[Индекс номера 149 (25.09.2018)]



Курс на Арктику

То, чего норильчане так долго ждали, наконец случилось. Вчера первые самолеты совершили посадку на обновленную взлетно–посадочную полосу аэропорта «Норильск», длина которой после третьего, завершающего, этапа реконструкции составила 2821 метр.



Старший вице-президент компании «Норникель» – руководитель блока сбыта, коммерции и логистики Сергей Батехин и руководитель федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько перерезают праздничную ленту По расписанию самолеты должны были приземлиться на отремонтированную ВПП еще в шесть часов утра, но из–за тумана рейсы были задержаны или отправлены на другие аэродромы. К девяти часам туман рассеялся, и в аэропорт прибыл первый борт — рейс 109 из Москвы авиакомпании NordStar, который встретили в торжественной обстановке. По словам командира «Боинга 737–800» Сергея Кручинина, новая ВПП соответствует европейским стандартам — она ровная, обеспечивает хорошее сцепление. – Разница между прежней ВПП и новой — как между «Мерседесом» и «Запорожцем». Я уверен, что для норильчан с сегодняшнего дня начнется другой этап в работе авиации. Теперь пилоты, осуществляющие рейсы в Норильск, смогут делать свое дело более качественно, но самое главное — это безопасность полетов, — сказал Сергей Кручинин. И. о. главы Норильска Андрей Малков отметил, что во время реконструкции все службы отработали эффективно и слаженно, это можно оценить по тому, как своевременно решались проблемы, связанные с ремонтом. Все наши службы, в том числе и градообразующее предприятие оперативно реагировали и на просьбы норильчан. В общем, задача выполнена на высоком профессиональном уровне. – Своевременные ремонты основных фондов, которые находятся в ведении авиационно–аэропортового комплекса «Норникеля», а также их надлежащая эксплуатация — это, прежде всего, вопрос безопасности жителей нашего города, улучшения качества их жизни и, конечно же, развития территории, — подчеркнул Андрей Малков. В свою очередь генеральный директор аэропорта «Норильск» Андрей Никифоров пояснил, что в ходе третьего этапа реконструкции ВПП была полностью завершена замена бетонного покрытия, а также светосигнального, метеорологического и аэронавигационного оборудования. Сергей Кручинин – Сегодня мы поставили финальную точку в нашей работе. Сейчас — самое время решить, как с пользой для Норильска и норильчан использовать тот потенциал, который получил наш аэропорт. К слову, он не полностью загружен, но если это понадобится, мы готовы принимать дополнительные рейсы, — заверил он. Остается добавить, что полностью завершить реконструкцию планируется в 2019 году, когда будет окончательно заменено покрытие перрона, а также завершится строительство других объектов, но это не вызовет каких–либо ограничений в работе воздушной гавани. Финансирование работ осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годы)». Общий объем инвестиций составит более 12,5 млрд рублей, из которых 7,6 млрд — государственные деньги, а еще более 5 млрд выделила компания «Норникель», которой принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта. В будущем норильский аэропорт должен стать ключевым звеном в развитии Арктической зоны РФ.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По расписанию самолеты должны были приземлиться на отремонтированную ВПП еще в шесть часов утра, но из–за тумана рейсы были задержаны или отправлены на другие аэродромы. К девяти часам туман рассеялся, и в аэропорт прибыл первый борт — рейс 109 из Москвы авиакомпании NordStar, который встретили в торжественной обстановке.По словам, новая ВПП соответствует европейским стандартам — она ровная, обеспечивает хорошее сцепление.– Разница между прежней ВПП и новой — как между «Мерседесом» и «Запорожцем». Я уверен, что для норильчан с сегодняшнего дня начнется другой этап в работе авиации. Теперь пилоты, осуществляющие рейсы в Норильск, смогут делать свое дело более качественно, но самое главное — это безопасность полетов, — сказал Сергей Кручинин.отметил, что во время реконструкции все службы отработали эффективно и слаженно, это можно оценить по тому, как своевременно решались проблемы, связанные с ремонтом. Все наши службы, в том числе и градообразующее предприятие оперативно реагировали и на просьбы норильчан. В общем, задача выполнена на высоком профессиональном уровне.– Своевременные ремонты основных фондов, которые находятся в ведении авиационно–аэропортового комплекса «Норникеля», а также их надлежащая эксплуатация — это, прежде всего, вопрос безопасности жителей нашего города, улучшения качества их жизни и, конечно же, развития территории, — подчеркнул Андрей Малков.В свою очередьпояснил, что в ходе третьего этапа реконструкции ВПП была полностью завершена замена бетонного покрытия, а также светосигнального, метеорологического и аэронавигационного оборудования.– Сегодня мы поставили финальную точку в нашей работе. Сейчас — самое время решить, как с пользой для Норильска и норильчан использовать тот потенциал, который получил наш аэропорт. К слову, он не полностью загружен, но если это понадобится, мы готовы принимать дополнительные рейсы, — заверил он.Остается добавить, что полностью завершить реконструкцию планируется в 2019 году, когда будет окончательно заменено покрытие перрона, а также завершится строительство других объектов, но это не вызовет каких–либо ограничений в работе воздушной гавани. Финансирование работ осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годы)». Общий объем инвестиций составит более 12,5 млрд рублей, из которых 7,6 млрд — государственные деньги, а еще более 5 млрд выделила компания «Норникель», которой принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта. В будущем норильский аэропорт должен стать ключевым звеном в развитии Арктической зоны РФ.

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