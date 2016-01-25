[Индекс номера 148 (21.09.2018)]



Коммунальная проза

В ожидании снега

Жильцы дома № 6а на ул. 50 лет Октября предстоящую зиму ждут с беспокойством. Дом находится в отдалении от основного жилого массива, и каждую зиму возникают определенные сложности с расчисткой подъездных путей к нему. В этом году там началось строительство физкультурно–оздоровительного комплекса, и подъезд к дому стал еще более сложным. Все бы ничего, но жители беспокоятся, кто и как будет чистить меж-квартальные пути к их дому. Обсудить этот вопрос квартиросъемщики собрались большим коллективом и пригласили туда «Заполярку».



Искать ответ на вопрос, чтобы развеять беспокойство жильцов дома, пришлось в трех инстанциях. В первую очередь при любой коммунальной ситуации мы идем в управляющую компанию. «Жилкомсервис», в чьем ведении находится этот дом и, соответственно, территория, поспешил успокоить, но только относительно придомовой территории. Шесть–семь метров территории по периметру дома — именно за эту площадь отвечает УК. Начальник участка саночистки Людмила Морозова постаралась успокоить жильцов: — Во–первых, после снегопада управляющая компания оперативно очищает подъезд для экстренных служб только со стороны 105–го училища, и, во–вторых, расчистка территории производится с вывозом снега. Проезд со стороны 105–го училища (как и со стороны ул. Октябрьской) — это межквартальная дорога, и, несмотря на то что мы за нее не отвечаем, мы все равно стараемся ее расчищать, хотя бы для того, чтобы наш мусоровоз мог подъехать к дому. Этот двор никогда не находился на особом контроле, но поскольку сейчас возле него началась стройка, он причислен к таковым. А это значит, что теперь со двора будут вывозить не 30–40% срезанного снега, а до 60–70%. Жителям этого дома не стоит беспокоиться, они не останутся без внимания, мы сделаем все возможное, чтобы у них не было проблем со снегом. При этом она особо подчеркнула, что зона ответственности УК — шесть–семь метров вдоль дома. Искали мы ответ и в «Норильскавтодоре». Ведь именно эта организация проводит специальную конкурсную процедуру по выбору подрядчика на обслуживание межквартальных проездов. Однако там пояснили, что интересующая нас дорога — компетенция городского хозяйства. Городское хозяйство, в лице руководителя Константина Купреенко, а в момент нашего обращения он еще исполнял и обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству Николая Жигулина, дает оптимистичный прогноз. Константин Купреенко заверил, что про этот дом не забудут: — До конца года мы будем расчищать дорогу силами «Автохозяйства», а в бюджет 2019 года постараемся заложить средства для этих целей. Молодая мама Надежда Иванова, жительница этого дома, предстоящую зиму ждет с беспокойством и объяснила почему: — 31 декабря прошлого года у нас произошла интересная ситуация, когда все выезды из двора завалило толстым слоем снега. Днем 1 января я позвонила на горячую линию УЖКХ (до «Жилкомсервиса», нашей управляющей компании, я так и не дозвонилась), где мне толком ничего ответить не смогли. В итоге мы оставались на осадном положении до 3 января, пока, наконец, во дворе не застрял мусоровоз. И только после этого снегоуборочная техника хоть как–то расчистила территорию. А если бы в эти дни кому–то срочно понадобилась скорая помощь, а если бы случился пожар? Идти до такси мне, беременной женщине, да еще и с малышом на руках, приходилось чуть ли не по пояс в снегу. По словам Надежды, снег с их двора регулярно стали вывозить только с приходом весны, когда перед жильцами нависла другая проблема — таяние снега. Все это время для таксистов было настоящим подвигом добраться до несчастного дома, который находится на отшибе города. Жильцы двухподъездной девятиэтажки, в которой около 70 квартир, сегодня встревожены тем, что, если прежде снег хотя бы складировали в стороне от дома, то сейчас вплотную к двору появились ограждения, за которыми идет строительство физкультурно–оздоровительного комплекса. Это значит, что если снег не начнут чаще вывозить, его попросту некуда будет девать. Будем надеяться, что этот дом с его проблемами будет постоянно в зоне внимания тех, кто отвечает за комфорт и уют в городе, и для него найдется место в графике снегоуборочных организаций.

Михаил Туаев Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Искать ответ на вопрос, чтобы развеять беспокойство жильцов дома, пришлось в трех инстанциях. В первую очередь при любой коммунальной ситуации мы идем в управляющую компанию. «Жилкомсервис», в чьем ведении находится этот дом и, соответственно, территория, поспешил успокоить, но только относительно придомовой территории. Шесть–семь метров территории по периметру дома — именно за эту площадь отвечает УК.постаралась успокоить жильцов:— Во–первых, после снегопада управляющая компания оперативно очищает подъезд для экстренных служб только со стороны 105–го училища, и, во–вторых, расчистка территории производится с вывозом снега. Проезд со стороны 105–го училища (как и со стороны ул. Октябрьской) — это межквартальная дорога, и, несмотря на то что мы за нее не отвечаем, мы все равно стараемся ее расчищать, хотя бы для того, чтобы наш мусоровоз мог подъехать к дому. Этот двор никогда не находился на особом контроле, но поскольку сейчас возле него началась стройка, он причислен к таковым. А это значит, что теперь со двора будут вывозить не 30–40% срезанного снега, а до 60–70%. Жителям этого дома не стоит беспокоиться, они не останутся без внимания, мы сделаем все возможное, чтобы у них не было проблем со снегом.При этом она особо подчеркнула, что зона ответственности УК — шесть–семь метров вдоль дома.Искали мы ответ и в «Норильскавтодоре». Ведь именно эта организация проводит специальную конкурсную процедуру по выбору подрядчика на обслуживание межквартальных проездов. Однако там пояснили, что интересующая нас дорога — компетенция городского хозяйства.Городское хозяйство, в лице руководителя Константина Купреенко, а в момент нашего обращения он еще исполнял и обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству Николая Жигулина, дает оптимистичный прогноз. Константин Купреенко заверил, что про этот дом не забудут:— До конца года мы будем расчищать дорогу силами «Автохозяйства», а в бюджет 2019 года постараемся заложить средства для этих целей.Молодая мамапредстоящую зиму ждет с беспокойством и объяснила почему:— 31 декабря прошлого года у нас произошла интересная ситуация, когда все выезды из двора завалило толстым слоем снега. Днем 1 января я позвонила на горячую линию УЖКХ (до «Жилкомсервиса», нашей управляющей компании, я так и не дозвонилась), где мне толком ничего ответить не смогли. В итоге мы оставались на осадном положении до3 января, пока, наконец, во дворе не застрял мусоровоз. И только после этого снегоуборочная техника хоть как–то расчистила территорию. А если бы в эти дни кому–то срочно понадобилась скорая помощь, а если бы случился пожар? Идти до такси мне, беременной женщине, да еще и с малышом на руках, приходилось чуть ли не по пояс в снегу.По словам Надежды, снег с их двора регулярно стали вывозить только с приходом весны, когда перед жильцами нависла другая проблема — таяние снега. Все это время для таксистов было настоящим подвигом добраться до несчастного дома, который находится на отшибе города.Жильцы двухподъездной девятиэтажки, в которой около 70 квартир, сегодня встревожены тем, что, если прежде снег хотя бы складировали в стороне от дома, то сейчас вплотную к двору появились ограждения, за которыми идет строительство физкультурно–оздоровительного комплекса. Это значит, что если снег не начнут чаще вывозить, его попросту некуда будет девать.Будем надеяться, что этот дом с его проблемами будет постоянно в зоне внимания тех, кто отвечает за комфорт и уют в городе, и для него найдется место в графике снегоуборочных организаций.

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