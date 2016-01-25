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Патриарх в Норильске

[Индекс номера 148 (21.09.2018)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Дорогие читатели! В эти последние сентябрьские деньки, когда город живет в предчувствии первого снега, а школьники уже вовсю осваивают новые знания, нас согревают не только летние воспоминания, но и совместные добрые дела. И в ближайшие выходные дни Норильск подарит возможность интересного семейного отдыха в библиотеках, художественной галерее, кинотеатре “Родина” и многих других местах, где можно прикоснуться к вечному и доброму. Жду ваши сообщения с рисунками, фотографиями о том, как интересно проходит жизнь детей и их родителей в нашем городе. Желаю счастливых выходных! Ваша Заполярочка

Волшебные конфеты
В сентябре не только у школьников начался новый учебный год. И в детском саду № 83 «Золотой петушок» ребята тоже отправились в страну знаний.
Интересно, что в роли поздравителя на празднике знаний стал тот самый Незнайка, который как всегда все перепутал: он думал, что дети отмечают Новый год, и принес им ёлочку. А добрые дети все разумно объяснили своему гостю. Они прочитали Незнайке стихи, спели песни о том, как это интересно — узнавать новое. Незнайка оказался очень веселым, он поиграл с детьми в подвижные игры, угостил дошколят волшебными конфетами, заверив, что кто их съест, тот станет вдвое умней, прилежней и послушней. Ребята тоже сделали подарок своему гостю — вручили ему настоящую азбуку, чтобы он читал ее своим друзьям в Цветочном городе.

Обедай, воробей!
В сквере Музея Норильска появились новые кормушки для воробьев и других птах, залетающих в центральную часть нашего города. Это постарались участники семейного конкурса «Где обедал воробей».
Александр Смирнов и София Григорьева
Норильчане любят бывать в музейном скверике, подкармливать птичек, особенно нашей суровой зимой. Но старые картонные и пластиковые домики для птиц, устроенные добрыми людьми, давно выглядели непривлекательно. Вот и решили музейщики призвать народ заменить их на новенькие, из экологичных материалов. А накануне в сквере устроили вместе с единомышленниками субботник и дружно навели чистоту. А в воскресенье, 9 сентября, экоакция «Где обедал воробей» началась с того, что научные сотрудники музея рассказали участникам конкурса о птицах нашего города, а еще провели бесплатный мастер–класс по изготовлению экологичной кормушки из дерева. На него заранее записались порядка десяти семей. Надо было видеть, как в импровизированной столярной мастерской в зале экспозиции «Территория» многие мамы лихо стучали молоточками, приколачивая крышу в птичьей квартирке. Ребята украшали кормушки сухими веточками и веревочными косичками. А помогали малышам, многие из которых впервые взяли в руки молотки и гвозди, умелые научные сотрудники Екатерина Каверина и Александр Смирнов.
Несколько оригинальных авторских кормушек участники конкурса заранее смастерили дома. Все эти птичьи домики сделаны с большой фантазией и любовью. И очень важно — в их изготовлении не использовали пластик. Нам особенно понравилось произведение семьи Сущенко — мамы Ольги, ее сына–первоклассника Романа и четырехлетней дочери Риты. За основу домашние умельцы взяли деревянную коробку от новогоднего подарка «Норильского никеля», искусно украсили ее орнаментом и шишками, которые нашли в тундре. Самой необычной и лаконичной работой — в стиле современного искусства — музейщики назвали птичий домик от ребят из группы «Ромашки» детсада № 68 «Ладушки». Победители получили в подарок книгу о птицах, обитающих на Севере, и приглашение побывать на бесплатной экскурсии в музее.
Ольга и Роман Сущенко

Поздравительная открытка
Дорогая «Забавная полянка»!
27 сентября в нашей стране отметят День дошкольного работника. От всей души поздравляю весь дошкольный народ! Это необыкновенно талантливые люди, добрые, отзывчивые, любящие свою профессию и свой родной Норильск! Самые теплые пожелания шлю и дорогим коллегам из детского сада № 97 «Светлица». Милые труженицы, будьте здоровы, счастливы дома и на работе!
С уважением, музыкальный руководитель Алла Лирнык

Я леплю из пластилина
В детской развлекательной комнате Весеннего фойе кинотеатра «Родина» завтра возобновит свою работу после каникул бесплатная воскресная программа для детей.
Первая предсеансовая программа состоится 23 сентября в 12 часов. Ребят научат лепить из пластилина любимых персонажей сериала «МУЛЬТ в кино». С детьми будет заниматься профессиональный педагог гармоничного развития «Чудо–дети».

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленко
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Статьи текущего номера:
 
На улице Октябрьской полным ходом ведутся работы по ремонту коллектора и замене трубопроводов.

Коммунальная проза 
Жильцы дома № 6а на ул. 50 лет Октября предстоящую зиму ждут с беспокойством. Дом находится в отдалении от основного жилого массива, и каждую зиму возникают определенные сложности с расчисткой подъездных путей к нему. В этом году там началось строительство физкультурно–оздоровительного комплекса, и подъезд к дому стал еще более сложным. Все бы ничего, но жители беспокоятся, кто и как будет чистить меж-квартальные пути к их дому. Обсудить этот вопрос квартиросъемщики собрались большим коллективом и пригласили туда «Заполярку».

Общество 
54 норильские семьи — 27 в Центральном районе и столько же в Талнахе — попали под наблюдение Красноярскстата.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Норильские ценности 
Когда Норильск был маленьким, он, как лоскутное одеяло из кусочков, состоял из поселков. По максимуму их было штук 35, а может, и 40 — это как считать и где проводить границу. О Норильске поселковом сегодня расскажет «Заполярка».

Мир увлечений 
В Норильском колледже искусств родился свой «Олюко». В переводе с ненецкого — это олененок, малышок. Именно так нарекли творческую мастерскую народных промыслов — воплощение мечты и педагогов–косторезов, и тех юных норильчан, кто только хочет научиться этому древнему искусству.

Мысли вслух 
Возвращаясь семьей в Норильск из очередной поездки в бронзовую осеннюю тундру, мы уже с традиционной неспешностью прокатились по ночному городу. Новая окружная, Лауреатов, Талнахская... Хорошо известный всем круг с выходом на Ленинский проспект. Красивая северная строгость. В заполярном городе этот короткий период начала обычной смены дня и ночи, когда еще нет снега, просто очарователен. Норд–ост несет мимо домов запахи прелой листвы, уютно светятся окна домов, мокрый асфальт разноцветно мерцает бликами реклам... Если уж искать материк в Арктике, то именно сейчас, в сентябре. Кто–то отмечает фрагменты архитектуры Питера и Новосибирска, моему младшему сыну, очарованному Красноярском, мерещится проспект Мира, а я умею отыскать еще и уголок Замоскворечья. В общем, каждый находит то, что хочет найти. Как и в жизни.

Газета для детей, а также их родителей 
Дорогие читатели! В эти последние сентябрьские деньки, когда город живет в предчувствии первого снега, а школьники уже вовсю осваивают новые знания, нас согревают не только летние воспоминания, но и совместные добрые дела. И в ближайшие выходные дни Норильск подарит возможность интересного семейного отдыха в библиотеках, художественной галерее, кинотеатре “Родина” и многих других местах, где можно прикоснуться к вечному и доброму. Жду ваши сообщения с рисунками, фотографиями о том, как интересно проходит жизнь детей и их родителей в нашем городе. Желаю счастливых выходных! Ваша Заполярочка

Новости:
 21 сентября 2018 
16:44 Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, в любое время, без ограничения сроков.
16:38 Причиной вымирания динозавров были извержения в районе Норильска, считают геологи.
15:59 Завтра состоится традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история берет свое начало с 60-х годов прошлого века.
15:51 Концерт-ностальгия, танцплощадка и бабушек пироги. Во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвящённые Международному дню пожилых людей.
15:40 Сегодня в Норильске откроется информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».
15:19 В Норильск пришло бабье лето: в выходные температура воздуха достигнет двенадцати градусов выше нуля.
15:11 «Норильсктрансгаз» завершил строительство отрезка газопровода до котельной аэропорта «Норильск».
14:24 Жителей края приглашают присоединиться к Всемирному дню без автомобиля.
14:03 Александр Усс официально вступил в должность губернатора Красноярского края.
13:41 Норильские студенты и юнармейцы отправятся на спасение своих «арестованных» товарищей.
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