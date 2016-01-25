Когда Норильск был маленьким, он, как лоскутное одеяло из кусочков, состоял из поселков. По максимуму их было штук 35, а может, и 40 — это как считать и где проводить границу. О Норильске поселковом сегодня расскажет «Заполярка».
|Самострой рядом с улицей Октябрьской
У каждого коренного норильчанина в семейном альбоме наверняка найдется фотография, снятая на крылечке какого–то невнятного деревянного строения, которую родители комментировали: «А это мы в бараках жили». Так вот, все норильские балки и бараки находились в каком–либо из норильских поселков.Загадки топонимики
Официально статус «рабочего поселка» у нас имели только шесть населенных пунктов. Сам Норильск получил его в 1939 году. В 1956–м статусы «рабочих поселков» присвоили населенным пунктам Кайеркан, Медвежий и Угольный, а с 1965 года — Снежногорску и Талнаху. Остальные же так называемые норильские «поселки» были удаленными, территориально обособленными районами города. Все их жители юридически были норильчанами, но почтовые адреса включали в себя название поселка и номер балка.
Почти все норильские поселки имели «лагерное прошлое». После закрытия системы лагерей балки и бараки были переделаны под жилье для прибывающих добровольцев, а на месте лагпунктов, лагкомандировок и лаготделений появлялись маленькие населенные пункты. Главная задача каждого такого поселка была проста — обеспечить шаговую доступность его жильцов к рабочим местам и решить таким образом транспортный вопрос. Потому располагались они при рудниках, стройках и заводах, и от этой ведомственной принадлежности зависело течение их жизни. В дальнейшем, когда транспортная проблема усугубилась, для связи между городом и его многочисленными сателлитами планировалось даже построить монорельсовую дорогу.
|Поселок Западный
В первую очередь эти поселки различались по количеству населения, а, следовательно, по размеру, плотности застройки и разнообразию инфраструктуры. Крупные, такие как уже упомянутая Медвежка, а также Западный, Валек, Северный имели свои школы и детсады, почты и библиотеки, клубы и кинопередвижки, магазины и столовые. Последние предполагали хранение запаса продуктов, а так как холодильного оборудования поначалу не было, то в поселках строились собственные лЕдники. Были на норильской карте и совсем маленькие поселочки, состоящие всего из нескольких бараков, но их оторванность от других мест проживания заставляла власти давать им собственные названия.
Особая категория поселков — геологические. Они возникали там, где размещались крупные партии изыскателей, где шло интенсивное бурение. Среди таких населенных пунктов можно вспомнить Черногорку, Норильск–2, Бургородок, Имангду–Рудную и Имангду–Угольную. Многие из них были отдалены от Норильска на десятки километров, и потому считать ли их поселками, входящими в состав Норильска, — вопрос спорный. Еще один общий признак геологических поселков — они были временными и существовали ровно столько, сколько шла в тех местах разведка. В случае успеха, если месторождение получало развитие, то при поселке вырастал город. Так будущий Талнах вырос из поселка Геологов.
Отдельно можно сказать о стихийных поселках, которые возникали благодаря самострою. В Норильске подобные районы, напоминавшие испанские фавелы под снегом, назывались шанхаем, был даже целый такой поселок — «Пашкина деревня». Появлялись они из–за острой нехватки жилья в Норильске, и потому властям приходилось с ними мириться и громко называть «индивидуальными постройками». Вот как вспоминают о них первые норильчане: «Балки строились впритык один к другому. Для каждого нового жилья достаточно сколотить три стены, а иногда хватало и двух. Здесь не было улиц и переулков, площадей и кварталов. Обходились без претензий на стиль и индивидуальные вкусы. Коммуникации осуществлялись за счет лабиринта закоулков. Найти адресата без проводника практически невозможно...» Особенно тяжело было работать с такими поселками почтальонам, да что там, даже милиционеры боялись туда заходить. Контингент там проживал криминальный: из лагеря освободили, вот и надо где–то дождаться начала навигации. Систематизировать такое жилье приходилось накануне выборов, так в списке избирательных пунктов появлялись загадочные — «поселки юго–восточной площадки» или «индивидуальный поселок в районе бани».
|Сжигают бараки. 1970 год
Энтузиаст
|Топонимика норильских поселков очень интересна. Кто и как придумывал эти названия? Часто, не мудрствуя лукаво, имя давалось по профессиональному признаку: были, например, поселки Металлургов, Строителей, Горняков, Геологов. Часто использовался географический принцип, понятно, откуда появились Западный, Северный, Южный и Восточный поселки. Медвежку назвали в честь Медвежьего ручья, имена поселков Круглое Озеро и Зуб–гора тоже говорят сами за себя. Экзотичнее выглядели аббревиатуры: поселок ЦУС возник при центральной углесортировке, РОР — при руднике открытых работ, ЭРЦ — при электроремонтном цехе. Бывало даже, что поселок принимал имя в наследство от лаготделения, так Железнодорожный часто называли 17–м районом из–за того, что раньше на этом месте было 17–е лаготделение. А вот поселок Семерка никакого отношения к 7–му лаготделению не имел, просто рядом находилось озеро в форме цифры «7». Есть и такие топонимы, которые сейчас вызывают недоумение: что же имели в виду жители, называя, например, поселок Через или Аварийный поселок (он, кстати, находился на территории нынешнего Старого города).
Среди норильских краеведов на поселках «специализируется» Вячеслав Сементин
. Юрист по профессии, свое свободное время он посвящает изучению этой темы в истории Норильска. Результат описывает в своем блоге — severok1979.livejournal.com, где можно найти много интересного о поселках. «Заполярка» полюбопытствовала, чем вызвано такое хобби.
– Я родился, когда в Норильске понятия «поселок» почти не осталось. Слышал про Медвежку (у меня мама там преподавала в школе № 12), что–то рассказывали другие очевидцы, стал искать — добрался до малоизвестных названий, — пояснил Вячеслав. — Но ярче всего мне запомнился рассказ отца. Они приехали в Норильск и поселились в общежитии. Мебели почти не было, да и денег первоначально тоже. И знакомый отцу подсказал: возьмем машину, съездим в поселок Западный, его недавно расселили и там много брошенных вещей, которые для обстановки в общаге сгодятся. Там они и подобрали какие–то тумбочки, стулья, табуретки... В рассказе отца меня впечатлило, что целый поселок за горой Шмидтихой — пустой, никто там не живет, никто туда не ходит. Стал постарше — пешком добрался туда, а потом и знакомых водил.
|Поселок Металлургов. 1967 год
Стало мне интересно, оказалось, что и сам Норильск был поселком, и Талнах с Кайерканом прошли дорогу от поселков до городов и обратно, к районам. Я человек полностью городской, асфальтовый, и очень впечатлился, когда понял, что здесь, кроме городского стиля жизни, был и совершенно другой уклад, как в частном секторе. В поселках люди жили в одноэтажных домах, топили печки, удобства были во дворе, обустраивали теплицы, содержали кур и даже свиней. Это была такая деревенская жизнь, с взаимовыручкой и соседской поддержкой.
Пик численности поселков пришелся на середину 1950–х, жизнь им продлевал жилищный и транспортный кризис. А со второй половины 1960–х пошел закат. Их расселяли, разбирали, сжигали. Дольше всех жила Медвежка — до 1988 года, а талнахский поселок Геологов — даже до начала 1990–х. Люди там просто не хотели расселяться: тепло и вода бесплатные, свое натуральное хозяйство, если становилось тесно — добавляли пристройку рядом. Многие поселки, особенно отдаленные, и сейчас выглядят так, будто их только вчера оставили жильцы, а от каких–то уже не осталось даже следов, например, поселки Южный и Рудный полностью скрылись под отвалами породы.
Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Поселок Южный