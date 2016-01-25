[Индекс номера 149 (25.09.2018)]



Ремонты

Погода внесла коррективы

Сроки сдачи кровель после капремонтов в норильских домах были сдвинуты из–за поздней весны, все работы завершатся к середине октября.



Этим летом в Норильске начались капитальные ремонты, которые выполняются на деньги, собранные Фондом регионального оператора с начала его деятельности в 2014 году. Проекты на все работы подготовлены регоператором, сроки выполнения определены им же. А поскольку подрядчикам пока не приходилось работать по новой схеме, не все в Норильске проходило гладко. Например, фондом отводится на ремонт кровель 150 дней. Контракт с ООО «СеверныйБыт» был заключен с 1 апреля, но, согласно проекту, работы можно проводить только при температуре не ниже +5 градусов, а в Норильске ни в апреле, ни в мае положительных температур еще не было. Однако контракт предусматривает возможность переноса сроков сдачи работ, что и сделали. По новым срокам «СеверныйБыт» должен сдать этой осенью 16 кровель. Из них семь — мягкие и девять — металлические. Сегодня практически на всех объектах работы завершены и готовы к сдаче, приемка объектов уже началась. На 2018 год запланирован капремонт в 104 домах на общую сумму 1 569,9 млн рублей, куда входит: – ремонт 80 крыш общей площадью 109 025 кв. м на сумму 1 197,8 млн рублей; – замена 41 лифта в 20 домах на сумму 116,4 млн рублей, – замена инженерных систем (электро–, тепло–, водоснабжения и канализации) в 18 домах на сумму 155,9 млн рублей; – ремонт и утепление шести фасадов зданий общей площадью 20 179 кв. м на сумму 99,8 млн рублей. Надежда Оробинская, генеральный директор ООО «СеверныйБыт», отмечает: если подрядчик во время проведения работ понимает, что по объективным причинам он не успевает их завершить в срок (из–за погодных условий, нехватки стройматериалов), тогда проводятся собрания собственников жилья и оговаривается новая дата сдачи работ. Но об этих нюансах норильские специалисты знают сейчас, а два месяца назад, когда в спешке были сняты кровли в домах и из–за дождей пострадало несколько квартир, подрядчикам пришлось срочно решать вопросы с жильцами. Стоит отметить, что ни одной семье не было отказано в компенсации за причиненный ущерб. — 7 октября в Норильск прилетают представители регионального оператора. Они не всегда приезжают на место для приемки работ, но Норильск — особая территория с особым климатом, поэтому и внимание нам оказывается особое, — говорит Надежда Оробинская. Если говорить об особенностях ремонтов этого года, то Надежда Оробинская отмечает, что, если раньше менялись только обрешетка и кровельное покрытие, а затем все обрабатывалось антисептиком (огнезащитная обработка), то в этом году по проекту был проведен огромный объем работ. Так впервые со времени постройки домов кровли меняли полностью, включая бетонную стяжку на чердачных этажах, а это ни много ни мало — 60 сантиметров бетона. В некоторых местах цемент раскрошился — и демонтаж шел легко, в некоторых стяжка была довольно прочной — и пришлось потрудиться. В процессе капремонта кровли подрядчики проводили демонтаж бетонной стяжки на чердаке, затем стелили гидроизоляцию, пенопластовый утеплитель, все это заливали бетоном. Непосредственно на крыше также демонтировали старое покрытие, затем стелили армирующую сетку, делали цементную стяжку, а сверху все покрывали мягким кровельным материалом. Такой многослойный «пирог» должен прослужить около 25 лет, причем подрядчик дает гарантию минимум на пять лет. — Кровли — это только начало, я думаю, что скоро мы будем вести ремонты всех домов города в полном объеме. Первоочередная задача Фонда регионального оператора — провести ремонт кровель, остальное — вопрос времени, — подчеркивает гендиректор ООО «СеверныйБыт». — Уже в этом году на нашей территории в трех домах полностью меняется система ТВС. По контракту срок выполнения работ — с 20 сентября по 14 декабря. Объем там тоже достаточно большой. Например, на Бауманской, 4, помимо замены системы отопления, устанавливаются автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП), теплообменники, меняется система горячего водоразбора. Стоимость проекта — 25 миллионов рублей. А региональный оператор на эти работы выделил только восемь миллионов, что позволило бы поменять только АИТП, теплообменники и нижнюю разводку. Остальное должно быть выполнено на средства собственников. Понятно, что столько денег люди не соберут, поэтому администрация Норильска выделила из бюджета города недостающую сумму, благодаря чему заменить систему ТВС на Бауманской, 4, удалось на 100%. А вот на капремонт системы отопления на Диксона, 4, и Таймырской, 12, проектных средств регоператора хватило. По всем трем адресам работы завершены. В следующем году ООО «СеверныйБыт» берется провести капитальный ремонт за счет средств, накопленных на счетах регоператора, в 27 домах всех районов Норильска. «Мы говорим не о срыве сроков капитальных ремонтов в Норильске, а о переносе сроков по погодным условиям. Это не значит, что работы не будут выполнены, их завершат в ближайшее время», — заверила Надежда Оробинская.

Марина Андриюк Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этим летом в Норильске начались капитальные ремонты, которые выполняются на деньги, собранные Фондом регионального оператора с начала его деятельности в 2014 году. Проекты на все работы подготовлены регоператором, сроки выполнения определены им же. А поскольку подрядчикам пока не приходилось работать по новой схеме, не все в Норильске проходило гладко. Например, фондом отводится на ремонт кровель 150 дней. Контракт с ООО «СеверныйБыт» был заключен с 1 апреля, но, согласно проекту, работы можно проводить только при температуре не ниже +5 градусов, а в Норильске ни в апреле, ни в мае положительных температур еще не было. Однако контракт предусматривает возможность переноса сроков сдачи работ, что и сделали. По новым срокам «СеверныйБыт» должен сдать этой осенью 16 кровель. Из них семь — мягкие и девять — металлические. Сегодня практически на всех объектах работы завершены и готовы к сдаче, приемка объектов уже началась., отмечает: если подрядчик во время проведения работ понимает, что по объективным причинам он не успевает их завершить в срок (из–за погодных условий, нехватки стройматериалов), тогда проводятся собрания собственников жилья и оговаривается новая дата сдачи работ. Но об этих нюансах норильские специалисты знают сейчас, а два месяца назад, когда в спешке были сняты кровли в домах и из–за дождей пострадало несколько квартир, подрядчикам пришлось срочно решать вопросы с жильцами. Стоит отметить, что ни одной семье не было отказано в компенсации за причиненный ущерб.— 7 октября в Норильск прилетают представители регионального оператора. Они не всегда приезжают на место для приемки работ, но Норильск — особая территория с особым климатом, поэтому и внимание нам оказывается особое, — говорит Надежда Оробинская.Если говорить об особенностях ремонтов этого года, то Надежда Оробинская отмечает, что, если раньше менялись только обрешетка и кровельное покрытие, а затем все обрабатывалось антисептиком (огнезащитная обработка), то в этом году по проекту был проведен огромный объем работ. Так впервые со времени постройки домов кровли меняли полностью, включая бетонную стяжку на чердачных этажах, а это ни много ни мало — 60 сантиметров бетона. В некоторых местах цемент раскрошился — и демонтаж шел легко, в некоторых стяжка была довольно прочной — и пришлось потрудиться.— Кровли — это только начало, я думаю, что скоро мы будем вести ремонты всех домов города в полном объеме. Первоочередная задача Фонда регионального оператора — провести ремонт кровель, остальное — вопрос времени, — подчеркивает гендиректор ООО «СеверныйБыт». — Уже в этом году на нашей территории в трех домах полностью меняется система ТВС. По контракту срок выполнения работ — с 20 сентября по 14 декабря. Объем там тоже достаточно большой. Например, на Бауманской, 4, помимо замены системы отопления, устанавливаются автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП), теплообменники, меняется система горячего водоразбора. Стоимость проекта — 25 миллионов рублей. А региональный оператор на эти работы выделил только восемь миллионов, что позволило бы поменять только АИТП, теплообменники и нижнюю разводку. Остальное должно быть выполнено на средства собственников. Понятно, что столько денег люди не соберут, поэтому администрация Норильска выделила из бюджета города недостающую сумму, благодаря чему заменить систему ТВС на Бауманской, 4, удалось на 100%. А вот на капремонт системы отопления на Диксона, 4, и Таймырской, 12, проектных средств регоператора хватило. По всем трем адресам работы завершены.В следующем году ООО «СеверныйБыт» берется провести капитальный ремонт за счет средств, накопленных на счетах регоператора, в 27 домах всех районов Норильска.

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