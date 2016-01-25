[Индекс номера 148 (21.09.2018)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Дорогие читатели! В эти последние сентябрьские деньки, когда город живет в предчувствии первого снега, а школьники уже вовсю осваивают новые знания, нас согревают не только летние воспоминания, но и совместные добрые дела. И в ближайшие выходные дни Норильск подарит возможность интересного семейного отдыха в библиотеках, художественной галерее, кинотеатре “Родина” и многих других местах, где можно прикоснуться к вечному и доброму. Жду ваши сообщения с рисунками, фотографиями о том, как интересно проходит жизнь детей и их родителей в нашем городе. Желаю счастливых выходных! Ваша Заполярочка



Волшебные конфеты В сентябре не только у школьников начался новый учебный год. И в детском саду № 83 «Золотой петушок» ребята тоже отправились в страну знаний. Интересно, что в роли поздравителя на празднике знаний стал тот самый Незнайка, который как всегда все перепутал: он думал, что дети отмечают Новый год, и принес им ёлочку. А добрые дети все разумно объяснили своему гостю. Они прочитали Незнайке стихи, спели песни о том, как это интересно — узнавать новое. Незнайка оказался очень веселым, он поиграл с детьми в подвижные игры, угостил дошколят волшебными конфетами, заверив, что кто их съест, тот станет вдвое умней, прилежней и послушней. Ребята тоже сделали подарок своему гостю — вручили ему настоящую азбуку, чтобы он читал ее своим друзьям в Цветочном городе.

Обедай, воробей! В сквере Музея Норильска появились новые кормушки для воробьев и других птах, залетающих в центральную часть нашего города. Это постарались участники семейного конкурса «Где обедал воробей». Александр Смирнов и София Григорьева Норильчане любят бывать в музейном скверике, подкармливать птичек, особенно нашей суровой зимой. Но старые картонные и пластиковые домики для птиц, устроенные добрыми людьми, давно выглядели непривлекательно. Вот и решили музейщики призвать народ заменить их на новенькие, из экологичных материалов. А накануне в сквере устроили вместе с единомышленниками субботник и дружно навели чистоту. А в воскресенье, 9 сентября, экоакция «Где обедал воробей» началась с того, что научные сотрудники музея рассказали участникам конкурса о птицах нашего города, а еще провели бесплатный мастер–класс по изготовлению экологичной кормушки из дерева. На него заранее записались порядка десяти семей. Надо было видеть, как в импровизированной столярной мастерской в зале экспозиции «Территория» многие мамы лихо стучали молоточками, приколачивая крышу в птичьей квартирке. Ребята украшали кормушки сухими веточками и веревочными косичками. А помогали малышам, многие из которых впервые взяли в руки молотки и гвозди, умелые научные сотрудники Екатерина Каверина и Александр Смирнов. Несколько оригинальных авторских кормушек участники конкурса заранее смастерили дома. Все эти птичьи домики сделаны с большой фантазией и любовью. И очень важно — в их изготовлении не использовали пластик. Нам особенно понравилось произведение семьи Сущенко — мамы Ольги, ее сына–первоклассника Романа и четырехлетней дочери Риты. За основу домашние умельцы взяли деревянную коробку от новогоднего подарка «Норильского никеля», искусно украсили ее орнаментом и шишками, которые нашли в тундре. Самой необычной и лаконичной работой — в стиле современного искусства — музейщики назвали птичий домик от ребят из группы «Ромашки» детсада № 68 «Ладушки». Победители получили в подарок книгу о птицах, обитающих на Севере, и приглашение побывать на бесплатной экскурсии в музее. Ольга и Роман Сущенко

Поздравительная открытка Дорогая «Забавная полянка»! 27 сентября в нашей стране отметят День дошкольного работника. От всей души поздравляю весь дошкольный народ! Это необыкновенно талантливые люди, добрые, отзывчивые, любящие свою профессию и свой родной Норильск! Самые теплые пожелания шлю и дорогим коллегам из детского сада № 97 «Светлица». Милые труженицы, будьте здоровы, счастливы дома и на работе! С уважением, музыкальный руководитель Алла Лирнык

Я леплю из пластилина В детской развлекательной комнате Весеннего фойе кинотеатра «Родина» завтра возобновит свою работу после каникул бесплатная воскресная программа для детей. Первая предсеансовая программа состоится 23 сентября в 12 часов. Ребят научат лепить из пластилина любимых персонажей сериала «МУЛЬТ в кино». С детьми будет заниматься профессиональный педагог гармоничного развития «Чудо–дети».

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Интересно, что в роли поздравителя на празднике знаний стал тот самый Незнайка, который как всегда все перепутал: он думал, что дети отмечают Новый год, и принес им ёлочку. А добрые дети все разумно объяснили своему гостю. Они прочитали Незнайке стихи, спели песни о том, как это интересно — узнавать новое. Незнайка оказался очень веселым, он поиграл с детьми в подвижные игры, угостил дошколят волшебными конфетами, заверив, что кто их съест, тот станет вдвое умней, прилежней и послушней. Ребята тоже сделали подарок своему гостю — вручили ему настоящую азбуку, чтобы он читал ее своим друзьям в Цветочном городе.Норильчане любят бывать в музейном скверике, подкармливать птичек, особенно нашей суровой зимой. Но старые картонные и пластиковые домики для птиц, устроенные добрыми людьми, давно выглядели непривлекательно. Вот и решили музейщики призвать народ заменить их на новенькие, из экологичных материалов. А накануне в сквере устроили вместе с единомышленниками субботник и дружно навели чистоту. А в воскресенье, 9 сентября, экоакция «Где обедал воробей» началась с того, что научные сотрудники музея рассказали участникам конкурса о птицах нашего города, а еще провели бесплатный мастер–класс по изготовлению экологичной кормушки из дерева. На него заранее записались порядка десяти семей. Надо было видеть, как в импровизированной столярной мастерской в зале экспозиции «Территория» многие мамы лихо стучали молоточками, приколачивая крышу в птичьей квартирке. Ребята украшали кормушки сухими веточками и веревочными косичками. А помогали малышам, многие из которых впервые взяли в руки молотки и гвозди, умелые научные сотрудники Екатерина Каверина и Александр Смирнов.Несколько оригинальных авторских кормушек участники конкурса заранее смастерили дома. Все эти птичьи домики сделаны с большой фантазией и любовью. И очень важно — в их изготовлении не использовали пластик. Нам особенно понравилось произведение семьи Сущенко — мамы Ольги, ее сына–первоклассника Романа и четырехлетней дочери Риты. За основу домашние умельцы взяли деревянную коробку от новогоднего подарка «Норильского никеля», искусно украсили ее орнаментом и шишками, которые нашли в тундре. Самой необычной и лаконичной работой — в стиле современного искусства — музейщики назвали птичий домик от ребят из группы «Ромашки» детсада № 68 «Ладушки». Победители получили в подарок книгу о птицах, обитающих на Севере, и приглашение побывать на бесплатной экскурсии в музее.27 сентября в нашей стране отметят День дошкольного работника. От всей души поздравляю весь дошкольный народ! Это необыкновенно талантливые люди, добрые, отзывчивые, любящие свою профессию и свой родной Норильск! Самые теплые пожелания шлю и дорогим коллегам из детского сада № 97 «Светлица». Милые труженицы, будьте здоровы, счастливы дома и на работе!Первая предсеансовая программа состоится 23 сентября в 12 часов. Ребят научат лепить из пластилина любимых персонажей сериала «МУЛЬТ в кино». С детьми будет заниматься профессиональный педагог гармоничного развития «Чудо–дети».

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