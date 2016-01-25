Фото новости:

Патриарх в Норильске

[Индекс номера 148 (21.09.2018)]

Жители не пострадают

На улице Октябрьской полным ходом ведутся работы по ремонту коллектора и замене трубопроводов.

Авария на участке улицы Октябрьской, которая является частью Юго–Западной объездной дороги, произошла 13 сентября около пяти часов утра. Автомобилисты заметили парение над дорогой и сообщили в службы экстренного реагирования. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники управления «Норильскавтодор» и представители НТЭК, а дорогу для движения транспорта перекрыли. При осмотре проезжей части выяснилось, что автодорога своим весом продавила коллектор, который, в свою очередь, повредил трубопровод.
По словам Олега Криста, начальника МКУ «Управление «Норильскавтодор», предвидеть подобный форс–мажор было практически невозможно. Нельзя исключать и того, что срок эксплуатации коллектора достиг своей критической точки. Сооружение эксплуатировалось не один десяток лет. По самым приблизительным данным, коллектор на улице Октябрьской был построен еще в 1960–х годах прошлого столетия. После передачи дороги от компании городу в 2011 году были заменены блоки на входных и выходных трубах коллектора, расположенных по краю дороги. Работы в теле дороги не велись. Кроме того, совместно с НТЭК дорожная служба регулярно проводила мониторинг состояния коллектора и трубопровода, и, по данным на декабрь прошлого года и на апрель этого, сооружения находились в удовлетворительном состоянии. Каких–либо вмятин или трещин на асфальте в районе коллектора на момент аварии не было, как и отсутствовали проседания проезжей части.
— Чтобы ресурсоснабжающая организация приступила к ликвидации аварии на трубопроводе, необходимо было вскрыть дорожное полотно и коллектор, — рассказывает Олег Крист. — После этого здесь совместными усилиями «Норильскавтодора», НТЭК и подрядной организации ООО «Северстрой» начались аварийно–восстановительные работы. «Норильскавтодор» занимается восстановлением коллектора, который принадлежит городу, а НТЭК восстанавливает трубопровод. По предварительным данным, аварийно–восстановительные работы займут порядка двух–трех месяцев.
После завершения ремонта коллектора ООО «Северстрой» закончит монтаж туманозащитного отбойника, подготовка к восстановлению которого была начата еще до аварии. Пока эти работы отложены из–за аварии на коллекторе.
По словам Дениса Слепых, заместителя главного инженера по теплотехнической части АО «НТЭК», предстоит заменить пять трубопроводов, которые обслуживали жилые дома Центрального района.
— Поскольку мы своевременно и совместными усилиями с «Норильскавтодором» приступили к ликвидации последствий аварии, то никто из жителей многоквартирных домов, обслуживаемых этими трубопроводами, не ощутил каких–либо неудобств. Система отопления была переключена на резервную. По предварительным подсчетам, на восстановление пяти трубопроводов потребуется примерно 15 миллионов рублей.
Расходы на восстановление коллекторов составят от 30 до 60 миллионов рублей. Окончательная сумма станет известна после того, как будет готова необходимая проектно–сметная документация.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
На улице Октябрьской полным ходом ведутся работы по ремонту коллектора и замене трубопроводов.

Коммунальная проза 
Жильцы дома № 6а на ул. 50 лет Октября предстоящую зиму ждут с беспокойством. Дом находится в отдалении от основного жилого массива, и каждую зиму возникают определенные сложности с расчисткой подъездных путей к нему. В этом году там началось строительство физкультурно–оздоровительного комплекса, и подъезд к дому стал еще более сложным. Все бы ничего, но жители беспокоятся, кто и как будет чистить меж-квартальные пути к их дому. Обсудить этот вопрос квартиросъемщики собрались большим коллективом и пригласили туда «Заполярку».

Общество 
54 норильские семьи — 27 в Центральном районе и столько же в Талнахе — попали под наблюдение Красноярскстата.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Норильские ценности 
Когда Норильск был маленьким, он, как лоскутное одеяло из кусочков, состоял из поселков. По максимуму их было штук 35, а может, и 40 — это как считать и где проводить границу. О Норильске поселковом сегодня расскажет «Заполярка».

Мир увлечений 
В Норильском колледже искусств родился свой «Олюко». В переводе с ненецкого — это олененок, малышок. Именно так нарекли творческую мастерскую народных промыслов — воплощение мечты и педагогов–косторезов, и тех юных норильчан, кто только хочет научиться этому древнему искусству.

Мысли вслух 
Возвращаясь семьей в Норильск из очередной поездки в бронзовую осеннюю тундру, мы уже с традиционной неспешностью прокатились по ночному городу. Новая окружная, Лауреатов, Талнахская... Хорошо известный всем круг с выходом на Ленинский проспект. Красивая северная строгость. В заполярном городе этот короткий период начала обычной смены дня и ночи, когда еще нет снега, просто очарователен. Норд–ост несет мимо домов запахи прелой листвы, уютно светятся окна домов, мокрый асфальт разноцветно мерцает бликами реклам... Если уж искать материк в Арктике, то именно сейчас, в сентябре. Кто–то отмечает фрагменты архитектуры Питера и Новосибирска, моему младшему сыну, очарованному Красноярском, мерещится проспект Мира, а я умею отыскать еще и уголок Замоскворечья. В общем, каждый находит то, что хочет найти. Как и в жизни.

Газета для детей, а также их родителей 
Дорогие читатели! В эти последние сентябрьские деньки, когда город живет в предчувствии первого снега, а школьники уже вовсю осваивают новые знания, нас согревают не только летние воспоминания, но и совместные добрые дела. И в ближайшие выходные дни Норильск подарит возможность интересного семейного отдыха в библиотеках, художественной галерее, кинотеатре “Родина” и многих других местах, где можно прикоснуться к вечному и доброму. Жду ваши сообщения с рисунками, фотографиями о том, как интересно проходит жизнь детей и их родителей в нашем городе. Желаю счастливых выходных! Ваша Заполярочка

Новости:
 21 сентября 2018 
16:44 Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, в любое время, без ограничения сроков.
16:38 Причиной вымирания динозавров были извержения в районе Норильска, считают геологи.
15:59 Завтра состоится традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история берет свое начало с 60-х годов прошлого века.
15:51 Концерт-ностальгия, танцплощадка и бабушек пироги. Во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвящённые Международному дню пожилых людей.
15:40 Сегодня в Норильске откроется информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».
15:19 В Норильск пришло бабье лето: в выходные температура воздуха достигнет двенадцати градусов выше нуля.
15:11 «Норильсктрансгаз» завершил строительство отрезка газопровода до котельной аэропорта «Норильск».
14:24 Жителей края приглашают присоединиться к Всемирному дню без автомобиля.
14:03 Александр Усс официально вступил в должность губернатора Красноярского края.
13:41 Норильские студенты и юнармейцы отправятся на спасение своих «арестованных» товарищей.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх