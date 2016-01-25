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Патриарх в Норильске

[Индекс номера 149 (25.09.2018)]

 Спорт–тайм 
Аланское наследие

На прошлой неделе мы писали о финале Кубка «Заполярной правды» по футболу — победу в нем одержала «Алания». О секретах успеха одной из сильнейших за последние 15 лет команд Норильска нам рассказал ее тренер Геннадий Амбалов, для которого главным в футболе являются искренность и любовь к игре.

«Алания» – пример единства и мастерства
— Геннадий, когда вы только переехали в Норильск, по сравнению с Осетией, где успели поиграть на республиканском и региональном уровнях, каким вам показался норильский футбол?
— Осетия славится одной из сильнейших футбольных школ в России, поэтому норильский футбол, прямо скажем, меня не впечатлил. И все же я был приятно удивлен, что и на Севере, где часто приходится бегать с мячом в холод и даже в снег, люди посвящают много времени и сил этой игре. Особенно меня удивило тогдашнее резиновое покрытие стадиона, которое, можно сказать, делало из футболистов настоящих бойцов, учило их мужеству и стойкости. К слову, за последние годы уровень норильского футбола вырос.
— Вы не только стали здесь играть, но и приложили руку к тому, чтобы в городе появилась еще одна команда.
— Когда я планировал переехать в Норильск, то вполне серьезно думал, что на этом моя футбольная карьера закончится. Но, как я уже говорил, любовь норильчан к футболу еще больше подогрела мой собственный интерес к этой игре. Я пробовал себя в нескольких командах, а затем устроился работать на медный завод и, соответственно, перешел играть в «Медеплавильщик».
В 2003 году мы с Аланом Батразовичем Лолаевым, большим любителем футбола, решили, что в Норильске должна появиться «Алания». Причин, по которым нас «одолела» эта идея, было несколько: во–первых, нам, конечно же, хотелось собрать в команде наших земляков, выступающих в других коллективах; во–вторых, на тот момент у всех на слуху еще была владикавказская «Алания», которая удачно выступала на высшем уровне и даже становилась победителем и призером чемпионата страны. Вполне очевидно, что наша команда получила именно такое название, а в качестве ориентира было выбрано непременное лидерство во всех турнирах. Спонтанно ли возникла эта идея? Наверное, все к этому и шло, учитывая, какой вклад внесли выходцы из Осетии в становление и развитие Норильского комбината и сколько их вообще работало и продолжают работать в Большом Норильске.
— При формировании команды задумка была собрать состав только из осетин и выходцев из Осетии?
— Мы никогда не ставили перед собой такой задачи. С момента создания и по сей день в «Алании» играют ребята разных национальностей. Для нас важно, какой уровень показывает игрок, а не его происхождение. Тем не менее в команде, конечно же, много моих земляков.
— Кого из нынешнего состава вы особо могли бы отметить?
— Как и в любой команде, у нас есть свой костяк. В первую очередь это наш лидер и капитан Данил Борисенко. Я его присмотрел еще в 2012 году, когда он выступал за команду студентов СКГМИ, и через год пригласил его к нам. Он прекрасный игрок, у него отличная самоотдача в игре, а также, что очень важно, он настоящий боец и лидер. Наш нападающий Наил Гусейнов, воспитанник норильского мини– футбола, успевший поиграть за дубль МФК «Норильский никель», — мастер своего дела. Который год подряд Наил становится лучшим бомбардиром всего сезона, он хорошо видит схему игры, предугадывает действия партнеров. В воротах у нас стоит Арсен Гаглоев, который, как и Данил Борисенко, приехал в Норильск из Владикавказа, где окончил СКГМИ. Арсен — прекрасный вратарь, он хорошо играет низом, что для вратаря очень важно. Мы его год ждали из армии, и теперь, наконец, он пополнил наш состав и демонстрирует прекрасную игру на последнем рубеже обороны, хотя и другой наш голкипер Евгений Букштанович тоже выделяется уверенной игрой. Одно из лучших наших приобретений за последние несколько лет — защитник Руслан Шашлыков. Я пробовал его на различных позициях и убедился, что он очень техничный футболист, спокойный и хладнокровный, великолепно играющий на «втором этаже». Он не так давно перебрался в Норильск, и «Алания» — это первая его команда в Заполярье. Остальные ребята, впрочем, также заслуживают похвалы.
— Какие лучшие и худшие моменты в истории команды вы можете вспомнить?
— Когда мы побеждаем — это лучшее, что может быть, ведь ради этого мы и выкладываемся на поле. И таких случаев в нашей истории много. Худшее, что с нами было, как, наверное, и с остальными командами, — это когда во время реконструкции «Заполярника» мы на пять лет остались без большого футбола. И ведь пять лет — это довольно долго, это целая пропасть в карьере футболиста. Кстати, нынешний состав «Алании» был сформирован через год после открытия стадиона — в 2013 году. Таким образом, в этом году мы празднуем не только 15–летие со дня основания нашей команды, но и пятилетие как «Алания» вновь собралась.
Геннадий Амбалов и капитан команды Данил Борисенко
— Во время перерыва в большом футболе многие команды и игроки неплохо показали себя в мини–футболе. Но «Алании» в мини–футбольном чемпионате не было, как нет и сейчас. Почему?
— Мы не стали выставлять «Аланию» в мини–футболе, поскольку не захотели заканчивать сезон внизу турнирной таблицы. Но я прекрасно понимаю, что футболист, тем более в Норильске, должен поддерживать свою физическую форму круглый год. Именно поэтому многие наши игроки во время зимней паузы выступают в мини–футбольных баталиях за предприятия, на которых работают. И все же несколько лет назад по инициативе нашего игрока Артура Яковлева мы создали команду «Арктика», которая, по сути, стала фарм–клубом «Алании» в мини–футболе. Первый сезон мы выступили неудачно, но уже на следующий год выиграли Вторую лигу без единого поражения и вышли в сильнейшую лигу, в которой выступаем до сих пор. Кстати, из–за того что в Норильске довольно сильная мини–футбольная школа, да к тому же есть профессиональный мини– футбольный клуб со славными традициями, наш мини– футбольный чемпионат по праву считается одним из сильнейших в регионе.
— Профессиональный футбол — это большие деньги, серьезные вложения. А за счет чего живет любительский футбол?
— Главное для нас — это любовь к футболу, порядочность, дружба в коллективе. Если говорить о любительском уровне, то ни одна команда, независимо от состава, не способна решать серьезные задачи, если в коллективе нездоровая атмосфера. Когда по ходу игры нам приходится нелегко, нас выручают именно командный дух и чувство единства. Тем не менее и на любительском уровне требуются определенные вложения. К примеру, взнос, который в Норильске команда платит в начале сезона, составляет 30 тысяч рублей. Игровая форма: комплект на команду в прошлом году нам обошелся в 80 тысяч. А еще нужны мячи: один хороший мяч стоит примерно пять–шесть тысяч, а их необходимо штук пять. Так что расходы довольно ощутимые. Поэтому мы не отказываемся от помощи. Людей, которые нам помогают, сложно назвать спонсорами, поскольку их имена нигде не фигурируют и они не ждут от нас какого–то пиара, они, скорее, благотворители и, конечно же, наши друзья. К слову, командам, которые представляют какие–либо предприятия, в этом плане легче, поскольку их, как и в советские времена, поддерживают шефы, и это правильно. Признаюсь, мне несколько раз предлагали возглавить другие команды, в том числе и за приличные деньги, но я, конечно же, отказался. А как иначе? Как я потом буду смотреть в глаза ребятам, которых сам же и позвал в нашу команду?
— Какие у вас остались впечатления о прошедшем сезоне?
— Двоякие. С одной стороны, нам вновь удалось выиграть чемпионат города и взять Кубок «Заполярной правды», а с другой — мы, как и год назад, опять уступили в финале Кубка Норильска. С каждым годом уровень команд растет. Приятно удивил «ДинРем», «Туран» показал себя достойно, «Алиабад» прибавил в игре, как и «Юлдыз». Неплохо смотрелся «Строитель». Ну и, конечно же, наши побратимы СКГМИ также продемонстрировали хорошую игру — с ними мы встретились в финале Кубка «Заполярной правды». Но были и разочарования, например, «Океан», который, к сожалению, не доиграл сезон до конца.
— Какие у вас планы на будущее?
— Скорее всего, в будущем году я перееду в Осетию, где, надеюсь, также пригожусь в футболе. Что касается «Алании», то совсем скоро мы решим, кто именно из ребят возьмет на себя ответственность и возглавит ее. Я думаю, что наше с Аланом Батразовичем детище еще долго будет на виду, и нынешняя детвора будет постигать азы большого футбола в том числе и в ее составе, радуя норильчан яркой и динамичной игрой.
Справка «ЗП»:
Геннадий Амбалов родился в 1970 году в Моздоке (Северная Осетия–Алания). Футболом начал заниматься в знаменитой спортивной школе владикавказского «Спартака». На взрослом уровне играл за различные полупрофессиональные команды, с некоторыми из них побеждал на региональном уровне. В 2000 году переехал в Норильск, где устроился работать на медный завод и продолжил играть в футбол. В 2003 году вместе с Аланом Лолаевым, тогдашним заместителем главы города, создал «Аланию» и возглавил ее, с ней становился многократным чемпионом и обладателем Кубка города.

Михаил Туаев
Фото автора и Владимира Макушкина
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На прошлой неделе мы писали о финале Кубка «Заполярной правды» по футболу — победу в нем одержала «Алания». О секретах успеха одной из сильнейших за последние 15 лет команд Норильска нам рассказал ее тренер Геннадий Амбалов, для которого главным в футболе являются искренность и любовь к игре.

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