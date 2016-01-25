[Индекс номера 148 (21.09.2018)]



Жители не пострадают

На улице Октябрьской полным ходом ведутся работы по ремонту коллектора и замене трубопроводов.



Авария на участке улицы Октябрьской, которая является частью Юго–Западной объездной дороги, произошла 13 сентября около пяти часов утра. Автомобилисты заметили парение над дорогой и сообщили в службы экстренного реагирования. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники управления «Норильскавтодор» и представители НТЭК, а дорогу для движения транспорта перекрыли. При осмотре проезжей части выяснилось, что автодорога своим весом продавила коллектор, который, в свою очередь, повредил трубопровод. По словам Олега Криста, начальника МКУ «Управление «Норильскавтодор», предвидеть подобный форс–мажор было практически невозможно. Нельзя исключать и того, что срок эксплуатации коллектора достиг своей критической точки. Сооружение эксплуатировалось не один десяток лет. По самым приблизительным данным, коллектор на улице Октябрьской был построен еще в 1960–х годах прошлого столетия. После передачи дороги от компании городу в 2011 году были заменены блоки на входных и выходных трубах коллектора, расположенных по краю дороги. Работы в теле дороги не велись. Кроме того, совместно с НТЭК дорожная служба регулярно проводила мониторинг состояния коллектора и трубопровода, и, по данным на декабрь прошлого года и на апрель этого, сооружения находились в удовлетворительном состоянии. Каких–либо вмятин или трещин на асфальте в районе коллектора на момент аварии не было, как и отсутствовали проседания проезжей части. — Чтобы ресурсоснабжающая организация приступила к ликвидации аварии на трубопроводе, необходимо было вскрыть дорожное полотно и коллектор, — рассказывает Олег Крист. — После этого здесь совместными усилиями «Норильскавтодора», НТЭК и подрядной организации ООО «Северстрой» начались аварийно–восстановительные работы. «Норильскавтодор» занимается восстановлением коллектора, который принадлежит городу, а НТЭК восстанавливает трубопровод. По предварительным данным, аварийно–восстановительные работы займут порядка двух–трех месяцев. После завершения ремонта коллектора ООО «Северстрой» закончит монтаж туманозащитного отбойника, подготовка к восстановлению которого была начата еще до аварии. Пока эти работы отложены из–за аварии на коллекторе. По словам Дениса Слепых, заместителя главного инженера по теплотехнической части АО «НТЭК», предстоит заменить пять трубопроводов, которые обслуживали жилые дома Центрального района. — Поскольку мы своевременно и совместными усилиями с «Норильскавтодором» приступили к ликвидации последствий аварии, то никто из жителей многоквартирных домов, обслуживаемых этими трубопроводами, не ощутил каких–либо неудобств. Система отопления была переключена на резервную. По предварительным подсчетам, на восстановление пяти трубопроводов потребуется примерно 15 миллионов рублей. Расходы на восстановление коллекторов составят от 30 до 60 миллионов рублей. Окончательная сумма станет известна после того, как будет готова необходимая проектно–сметная документация.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Авария на участке улицы Октябрьской, которая является частью Юго–Западной объездной дороги, произошла 13 сентября около пяти часов утра. Автомобилисты заметили парение над дорогой и сообщили в службы экстренного реагирования. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники управления «Норильскавтодор» и представители НТЭК, а дорогу для движения транспорта перекрыли. При осмотре проезжей части выяснилось, что автодорога своим весом продавила коллектор, который, в свою очередь, повредил трубопровод.По словам, предвидеть подобный форс–мажор было практически невозможно. Нельзя исключать и того, что срок эксплуатации коллектора достиг своей критической точки. Сооружение эксплуатировалось не один десяток лет. По самым приблизительным данным, коллектор на улице Октябрьской был построен еще в 1960–х годах прошлого столетия. После передачи дороги от компании городу в 2011 году были заменены блоки на входных и выходных трубах коллектора, расположенных по краю дороги. Работы в теле дороги не велись. Кроме того, совместно с НТЭК дорожная служба регулярно проводила мониторинг состояния коллектора и трубопровода, и, по данным на декабрь прошлого года и на апрель этого, сооружения находились в удовлетворительном состоянии. Каких–либо вмятин или трещин на асфальте в районе коллектора на момент аварии не было, как и отсутствовали проседания проезжей части.— Чтобы ресурсоснабжающая организация приступила к ликвидации аварии на трубопроводе, необходимо было вскрыть дорожное полотно и коллектор, — рассказывает Олег Крист. — После этого здесь совместными усилиями «Норильскавтодора», НТЭК и подрядной организации ООО «Северстрой» начались аварийно–восстановительные работы. «Норильскавтодор» занимается восстановлением коллектора, который принадлежит городу, а НТЭК восстанавливает трубопровод. По предварительным данным, аварийно–восстановительные работы займут порядка двух–трех месяцев.После завершения ремонта коллектора ООО «Северстрой» закончит монтаж туманозащитного отбойника, подготовка к восстановлению которого была начата еще до аварии. Пока эти работы отложены из–за аварии на коллекторе.По словам, предстоит заменить пять трубопроводов, которые обслуживали жилые дома Центрального района.— Поскольку мы своевременно и совместными усилиями с «Норильскавтодором» приступили к ликвидации последствий аварии, то никто из жителей многоквартирных домов, обслуживаемых этими трубопроводами, не ощутил каких–либо неудобств. Система отопления была переключена на резервную. По предварительным подсчетам, на восстановление пяти трубопроводов потребуется примерно 15 миллионов рублей.Расходы на восстановление коллекторов составят от 30 до 60 миллионов рублей. Окончательная сумма станет известна после того, как будет готова необходимая проектно–сметная документация.

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