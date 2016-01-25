[Индекс номера 148 (21.09.2018)]



Мысли вслух

Этюд о моём Норильске

Возвращаясь семьей в Норильск из очередной поездки в бронзовую осеннюю тундру, мы уже с традиционной неспешностью прокатились по ночному городу. Новая окружная, Лауреатов, Талнахская... Хорошо известный всем круг с выходом на Ленинский проспект. Красивая северная строгость. В заполярном городе этот короткий период начала обычной смены дня и ночи, когда еще нет снега, просто очарователен. Норд–ост несет мимо домов запахи прелой листвы, уютно светятся окна домов, мокрый асфальт разноцветно мерцает бликами реклам... Если уж искать материк в Арктике, то именно сейчас, в сентябре. Кто–то отмечает фрагменты архитектуры Питера и Новосибирска, моему младшему сыну, очарованному Красноярском, мерещится проспект Мира, а я умею отыскать еще и уголок Замоскворечья. В общем, каждый находит то, что хочет найти. Как и в жизни.



Трогаясь с перекрестка, супруга повернула с улицы Орджоникидзе на ярко освещенный проспект и неожиданно произнесла: «Не знаю, мне все нравится». Я не сразу отреагировал на эти тихие слова, хотя понял, что именно она оценила и что имела в виду, заглядывая чуть глубже. Как понял и то, что это ее «все» вовсе не охватывает огульно происходящее вокруг нас, но суммирует некий результат генезиса — трудной работы поколений людей, итоги свершений. Подумав до драмтеатра, я молча согласился, звезда моя даже не заметила это движение головы. А чего говорить–то, мы давно мыслим складно. Знаете, это мой город. Наследственно и навечно. В этих краях отбывал ссылку дед, а бабушка поехала за ним вместе с детьми, как декабристка. Так отец узнал Туруханск и Курейку. Затем он уже молодым парнем прибыл в Норильск, добровольно. Вряд ли нашей династии кто–либо может рассказать об этом городе что–то новое, как и поведать, как он изменялся во времени. Ладно бы, в 1980–м приехал... Но я живу в Норильске с 1959–го, рано заинтересовался локальной историей, а работать начал в сфере коммунального хозяйства. Той самой, что и вылепливала из поселка город, по кирпичику, по кустику и скамеечке. Все осталось в памяти, храню и знаю, что сказал. Это мой город, я его люблю... Согласитесь, что молодому парню или девчонке зеркальность асфальта как–то побоку, их глаза редко рассматривают грунт. Но когда в 1981 году у меня родился первый отпрыск и в придачу появилась коляска, я сразу начал оценивать состояние тех или иных тротуаров иначе. До сих пор помню, в каких именно местах города ругался особенно. В молодости вроде бы битый асфальт не так мешал моему велосипеду, а тут... Шли годы, родилась дочка — и снова коляска, опять покатушки с оценками. Не помню, кто у нас тогда был главой города, но отметилось: стало получше. Наконец, восемь лет назад родился третий подарок судьбы — опять свежие оценки. Мне ничего не нужно доказывать, и я не буду приводить вам фотографии одних и тех же норильских улиц по десятилетиям — небо и земля! Родись четвертый ребенок, и я бы взял легкую стильную коляску с низким клиренсом, чтобы не беспокоить дитя боковой раскачкой, нынешние тротуары это уже позволяют. Конечно, во дворах еще много работы, в некоторые до сих пор заходить не хочется, но уличные прогулки молодых мамаш нынче мало чем напоминают форсирование Днепра под огнем. Город не просто изменился в лучшую сторону, он стал городом качественно нового порядка. Свое дело сделали не только законы прогрессорства и технического развития, но и законы классической диалектики Гегеля, согласно которым количество системно вкладываемых в квадратный метр площади сил и средств неизбежно влечет за собой качественные изменения. Деньги нужно в город вкладывать — вот и весь секрет, товарищи. В процессе строительства и благоустройства, конечно же, будут успехи, открытия, прорывы и неизбежные просчеты — ничего страшного, закон сработает, а среда обитания станет лучше. Начиная с перекрестка Советская — Ленинский, уже просто невозможно не заметить, как много стало вокруг нас света. За счет чего? Генерирующие мощности существенно не изменились, турбины на каскаде таймырских ГЭС начали менять лишь недавно, да и прирост мощности составил всего 10–15%. Норильск и в советские времена обоснованно хвастался отменным освещением, а мы на материке рассказывали, что ночью у нас на улице книгу можно читать. Сейчас мы читаем смартфоны, может, это они добавляют к световому потоку люменов? Нет, проведена огромная работа по всей системе энергообеспечения в целом, с оптимизацией и энергосбережением. Я отлично помню, как выглядели огни Норильска в бытность мою завгаром на Вальке и сейчас. Да и сама автотрасса Норильск — Талнах, ярко оконтуренная цепочкой фонарей, не только стала безопасней в сложных реалиях нашего дорожного движения, но и банально красивой. Поезжайте сегодня ночью в пригород, чтобы вне зоны сплошной засветки поймать северное сияние, и вы увидите дорогу на порт. Плывет по ночному Таймыру огромный святящийся дредноут. Мне ничего не нужно рассказывать, я помню, как было и что стало. Было время, и мы ударными темпами возводили кварталы хрущевок, переселяющиеся из «шанхаев» люди были очень рады. А вот детские площадки... Их остро не хватало. В 1980 году стройотряду Норильского индустриального института горкомом ВЛКСМ был выдан аккордный подряд: в кратчайший срок построить две детские площадки в районе Ленина, 31. Приехал бортовой ГАЗ–52, на свежую землю гулко упало с десяток неошкуреных лиственничных стволов и три плотницких топора. Стройте, комсомольцы, в меру фантазии и умения. Ну, мы и вырубили, потренировавшись пару дней, десять лежачих и стоячих чудовищ. Все боятся Стивена Кинга, а он боялся наших детских площадок. Фабричные? Откуда их было взять... Дюжина листов зазубренного металла, сварщик из жэка, и вот вам, дети, горка, катайтесь. Ничего, катались с удовольствием, между прочим. А сейчас в единый день голосования мы всем миром выбираем, где поместить следующую фирменную детскую площадку. С сытой ленцой выбираем, давайте скажем честно. Более или менее стойкая к воздействию суровой внешней среды краска «Фасадекс» в распоряжении строителей и коммунального хозяйства города появилась только в середине семидесятых. Ее было недостаточно, фасадную краску растаскивали для ремонта квартир, но и она выдерживала всего лишь тройку сезонов. Там, где сейчас светится огнями коммерческий монстр «СтройГрад», располагался цех ремонта и подготовки подвесных люлек. Сотни штук! Всю зиму специализированные бригады их шаманили, чтобы, вывесив в начале июня, навалиться на фасады. Но большой коллектив все равно не успевал покрасить облупившиеся за зиму строения. Городские фасады были страшной проблемой. А теперь мы в роли коллективных айвазовских меряемся крутостью художественного образования либо примитивной вкусовщиной — не тот колер, не вижу ноток абрикоса! В принципе, это тоже показатель благополучия города: когда кони сытые, они бьют копытами. Малые архитектурные формы, локальные скверики, павильоны шаговой доступности — ничего не было, и везло тем микрокварталам, где на брандмауэре хрущевок появлялась мозаика. Дворы же были серы и темны, светили лишь тусклые лампы над подъездами в шестьдесят экономных ватт. Вот и Комсомольская площадь — мультимедийные экраны по краям, вечная красота отныне музейного здания. Там за деревьями стоит великий Николай Урванцев, левый бронзовый сапог которого блестит от множества прикосновений. К сведению: у нас уже стихийно родилась традиция — потереть на удачу обувь первопроходца. Вспомните об этом перед экзаменами или защитой презентации... Мне нравится, что дело сдвинулось с мертвой точки и после долгих стараний по ликвидации советских заведений на нашем проспекте опять начали появляться кафе, я часто призывал к этому в своих статьях. Пусть их будет как можно больше. Начали сносить недострой с черными провалами бетонных глазниц, имея планы нового строительства на этих ростверках. И опять слышу ворчание: зачем сносят, не так сносят, почему без спроса? Я вообще хулигански предлагал снос управляемыми взрывами, как это некогда сделали в Оганере — сносите быстрей! И отдавайте любому инвестору, пусть строит, что считает нужным, пусть город обновляется постоянно! На днях посетили новый храм на улице Мира, слушайте, это же красота! Комплекс буквально вдохнул в микрорайон новую жизнь. Если не видите Божьей искры, то оцените хотя бы эстетическую. Но ведь некоторые заворчали с началом строительства. «Зачем нам еще одна церковь, зачем еще один торговый центр...». Спросишь: «А что нужно?» — и ноль фантазии в бессодержательном ответе, лишь высмеянная Ильфом и Петровым отсылка к страдающим детям: «Что–нибудь спортивное для детей!». Моя дочь ходит в тренажерный зал на «Заполярнике», там полно мест. А по дорожкам стадиона каждый день люди бегают за рекордами и от инфаркта, я вижу их из окна. Что–то маловато, присоединяйтесь. Между прочим, дощатая прогулочная пешеходная дорожка на базе «Оль–Гуль» уже освещена. Еще раз приглашу за город, приезжайте вечерком. Хочется, как в рекламе, чтобы под джаз–рок и айр–н–би? Элементарный поиск в 2ГИС являет полтора десятка фитнес–студий только в Центральном районе Большого Норильска... Разворачиваемся возле памятника Ленину, ныряем на родную Севастопольскую, и желание ворчать в поиске несомненно существующих недостатков пропадает окончательно. Супруга права. Мне тоже нравится предварительно просуммированный итог. Огромная сделана работа за последние десятилетия. Причем сделана она наследственно, чему не помешала даже смена общественно–политической формации. Хорошо бы эту традицию не утратить, не жалея ни средств, ни сил, включая творческие. Отличный у нас Норильск. Это мой любимый город, и я знаю, что сказал.

Вадим Денисов Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Трогаясь с перекрестка, супруга повернула с улицы Орджоникидзе на ярко освещенный проспект и неожиданно произнесла: «Не знаю, мне все нравится». Я не сразу отреагировал на эти тихие слова, хотя понял, что именно она оценила и что имела в виду, заглядывая чуть глубже. Как понял и то, что это ее «все» вовсе не охватывает огульно происходящее вокруг нас, но суммирует некий результат генезиса — трудной работы поколений людей, итоги свершений. Подумав до драмтеатра, я молча согласился, звезда моя даже не заметила это движение головы. А чего говорить–то, мы давно мыслим складно.Знаете, это мой город. Наследственно и навечно. В этих краях отбывал ссылку дед, а бабушка поехала за ним вместе с детьми, как декабристка. Так отец узнал Туруханск и Курейку. Затем он уже молодым парнем прибыл в Норильск, добровольно. Вряд ли нашей династии кто–либо может рассказать об этом городе что–то новое, как и поведать, как он изменялся во времени. Ладно бы, в 1980–м приехал... Но я живу в Норильске с 1959–го, рано заинтересовался локальной историей, а работать начал в сфере коммунального хозяйства. Той самой, что и вылепливала из поселка город, по кирпичику, по кустику и скамеечке. Все осталось в памяти, храню и знаю, что сказал. Это мой город, я его люблю...Согласитесь, что молодому парню или девчонке зеркальность асфальта как–то побоку, их глаза редко рассматривают грунт. Но когда в 1981 году у меня родился первый отпрыск и в придачу появилась коляска, я сразу начал оценивать состояние тех или иных тротуаров иначе. До сих пор помню, в каких именно местах города ругался особенно. В молодости вроде бы битый асфальт не так мешал моему велосипеду, а тут... Шли годы, родилась дочка — и снова коляска, опять покатушки с оценками. Не помню, кто у нас тогда был главой города, но отметилось: стало получше. Наконец, восемь лет назад родился третий подарок судьбы — опять свежие оценки. Мне ничего не нужно доказывать, и я не буду приводить вам фотографии одних и тех же норильских улиц по десятилетиям — небо и земля! Родись четвертый ребенок, и я бы взял легкую стильную коляску с низким клиренсом, чтобы не беспокоить дитя боковой раскачкой, нынешние тротуары это уже позволяют. Конечно, во дворах еще много работы, в некоторые до сих пор заходить не хочется, но уличные прогулки молодых мамаш нынче мало чем напоминают форсирование Днепра под огнем.Город не просто изменился в лучшую сторону, он стал городом качественно нового порядка. Свое дело сделали не только законы прогрессорства и технического развития, но и законы классической диалектики Гегеля, согласно которым количество системно вкладываемых в квадратный метр площади сил и средств неизбежно влечет за собой качественные изменения. Деньги нужно в город вкладывать — вот и весь секрет, товарищи. В процессе строительства и благоустройства, конечно же, будут успехи, открытия, прорывы и неизбежные просчеты — ничего страшного, закон сработает, а среда обитания станет лучше.Начиная с перекрестка Советская — Ленинский, уже просто невозможно не заметить, как много стало вокруг нас света. За счет чего? Генерирующие мощности существенно не изменились, турбины на каскаде таймырских ГЭС начали менять лишь недавно, да и прирост мощности составил всего 10–15%. Норильск и в советские времена обоснованно хвастался отменным освещением, а мы на материке рассказывали, что ночью у нас на улице книгу можно читать. Сейчас мы читаем смартфоны, может, это они добавляют к световому потоку люменов? Нет, проведена огромная работа по всей системе энергообеспечения в целом, с оптимизацией и энергосбережением. Я отлично помню, как выглядели огни Норильска в бытность мою завгаром на Вальке и сейчас. Да и сама автотрасса Норильск — Талнах, ярко оконтуренная цепочкой фонарей, не только стала безопасней в сложных реалиях нашего дорожного движения, но и банально красивой. Поезжайте сегодня ночью в пригород, чтобы вне зоны сплошной засветки поймать северное сияние, и вы увидите дорогу на порт. Плывет по ночному Таймыру огромный святящийся дредноут. Мне ничего не нужно рассказывать, я помню, как было и что стало.Было время, и мы ударными темпами возводили кварталы хрущевок, переселяющиеся из «шанхаев» люди были очень рады. А вот детские площадки... Их остро не хватало. В 1980 году стройотряду Норильского индустриального института горкомом ВЛКСМ был выдан аккордный подряд: в кратчайший срок построить две детские площадки в районе Ленина, 31. Приехал бортовой ГАЗ–52, на свежую землю гулко упало с десяток неошкуреных лиственничных стволов и три плотницких топора. Стройте, комсомольцы, в меру фантазии и умения. Ну, мы и вырубили, потренировавшись пару дней, десять лежачих и стоячих чудовищ. Все боятся Стивена Кинга, а он боялся наших детских площадок. Фабричные? Откуда их было взять... Дюжина листов зазубренного металла, сварщик из жэка, и вот вам, дети, горка, катайтесь. Ничего, катались с удовольствием, между прочим. А сейчас в единый день голосования мы всем миром выбираем, где поместить следующую фирменную детскую площадку. С сытой ленцой выбираем, давайте скажем честно.Более или менее стойкая к воздействию суровой внешней среды краска «Фасадекс» в распоряжении строителей и коммунального хозяйства города появилась только в середине семидесятых. Ее было недостаточно, фасадную краску растаскивали для ремонта квартир, но и она выдерживала всего лишь тройку сезонов. Там, где сейчас светится огнями коммерческий монстр «СтройГрад», располагался цех ремонта и подготовки подвесных люлек. Сотни штук! Всю зиму специализированные бригады их шаманили, чтобы, вывесив в начале июня, навалиться на фасады. Но большой коллектив все равно не успевал покрасить облупившиеся за зиму строения. Городские фасады были страшной проблемой. А теперь мы в роли коллективных айвазовских меряемся крутостью художественного образования либо примитивной вкусовщиной — не тот колер, не вижу ноток абрикоса! В принципе, это тоже показатель благополучия города: когда кони сытые, они бьют копытами. Малые архитектурные формы, локальные скверики, павильоны шаговой доступности — ничего не было, и везло тем микрокварталам, где на брандмауэре хрущевок появлялась мозаика. Дворы же были серы и темны, светили лишь тусклые лампы над подъездами в шестьдесят экономных ватт.Вот и Комсомольская площадь — мультимедийные экраны по краям, вечная красота отныне музейного здания. Там за деревьями стоит великий Николай Урванцев, левый бронзовый сапог которого блестит от множества прикосновений. К сведению: у нас уже стихийно родилась традиция — потереть на удачу обувь первопроходца. Вспомните об этом перед экзаменами или защитой презентации... Мне нравится, что дело сдвинулось с мертвой точки и после долгих стараний по ликвидации советских заведений на нашем проспекте опять начали появляться кафе, я часто призывал к этому в своих статьях. Пусть их будет как можно больше. Начали сносить недострой с черными провалами бетонных глазниц, имея планы нового строительства на этих ростверках. И опять слышу ворчание: зачем сносят, не так сносят, почему без спроса? Я вообще хулигански предлагал снос управляемыми взрывами, как это некогда сделали в Оганере — сносите быстрей! И отдавайте любому инвестору, пусть строит, что считает нужным, пусть город обновляется постоянно!На днях посетили новый храм на улице Мира, слушайте, это же красота! Комплекс буквально вдохнул в микрорайон новую жизнь. Если не видите Божьей искры, то оцените хотя бы эстетическую. Но ведь некоторые заворчали с началом строительства. «Зачем нам еще одна церковь, зачем еще один торговый центр...». Спросишь: «А что нужно?» — и ноль фантазии в бессодержательном ответе, лишь высмеянная Ильфом и Петровым отсылка к страдающим детям: «Что–нибудь спортивное для детей!». Моя дочь ходит в тренажерный зал на «Заполярнике», там полно мест. А по дорожкам стадиона каждый день люди бегают за рекордами и от инфаркта, я вижу их из окна. Что–то маловато, присоединяйтесь. Между прочим, дощатая прогулочная пешеходная дорожка на базе «Оль–Гуль» уже освещена. Еще раз приглашу за город, приезжайте вечерком. Хочется, как в рекламе, чтобы под джаз–рок и айр–н–би? Элементарный поиск в 2ГИС являет полтора десятка фитнес–студий только в Центральном районе Большого Норильска...Разворачиваемся возле памятника Ленину, ныряем на родную Севастопольскую, и желание ворчать в поиске несомненно существующих недостатков пропадает окончательно. Супруга права. Мне тоже нравится предварительно просуммированный итог. Огромная сделана работа за последние десятилетия. Причем сделана она наследственно, чему не помешала даже смена общественно–политической формации. Хорошо бы эту традицию не утратить, не жалея ни средств, ни сил, включая творческие.Отличный у нас Норильск. Это мой любимый город, и я знаю, что сказал.

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