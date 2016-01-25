В новой «Школе доктора Айболита» прошло первое занятие. Встреча состоялась в норильском Молодежном центре.
Образовательный проект благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» — «Школа доктора Айболита» — стал возможен благодаря победе в конкурсе социальных проектов программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Председатель фонда Марина Захарова и ветеринарный врач Диляра Казакулова
считают, что ситуация с бездомными животными в городе и вообще в НПР приобретает масштабы катастрофы, и виноваты в этом сами люди.
Задача «Школы доктора Айболита» — воспитать ответственных хозяев братьев наших меньших, помочь горожанам найти ответы на вопросы по адаптации, содержанию домашних питомцев, оказанию им первой медицинской помощи и многое другое. Идея этого проекта родилась благодаря работе фонда «Даря надежду», на базе которого открыли приют для животных. На сегодняшний день в здании приюта и на попечении волонтеров находятся более 150 животных, в том числе 54 собаки, из них 20 щенков. И это не предел.
— Поток животных не прекращается, — говорит Марина Захарова. — Мы не можем взять в приют всех беспризорников. Во–первых, потому что в здании еще ведутся ремонтные работы и их приходится совмещать с основной деятельностью, а часто и отодвигать на второй план, отдавая преимущество уходу за животными и их лечению. Да и само здание не резиновое. Во–вторых, приют существует на добровольные пожертвования от волонтеров и горожан, у нас нет спонсора. Сейчас мы рассчитываем только на себя и людей, которые нам, чем могут, помогают. Да и волонтеров в самом приюте не всегда хватает. К нам попадают травмированные и очень истощенные животные. Так, например, этим летом было очень много кошек, упавших с высоты и получивших серьезные травмы. К сожалению, никто из них не выжил. К нам попадают животные, у которых умерли хозяева, или одинокие владельцы вынуждены были лечь в больницу, и за питомцем некому присмотреть. Для таких случаев предусмотрена социальная гостиница.
Первая лекция в «Школе доктора Айболита» была посвящена вопросам стерилизации. Хозяйка приюта и ветврач в один голос утверждают, что стерилизация — это самый гуманный способ регулирования численности бездомных животных. Других человечных способов решения проблемы увеличения численности мохнатых беспризорников нет. Эксперты рассказали о пользе этой операции.
Говоря о планах на будущее, Марина Захарова поделилась радостью. Глава Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко поддержал идею зоозащитников о создании приюта в Дудинке. Что касается «Школы доктора Айболита», то она продолжит свою работу и после окончания срока реализации грантового проекта. У нее есть все шансы стать бессрочной. А в качестве педагогов в ней готовы выступить представители Клуба служебного собаководства и Клуба любителей кошек, сотрудники управляющих компаний, зоомагазинов и многие другие. Кроме того, руководитель фонда планирует создать телефон горячей линии, позвонив на который, можно получить ответ на все свои вопросы относительно животных, рекомендации, что делать в случае форс–мажорной ситуации, а при необходимости и телефоны ветеринаров.
Пока взрослые обсуждали эти важные проблемы, детвору развлекали корпоративные волонтеры «Норникеля». А завершился первый урок в «Школе доктора Айболита» уютным чаепитием.
«Заполярная правда» предлагает горожанам обозначить наиболее актуальные для них темы, касающиеся животных, которые стоит затронуть в рамках «Школы доктора Айболита». Свои пожелания можно присылать на адрес электронной почты nata@gazetazp.ru
.Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда