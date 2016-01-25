[Индекс номера 144 (14.09.2018)]



Парк культуры

Жирафы Маяковского

Коренной норильчанин, кадровый работник комбината Станислав Степанов поделился с норильчанами своим увлечением творчеством Владимира Маяковского.



Встреча с энтузиастом–коллекционером состоялась в публичной библиотеке в честь 125–летия поэта в рамках проекта «По России к Маяковскому». Станислав, который и сам любит сочинять стихи, представил на экране свою уникальную коллекцию. Сейчас он хранит ее в городе Малоярославце Калужской области, куда переехал из Норильска. В его коллекции около 500 различных предметов: от книг, плакатов и почтовых марок до бюстов и значков. Впервые Станислав Николаевич показал норильчанам свою выставку, посвященную Маяковскому, в 2003 году, когда страна отмечала 110–летие со дня рождения поэта. Бывший сотрудник норильского музея, он дружен и с Государственным музеем В.В. Маяковского в Москве, который поддержал его в выставочном проекте в галерее «На Каширке». Станислав Степанов поделился с земляками, что теперь работает в новом направлении — старается прагматизм коллекционирования соединить с художественной фотографией. Любитель путешествий по стране, он стремится запечатлеть улицы, памятники, скульптуры — все, что касается памяти о Маяковском. Конечно, в его фотопроекте есть и снимок здания нашего Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского. Напомним, что театр был удостоен имени поэта после успешной постановки знаменитой пьесы Маяковского «Клоп» в 1961 году, к 20–летию театра. На одном из почти ста значков в коллекции Станислава Степанова можно увидеть изображение старого здания норильского театра драмы, который находился до 1986 года на улице Севастопольской. Коллекционер напомнил публике и о том, что именем Маяковского названы всего два театра в стране — Московский Академический и Норильский Заполярный. Интересно было узнать и о работе коллекционера в архивах с документами, связанными с жизнью Владимира Маяковского. Однажды Станиславу Николаевичу пришлось выдержать экзамен, чтобы получить допуск к раритетам: он более получаса отвечал на вопросы специалиста, чтобы увидеть рисунки поэта. Например, подлинники с жирафами Маяковского, ведь поэт оставил нам не только революционные плакаты и стихи, он был тонким лириком и весьма разносторонним человеком.

Талнахский «Совенок» В рудной столице появилось детское пространство «Полярный совенок». Здесь, на улице Полярной, 11, можно проводить досуг весело и с пользой.

Идея принадлежит социальному центру фонда «Горлица». Проект «Полярный совенок» победил в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» в номинации «Полюс добра». А еще получил поддержку от государственной социальной грантовой программы «Партнерство». В начале сентября «Полярный совенок» пригласил ребят на очередной праздник в честь начала учебного года. Учитывая, что главным источником знаний является книга, то первым делом детям предложили узнать историю создания книги, проследить путь ее развития от древних глиняных табличек до электронных книг. А дети в свою очередь еще показали свои знания литературы: разбившись на две команды, они отгадывали загадки о литературных героях, ребусы, вспоминали крылатые фразы из любимых сказок и пословицы. Команды показали отличные результаты и заслуженно получили сладкий приз. Под занавес праздника партнер проекта шоу–артгруппа L`Amour вместе с детьми разучили несколько веселых танцев. Важно, что реализация проекта «Полярный совенок» дает возможность организовать уютное пространство для детей, прежде всего тех, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию и проходят стационарную и амбулаторную реабилитацию, адаптацию в социальном центре фонда «Горлица». Дети с удовольствием приходят в «Полярный совенок», где читают, рисуют, играют, ставят спектакли кукольного театра, смотрят развивающие и познавательные программы, детские фильмы и мультики, общаются со сверстниками. «Полярный совенок» открыт для ребят по вечерам в будни, там они находятся под присмотром вожатой. В группу выходного дня приходят и дети волонтеров и партнеров, которые помогают в деятельности фонда «Горлица». Аниматорская команда проводит мастер–классы в зависимости от возраста, уровня развития и желания детей. Они рисуют, лепят, мастерят из бумаги и подручных материалов, делают игрушки, занимаются каллиграфией, декупажем. С большой радостью готовятся и участвуют в праздниках. Сейчас волонтеры продолжают собирать книги для юных читателей «Полярного совенка». А еще идет подготовка к изданию буклета «Копилка игр» с описанием различных подвижных, настольных, интеллектуальных игр.

Ирина Даниленко Фото из архива ЦБС г. Норильска и фонда «Горлица» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Встреча с энтузиастом–коллекционером состоялась в публичной библиотеке в честь 125–летия поэта в рамках проекта «По России к Маяковскому». Станислав, который и сам любит сочинять стихи, представил на экране свою уникальную коллекцию. Сейчас он хранит ее в городе Малоярославце Калужской области, куда переехал из Норильска. В его коллекции около 500 различных предметов: от книг, плакатов и почтовых марок до бюстов и значков.Впервые Станислав Николаевич показал норильчанам свою выставку, посвященную Маяковскому, в 2003 году, когда страна отмечала 110–летие со дня рождения поэта. Бывший сотрудник норильского музея, он дружен и с Государственным музеем В.В. Маяковского в Москве, который поддержал его в выставочном проекте в галерее «На Каширке». Станислав Степанов поделился с земляками, что теперь работает в новом направлении — старается прагматизм коллекционирования соединить с художественной фотографией. Любитель путешествий по стране, он стремится запечатлеть улицы, памятники, скульптуры — все, что касается памяти о Маяковском. Конечно, в его фотопроекте есть и снимок здания нашего Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского. Напомним, что театр был удостоен имени поэта после успешной постановки знаменитой пьесы Маяковского «Клоп» в 1961 году, к 20–летию театра. На одном из почти ста значков в коллекции Станислава Степанова можно увидеть изображение старого здания норильского театра драмы, который находился до 1986 года на улице Севастопольской. Коллекционер напомнил публике и о том, что именем Маяковского названы всего два театра в стране — Московский Академический и Норильский Заполярный.Интересно было узнать и о работе коллекционера в архивах с документами, связанными с жизнью Владимира Маяковского. Однажды Станиславу Николаевичу пришлось выдержать экзамен, чтобы получить допуск к раритетам: он более получаса отвечал на вопросы специалиста, чтобы увидеть рисунки поэта. Например, подлинники с жирафами Маяковского, ведь поэт оставил нам не только революционные плакаты и стихи, он был тонким лириком и весьма разносторонним человеком.Идея принадлежит социальному центру фонда «Горлица». Проект «Полярный совенок» победил в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» в номинации «Полюс добра». А еще получил поддержку от государственной социальной грантовой программы «Партнерство».В начале сентября «Полярный совенок» пригласил ребят на очередной праздник в честь начала учебного года. Учитывая, что главным источником знаний является книга, то первым делом детям предложили узнать историю создания книги, проследить путь ее развития от древних глиняных табличек до электронных книг. А дети в свою очередь еще показали свои знания литературы: разбившись на две команды, они отгадывали загадки о литературных героях, ребусы, вспоминали крылатые фразы из любимых сказок и пословицы. Команды показали отличные результаты и заслуженно получили сладкий приз. Под занавес праздника партнер проекта шоу–артгруппа L`Amour вместе с детьми разучили несколько веселых танцев.Важно, что реализация проекта «Полярный совенок» дает возможность организовать уютное пространство для детей, прежде всего тех, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию и проходят стационарную и амбулаторную реабилитацию, адаптацию в социальном центре фонда «Горлица». Дети с удовольствием приходят в «Полярный совенок», где читают, рисуют, играют, ставят спектакли кукольного театра, смотрят развивающие и познавательные программы, детские фильмы и мультики, общаются со сверстниками.«Полярный совенок» открыт для ребят по вечерам в будни, там они находятся под присмотром вожатой. В группу выходного дня приходят и дети волонтеров и партнеров, которые помогают в деятельности фонда «Горлица». Аниматорская команда проводит мастер–классы в зависимости от возраста, уровня развития и желания детей. Они рисуют, лепят, мастерят из бумаги и подручных материалов, делают игрушки, занимаются каллиграфией, декупажем. С большой радостью готовятся и участвуют в праздниках.Сейчас волонтеры продолжают собирать книги для юных читателей «Полярного совенка». А еще идет подготовка к изданию буклета «Копилка игр» с описанием различных подвижных, настольных, интеллектуальных игр.

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