То, чего норильчане так долго ждали, наконец случилось. Вчера первые самолеты совершили посадку на обновленную взлетно–посадочную полосу аэропорта «Норильск», длина которой после третьего, завершающего, этапа реконструкции составила 2821 метр.
|Старший вице-президент компании «Норникель» – руководитель блока сбыта, коммерции и логистики Сергей Батехин и руководитель федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько перерезают праздничную ленту
По расписанию самолеты должны были приземлиться на отремонтированную ВПП еще в шесть часов утра, но из–за тумана рейсы были задержаны или отправлены на другие аэродромы. К девяти часам туман рассеялся, и в аэропорт прибыл первый борт — рейс 109 из Москвы авиакомпании NordStar, который встретили в торжественной обстановке.
По словам командира «Боинга 737–800» Сергея Кручинина
, новая ВПП соответствует европейским стандартам — она ровная, обеспечивает хорошее сцепление.
– Разница между прежней ВПП и новой — как между «Мерседесом» и «Запорожцем». Я уверен, что для норильчан с сегодняшнего дня начнется другой этап в работе авиации. Теперь пилоты, осуществляющие рейсы в Норильск, смогут делать свое дело более качественно, но самое главное — это безопасность полетов, — сказал Сергей Кручинин.И. о. главы Норильска Андрей Малков
отметил, что во время реконструкции все службы отработали эффективно и слаженно, это можно оценить по тому, как своевременно решались проблемы, связанные с ремонтом. Все наши службы, в том числе и градообразующее предприятие оперативно реагировали и на просьбы норильчан. В общем, задача выполнена на высоком профессиональном уровне.
– Своевременные ремонты основных фондов, которые находятся в ведении авиационно–аэропортового комплекса «Норникеля», а также их надлежащая эксплуатация — это, прежде всего, вопрос безопасности жителей нашего города, улучшения качества их жизни и, конечно же, развития территории, — подчеркнул Андрей Малков.
В свою очередь генеральный директор аэропорта «Норильск» Андрей Никифоров
пояснил, что в ходе третьего этапа реконструкции ВПП была полностью завершена замена бетонного покрытия, а также светосигнального, метеорологического и аэронавигационного оборудования.
|Сергей Кручинин
– Сегодня мы поставили финальную точку в нашей работе. Сейчас — самое время решить, как с пользой для Норильска и норильчан использовать тот потенциал, который получил наш аэропорт. К слову, он не полностью загружен, но если это понадобится, мы готовы принимать дополнительные рейсы, — заверил он.
Остается добавить, что полностью завершить реконструкцию планируется в 2019 году, когда будет окончательно заменено покрытие перрона, а также завершится строительство других объектов, но это не вызовет каких–либо ограничений в работе воздушной гавани. Финансирование работ осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годы)». Общий объем инвестиций составит более 12,5 млрд рублей, из которых 7,6 млрд — государственные деньги, а еще более 5 млрд выделила компания «Норникель», которой принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта. В будущем норильский аэропорт должен стать ключевым звеном в развитии Арктической зоны РФ.Михаил ТуаевФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда