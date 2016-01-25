[Индекс номера 149 (25.09.2018)]



Парк культуры

Русский музей остаётся в Норильске

Сегодня, 25 сентября, в нашем городе завершается выставка подлинников из коллекции Русского музея «Праздники по–русски». Но северяне не прощаются с одним из главных музеев страны. В Норильске открылся его филиал. Виртуальный.



Информационно–образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», второй в Красноярском крае, организован в нашем городе на базе детской художественной школы. «Русский музей: виртуальный филиал» — уникальный культурно–просветительский проект Русского музея, работает по всему миру уже 15 лет. Он знакомит всех желающих с историей изобразительного искусства нашего Отечества на основе произведений из фондов Русского музея — первого в нашей стране государственного музея и крупнейшего в мире музея русского изобразительного искусства. В его коллекции более 400 тысяч единиц хранения. География проекта включает все регионы России — от Калининграда до Владивостока, а также страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и даже самую южную точку нашей планеты — Антарктиду. Сеть электронных аналогов Русского музея, его виртуальные филиалы работают в музеях, университетах, школах, библиотеках и других учреждениях культуры и образования.

Санкт–Петербург стал ближе Инициатива создания виртуального филиала принадлежит нашей детской художественной школе, основанной в 1966 году выдающимся норильским мастером Николаем Лоем. На базе НДХШ, отмеченной на всероссийском конкурсе «Детская школа искусств — достояние Российского государства», как в современном методическом центре северного региона, проводятся различные семинары и мастер–классы, курсы повышения квалификации. Теперь и медиатека Русского музея позволит развивать новое направление в обучении юных художников на Крайнем Севере. Татьяна Мозговая, директор Норильской детской художественной школы: – Для нас открытие виртуального филиала Русского музея — это уникальная возможность сократить расстояние между Норильском и Санкт–Петербургом, помочь нашим учащимся увидеть шедевры из коллекции Русского музея, не покидая родного города. Искусствовед Мария Трофимчик, заведующая сектором координации и мониторинга службы «Виртуальный Русский музей», прилетала в Норильск, чтобы открыть новый благотворительный проект, который поддержали управление по делам культуры и искусства администрации Норильска, управление благотворительных программ «Норникеля», а также руководитель АРН Светлана Рубашкина. Гостья в первый вечер провела семинар для преподавателей изобразительного искусств и курса «Мировая художественная культура», сотрудников Музея Норильска, посвятив в тонкости проекта. А директор Русского музея Владимир Гусев обратился к норильчанам на презентации проекта с экрана: — В России и во всем мире сложилась целая сеть электронных филиалов Русского музея, но дело не в количестве и не в порядковом номере. Каждый филиал должен быть единственным и неповторимым, в нем должны быть и свои особые программы, связанные с историей вашего края и региона. Все зависит от вас. Впереди совместная большая работа. Доброго пути! Вместе всегда идти веселее и интереснее. Мария Трофимчик и Александр Оганесов Екатерина Каверина, сотрудник МВК «Музей Норильска», после семинара поделилась в соцсетях: — Это какое–то волшебство, честное слово! В таком восторге я выходила из художественной школы, понимая, что теперь стану ооооочень частым гостем этого заведения. Виртуально прошлась по залам Русского музея, выполнила задания компьютерной игры для детей (почему только для детей?). Я, высунув язык, с увлеченностью проходила уровни, почитала про разных художников, рассмотрела до мельчайших подробностей фондовые предметы, выставленные в залах музея, познакомилась с авангардистами ХХ века... И это только 1% информации, а еще ведь осталось 99%. Так что скоро вернусь! Приведу сына, мужа, подругу и главное — себя! И не раз! Отдельная благодарность Марии Трофимчик! То, что вы сотворили, — это невероятно круто, полезно, волшебно!

Норильчанам повезло Мы встретились с Марией Трофимчик в тот вечер, когда она презентовала новый проект ученикам НДХШ и взрослым горожанам — любителям изобразительного искусства. И поинтересовались: как она видит продолжение проекта в Норильске? — Каждый филиал уникален и выстраивает свою линию развития. Русский музей всегда готов поддержать и помочь. Но то, как работа будет выстраиваться, зависит от руководителей проекта на местах, в нашем случае и от преподавателя НДХШ Марии Кузнецовой, которая раньше работала в экскурсионном отделе Русского музея, знает всю экспозицию и будет себя здесь чувствовать как рыба в воде. Конечно, в первую очередь будет вестись работа образовательная и, во–вторых, будут стараться работать и с горожанами. Медиатека у нас обширная, есть программы, которые рассчитаны на более взрослого посетителя. Думаю, что будут показы, лекции, обсуждения. Но для начала важно познакомиться с медиатекой, поработать с программами, которых у нас около 600, а потом составлять перспективный план. Необходимо время. Я впервые в Норильске, о котором знала только из интернета. Евдокия Матвеева Культурная жизнь норильчан — это огромное удивление для меня. Вам другие региональные города могут завидовать хотя бы потому, что сюда столько приезжает интересных людей, чтобы заниматься с детьми и взрослыми. Мы посмотрели норильский музей, художественную галерею — после таких экскурсий влюбляешься в ваш город и край. Мне бы хотелось сюда вернуться, побывать и в Дудинке, где в 1990–х годах работал мой родственник, тогда впервые он угостил нас олениной. Петербурженка Мария Трофимчик впервые пришла на практику в Русский музей как выпускница старейшего в стране педагогического университета имени Герцена, который окончила как специалист по культурологии и преподаватель МХК. Влюбилась в своих музейных наставников и ушла с мечтой вернуться. А несколько лет назад ее пригласили в штат Русского музея, куда попасть крайне трудно. Сейчас она учится в Академии художеств, станет дипломированным искусствоведом. До Норильска побывала на других северах — в Ханты–Мансийске и Ноябрьске. Наша НДХШ с виртуальным филиалом — вторая в проекте после художественной школы в Агалаково Ленинградской области. Мария Трофимчик прилетала с техническим специалистом Русского музея Александром Оганесовым, который поделился с «Заполярной правдой», что техническая база, которую подготовили в НДХШ для виртуального центра, практически соответствует всем требованиям Русского музея, но «можно бы проектор помощнее, и монитор на первом этаже маловат». Мы побывали в компьютерном классе НДХШ, где и разместился информационно–образовательный центр Русского музея. Первые посетители, а среди них были и старожилы города, завсегдатаи нашей художественной галереи, с удовольствием знакомились с его медиатекой, в которой есть и традиционные фильмы, и мультимедийные, построенные на игре с изображением — картиной, о которой идет речь. Здесь, независимо от возраста, можно поиграть в игры, построенные на основе коллекции Русского музея. Мария Трофимчик рассказала нам об игре «Сокровища замка», в которой главные герои выполняют разные задания призрака Михайловского замка, чтобы вернуть ему былую славу. Музейщикам очень не хотелось, чтобы игры были бездумными, так что есть и головоломки, которые осилит не всякий взрослый. Знакомство с виртуальным филиалом происходило на фоне работ недавней выставки–пленэра, в которой принимали участие красноярские мастера, педагоги и ученики НДХШ, о ней «Заполярка» рассказала в прошлом выпуске «Парка культуры». В информационно-образовательном центре Мария Трофимчик заметила: — В этих работах столько цвета — это просто невероятно, очень сочная и интересная палитра, я под большим впечатлением и от работ сотрудников школы. Это к вопросу о том, какая у вас интересная культурная жизнь в Норильске. Мы познакомились и с одной из учениц НДХШ Евдокией Матвеевой, которая побывала не презентации виртуального филиала Русского музея. Ее впечатлило и то, что удалось виртуально посетить выставочные залы знаменитого музея. Вместе с ребятами она познакомилась с одной из самых известных картин из собрания музея — «Девятый вал» Айвазовского и с огромным полотном «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, на котором можно разглядеть даже крошечный ключик. Компьютерная программа позволяет до мельчайших подробностей изучать шедевры живописи. Удивительно, но можно было «войти» и в многофигурную картину Квадаля «Коронация Павла Первого и Марии Федоровны». Евдокия Матвеева, ученица Норильской детской художественной школы: — Я с мамой бываю в Санкт–Петербурге, но с Русским музеем пока не знакома. Сейчас буду изучать его шедевры, не выходя из школы. Мне очень хочется стать хорошей художницей, и, надеюсь, что виртуальный музей в этом поможет, как и другим ребятам. И, наверное, поможет преподавать нашим замечательным учителям на уроках истории искусства.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Информационно–образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», второй в Красноярском крае, организован в нашем городе на базе детской художественной школы.Инициатива создания виртуального филиала принадлежит нашей детской художественной школе, основанной в 1966 году выдающимся норильским мастером Николаем Лоем. На базе НДХШ, отмеченной на всероссийском конкурсе «Детская школа искусств — достояние Российского государства», как в современном методическом центре северного региона, проводятся различные семинары и мастер–классы, курсы повышения квалификации. Теперь и медиатека Русского музея позволит развивать новое направление в обучении юных художников на Крайнем Севере.– Для нас открытие виртуального филиала Русского музея — это уникальная возможность сократить расстояние между Норильском и Санкт–Петербургом, помочь нашим учащимся увидеть шедевры из коллекции Русского музея, не покидая родного города., прилетала в Норильск, чтобы открыть новый благотворительный проект, который поддержали управление по делам культуры и искусства администрации Норильска, управление благотворительных программ «Норникеля», а также руководитель АРН Светлана Рубашкина. Гостья в первый вечер провела семинар для преподавателей изобразительного искусств и курса «Мировая художественная культура», сотрудников Музея Норильска, посвятив в тонкости проекта.обратился к норильчанам на презентации проекта с экрана:— В России и во всем мире сложилась целая сеть электронных филиалов Русского музея, но дело не в количестве и не в порядковом номере. Каждый филиал должен быть единственным и неповторимым, в нем должны быть и свои особые программы, связанные с историей вашего края и региона. Все зависит от вас. Впереди совместная большая работа. Доброго пути! Вместе всегда идти веселее и интереснее., после семинара поделилась в соцсетях:— Это какое–то волшебство, честное слово! В таком восторге я выходила из художественной школы, понимая, что теперь стану ооооочень частым гостем этого заведения. Виртуально прошлась по залам Русского музея, выполнила задания компьютерной игры для детей (почему только для детей?). Я, высунув язык, с увлеченностью проходила уровни, почитала про разных художников, рассмотрела до мельчайших подробностей фондовые предметы, выставленные в залах музея, познакомилась с авангардистами ХХ века... И это только 1% информации, а еще ведь осталось 99%. Так что скоро вернусь! Приведу сына, мужа, подругу и главное — себя! И не раз! Отдельная благодарность Марии Трофимчик! То, что вы сотворили, — это невероятно круто, полезно, волшебно!Мы встретились с Марией Трофимчик в тот вечер, когда она презентовала новый проект ученикам НДХШ и взрослым горожанам — любителям изобразительного искусства. И поинтересовались: как она видит продолжение проекта в Норильске?— Каждый филиал уникален и выстраивает свою линию развития. Русский музей всегда готов поддержать и помочь. Но то, как работа будет выстраиваться, зависит от руководителей проекта на местах, в нашем случае и от преподавателя НДХШ Марии Кузнецовой, которая раньше работала в экскурсионном отделе Русского музея, знает всю экспозицию и будет себя здесь чувствовать как рыба в воде. Конечно, в первую очередь будет вестись работа образовательная и, во–вторых, будут стараться работать и с горожанами. Медиатека у нас обширная, есть программы, которые рассчитаны на более взрослого посетителя. Думаю, что будут показы, лекции, обсуждения. Но для начала важно познакомиться с медиатекой, поработать с программами, которых у нас около 600, а потом составлять перспективный план. Необходимо время. Я впервые в Норильске, о котором знала только из интернета.Культурная жизнь норильчан — это огромное удивление для меня. Вам другие региональные города могут завидовать хотя бы потому, что сюда столько приезжает интересных людей, чтобы заниматься с детьми и взрослыми. Мы посмотрели норильский музей, художественную галерею — после таких экскурсий влюбляешься в ваш город и край. Мне бы хотелось сюда вернуться, побывать и в Дудинке, где в 1990–х годах работал мой родственник, тогда впервые он угостил нас олениной.Петербурженка Мария Трофимчик впервые пришла на практику в Русский музей как выпускница старейшего в стране педагогического университета имени Герцена, который окончила как специалист по культурологии и преподаватель МХК. Влюбилась в своих музейных наставников и ушла с мечтой вернуться. А несколько лет назад ее пригласили в штат Русского музея, куда попасть крайне трудно. Сейчас она учится в Академии художеств, станет дипломированным искусствоведом. До Норильска побывала на других северах — в Ханты–Мансийске и Ноябрьске. Наша НДХШ с виртуальным филиалом — вторая в проекте после художественной школы в Агалаково Ленинградской области. Мария Трофимчик прилетала с техническим специалистом Русского музея Александром Оганесовым, который поделился с «Заполярной правдой», что техническая база, которую подготовили в НДХШ для виртуального центра, практически соответствует всем требованиям Русского музея, но «можно бы проектор помощнее, и монитор на первом этаже маловат».Мы побывали в компьютерном классе НДХШ, где и разместился информационно–образовательный центр Русского музея. Первые посетители, а среди них были и старожилы города, завсегдатаи нашей художественной галереи, с удовольствием знакомились с его медиатекой, в которой есть и традиционные фильмы, и мультимедийные, построенные на игре с изображением — картиной, о которой идет речь. Здесь, независимо от возраста, можно поиграть в игры, построенные на основе коллекции Русского музея. Мария Трофимчик рассказала нам об игре «Сокровища замка», в которой главные герои выполняют разные задания призрака Михайловского замка, чтобы вернуть ему былую славу. Музейщикам очень не хотелось, чтобы игры были бездумными, так что есть и головоломки, которые осилит не всякий взрослый.Знакомство с виртуальным филиалом происходило на фоне работ недавней выставки–пленэра, в которой принимали участие красноярские мастера, педагоги и ученики НДХШ, о ней «Заполярка» рассказала в прошлом выпуске «Парка культуры».Мария Трофимчик заметила:— В этих работах столько цвета — это просто невероятно, очень сочная и интересная палитра, я под большим впечатлением и от работ сотрудников школы. Это к вопросу о том, какая у вас интересная культурная жизнь в Норильске.Мы познакомились и с одной из учениц НДХШ Евдокией Матвеевой, которая побывала не презентации виртуального филиала Русского музея. Ее впечатлило и то, что удалось виртуально посетить выставочные залы знаменитого музея. Вместе с ребятами она познакомилась с одной из самых известных картин из собрания музея — «Девятый вал» Айвазовского и с огромным полотном «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, на котором можно разглядеть даже крошечный ключик. Компьютерная программа позволяет до мельчайших подробностей изучать шедевры живописи. Удивительно, но можно было «войти» и в многофигурную картину Квадаля «Коронация Павла Первого и Марии Федоровны».— Я с мамой бываю в Санкт–Петербурге, но с Русским музеем пока не знакома. Сейчас буду изучать его шедевры, не выходя из школы. Мне очень хочется стать хорошей художницей, и, надеюсь, что виртуальный музей в этом поможет, как и другим ребятам. И, наверное, поможет преподавать нашим замечательным учителям на уроках истории искусства.

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