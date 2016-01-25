[Индекс номера 148 (21.09.2018)]



Общество

Как живёте–можете?

54 норильские семьи — 27 в Центральном районе и столько же в Талнахе — попали под наблюдение Красноярскстата.



С 15 сентября по 29 сентября 2018 года во всех субъектах Российской Федерации проводится комплексное наблюдение условий жизни населения. Оно организуется Федеральной службой государственной статистики (Росстат), которую в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тува представляет Красноярскстат. На территории Красноярского края обследуется 1134 домохозяйства: 810 — в городской местности (из них 54 — в Норильске) и 324 — в сельской. Выборка семей — случайна. Стоит отметить, что информация, полученная от респондентов в ходе проведения опроса, является конфиденциальной, не подлежит разглашению и будет использована только в целях формирования государственных федеральных информационных ресурсов о потенциале и состоянии уровня жизни населения в сводном виде. Впервые наблюдение условий жизни населения было проведено в 2011 году с охватом 10 тысяч домохозяйств по всей России. С 2014 года мониторинг проходит один раз в два года и охватывает уже 60 тысяч российских семей. Основной целью наблюдения является получение информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности российских граждан. Россиян, в том числе и норильчан, расспрашивают: — об их участии в трудовой деятельности, ее продолжительности, профессиональных, личных мотивациях и ограничениях участия в ней; — об уровне обеспечения прав на социальную защиту и потребностей в социальном обслуживании; — о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по их улучшению; — о наличии информационных и коммуникационных средств, способствующих интеллектуальному развитию; — о пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений социальной сферы и транспорта; — о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания; — о причинах ограничений в удовлетворении жизненно важных потребностей. Полученная статистическая информация будет использована при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.

Надежда Сидор Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 15 сентября по 29 сентября 2018 года во всех субъектах Российской Федерации проводится комплексное наблюдение условий жизни населения. Оно организуется Федеральной службой государственной статистики (Росстат), которую в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тува представляет Красноярскстат.На территории Красноярского края обследуется 1134 домохозяйства: 810 — в городской местности (из них 54 — в Норильске) и 324 — в сельской. Выборка семей — случайна.Стоит отметить, что информация, полученная от респондентов в ходе проведения опроса, является конфиденциальной, не подлежит разглашению и будет использована только в целях формирования государственных федеральных информационных ресурсов о потенциале и состоянии уровня жизни населения в сводном виде.Впервые наблюдение условий жизни населения было проведено в 2011 году с охватом 10 тысяч домохозяйств по всей России. С 2014 года мониторинг проходит один раз в два года и охватывает уже 60 тысяч российских семей.Основной целью наблюдения является получение информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности российских граждан. Россиян, в том числе и норильчан, расспрашивают:— об их участии в трудовой деятельности, ее продолжительности, профессиональных, личных мотивациях и ограничениях участия в ней;— об уровне обеспечения прав на социальную защиту и потребностей в социальном обслуживании;— о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по их улучшению;— о наличии информационных и коммуникационных средств, способствующих интеллектуальному развитию;— о пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений социальной сферы и транспорта;— о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания;— о причинах ограничений в удовлетворении жизненно важных потребностей.Полученная статистическая информация будет использована при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.

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