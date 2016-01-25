54 норильские семьи — 27 в Центральном районе и столько же в Талнахе — попали под наблюдение Красноярскстата.
С 15 сентября по 29 сентября 2018 года во всех субъектах Российской Федерации проводится комплексное наблюдение условий жизни населения. Оно организуется Федеральной службой государственной статистики (Росстат), которую в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тува представляет Красноярскстат.
На территории Красноярского края обследуется 1134 домохозяйства: 810 — в городской местности (из них 54 — в Норильске) и 324 — в сельской. Выборка семей — случайна.
Стоит отметить, что информация, полученная от респондентов в ходе проведения опроса, является конфиденциальной, не подлежит разглашению и будет использована только в целях формирования государственных федеральных информационных ресурсов о потенциале и состоянии уровня жизни населения в сводном виде.
Впервые наблюдение условий жизни населения было проведено в 2011 году с охватом 10 тысяч домохозяйств по всей России. С 2014 года мониторинг проходит один раз в два года и охватывает уже 60 тысяч российских семей.
Основной целью наблюдения является получение информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности российских граждан. Россиян, в том числе и норильчан, расспрашивают:
— об их участии в трудовой деятельности, ее продолжительности, профессиональных, личных мотивациях и ограничениях участия в ней;
— об уровне обеспечения прав на социальную защиту и потребностей в социальном обслуживании;
— о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по их улучшению;
— о наличии информационных и коммуникационных средств, способствующих интеллектуальному развитию;
— о пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений социальной сферы и транспорта;
— о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания;
— о причинах ограничений в удовлетворении жизненно важных потребностей.
Полученная статистическая информация будет использована при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.Надежда СидорФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда