[Индекс номера 148 (21.09.2018)]



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«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



1978 Встреча Косыгина В этом году отмечалось 25–летие присвоения Норильску статуса города. Он за четверть века сильно изменился — расширился, население увеличилось с 82 тысяч до 230 тысяч жителей. Продолжались стройки, главная из них — завод–гигант «Надежда». Первым гостем города в том году стал председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Приехал он уже во второй раз, десять лет спустя после первого визита. Приехал не поздравлять, а проверять, как воплотилось то, что планировалось с его участием. И первым делом посетил стройплощадку НМЗ.

Профессия: полярные моряки Юбилейный год ознаменовался началом круглогодичной полярной навигации. В энциклопедиях слово «навигация» толковалось как «период времени в году, когда по местным климатическим условиям возможно судоходство». В 1978 году это значение для нас устарело — теперь навигация стала практически непрерывной. Еще в феврале, уже после полярной ночи, Дудинку покинули последние суда, и это было завершением навигации 1977 года. А спустя всего девять недель началась навигация–78! 1 мая из Мурманска в Дудинку пришли дизель–электрический ледокол «Капитан Сорокин» и грузовой дизель– электроход «Павел Пономарев». На механическом заводе для портовиков и моряков изготовили специальный сувенирный ключ от первой круглогодичной навигации — почти в метр длиной и в пуд весом: начальник Дудинского порта Александр Кизим вручил его начальнику администрации Северного морского пути Кириллу Чубакову. Этот успешно завершенный ледовый рейс впервые в истории полярного мореплавания положил начало круглогодичной навигации на трассе Северного морского пути.

Точка на карте: Нулевой пикет Известно, что в 1921 году геологи из экспедиции Николая Урванцева сложили первый лиственничный венец будущего дома. В 1978–м первый дом Норильска восстановили и открыли в нем музейную экспозицию. Это было непросто: его перебрали по бревнышку, заменив сгнившие, долго искали человека, умеющего сложить настоящую русскую печь, восстанавливали предметы обихода начала столетия. На первом домике Норильска установили мемориальную доску, а торжественный митинг начался с зачитывания благодарственной телеграммы от его первого жильца — Николая Урванцева. У города появилась новая достопримечательность, с тех пор фото первого дома Норильска неизменно украшало открытки и сувениры. Выпускной экзамен в музучилище

Событие: создание норильского землячества В 1978–м в Москве впервые проводится встреча, положившая начало мощному движению бывших норильчан (хотя бывших, как известно, не бывает). 3 марта в Центральном доме литераторов в Москве собрались «бывшие» норильчане, председателем первой встречи стал писатель Константин Симонов, который за 15 лет до этого, будучи спецкором «Правды», написал репортаж о Норильске. Гостей у гардероба встречало объявление, написанное от руки: «Сегодня в Норильске температура воздуха минус 45 градусов, ветер слабый». Зал был переполнен, двери распахнуты настежь, и в дверях, и за ними стояли люди. На сцене — писатели, которые пришли поговорить с норильчанами: Владимир Солоухин, Владимир Карпов, Новелла Матвеева. Булат Окуджава пел новые песни, Давид Кугультинов (кстати, сам бывший норильчанин) читал стихи. Встреча шла более четырех часов и закончилась решением создать московское землячество бывших норильчан. Его председателем избрали бывшего директора Норильского комбината Владимира Долгих. Площадь Газовиков. Строится улица Талнахская, 78

Цифра: 1428,5 метра В августе до конечной отметки 1428,5 метра пройден воздухоподающий ствол рудника «Таймырский». Впервые шахтостроители страны достигли такой глубины проходки. Коллектив «Шахтспецстроя» побил рекорд: это был самый глубокий ствол в стране, прежний рекорд — ствол в 1319 метров — принадлежал Донбассу. Адреса: площадь Газовиков Заполярья и улица Бауманская Эти два новых имени появились на карте города в 1978 году. 9 июня 1978 года небольшая площадь на стыке улиц Талнахской, Бегичева и проезда Михайличенко была названа в честь газовиков Заполярья. Подарок, надо сказать, неслучайный: в этом году отмечалось десятилетие появления газовой промышленности на Таймыре. С начала эксплуатации газопровода Мессояха – Норильск «Норильскгазпром» уже подал в Норильск свыше 15 миллиардов кубометров голубого топлива. По сей день на площади Газовиков Заполярья находится всего один дом — управление «Норильскгазпрома». В августе этого же года получила название улица в Талнахе. Она была названа в честь участников стройотряда — студентов Московского высшего технического училища имени Баумана. Бауманцы серьезно помогали на строительстве Талнаха — и за это память о них была увековечена в местной топонимике.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году отмечалось 25–летие присвоения Норильску статуса города. Он за четверть века сильно изменился — расширился, население увеличилось с 82 тысяч до 230 тысяч жителей. Продолжались стройки, главная из них — завод–гигант «Надежда». Первым гостем города в том году стал председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Приехал он уже во второй раз, десять лет спустя после первого визита. Приехал не поздравлять, а проверять, как воплотилось то, что планировалось с его участием. И первым делом посетил стройплощадку НМЗ.Юбилейный год ознаменовался началом круглогодичной полярной навигации. В энциклопедиях слово «навигация» толковалось как «период времени в году, когда по местным климатическим условиям возможно судоходство». В 1978 году это значение для нас устарело — теперь навигация стала практически непрерывной. Еще в феврале, уже после полярной ночи, Дудинку покинули последние суда, и это было завершением навигации 1977 года. А спустя всего девять недель началась навигация–78! 1 мая из Мурманска в Дудинку пришли дизель–электрический ледокол «Капитан Сорокин» и грузовой дизель– электроход «Павел Пономарев». На механическом заводе для портовиков и моряков изготовили специальный сувенирный ключ от первой круглогодичной навигации — почти в метр длиной и в пуд весом: начальник Дудинского порта Александр Кизим вручил его начальнику администрации Северного морского пути Кириллу Чубакову. Этот успешно завершенный ледовый рейс впервые в истории полярного мореплавания положил начало круглогодичной навигации на трассе Северного морского пути.Известно, что в 1921 году геологи из экспедиции Николая Урванцева сложили первый лиственничный венец будущего дома. В 1978–м первый дом Норильска восстановили и открыли в нем музейную экспозицию. Это было непросто: его перебрали по бревнышку, заменив сгнившие, долго искали человека, умеющего сложить настоящую русскую печь, восстанавливали предметы обихода начала столетия. На первом домике Норильска установили мемориальную доску, а торжественный митинг начался с зачитывания благодарственной телеграммы от его первого жильца — Николая Урванцева. У города появилась новая достопримечательность, с тех пор фото первого дома Норильска неизменно украшало открытки и сувениры.В 1978–м в Москве впервые проводится встреча, положившая начало мощному движению бывших норильчан (хотя бывших, как известно, не бывает). 3 марта в Центральном доме литераторов в Москве собрались «бывшие» норильчане, председателем первой встречи стал писатель Константин Симонов, который за 15 лет до этого, будучи спецкором «Правды», написал репортаж о Норильске. Гостей у гардероба встречало объявление, написанное от руки: «Сегодня в Норильске температура воздуха минус 45 градусов, ветер слабый». Зал был переполнен, двери распахнуты настежь, и в дверях, и за ними стояли люди. На сцене — писатели, которые пришли поговорить с норильчанами: Владимир Солоухин, Владимир Карпов, Новелла Матвеева. Булат Окуджава пел новые песни, Давид Кугультинов (кстати, сам бывший норильчанин) читал стихи. Встреча шла более четырех часов и закончилась решением создать московское землячество бывших норильчан. Его председателем избрали бывшего директора Норильского комбината Владимира Долгих.В августе до конечной отметки 1428,5 метра пройден воздухоподающий ствол рудника «Таймырский». Впервые шахтостроители страны достигли такой глубины проходки. Коллектив «Шахтспецстроя» побил рекорд: это был самый глубокий ствол в стране, прежний рекорд — ствол в 1319 метров — принадлежал Донбассу.Адреса: площадь Газовиков Заполярья и улица БауманскаяЭти два новых имени появились на карте города в 1978 году. 9 июня 1978 года небольшая площадь на стыке улиц Талнахской, Бегичева и проезда Михайличенко была названа в честь газовиков Заполярья. Подарок, надо сказать, неслучайный: в этом году отмечалось десятилетие появления газовой промышленности на Таймыре. С начала эксплуатации газопровода Мессояха – Норильск «Норильскгазпром» уже подал в Норильск свыше 15 миллиардов кубометров голубого топлива. По сей день на площади Газовиков Заполярья находится всего один дом — управление «Норильскгазпрома». В августе этого же года получила название улица в Талнахе. Она была названа в честь участников стройотряда — студентов Московского высшего технического училища имени Баумана. Бауманцы серьезно помогали на строительстве Талнаха — и за это память о них была увековечена в местной топонимике.

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