с непременно публичного козыря, контрпозиции «я — москвич в третьем поколении», что на сегодня многим кажется недостаточным, в ходу уже седьмые и десятые поколения. При этом я не помню, чтобы бабушка с дедом когда–либо акцентировали внимание на своей «укоренённости», тогда это было не принято. Что же случилось в наше время? Ясно, что первично феномен возник в рамках размежевания с «понаехавшими», однако сейчас уже и здесь произошли очень интересные изменения. Дело в том, что рухнула символика линии МКАД как некой границы бытия. Обитатели Подмосковья постепенно начали приравниваться к москвичам, общее количество жителей мегалополиса стремительно растет, и уже просто невозможно сепарировать «понаехавших» территориально. Последние декларации «коренных» направлены не вовнутрь, а вовне — на остальную страну. Именно это, к примеру, иллюстрирует возникшее недавно утверждение: «Москвичи никогда не были рабами–крепостными и поэтому никогда не будут работать за какие–то 35 тысяч». Конечно, нам с вами легко можно отнести столь неразумные слова на счет обычного ворчания, однако факт остается фактом — новый субэтнос растет в неком противостоянии с другими регионами. Несмотря на то что идеи Собянина далеко не всегда и не во всем вызывают понимание в правительстве РФ, в целом уже ясно: развитие страны будет идти именно по пути создания территориальных мегалополисов. В том числе и у нас в Красноярском крае, я и сам не вижу другого выхода. Для равномерного развития всей территории огромной страны нам потребуется втрое большая численность населения. А ее нет. Но ведь я помню и наш, северный всплеск «коренного самосознания», когда в начале 1990–х все северные регионы, как и приравненные к ним, начали бороться за коэффициенты и порядок начисления полярных надбавок. Даже песню сочинили с названием «Коренной». Половина Сибири тогда переругалась... Однако позже, когда всё было наконец–то регламентировано, люди успокоились. То есть «коренное» в наши дни — это всегда про льготы, а не про культуру, и никакого «дворянства». Вот и думаешь невольно: что будет происходить в новых сибирских мегалополисах, в каких противоречиях с окружающими местностями начнет формироваться менталитет их жителей? И как мы сможем сохранить в стране то самое равенство прав граждан, закрепленное конституционно? Кто вообще захочет жить на бескрайних пространствах между этими огромными «пятнами»? Мегалополис с элементами коммунизма и ПГТ с переброшенными туда тяготами — реалии послезавтрашнего дня. С этим действительно придется что–то делать. И думать на эту тему нужно заранее.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Хотя Москва давно уже не город. Это Московский столичный регион — одна из крупнейших городских агломераций мира, включающая в себя Москву со всеми ее пригородами. Как можно называть банальным словом «город» крупнейший в России макроэкономический, территориально–производственный узел и межрегиональный центр социально–экономического развития?.. Это гигантский магнит, притягивающий к себе всю Россию. Население Московской агломерации в пределах двух пригородных поясов, с зоной в радиусе 70 км от МКАД — таково наиболее распространенное понятие Московской агломерации — оценивается в размере от 14,5 до 17,4 млн человек. Именно Москва на наших глазах формирует абсолютно новый субъект — удивительный Центральный мегалополис.Пока что непривычный нашему уху термин происходит от названия древнегреческого города Мегалополь, возникшего в результате слияния более 35 поселений Аркадии. Это наиболее крупная форма расселения людей, которая образуется при слиянии множества соседствующих городских агломераций, когда единое пространство городского типа объединяет множество разросшихся городов, крайне урбанизированная форма городского развития. Мегалополису присущ линейный характер застройки, постепенно вытягивающейся вдоль транспортных магистралей. У него полицентрическая структура, обусловленная взаимодействием относительно близко расположенных друг к другу крупных городов. Увы, характерной особенностью всегда будет и нарушение экологического равновесия. Впервые этот термин применили для обозначения сплошной городской застройки вдоль Атлантического побережья США — связанных между собой агломераций Бостона, Нью–Йорка, Филадельфии, Балтимора и Вашингтона с населением 40 млн человек. В наших главных агломерациях — Московской и Питерской — пока еще резко доминирует ядро исторического центра, а следующие по размеру города–спутники в агломерации уступают ядру более чем в 50 раз. Однако Московская «суперагломерация» превосходит Санкт–Петербургскую, следующую по размеру агломерацию России, более чем в три раза. Как вообще их можно сравнивать?Сегодня урбанистический феномен, который мы называем Москвой, в отличие от остальных регионов РФ вступил в финальную, постиндустриальную стадию своего развития, связанную не с преобладанием промышленного потенциала и созданием промпредприятий, а с использованием сервисных видов деятельности и дальнейшим развитием столицы как мирового города второго порядка. Экспансия реализуется формированием городов–спутников, общих для разных городов. Строительством Константиново, города–спутника Домодедова, например. А еще планируется строительство города–спутника Твери и Москвы — Большое Завидово. Уже не понимаешь, шутят ли видные урбанисты или нет, говоря, что достаточно скоро Москва поглотит Мордовию. И уж точно она сольется в единое с Санкт–Петербургом.Вникая в особенности генезиса такого урбанистического гиганта, понимаешь следующее: это единственный субъект, определяющим свойством которого не является география, природные ресурсы и климат. Москву не интересуют пляжные курорты и морские порты, в какой–то момент она получит их автоматически, но лишь придатком, второстепенным фактором. Основное свойство мегалополиса — колоссальная концентрация финансов, избыток рабочих мест и постоянная потребность в хорошо оплачиваемой рабочей силе. Всё это дает мегалополису возможность очень качественно обустраивать городскую среду и создавать некие особые, воистину магнетические условия жизни и работы. Палкой никого не выгонишь... Естественным образом возникает следующий вопрос: значит ли это, что там быстро формируется особый субэтнос, имеющий доступ к множеству благ, начиная с поиска выгодной работы, которые недоступны всей остальной стране? Отвечаю: так точно. С каждым годом разрыв не только в материальном положении москвичей и «прочим россиянином», но и в менталитете будет увеличиваться. Недавно стало ясно, что линии метрополитена скоро протянутся и в Московскую область, решение принято. Жители Подмосковья от 60 лет и старше с 1 сентября могут ездить бесплатно в московском общественном транспорте. Льгота касается 1,37 миллиона пенсионеров. Бюджет Подмосковья постоянно растет, и глава региона посчитал возможным добавить пенсионерам мер социальной поддержки. Областной казне это обойдется примерно в 3,6 миллиарда рублей дополнительных расходов в год. А личному бюджету каждого нового пенсионера–льготника — в 18 тысяч рублей ежегодной экономии, если человек каждый день пользуется только одним видом транспорта, и в 30 тысяч, если он совмещает, например, метро и автобус.И за одним лишь Подмосковьем в существующих границах дело не станет. Новые территории начнут получать лакомые предложения, их действительно будут подтягивать к новому уровню согласно концепции Сергея Собянина, а карта москвича превратится в карту Московского мегалополиса. Помяните мои слова, достаточно скоро количество московских льготников, проживающих на всё более увеличивающейся территории, станет таковым, что содержание аппарата, обеспечивающее учет расхода льгот, окажется слишком высоким. Проще не учитывать вообще. Обещаю, вы еще услышите, что с такой–то даты любой москвич сможет передвигаться на общественном транспорте совершенно бесплатно. У всех остальных граждан страны, приезжающих в свою столицу с командировкой или в отпуск, такой карты не будет. То есть в самом богатом регионе России постепенно возникнут и оформятся элементы самого настоящего коммунизма. Кроме того, как вы знаете, пожилые москвичи имеют повышенную пенсию, уникально (!) определенную не холодами и подземными глубинами с непредсказуемым горным давлением, не горячими цехами, погонями за преступниками или океанскими штормами, а... Богатством! Город настолько богат, что нужна и пенсия побогаче. Очевидно, что конституционное равенство имеет некую эластичность, но рано или поздно со всем этим придется что–то делать.По мере нарастания противоречий на уровне Москва — Федерация обостряются и внутренние противоречия, ведь формирование субэтноса мегалополиса происходит не совсем гладко. Примером тому служит феномен «коренного москвича», давайте остановимся на нем подробнее. Всплеск этой эгоистичной памяти произошел несколько лет назад, начавшись с непременно публичного козыря, контрпозиции «я — москвич в третьем поколении», что на сегодня многим кажется недостаточным, в ходу уже седьмые и десятые поколения. При этом я не помню, чтобы бабушка с дедом когда–либо акцентировали внимание на своей «укоренённости», тогда это было не принято. Что же случилось в наше время? Ясно, что первично феномен возник в рамках размежевания с «понаехавшими», однако сейчас уже и здесь произошли очень интересные изменения. Дело в том, что рухнула символика линии МКАД как некой границы бытия. Обитатели Подмосковья постепенно начали приравниваться к москвичам, общее количество жителей мегалополиса стремительно растет, и уже просто невозможно сепарировать «понаехавших» территориально. Последние декларации «коренных» направлены не вовнутрь, а вовне — на остальную страну. Именно это, к примеру, иллюстрирует возникшее недавно утверждение: «Москвичи никогда не были рабами–крепостными и поэтому никогда не будут работать за какие–то 35 тысяч». Конечно, нам с вами легко можно отнести столь неразумные слова на счет обычного ворчания, однако факт остается фактом — новый субэтнос растет в неком противостоянии с другими регионами.Несмотря на то что идеи Собянина далеко не всегда и не во всем вызывают понимание в правительстве РФ, в целом уже ясно: развитие страны будет идти именно по пути создания территориальных мегалополисов. В том числе и у нас в Красноярском крае, я и сам не вижу другого выхода. Для равномерного развития всей территории огромной страны нам потребуется втрое большая численность населения. А ее нет. Но ведь я помню и наш, северный всплеск «коренного самосознания», когда в начале 1990–х все северные регионы, как и приравненные к ним, начали бороться за коэффициенты и порядок начисления полярных надбавок. Даже песню сочинили с названием «Коренной». Половина Сибири тогда переругалась... Однако позже, когда всё было наконец–то регламентировано, люди успокоились. То есть «коренное» в наши дни — это всегда про льготы, а не про культуру, и никакого «дворянства». Вот и думаешь невольно: что будет происходить в новых сибирских мегалополисах, в каких противоречиях с окружающими местностями начнет формироваться менталитет их жителей? И как мы сможем сохранить в стране то самое равенство прав граждан, закрепленное конституционно? Кто вообще захочет жить на бескрайних пространствах между этими огромными «пятнами»? Мегалополис с элементами коммунизма и ПГТ с переброшенными туда тяготами — реалии послезавтрашнего дня. С этим действительно придется что–то делать. И думать на эту тему нужно заранее.

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