[Индекс номера 149 (25.09.2018)]



Другие берега

Наши за границей. Австралия

Сегодня в рубрике «Наши за границей» — рассказ о жизни в Австралии. Автор публикации — журналист Анна Аркаева. Несколько лет Анна отработала в «Заполярной правде», а в 2010 году уехала в Москву. Анна успешно работает в одном из главных информрупоров мира — агентстве ТАСС. В этом году она стала спецкором ТАСС в Австралии.



Анна Аркаева На край мира Специфика работы в ТАСС такова, что бывают вот такие длительные загранкомандировки, когда корреспонденты ТАСС, мы их называем собкоры, уезжают жить и работать в другую страну, в бюро или представительство ТАСС. Уезжают, как правило, надолго: год и больше. Многие работают в «своих» странах по 20–30 лет, хотя сейчас это, конечно, скорее исключение, чем правило. После десяти лет в Москве как–то стали все чаще приходить мысли о том, что времени почти что нет. Ни на что. Да, есть работа, очень интересная, ее много, но... из жизни исчезло что–то важное. И в этот момент, как–то очевидно оказалось, что я просто не использую те возможности, которые уже есть. Здесь и сейчас. Первый раз эта мысль родилась весной 2017 года: «А почему нужно только тихонько завидовать коллегам, которые живут и работают в Нью–Йорке или в Токио? Почему самой не рискнуть выйти из зоны комфорта и не изменить жизнь, уехав жить и работать, например, в Лос–Анджелес...». Проблема была в том, что эти риски касались не только моей жизни. Муж, услышав про переезд, неожиданно быстро согласился. Все было как в кино: «А давай уедем? — Давай!». И вот после этого несерьезного диалога началась вполне серьезная работа, которая через год дала вполне ожидаемый результат — направление в длительную командировку в представительство ТАСС в Сиднее. Как мечту сделать былью? Надо просто начать работать. Вообще, оказалось, что мечтать — гораздо приятнее, чем, например, собирать чемоданы. В итоге, наверное, 70% вещей мы собрали в последние три дня. Почти 200 килограммов багажа, двое маленьких детей — и мы готовы к дороге длиной в 14 тысяч километров. А 26 июля 2018 года в шесть утра начался новый этап нашей жизни на другом краю Земли.

Страна наоборот Австралия — страна очень необычная. Здесь, конечно, не все наоборот, но очень и очень многое. Здесь ты видишь, насколько сильны в нас «пользовательские настройки» типа «стойте справа, проходите слева». Мы всей семьей до сих пор немного зависаем перед каждым эскалатором, вспоминая, где нужно стоять, а где будут проходить люди. Ну а дорожное движение — вообще классический пример. Австралийцы очень мало интересуются остальным миром (ну Британия, конечно, да тут уж что — суверены). Если ориентироваться на местные новости, даже представленные федеральными каналами, то кажется, что в мире всего несколько стран: Австралия, Великобритания, США, конечно, но там, кроме Трампа, никто не живет, Китай и Новая Зеландия. За два месяца мне дважды встречались тексты про Россию, и один из них был озаглавлен «Почему Россия может оказаться не такой сильной, как про нее думают». Новостей из Германии или о ней, например, я не встречала вообще. Как сказал мне главный редактор главного информагентства страны AAP (Australian Assosiated Press), австралийцам интересна Австралия.

Другие Вообще Австралия — страна многонациональная. Здесь каждой культуре есть место, но все должны уважать законы страны и подчиняться им. Их нарушение карается очень жестко, от размера штрафов за превышение скорости волосы встают дыбом: минимальный — 200 австралийских долларов (это примерно 10 000 рублей), и это чувствительно, потому что средняя зарплата — 5–6 тысяч долларов. И перед этими нормами все равны — местные, приезжие... все. Также власти очень следят за любым притеснением по любой причине. Антибуллинговое законодательство здесь одно из самых старых и самых жестких в мире. Русских здесь мало, и мы для австралийцев — такая диковинка. Они слышат наш акцент, но он им не знаком. Русское сообщество здесь не слишком многочисленно — что–то около 47 тысяч человек на всю страну, да и из них многие указывают, что они русские, скорее, отдавая дань корням. Тех, кто дома говорит на русском языке, например в Сиднее, не более трех тысяч человек — и это самая большая в Австралии община. Есть небольшие комьюнити в Аделаиде, Брисбене и Перте. Но действительно русских очень мало. На бытовом уровне к ним относятся очень хорошо. Но австралийцы, в принципе, ко всем относятся дружелюбно. Они хорошие ребята.

Для сравнения Мне кажется, что сравнивать наши страны и сложно, и просто. Мы очень разные, но есть моменты, в которых — совершенно одинаковые. Австралийцы очень доверчивые и простодушные. Они, повторюсь, дружелюбные, причем активно дружелюбные. Даже кассир старается, если есть возможность, завязать какой–то маленький разговор. Ну а про «привет, как дела?» уж и говорить не стоит. В то же время они немного бесшабашные и даже местами безалаберные, поэтому в России чувствуют себя превосходно. Посол Австралии в Москве Питер Теш рассказал мне, что после того как болельщикам продлили время пребывания в РФ без визы, примерно 600 граждан Австралии, приехавших на чемпионат мира по футболу, немедленно приняли решение задержаться в нашей прекрасной стране до 31 декабря. Спрашиваю: «Почему?». Говорит: «Им тут нравится!». Русским, мне кажется, в Австралии сложнее. Здесь все построено на том, что государство помогает человеку, но следить за собой он должен сам. Не активировал карточку на выходе из автобуса или метро — нет проблем, но с нее спишут максимальную сумму (примерно 500 рублей). Не хочешь платить? Следи за собой.

Дорогая Австралия Австралия — страна с развитой рыночной экономикой. Причем экономика страны очень подвижна. Например, цена на бензин может отличаться не только в зависимости от заправки, но и варьироваться в разные дни недели и даже время суток. Утром он дороже, чем вечером. Это у них нормально. А вообще, если честно, страна очень дорогая. Булка хлеба стоит в среднем шесть долларов (триста рублей), можно, конечно, найти дешевле, но самая низкая цена — все равно три с половиной доллара. В среднем один поход в супермаркет за продуктами — примерно 100 австралийских долларов (около 5 тысяч рублей), очень дорогие фрукты и овощи. Особенно впечатляет цена на томаты и виноград. Помидоры стоят в среднем 6–7 долларов за килограмм (300–350 рублей), а виноград 12–14 (600–800 рублей). Коммуналка (вода, газ, электричество) – около 250 долларов в месяц. Австралийцы говорят, что летом (это время с ноября по май) получается экономить электричество, а зимой — воду. Это связано с тем, что центрального отопления в Австралии нет (за исключением нескольких районов в Мельбурне), а июль и август — месяцы, мягко говоря, прохладные. Дома приходится обогревать электричеством. Недвижимость в Сиднее очень дорогая. Аренду здесь считают по неделям. За квартиру или таунхаус с двумя спальнями придется платить не меньше 500 долларов в неделю. Чем ближе к океану, тем, конечно, дороже. Мобильная связь и интернет — очень доступное удовольствие, самый роскошный тариф будет стоит около 100 долларов в месяц. Но можно найти и значительно дешевле. Проезд в общественном транспорте — не меньше 100 рублей, но есть разные программы лояльности для тех, кто много ездит. Вообще же транспортная сеть в Сиднее хорошо развита. Город довольно велик по площади, однако добираться в разные его уголки очень комфортно. В Сиднее есть метро, автобусы, трамваи и городской поезд. В основе транспортной схемы лежат транспортные узлы, объединяющие все или несколько видов транспорта, здесь их называют Джанкшены. Добравшись до такого узла, можно спуститься в метро, пересесть на автобус, идущий в другие районы, или уехать поездом. Здесь надо отметить, что сам Сидней — это CBD, деловой квартал, который можно увидеть на всех фотографиях — ну там, где «Опера» и мост Харбор–Бридж. Весь огромный остальной город — административно — это пригороды, маленькие городки со своими муниципалитетами, мэрами, советами и всеми делами. Правила жизни (организация раздельного сбора мусора, использование парковочных мест и т. д.) в этих пригородах могут различаться очень сильно. И узнавать об этом нужно самостоятельно, на сайте городского совета. Незнание законов от ответственности не освобождает.

Не болеть! Да, в Австралии лучше не болеть. Страна имеет довольно сложную и запутанную систему медицинского обеспечения. Эта система представлена симбиозом государственного и частного медицинского страхования. Они взаимопроникают и дополняют друг друга. Для граждан страны — государственная Медикеар с полным спектром обязательных медицинских услуг, плюс частная страховка — по возможностям и желанию. Для приезжих — только частная. Стоимость зависит от визы (требования по условиям медицинской страховки пропишут сразу), возраста и возможностей. Но главным образом, конечно, от визы. Минимальная цена — 200 долларов в месяц на человека. Все абсолютно визиты к врачам платные, стоимость каждого потом возвращают страховые компании.

Но все это, конечно, не главное... Главное в Австралии — это она сама. Огромная, красивая, самобытная страна. Это только на карте небольшой остров. А на самом деле полет из Сиднея, например, в Перт займет не меньше пяти часов. До ближайшего Мельбурна — как из Москвы до Питера. Вглубь континента вообще советуют самостоятельно не ездить — красный центр не для слабаков, это тысячи километров без воды и людей. Северные территории — край невероятной красоты и такой же опасности, там водятся гребнистые или, как их здесь называют, солоноводные крокодилы, большие белые акулы, тайпановые змеи, ядовитые пауки, медузы и рыбы... И там, в штате Северные территории, самые впечатляющие по красоте пляжи и бухты. Австралия — очень большая и очень разная страна. Здесь потрясающе красиво. И нам еще предстоит открыть ее. Разве это не окрыляет? А еще кто–то не поленился и посчитал, что здесь примерно 10 860 пляжей. И если посещать каждый из них, то на это уйдет 30 лет...

Анна Аркаева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Специфика работы в ТАСС такова, что бывают вот такие длительные загранкомандировки, когда корреспонденты ТАСС, мы их называем собкоры, уезжают жить и работать в другую страну, в бюро или представительство ТАСС. Уезжают, как правило, надолго: год и больше. Многие работают в «своих» странах по 20–30 лет, хотя сейчас это, конечно, скорее исключение, чем правило.После десяти лет в Москве как–то стали все чаще приходить мысли о том, что времени почти что нет. Ни на что. Да, есть работа, очень интересная, ее много, но... из жизни исчезло что–то важное. И в этот момент, как–то очевидно оказалось, что я просто не использую те возможности, которые уже есть. Здесь и сейчас.Первый раз эта мысль родилась весной 2017 года: «А почему нужно только тихонько завидовать коллегам, которые живут и работают в Нью–Йорке или в Токио? Почему самой не рискнуть выйти из зоны комфорта и не изменить жизнь, уехав жить и работать, например, в Лос–Анджелес...». Проблема была в том, что эти риски касались не только моей жизни.Муж, услышав про переезд, неожиданно быстро согласился. Все было как в кино: «А давай уедем? — Давай!». И вот после этого несерьезного диалога началась вполне серьезная работа, которая через год дала вполне ожидаемый результат — направление в длительную командировку в представительство ТАСС в Сиднее. Как мечту сделать былью? Надо просто начать работать.Вообще, оказалось, что мечтать — гораздо приятнее, чем, например, собирать чемоданы. В итоге, наверное, 70% вещей мы собрали в последние три дня. Почти 200 килограммов багажа, двое маленьких детей — и мы готовы к дороге длиной в 14 тысяч километров. А 26 июля 2018 года в шесть утра начался новый этап нашей жизни на другом краю Земли.Австралия — страна очень необычная. Здесь, конечно, не все наоборот, но очень и очень многое. Здесь ты видишь, насколько сильны в нас «пользовательские настройки» типа «стойте справа, проходите слева». Мы всей семьей до сих пор немного зависаем перед каждым эскалатором, вспоминая, где нужно стоять, а где будут проходить люди. Ну а дорожное движение — вообще классический пример.Австралийцы очень мало интересуются остальным миром (ну Британия, конечно, да тут уж что — суверены). Если ориентироваться на местные новости, даже представленные федеральными каналами, то кажется, что в мире всего несколько стран: Австралия, Великобритания, США, конечно, но там, кроме Трампа, никто не живет, Китай и Новая Зеландия. За два месяца мне дважды встречались тексты про Россию, и один из них был озаглавлен «Почему Россия может оказаться не такой сильной, как про нее думают». Новостей из Германии или о ней, например, я не встречала вообще. Как сказал мне главный редактор главного информагентства страны AAP (Australian Assosiated Press), австралийцам интересна Австралия.Вообще Австралия — страна многонациональная. Здесь каждой культуре есть место, но все должны уважать законы страны и подчиняться им. Их нарушение карается очень жестко, от размера штрафов за превышение скорости волосы встают дыбом: минимальный — 200 австралийских долларов (это примерно 10 000 рублей), и это чувствительно, потому что средняя зарплата — 5–6 тысяч долларов. И перед этими нормами все равны — местные, приезжие... все.Также власти очень следят за любым притеснением по любой причине. Антибуллинговое законодательство здесь одно из самых старых и самых жестких в мире.Русских здесь мало, и мы для австралийцев — такая диковинка. Они слышат наш акцент, но он им не знаком. Русское сообщество здесь не слишком многочисленно — что–то около 47 тысяч человек на всю страну, да и из них многие указывают, что они русские, скорее, отдавая дань корням. Тех, кто дома говорит на русском языке, например в Сиднее, не более трех тысяч человек — и это самая большая в Австралии община. Есть небольшие комьюнити в Аделаиде, Брисбене и Перте. Но действительно русских очень мало. На бытовом уровне к ним относятся очень хорошо. Но австралийцы, в принципе, ко всем относятся дружелюбно. Они хорошие ребята.Мне кажется, что сравнивать наши страны и сложно, и просто. Мы очень разные, но есть моменты, в которых — совершенно одинаковые. Австралийцы очень доверчивые и простодушные. Они, повторюсь, дружелюбные, причем активно дружелюбные. Даже кассир старается, если есть возможность, завязать какой–то маленький разговор. Ну а про «привет, как дела?» уж и говорить не стоит.В то же время они немного бесшабашные и даже местами безалаберные, поэтому в России чувствуют себя превосходно. Посол Австралии в Москве Питер Теш рассказал мне, что после того как болельщикам продлили время пребывания в РФ без визы, примерно 600 граждан Австралии, приехавших на чемпионат мира по футболу, немедленно приняли решение задержаться в нашей прекрасной стране до 31 декабря. Спрашиваю: «Почему?». Говорит: «Им тут нравится!».Русским, мне кажется, в Австралии сложнее. Здесь все построено на том, что государство помогает человеку, но следить за собой он должен сам. Не активировал карточку на выходе из автобуса или метро — нет проблем, но с нее спишут максимальную сумму (примерно 500 рублей). Не хочешь платить? Следи за собой.Австралия — страна с развитой рыночной экономикой. Причем экономика страны очень подвижна. Например, цена на бензин может отличаться не только в зависимости от заправки, но и варьироваться в разные дни недели и даже время суток. Утром он дороже, чем вечером. Это у них нормально. А вообще, если честно, страна очень дорогая. Булка хлеба стоит в среднем шесть долларов (триста рублей), можно, конечно, найти дешевле, но самая низкая цена — все равно три с половиной доллара. В среднем один поход в супермаркет за продуктами — примерно 100 австралийских долларов (около 5 тысяч рублей), очень дорогие фрукты и овощи. Особенно впечатляет цена на томаты и виноград. Помидоры стоят в среднем 6–7 долларов за килограмм (300–350 рублей), а виноград 12–14 (600–800 рублей).Коммуналка (вода, газ, электричество) – около 250 долларов в месяц. Австралийцы говорят, что летом (это время с ноября по май) получается экономить электричество, а зимой — воду. Это связано с тем, что центрального отопления в Австралии нет (за исключением нескольких районов в Мельбурне), а июль и август — месяцы, мягко говоря, прохладные. Дома приходится обогревать электричеством.Недвижимость в Сиднее очень дорогая. Аренду здесь считают по неделям. За квартиру или таунхаус с двумя спальнями придется платить не меньше 500 долларов в неделю. Чем ближе к океану, тем, конечно, дороже.Мобильная связь и интернет — очень доступное удовольствие, самый роскошный тариф будет стоит около 100 долларов в месяц. Но можно найти и значительно дешевле.Проезд в общественном транспорте — не меньше 100 рублей, но есть разные программы лояльности для тех, кто много ездит. Вообще же транспортная сеть в Сиднее хорошо развита. Город довольно велик по площади, однако добираться в разные его уголки очень комфортно. В Сиднее есть метро, автобусы, трамваи и городской поезд. В основе транспортной схемы лежат транспортные узлы, объединяющие все или несколько видов транспорта, здесь их называют Джанкшены. Добравшись до такого узла, можно спуститься в метро, пересесть на автобус, идущий в другие районы, или уехать поездом.Здесь надо отметить, что сам Сидней — это CBD, деловой квартал, который можно увидеть на всех фотографиях — ну там, где «Опера» и мост Харбор–Бридж. Весь огромный остальной город — административно — это пригороды, маленькие городки со своими муниципалитетами, мэрами, советами и всеми делами. Правила жизни (организация раздельного сбора мусора, использование парковочных мест и т. д.) в этих пригородах могут различаться очень сильно. И узнавать об этом нужно самостоятельно, на сайте городского совета. Незнание законов от ответственности не освобождает.Да, в Австралии лучше не болеть. Страна имеет довольно сложную и запутанную систему медицинского обеспечения. Эта система представлена симбиозом государственного и частного медицинского страхования. Они взаимопроникают и дополняют друг друга. Для граждан страны — государственная Медикеар с полным спектром обязательных медицинских услуг, плюс частная страховка — по возможностям и желанию. Для приезжих — только частная. Стоимость зависит от визы (требования по условиям медицинской страховки пропишут сразу), возраста и возможностей. Но главным образом, конечно, от визы. Минимальная цена — 200 долларов в месяц на человека. Все абсолютно визиты к врачам платные, стоимость каждого потом возвращают страховые компании.Но все это, конечно, не главное... Главное в Австралии — это она сама. Огромная, красивая, самобытная страна. Это только на карте небольшой остров. А на самом деле полет из Сиднея, например, в Перт займет не меньше пяти часов. До ближайшего Мельбурна — как из Москвы до Питера.Вглубь континента вообще советуют самостоятельно не ездить — красный центр не для слабаков, это тысячи километров без воды и людей. Северные территории — край невероятной красоты и такой же опасности, там водятся гребнистые или, как их здесь называют, солоноводные крокодилы, большие белые акулы, тайпановые змеи, ядовитые пауки, медузы и рыбы... И там, в штате Северные территории, самые впечатляющие по красоте пляжи и бухты. Австралия — очень большая и очень разная страна. Здесь потрясающе красиво. И нам еще предстоит открыть ее. Разве это не окрыляет?А еще кто–то не поленился и посчитал, что здесь примерно 10 860 пляжей. И если посещать каждый из них, то на это уйдет 30 лет...

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