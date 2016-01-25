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Патриарх в Норильске

[Индекс номера 149 (25.09.2018)]

 Своя игра 
В военно–полевых условиях

Взрывы и стрельба звучали в эту субботу на базе отдыха «Оганер» — под такой «аккомпанемент» там проходило военно–патриотическое мероприятие «Полевой выход — 2018» с участием молодежи.

Его организовал отдел молодежной политики администрации Норильска. «Полевой выход — 2018» проводится в рамках реализации проекта по военно–патриотическому воспитанию молодежи «Заполярный щит». Цель мероприятия — сформировать у молодежи навыки владения военно–прикладными и техническими видами спорта, научить быстро принимать решение в чрезвычайных ситуациях. Участниками «Полевого выхода — 2018» стали все желающие от 14 до 30 лет. Всего в состязаниях приняли участие 11 команд, каждой из которых предстояло пройти 14 этапов.
Открыли «Полевой выход — 2018», а также показали свой профессионализм сотрудники кинологической службы отдела охраны ОИК–30 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Они вместе со своими питомцами продемонстрировали, как проводится задержание преступников.
Светлана Бабурина, и. о. заместителя главы города Норильска по социальной политике, пожелав участникам соревнований успехов, отметила, что военно–патриотические мероприятия необходимы молодежи, поскольку не только развивают необходимые физические навыки, но и прививают уважение к профессиям сотрудников правоохранительных органов, военных, спасателей.
Депутат Норильского городского Совета депутатов и руководитель местной общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов города Норильска» Валерий Шабурин подчеркнул, что нынешнее мероприятие проводится в рамках 30–летия вывода войск из Республики Афганистан, а это событие — часть российской истории.
Показательное выступление по тушению возгорания от седьмого отряда Федеральной противопожарной службы
Взрыв гранат, выстрелы, дым и люди в черных масках — в какой–то момент присутствующим показалось, что все происходит по–настоящему. Но ведущий всех успокоил, пояснив, что это всего лишь инсценированная постановка с участием бойцов оперативного отряда специального подразделения по борьбе с негативными проявлениями «Аист». По легенде от анонимного абонента якобы поступила информация о том, что некоторые участники команд подозреваются в нарушении законов Российской Федерации. Подозреваемых арестовали, и, чтобы их выручить и доказать, что арест произведен ошибочно, остальным ребятам необходимо было успешно пройти 14 испытаний. Сборка–разборка автомата, разведение костра, метание гранаты, оказание первой медицинской помощи, расшифровка донесения, демонстрация навыков строевой подготовки и владения парашютом, преодоление минного поля и т. д. Пока отряды спасали своих арестованных бойцов, не сидели без дела и сами «задержанные». В течение часа они совершили марш–бросок по пересеченной местности.
Ну, как говорится, служба службою, а обед по расписанию. Участников, судей и даже зрителей повара накормили ароматной солдатской кашей с чаем и выпечкой.
Финальным этапом «Полевого выхода — 2018» стал «Допрос», во время которого «арестованным» предстояло выбрать конверт с вопросами и ответить на них без ошибок.
Разборка и сборка автомата на время
Победителем соревнований стала команда «Огонь» политехнического колледжа НГИИ. Второе место досталось команде Норильского медицинского техникума «Белые халаты», а третье — еще одному отряду политехнического колледжа НГИИ «Вспышка».
Участникам понравился «Полевой выход», а организаторы выражают благодарность Союзу ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, Союзу десантников России, «Сибирским витязям», а также седьмому отряду Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю», ОИК–30 и спортивно–оздоровительному комплексу «Оганер» за помощь в патриотической работе с молодежью.

Наталья Черкашина
Фото из архива отдела молодежной политики
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