«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.
1978
|Встреча Косыгина
В этом году отмечалось 25–летие присвоения Норильску статуса города. Он за четверть века сильно изменился — расширился, население увеличилось с 82 тысяч до 230 тысяч жителей. Продолжались стройки, главная из них — завод–гигант «Надежда». Первым гостем города в том году стал председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Приехал он уже во второй раз, десять лет спустя после первого визита. Приехал не поздравлять, а проверять, как воплотилось то, что планировалось с его участием. И первым делом посетил стройплощадку НМЗ.Профессия: полярные моряки
Юбилейный год ознаменовался началом круглогодичной полярной навигации. В энциклопедиях слово «навигация» толковалось как «период времени в году, когда по местным климатическим условиям возможно судоходство». В 1978 году это значение для нас устарело — теперь навигация стала практически непрерывной. Еще в феврале, уже после полярной ночи, Дудинку покинули последние суда, и это было завершением навигации 1977 года. А спустя всего девять недель началась навигация–78! 1 мая из Мурманска в Дудинку пришли дизель–электрический ледокол «Капитан Сорокин» и грузовой дизель– электроход «Павел Пономарев». На механическом заводе для портовиков и моряков изготовили специальный сувенирный ключ от первой круглогодичной навигации — почти в метр длиной и в пуд весом: начальник Дудинского порта Александр Кизим вручил его начальнику администрации Северного морского пути Кириллу Чубакову. Этот успешно завершенный ледовый рейс впервые в истории полярного мореплавания положил начало круглогодичной навигации на трассе Северного морского пути.
Точка на карте: Нулевой пикет
Известно, что в 1921 году геологи из экспедиции Николая Урванцева сложили первый лиственничный венец будущего дома. В 1978–м первый дом Норильска восстановили и открыли в нем музейную экспозицию. Это было непросто: его перебрали по бревнышку, заменив сгнившие, долго искали человека, умеющего сложить настоящую русскую печь, восстанавливали предметы обихода начала столетия. На первом домике Норильска установили мемориальную доску, а торжественный митинг начался с зачитывания благодарственной телеграммы от его первого жильца — Николая Урванцева. У города появилась новая достопримечательность, с тех пор фото первого дома Норильска неизменно украшало открытки и сувениры.
Событие: создание норильского землячества
|Выпускной экзамен в музучилище
В 1978–м в Москве впервые проводится встреча, положившая начало мощному движению бывших норильчан (хотя бывших, как известно, не бывает). 3 марта в Центральном доме литераторов в Москве собрались «бывшие» норильчане, председателем первой встречи стал писатель Константин Симонов, который за 15 лет до этого, будучи спецкором «Правды», написал репортаж о Норильске. Гостей у гардероба встречало объявление, написанное от руки: «Сегодня в Норильске температура воздуха минус 45 градусов, ветер слабый». Зал был переполнен, двери распахнуты настежь, и в дверях, и за ними стояли люди. На сцене — писатели, которые пришли поговорить с норильчанами: Владимир Солоухин, Владимир Карпов, Новелла Матвеева. Булат Окуджава пел новые песни, Давид Кугультинов (кстати, сам бывший норильчанин) читал стихи. Встреча шла более четырех часов и закончилась решением создать московское землячество бывших норильчан. Его председателем избрали бывшего директора Норильского комбината Владимира Долгих.
Цифра: 1428,5 метра
|Площадь Газовиков. Строится улица Талнахская, 78
В августе до конечной отметки 1428,5 метра пройден воздухоподающий ствол рудника «Таймырский». Впервые шахтостроители страны достигли такой глубины проходки. Коллектив «Шахтспецстроя» побил рекорд: это был самый глубокий ствол в стране, прежний рекорд — ствол в 1319 метров — принадлежал Донбассу.
Адреса: площадь Газовиков Заполярья и улица Бауманская
Эти два новых имени появились на карте города в 1978 году. 9 июня 1978 года небольшая площадь на стыке улиц Талнахской, Бегичева и проезда Михайличенко была названа в честь газовиков Заполярья. Подарок, надо сказать, неслучайный: в этом году отмечалось десятилетие появления газовой промышленности на Таймыре. С начала эксплуатации газопровода Мессояха – Норильск «Норильскгазпром» уже подал в Норильск свыше 15 миллиардов кубометров голубого топлива. По сей день на площади Газовиков Заполярья находится всего один дом — управление «Норильскгазпрома». В августе этого же года получила название улица в Талнахе. Она была названа в честь участников стройотряда — студентов Московского высшего технического училища имени Баумана. Бауманцы серьезно помогали на строительстве Талнаха — и за это память о них была увековечена в местной топонимике.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда