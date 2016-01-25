Дорогие читатели! В эти последние сентябрьские деньки, когда город живет в предчувствии первого снега, а школьники уже вовсю осваивают новые знания, нас согревают не только летние воспоминания, но и совместные добрые дела. И в ближайшие выходные дни Норильск подарит возможность интересного семейного отдыха в библиотеках, художественной галерее, кинотеатре “Родина” и многих других местах, где можно прикоснуться к вечному и доброму. Жду ваши сообщения с рисунками, фотографиями о том, как интересно проходит жизнь детей и их родителей в нашем городе. Желаю счастливых выходных! Ваша Заполярочка
Волшебные конфетыВ сентябре не только у школьников начался новый учебный год. И в детском саду № 83 «Золотой петушок» ребята тоже отправились в страну знаний.
Интересно, что в роли поздравителя на празднике знаний стал тот самый Незнайка, который как всегда все перепутал: он думал, что дети отмечают Новый год, и принес им ёлочку. А добрые дети все разумно объяснили своему гостю. Они прочитали Незнайке стихи, спели песни о том, как это интересно — узнавать новое. Незнайка оказался очень веселым, он поиграл с детьми в подвижные игры, угостил дошколят волшебными конфетами, заверив, что кто их съест, тот станет вдвое умней, прилежней и послушней. Ребята тоже сделали подарок своему гостю — вручили ему настоящую азбуку, чтобы он читал ее своим друзьям в Цветочном городе. Обедай, воробей! В сквере Музея Норильска появились новые кормушки для воробьев и других птах, залетающих в центральную часть нашего города. Это постарались участники семейного конкурса «Где обедал воробей».
|Александр Смирнов и София Григорьева
Норильчане любят бывать в музейном скверике, подкармливать птичек, особенно нашей суровой зимой. Но старые картонные и пластиковые домики для птиц, устроенные добрыми людьми, давно выглядели непривлекательно. Вот и решили музейщики призвать народ заменить их на новенькие, из экологичных материалов. А накануне в сквере устроили вместе с единомышленниками субботник и дружно навели чистоту. А в воскресенье, 9 сентября, экоакция «Где обедал воробей» началась с того, что научные сотрудники музея рассказали участникам конкурса о птицах нашего города, а еще провели бесплатный мастер–класс по изготовлению экологичной кормушки из дерева. На него заранее записались порядка десяти семей. Надо было видеть, как в импровизированной столярной мастерской в зале экспозиции «Территория» многие мамы лихо стучали молоточками, приколачивая крышу в птичьей квартирке. Ребята украшали кормушки сухими веточками и веревочными косичками. А помогали малышам, многие из которых впервые взяли в руки молотки и гвозди, умелые научные сотрудники Екатерина Каверина и Александр Смирнов.
Несколько оригинальных авторских кормушек участники конкурса заранее смастерили дома. Все эти птичьи домики сделаны с большой фантазией и любовью. И очень важно — в их изготовлении не использовали пластик. Нам особенно понравилось произведение семьи Сущенко — мамы Ольги, ее сына–первоклассника Романа и четырехлетней дочери Риты. За основу домашние умельцы взяли деревянную коробку от новогоднего подарка «Норильского никеля», искусно украсили ее орнаментом и шишками, которые нашли в тундре. Самой необычной и лаконичной работой — в стиле современного искусства — музейщики назвали птичий домик от ребят из группы «Ромашки» детсада № 68 «Ладушки». Победители получили в подарок книгу о птицах, обитающих на Севере, и приглашение побывать на бесплатной экскурсии в музее.
Поздравительная открытка Дорогая «Забавная полянка»!
|Ольга и Роман Сущенко
27 сентября в нашей стране отметят День дошкольного работника. От всей души поздравляю весь дошкольный народ! Это необыкновенно талантливые люди, добрые, отзывчивые, любящие свою профессию и свой родной Норильск! Самые теплые пожелания шлю и дорогим коллегам из детского сада № 97 «Светлица». Милые труженицы, будьте здоровы, счастливы дома и на работе!С уважением, музыкальный руководитель Алла ЛирныкЯ леплю из пластилинаВ детской развлекательной комнате Весеннего фойе кинотеатра «Родина» завтра возобновит свою работу после каникул бесплатная воскресная программа для детей.
Первая предсеансовая программа состоится 23 сентября в 12 часов. Ребят научат лепить из пластилина любимых персонажей сериала «МУЛЬТ в кино». С детьми будет заниматься профессиональный педагог гармоничного развития «Чудо–дети».Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда