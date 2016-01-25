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Патриарх в Норильске

[Индекс номера 148 (21.09.2018)]

 Мир увлечений 
Творим с «Олюко»

В Норильском колледже искусств родился свой «Олюко». В переводе с ненецкого — это олененок, малышок. Именно так нарекли творческую мастерскую народных промыслов — воплощение мечты и педагогов–косторезов, и тех юных норильчан, кто только хочет научиться этому древнему искусству.

Презентацию проекта в минувшую субботу начали в музее декоративно–прикладного искусства НКИ, что на улице Комсомольской, 10, в историческом здании бывшего Дома пионеров. Здесь многочисленных гостей, среди которых были и ребята из Норильской детской художественной школы, познакомили с работами студентов и преподавателей колледжа. Эти творения выполнены из любимых материалов начинающих и опытных мастеров — рога оленя и бивня мамонта. Художественное качество, фантазия авторов действительно вдохновляют на творческие подвиги. И можно понять желание юных норильчан попробовать себя в качестве косторезов.
На встрече в колледже мы узнали о том, что на базе отделения «Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы» НКИ теперь станут обучать основам косторезного промысла народов Таймыра и школьников 12–16 лет. Ребят, которые пожелают изучать основы этого искусства, посвятят в тонкости самостоятельного исполнения изделий, применения различных технологий обработки кости на специализированном оборудовании. В творческой мастерской их будут знакомить и с культурными традициями коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Фотографии итоговых работ участников проекта опубликуют в специальном каталоге, а лучшие творения представят на отчетных выставках в колледже, школах искусств, в центре «Виктория».
Эскиз – основа творческой работы
«Заполярка» не раз рассказывала о том, что на отделении «Декоративно–прикладное искусство» НКИ осваиваются многие творческие проекты, посвященные сохранению уникальных культурных традиций таймырцев. Многие школьники посетили выставки «NEOбычный Север» в Музее декоративно–прикладного искусства. Горожан каждый раз удивляет и вернисаж работ выпускников НКИ «Сагудай», и выступления театра этнографической моды «Бараксан».
Новый проект косторезной мастерской «Олюко» стал возможным благодаря гранту благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Директор Норильского колледжа искусств Светлана Кулина особо отметила на презентации:
– Очень важно, что благодаря поддержке социально ориентированной компании «Норникель» на нашей территории творческие ребята получат уникальную возможность приобщиться к народному традиционному искусству коренных малочисленных народов Таймыра. И я очень надеюсь, что благодаря этому проекту возрастет интерес к данному виду декоративно–прикладного искусства Крайнего Севера. А наши опытные педагоги, бОльшая часть из которых — представители коренных народов Таймыра, носители и хранители традиций, с удовольствием поделятся своим опытом с подрастающим поколением норильчан.
Елена Мусина
Гости презентации побывали в мастерской, где студенты и педагоги создают косторезные работы. Третьекурсники уверенно показали, как обрабатывать на специальном оборудовании материл для творчества. А преподаватель отделения Елена Мусина, которая будет заниматься с ребятами, ответила на многочисленные вопросы потенциальных курсантов. Она сама училась в колледже косторезному искусству, немало лет успешно преподает и сама создает оригинальные творения, которые были представлены на выставках в Норильске и столице Таймыра. Елена Санифовна поделилась:
– Создание мастерской — давняя мечта нашего отделения. Проект рассчитан на творческий год, и у нас теперь есть все необходимое для работы. Подобный опыт интенсивной школы косторезов уже был при Таймырском колледже в Дудинке, где я в свое время работала, там занимались дети с десяти лет. А к нам мы приглашаем ребят постараше в две группы по восемь человек. Достаточно прийти и записаться. Все занятия будут проходить совершенно бесплатно. А итоговую выставку устроим в феврале, когда будет завершена программа, которой руководит замдиректора по учебно–методической работе Елена Осиян.
Ребята и взрослые с интересом рассматривали шлифовальный и полировальный станки, бормашины, другие приспособления для работы косторезов. Уже обученные студенты в спецодежде весьма сноровисто орудовали ножовкой, распиливая рог оленя для будущих работ (на фото). Елена Мусина рассказала и о том, что рог оленя приобретают у предпринимателей. Сейчас, не в сезон, цена за килограмм — тысяча рублей. В колледже есть и некоторые запасы весьма дорогостоящего бивня мамонта.
В косторезной мастерской
В соседнем с мастерской кабинете — классе композиции — знаменитый педагог, руководитель отделения ДПИ Елена Бачинская посвящала всех желающих в тайны создания творческих работ на северные темы. Елена Фридриховна будет преподавать в «Олюко».
Она считает, что ребятам важно научиться творить не как получится, а придумать образ, сумев найти простые и лаконичные решения, наполнить работу своей индивидуальностью. Мастер не сомневается в том, что если человек захочет, то обязательно своего добьется.
Итак, занятия в творческой мастерской народных промыслов «Олюко» начнутся в октябре. После вводных семинаров и работы над эскизами ребят научат делать макеты из пластилина для объемной и рельефной резьбы. А в оборудованной мастерской они будут трудиться над подготовкой материала, который необходимо научиться умело резать, шлифовать, обрабатывать всеми возможными способами. Кстати, косторезное дело — весьма пыльное, и здесь очень выручат специальные пылесосы, также приобретенные на средства гранта. Все станки, по заверению мастера Елены Мусиной, абсолютно безопасны, но знание ТБ — в первую очередь.
Елена Бачинская
Интересно, что сейчас к выпуску на отделении «Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы» НКИ готовятся 10 ребят, а свои первые шаги делают 12 бывших школьников. Вполне возможно, что после увлекательных и плодотворных занятий в «Олюко» его воспитанники решат продолжить обучение и в Норильском колледже искусств.

Ирина Даниленко
Фото Владимира Макушкина
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