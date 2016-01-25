[Индекс номера 148 (21.09.2018)]



Норильские ценности

Когда Норильск был маленьким...

Когда Норильск был маленьким, он, как лоскутное одеяло из кусочков, состоял из поселков. По максимуму их было штук 35, а может, и 40 — это как считать и где проводить границу. О Норильске поселковом сегодня расскажет «Заполярка».



Самострой рядом с улицей Октябрьской У каждого коренного норильчанина в семейном альбоме наверняка найдется фотография, снятая на крылечке какого–то невнятного деревянного строения, которую родители комментировали: «А это мы в бараках жили». Так вот, все норильские балки и бараки находились в каком–либо из норильских поселков.

Загадки топонимики Официально статус «рабочего поселка» у нас имели только шесть населенных пунктов. Сам Норильск получил его в 1939 году. В 1956–м статусы «рабочих поселков» присвоили населенным пунктам Кайеркан, Медвежий и Угольный, а с 1965 года — Снежногорску и Талнаху. Остальные же так называемые норильские «поселки» были удаленными, территориально обособленными районами города. Все их жители юридически были норильчанами, но почтовые адреса включали в себя название поселка и номер балка. Почти все норильские поселки имели «лагерное прошлое». После закрытия системы лагерей балки и бараки были переделаны под жилье для прибывающих добровольцев, а на месте лагпунктов, лагкомандировок и лаготделений появлялись маленькие населенные пункты. Главная задача каждого такого поселка была проста — обеспечить шаговую доступность его жильцов к рабочим местам и решить таким образом транспортный вопрос. Потому располагались они при рудниках, стройках и заводах, и от этой ведомственной принадлежности зависело течение их жизни. В дальнейшем, когда транспортная проблема усугубилась, для связи между городом и его многочисленными сателлитами планировалось даже построить монорельсовую дорогу. Поселок Западный В первую очередь эти поселки различались по количеству населения, а, следовательно, по размеру, плотности застройки и разнообразию инфраструктуры. Крупные, такие как уже упомянутая Медвежка, а также Западный, Валек, Северный имели свои школы и детсады, почты и библиотеки, клубы и кинопередвижки, магазины и столовые. Последние предполагали хранение запаса продуктов, а так как холодильного оборудования поначалу не было, то в поселках строились собственные лЕдники. Были на норильской карте и совсем маленькие поселочки, состоящие всего из нескольких бараков, но их оторванность от других мест проживания заставляла власти давать им собственные названия. Особая категория поселков — геологические. Они возникали там, где размещались крупные партии изыскателей, где шло интенсивное бурение. Среди таких населенных пунктов можно вспомнить Черногорку, Норильск–2, Бургородок, Имангду–Рудную и Имангду–Угольную. Многие из них были отдалены от Норильска на десятки километров, и потому считать ли их поселками, входящими в состав Норильска, — вопрос спорный. Еще один общий признак геологических поселков — они были временными и существовали ровно столько, сколько шла в тех местах разведка. В случае успеха, если месторождение получало развитие, то при поселке вырастал город. Так будущий Талнах вырос из поселка Геологов. Отдельно можно сказать о стихийных поселках, которые возникали благодаря самострою. В Норильске подобные районы, напоминавшие испанские фавелы под снегом, назывались шанхаем, был даже целый такой поселок — «Пашкина деревня». Появлялись они из–за острой нехватки жилья в Норильске, и потому властям приходилось с ними мириться и громко называть «индивидуальными постройками». Вот как вспоминают о них первые норильчане: «Балки строились впритык один к другому. Для каждого нового жилья достаточно сколотить три стены, а иногда хватало и двух. Здесь не было улиц и переулков, площадей и кварталов. Обходились без претензий на стиль и индивидуальные вкусы. Коммуникации осуществлялись за счет лабиринта закоулков. Найти адресата без проводника практически невозможно...» Особенно тяжело было работать с такими поселками почтальонам, да что там, даже милиционеры боялись туда заходить. Контингент там проживал криминальный: из лагеря освободили, вот и надо где–то дождаться начала навигации. Систематизировать такое жилье приходилось накануне выборов, так в списке избирательных пунктов появлялись загадочные — «поселки юго–восточной площадки» или «индивидуальный поселок в районе бани». Сжигают бараки. 1970 год Топонимика норильских поселков очень интересна. Кто и как придумывал эти названия? Часто, не мудрствуя лукаво, имя давалось по профессиональному признаку: были, например, поселки Металлургов, Строителей, Горняков, Геологов. Часто использовался географический принцип, понятно, откуда появились Западный, Северный, Южный и Восточный поселки. Медвежку назвали в честь Медвежьего ручья, имена поселков Круглое Озеро и Зуб–гора тоже говорят сами за себя. Экзотичнее выглядели аббревиатуры: поселок ЦУС возник при центральной углесортировке, РОР — при руднике открытых работ, ЭРЦ — при электроремонтном цехе. Бывало даже, что поселок принимал имя в наследство от лаготделения, так Железнодорожный часто называли 17–м районом из–за того, что раньше на этом месте было 17–е лаготделение. А вот поселок Семерка никакого отношения к 7–му лаготделению не имел, просто рядом находилось озеро в форме цифры «7». Есть и такие топонимы, которые сейчас вызывают недоумение: что же имели в виду жители, называя, например, поселок Через или Аварийный поселок (он, кстати, находился на территории нынешнего Старого города).

Энтузиаст Среди норильских краеведов на поселках «специализируется» Вячеслав Сементин. Юрист по профессии, свое свободное время он посвящает изучению этой темы в истории Норильска. Результат описывает в своем блоге — severok1979.livejournal.com, где можно найти много интересного о поселках. «Заполярка» полюбопытствовала, чем вызвано такое хобби. – Я родился, когда в Норильске понятия «поселок» почти не осталось. Слышал про Медвежку (у меня мама там преподавала в школе № 12), что–то рассказывали другие очевидцы, стал искать — добрался до малоизвестных названий, — пояснил Вячеслав. — Но ярче всего мне запомнился рассказ отца. Они приехали в Норильск и поселились в общежитии. Мебели почти не было, да и денег первоначально тоже. И знакомый отцу подсказал: возьмем машину, съездим в поселок Западный, его недавно расселили и там много брошенных вещей, которые для обстановки в общаге сгодятся. Там они и подобрали какие–то тумбочки, стулья, табуретки... В рассказе отца меня впечатлило, что целый поселок за горой Шмидтихой — пустой, никто там не живет, никто туда не ходит. Стал постарше — пешком добрался туда, а потом и знакомых водил. Поселок Металлургов. 1967 год Стало мне интересно, оказалось, что и сам Норильск был поселком, и Талнах с Кайерканом прошли дорогу от поселков до городов и обратно, к районам. Я человек полностью городской, асфальтовый, и очень впечатлился, когда понял, что здесь, кроме городского стиля жизни, был и совершенно другой уклад, как в частном секторе. В поселках люди жили в одноэтажных домах, топили печки, удобства были во дворе, обустраивали теплицы, содержали кур и даже свиней. Это была такая деревенская жизнь, с взаимовыручкой и соседской поддержкой. Пик численности поселков пришелся на середину 1950–х, жизнь им продлевал жилищный и транспортный кризис. А со второй половины 1960–х пошел закат. Их расселяли, разбирали, сжигали. Дольше всех жила Медвежка — до 1988 года, а талнахский поселок Геологов — даже до начала 1990–х. Люди там просто не хотели расселяться: тепло и вода бесплатные, свое натуральное хозяйство, если становилось тесно — добавляли пристройку рядом. Многие поселки, особенно отдаленные, и сейчас выглядят так, будто их только вчера оставили жильцы, а от каких–то уже не осталось даже следов, например, поселки Южный и Рудный полностью скрылись под отвалами породы. Поселок Южный

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда У каждого коренного норильчанина в семейном альбоме наверняка найдется фотография, снятая на крылечке какого–то невнятного деревянного строения, которую родители комментировали: «А это мы в бараках жили». Так вот, все норильские балки и бараки находились в каком–либо из норильских поселков.Официально статус «рабочего поселка» у нас имели только шесть населенных пунктов. Сам Норильск получил его в 1939 году. В 1956–м статусы «рабочих поселков» присвоили населенным пунктам Кайеркан, Медвежий и Угольный, а с 1965 года — Снежногорску и Талнаху. Остальные же так называемые норильские «поселки» были удаленными, территориально обособленными районами города. Все их жители юридически были норильчанами, но почтовые адреса включали в себя название поселка и номер балка.Почти все норильские поселки имели «лагерное прошлое». После закрытия системы лагерей балки и бараки были переделаны под жилье для прибывающих добровольцев, а на месте лагпунктов, лагкомандировок и лаготделений появлялись маленькие населенные пункты. Главная задача каждого такого поселка была проста — обеспечить шаговую доступность его жильцов к рабочим местам и решить таким образом транспортный вопрос. Потому располагались они при рудниках, стройках и заводах, и от этой ведомственной принадлежности зависело течение их жизни. В дальнейшем, когда транспортная проблема усугубилась, для связи между городом и его многочисленными сателлитами планировалось даже построить монорельсовую дорогу.В первую очередь эти поселки различались по количеству населения, а, следовательно, по размеру, плотности застройки и разнообразию инфраструктуры. Крупные, такие как уже упомянутая Медвежка, а также Западный, Валек, Северный имели свои школы и детсады, почты и библиотеки, клубы и кинопередвижки, магазины и столовые. Последние предполагали хранение запаса продуктов, а так как холодильного оборудования поначалу не было, то в поселках строились собственные лЕдники. Были на норильской карте и совсем маленькие поселочки, состоящие всего из нескольких бараков, но их оторванность от других мест проживания заставляла власти давать им собственные названия.Особая категория поселков — геологические. Они возникали там, где размещались крупные партии изыскателей, где шло интенсивное бурение. Среди таких населенных пунктов можно вспомнить Черногорку, Норильск–2, Бургородок, Имангду–Рудную и Имангду–Угольную. Многие из них были отдалены от Норильска на десятки километров, и потому считать ли их поселками, входящими в состав Норильска, — вопрос спорный. Еще один общий признак геологических поселков — они были временными и существовали ровно столько, сколько шла в тех местах разведка. В случае успеха, если месторождение получало развитие, то при поселке вырастал город. Так будущий Талнах вырос из поселка Геологов.Отдельно можно сказать о стихийных поселках, которые возникали благодаря самострою. В Норильске подобные районы, напоминавшие испанские фавелы под снегом, назывались шанхаем, был даже целый такой поселок — «Пашкина деревня». Появлялись они из–за острой нехватки жилья в Норильске, и потому властям приходилось с ними мириться и громко называть «индивидуальными постройками». Вот как вспоминают о них первые норильчане: «Балки строились впритык один к другому. Для каждого нового жилья достаточно сколотить три стены, а иногда хватало и двух. Здесь не было улиц и переулков, площадей и кварталов. Обходились без претензий на стиль и индивидуальные вкусы. Коммуникации осуществлялись за счет лабиринта закоулков. Найти адресата без проводника практически невозможно...» Особенно тяжело было работать с такими поселками почтальонам, да что там, даже милиционеры боялись туда заходить. Контингент там проживал криминальный: из лагеря освободили, вот и надо где–то дождаться начала навигации. Систематизировать такое жилье приходилось накануне выборов, так в списке избирательных пунктов появлялись загадочные — «поселки юго–восточной площадки» или «индивидуальный поселок в районе бани».Среди норильских краеведов на поселках «специализируется». Юрист по профессии, свое свободное время он посвящает изучению этой темы в истории Норильска. Результат описывает в своем блоге — severok1979.livejournal.com, где можно найти много интересного о поселках. «Заполярка» полюбопытствовала, чем вызвано такое хобби.– Я родился, когда в Норильске понятия «поселок» почти не осталось. Слышал про Медвежку (у меня мама там преподавала в школе № 12), что–то рассказывали другие очевидцы, стал искать — добрался до малоизвестных названий, — пояснил Вячеслав. — Но ярче всего мне запомнился рассказ отца. Они приехали в Норильск и поселились в общежитии. Мебели почти не было, да и денег первоначально тоже. И знакомый отцу подсказал: возьмем машину, съездим в поселок Западный, его недавно расселили и там много брошенных вещей, которые для обстановки в общаге сгодятся. Там они и подобрали какие–то тумбочки, стулья, табуретки... В рассказе отца меня впечатлило, что целый поселок за горой Шмидтихой — пустой, никто там не живет, никто туда не ходит. Стал постарше — пешком добрался туда, а потом и знакомых водил.Стало мне интересно, оказалось, что и сам Норильск был поселком, и Талнах с Кайерканом прошли дорогу от поселков до городов и обратно, к районам. Я человек полностью городской, асфальтовый, и очень впечатлился, когда понял, что здесь, кроме городского стиля жизни, был и совершенно другой уклад, как в частном секторе. В поселках люди жили в одноэтажных домах, топили печки, удобства были во дворе, обустраивали теплицы, содержали кур и даже свиней. Это была такая деревенская жизнь, с взаимовыручкой и соседской поддержкой.Пик численности поселков пришелся на середину 1950–х, жизнь им продлевал жилищный и транспортный кризис. А со второй половины 1960–х пошел закат. Их расселяли, разбирали, сжигали. Дольше всех жила Медвежка — до 1988 года, а талнахский поселок Геологов — даже до начала 1990–х. Люди там просто не хотели расселяться: тепло и вода бесплатные, свое натуральное хозяйство, если становилось тесно — добавляли пристройку рядом. Многие поселки, особенно отдаленные, и сейчас выглядят так, будто их только вчера оставили жильцы, а от каких–то уже не осталось даже следов, например, поселки Южный и Рудный полностью скрылись под отвалами породы.

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