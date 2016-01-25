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Патриарх в Норильске

[Индекс номера 148 (21.09.2018)]

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Связующие нити

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

1978
Встреча Косыгина
В этом году отмечалось 25–летие присвоения Норильску статуса города. Он за четверть века сильно изменился — расширился, население увеличилось с 82 тысяч до 230 тысяч жителей. Продолжались стройки, главная из них — завод–гигант «Надежда». Первым гостем города в том году стал председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Приехал он уже во второй раз, десять лет спустя после первого визита. Приехал не поздравлять, а проверять, как воплотилось то, что планировалось с его участием. И первым делом посетил стройплощадку НМЗ.

Профессия: полярные моряки
Юбилейный год ознаменовался началом круглогодичной полярной навигации. В энциклопедиях слово «навигация» толковалось как «период времени в году, когда по местным климатическим условиям возможно судоходство». В 1978 году это значение для нас устарело — теперь навигация стала практически непрерывной. Еще в феврале, уже после полярной ночи, Дудинку покинули последние суда, и это было завершением навигации 1977 года. А спустя всего девять недель началась навигация–78! 1 мая из Мурманска в Дудинку пришли дизель–электрический ледокол «Капитан Сорокин» и грузовой дизель– электроход «Павел Пономарев». На механическом заводе для портовиков и моряков изготовили специальный сувенирный ключ от первой круглогодичной навигации — почти в метр длиной и в пуд весом: начальник Дудинского порта Александр Кизим вручил его начальнику администрации Северного морского пути Кириллу Чубакову. Этот успешно завершенный ледовый рейс впервые в истории полярного мореплавания положил начало круглогодичной навигации на трассе Северного морского пути.

Точка на карте: Нулевой пикет
Известно, что в 1921 году геологи из экспедиции Николая Урванцева сложили первый лиственничный венец будущего дома. В 1978–м первый дом Норильска восстановили и открыли в нем музейную экспозицию. Это было непросто: его перебрали по бревнышку, заменив сгнившие, долго искали человека, умеющего сложить настоящую русскую печь, восстанавливали предметы обихода начала столетия. На первом домике Норильска установили мемориальную доску, а торжественный митинг начался с зачитывания благодарственной телеграммы от его первого жильца — Николая Урванцева. У города появилась новая достопримечательность, с тех пор фото первого дома Норильска неизменно украшало открытки и сувениры.
Выпускной экзамен в музучилище

Событие: создание норильского землячества
В 1978–м в Москве впервые проводится встреча, положившая начало мощному движению бывших норильчан (хотя бывших, как известно, не бывает). 3 марта в Центральном доме литераторов в Москве собрались «бывшие» норильчане, председателем первой встречи стал писатель Константин Симонов, который за 15 лет до этого, будучи спецкором «Правды», написал репортаж о Норильске. Гостей у гардероба встречало объявление, написанное от руки: «Сегодня в Норильске температура воздуха минус 45 градусов, ветер слабый». Зал был переполнен, двери распахнуты настежь, и в дверях, и за ними стояли люди. На сцене — писатели, которые пришли поговорить с норильчанами: Владимир Солоухин, Владимир Карпов, Новелла Матвеева. Булат Окуджава пел новые песни, Давид Кугультинов (кстати, сам бывший норильчанин) читал стихи. Встреча шла более четырех часов и закончилась решением создать московское землячество бывших норильчан. Его председателем избрали бывшего директора Норильского комбината Владимира Долгих.
Площадь Газовиков. Строится улица Талнахская, 78

Цифра: 1428,5 метра
В августе до конечной отметки 1428,5 метра пройден воздухоподающий ствол рудника «Таймырский». Впервые шахтостроители страны достигли такой глубины проходки. Коллектив «Шахтспецстроя» побил рекорд: это был самый глубокий ствол в стране, прежний рекорд — ствол в 1319 метров — принадлежал Донбассу.
Адреса: площадь Газовиков Заполярья и улица Бауманская
Эти два новых имени появились на карте города в 1978 году. 9 июня 1978 года небольшая площадь на стыке улиц Талнахской, Бегичева и проезда Михайличенко была названа в честь газовиков Заполярья. Подарок, надо сказать, неслучайный: в этом году отмечалось десятилетие появления газовой промышленности на Таймыре. С начала эксплуатации газопровода Мессояха – Норильск «Норильскгазпром» уже подал в Норильск свыше 15 миллиардов кубометров голубого топлива. По сей день на площади Газовиков Заполярья находится всего один дом — управление «Норильскгазпрома». В августе этого же года получила название улица в Талнахе. Она была названа в честь участников стройотряда — студентов Московского высшего технического училища имени Баумана. Бауманцы серьезно помогали на строительстве Талнаха — и за это память о них была увековечена в местной топонимике.

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Статьи текущего номера:
 
На улице Октябрьской полным ходом ведутся работы по ремонту коллектора и замене трубопроводов.

Коммунальная проза 
Жильцы дома № 6а на ул. 50 лет Октября предстоящую зиму ждут с беспокойством. Дом находится в отдалении от основного жилого массива, и каждую зиму возникают определенные сложности с расчисткой подъездных путей к нему. В этом году там началось строительство физкультурно–оздоровительного комплекса, и подъезд к дому стал еще более сложным. Все бы ничего, но жители беспокоятся, кто и как будет чистить меж-квартальные пути к их дому. Обсудить этот вопрос квартиросъемщики собрались большим коллективом и пригласили туда «Заполярку».

Общество 
54 норильские семьи — 27 в Центральном районе и столько же в Талнахе — попали под наблюдение Красноярскстата.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Норильские ценности 
Когда Норильск был маленьким, он, как лоскутное одеяло из кусочков, состоял из поселков. По максимуму их было штук 35, а может, и 40 — это как считать и где проводить границу. О Норильске поселковом сегодня расскажет «Заполярка».

Мир увлечений 
В Норильском колледже искусств родился свой «Олюко». В переводе с ненецкого — это олененок, малышок. Именно так нарекли творческую мастерскую народных промыслов — воплощение мечты и педагогов–косторезов, и тех юных норильчан, кто только хочет научиться этому древнему искусству.

Мысли вслух 
Возвращаясь семьей в Норильск из очередной поездки в бронзовую осеннюю тундру, мы уже с традиционной неспешностью прокатились по ночному городу. Новая окружная, Лауреатов, Талнахская... Хорошо известный всем круг с выходом на Ленинский проспект. Красивая северная строгость. В заполярном городе этот короткий период начала обычной смены дня и ночи, когда еще нет снега, просто очарователен. Норд–ост несет мимо домов запахи прелой листвы, уютно светятся окна домов, мокрый асфальт разноцветно мерцает бликами реклам... Если уж искать материк в Арктике, то именно сейчас, в сентябре. Кто–то отмечает фрагменты архитектуры Питера и Новосибирска, моему младшему сыну, очарованному Красноярском, мерещится проспект Мира, а я умею отыскать еще и уголок Замоскворечья. В общем, каждый находит то, что хочет найти. Как и в жизни.

Газета для детей, а также их родителей 
Дорогие читатели! В эти последние сентябрьские деньки, когда город живет в предчувствии первого снега, а школьники уже вовсю осваивают новые знания, нас согревают не только летние воспоминания, но и совместные добрые дела. И в ближайшие выходные дни Норильск подарит возможность интересного семейного отдыха в библиотеках, художественной галерее, кинотеатре “Родина” и многих других местах, где можно прикоснуться к вечному и доброму. Жду ваши сообщения с рисунками, фотографиями о том, как интересно проходит жизнь детей и их родителей в нашем городе. Желаю счастливых выходных! Ваша Заполярочка

Новости:
 21 сентября 2018 
16:44 Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, в любое время, без ограничения сроков.
16:38 Причиной вымирания динозавров были извержения в районе Норильска, считают геологи.
15:59 Завтра состоится традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история берет свое начало с 60-х годов прошлого века.
15:51 Концерт-ностальгия, танцплощадка и бабушек пироги. Во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвящённые Международному дню пожилых людей.
15:40 Сегодня в Норильске откроется информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».
15:19 В Норильск пришло бабье лето: в выходные температура воздуха достигнет двенадцати градусов выше нуля.
15:11 «Норильсктрансгаз» завершил строительство отрезка газопровода до котельной аэропорта «Норильск».
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