[Индекс номера 15 (06.02.2018)]



Нелёгкая доля

Нынешний год станет переломным для всех участников долевого строительства в нашей стране: после вступления в силу масштабных изменений в законодательстве многие эксперты предрекают планомерное уничтожение этого рынка.



Долевое строительство в последние годы было крайне популярно. Это подтверждает статистика — около 80% жилья приобреталось через договоры долевого участия (ДДУ). За последние семь лет рынок долевого строительства в России вырос в три с половиной раза. На сегодняшний день действует более миллиона договоров долевого участия. Только за 10 месяцев 2017 года их зарегистрировано почти 551 тысяча. При этом обратной стороной медали является деятельность недобросовестных застройщиков, по вине которых долгострои есть в 70 регионах. Изменения в 214–ФЗ «Об участии в долевом строительстве» в связи с принятием Закона от 29 июля 2017 года № 218–ФЗ «О публично–правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства» охватывают почти все сферы этой отрасли. Теперь предъявляются жесткие требования к опыту работы компании–застройщика на рынке, к размеру имеющихся у нее собственных средств, замороженных на расчетном счете, кроме того, компания должна пользоваться единственным банковским счетом, открытом в уполномоченном банке; введены дополнительные ограничения на использование средств дольщиков и банковский контроль за этими расходами; также запрещено одновременно возводить многоквартирные дома (МКД) по нескольким разрешениям на строительство — это лишь неполный перечень нововведений. Большая часть поправок вступила в силу со дня официальной публикации закона (2 августа 2017–го), а также с 1 января 2018 года. Но основные изменения касаются тех объектов, разрешение на строительство которых будет получено после 1 июля текущего года. Особенно ситуацию усложняет масштабный банковский контроль за деятельностью застройщика — его расходами и счетами. В этой связи застройщики опасаются, что будет большая комиссия по операциям на их счетах, а проведение операций — более длительным. Прогнозы экспертов «Принятые минувшим летом поправки в ФЗ–214 делают зависимость строителей от банков почти тотальной. По новым правилам строители обязаны иметь один банковский счет для проведения всех операций, не могут менять кредитную организацию (хотя размер комиссии банка при этом ничем не ограничен), не могут совершать сделки, не связанные напрямую с привлечением денежных средств дольщиков, и многое другое. Но это не самое страшное. При худшем варианте развития событий долевое строительство как явление вообще перестанет существовать, потому что в новой правовой реальности, как утверждают строительные компании, привлекать деньги от граждан на стадии стройки они не смогут и будут вынуждены продавать лишь готовое жилье. Отрасль потеряет огромный капитал», — обсуждается эта тема на портале «Деловой Петербург». Там же приводятся мнения экспертов рынка, которые оценивают складывающуюся ситуацию как фатальную. «Начнутся массовые банкротства компаний малого и среднего бизнеса, объемы строительства уменьшатся, а стоимость квадратного метра жилья вырастет минимум на 10%», — перечисляет последствия нововведений гендиректор Объединения строителей Петербурга Алексей Белоусов. «Сейчас каждый занимается своим делом: застройщики строят, а банки финансируют строительство. Теперь государство пытается возложить на банки ответственность за устойчивость застройщика и ход строительства. При этом прикрывается защитой дольщиков. Но обеспечить их абсолютную защиту можно, лишь перестав строить. К этому последние законодательные инициативы и ведут», — поясняет гендиректор Первого ипотечного агентства Максим Ельцов. О подводных камнях предстоящей реформы предупреждают и застройщики: «Для большинства мелких строителей работа в правовом поле фактически остановится, что означает уход в тень, полную беззащитность дольщиков, которым будут предлагать договоры подрядов вместо ДДУ и другие обходные схемы. А если продавать разрешат только готовое жилье, в его цену включат стоимость кредита на весь период строительства (2,5–3 года). Сегодня это 13–16% годовых». «Сейчас банки выдают проектное финансирование под 10–15%. Эта ставка по силам лишь крупным компаниям. Все остальные таких заимствований лишены. Оживить рынок могло бы государственное субсидирование проектного финансирования и снижение ставки до 3–4%. Но на данный момент таких ставок никто не предлагает», — вторят им коллеги. Мнения об укрупнении рынка звучат все чаще, некоторые эксперты и вовсе прогнозируют остановку рынка долевого строительства, отмечая, что со стороны правительства эти меры предпринимаются под благовидным предлогом защиты дольщиков. Впрочем, истории неудачного вложения в долевое строительство в нашей стране есть, и их достаточное количество, чтобы говорить о защите инвестиций граждан на государственном уровне. «Важно понимать, что эта реформа — долгосрочная, рассчитана она вплоть до 2020 года и будет вводиться постепенно. И у крупных застройщиков есть все инструменты, чтобы сделать ее менее болезненной для граждан. Сейчас мы проработали форму взаимодействия до июля 2019 года, к этому времени выработаем прозрачные и понятные схемы для клиентов на оставшийся период. Как вариант, перейдем на проектное финансирование, — отмечает Яна Федотовских, руководитель представительства «ЛСР. Недвижимость» в Норильске. — Безусловно, сейчас все с опаской ждут 1 июля, когда вступят в силу основные поправки. У нас много обращений от людей, находящихся сегодня на стадии накопления или занимающихся продажей недвижимости ради вступления в долевое строительство для последующей инвестиции. Долевое строительство не станет недоступным, но значительно снизится число застройщиков. Одна из причин: реформа вводит определенные требования к финансовой устойчивости застройщика. Теперь он должен иметь не менее 10% собственных средств от стоимости возводимой недвижимости, плюс объем его земельного банка должен составлять не менее 10 миллионов кв. м, а также деятельность застройщика должна вестись не менее трех лет. Этим требованиям отвечают далеко не все игроки рынка». Такая ситуация, по сути, означает монополизацию рынка — ведь количество предложений ограничится, что, как известно, ведет к стагнации рынка и удорожанию продукта. Но, по мнению Яны Федотовских, реформа в конечном счете себя оправдает, поскольку лоббирует интересы дольщиков, которые не должны страдать от недобросовестных застройщиков. Однако она также прогнозирует рост цен на недвижимость в условиях долевого строительства. По крайней мере, на начальном этапе. В дальнейшем отсеются слабые застройщики, рынок успокоится и выработает определенный уровень цен, довольно приемлемых, уверена она. Плюсы реформы «Да, такая попытка правительства защитить интересы дольщиков уменьшает объемы отрасли, но все же в конечном итоге сыграет в плюс для дольщиков, что, я считаю, важнее. Ведь часто люди, обращая внимание только на привлекательную цену жилья, не вникают в историю застройщика и становятся дольщиками у недобросовестных девелоперов, а потом выходят на пикеты и демонстрации, потому что отчаялись получить жилье или вернуть свои средства. Так что, наверное, пусть будет немного дороже, но люди гарантированно получат ключи от собственного жилья. Тем более что часто на него северяне копят всю свою жизнь. Безусловно, не все застройщики недобросовестные, но у крупных строителей все же возможностей и гарантий больше», — поясняет Яна Федотовских. Укрупнение игроков, считает она, сыграет на пользу дольщикам и в случае повторения кризиса образца 2014 года, когда нестабильность валютного рынка вынудила людей вкладываться в твердую валюту — недвижимость. Не доверяя банкам и опасаясь роста инфляции, северяне охотнее делали инвестиции в жилье, хотя многие клиенты прежде не планировали покупку квартиры. Конечно, подобное «официально санкционированное» снижение конкуренции на руку именно крупным игрокам. Тем более что нередко именно мелкие участники рынка предлагали достаточно выгодные условия долевого участия в строительстве. Кроме того, нынешняя ситуация косвенно влечет за собой движение на рынке по приобретению недвижимости, пока схема долевого участия ясна и прозрачна. Многие люди решаются на повторную покупку. Для тех, кто уже заключил договоры долевого участия, не изменится ничего, не будет допсоглашений или иных документов, изменяющих условия сотрудничества с застройщиком. Ведь разрешение на строительство было выдано до даты вступления закона в силу, равно как и регистрация договора долевого участия. «Более того, изменения не коснутся того комплексного строительства, которое мы завершим после 1 июля. Речь в реформе идет о тех дольщиках, кто заключает договоры после 1 июля, и они будут претендовать на новые участки, на которых разрешение на строительство застройщики получат после 1 июля,» — говорит Яна Федотовских. *** Так что пока рынок замер в ожидании. Ряд застройщиков ищет альтернативный вариант привлечения средств, эксперты говорят о проектном финансировании, продажах квартир в рамках госконтрактов, размещении облигационных займов. Какие варианты выберут для себя застройщики и каким окажется их число уже через год, покажет время.

Татьяна Зачупейко Фото Анны Погодиной www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Долевое строительство в последние годы было крайне популярно. Это подтверждает статистика — около 80% жилья приобреталось через договоры долевого участия (ДДУ). За последние семь лет рынок долевого строительства в России вырос в три с половиной раза. На сегодняшний день действует более миллиона договоров долевого участия. Только за 10 месяцев 2017 года их зарегистрировано почти 551 тысяча. При этом обратной стороной медали является деятельность недобросовестных застройщиков, по вине которых долгострои есть в 70 регионах.Изменения в 214–ФЗ «Об участии в долевом строительстве» в связи с принятием Закона от 29 июля 2017 года№ 218–ФЗ «О публично–правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства» охватывают почти все сферы этой отрасли. Теперь предъявляются жесткие требования к опыту работы компании–застройщика на рынке, к размеру имеющихся у нее собственных средств, замороженных на расчетном счете, кроме того, компания должна пользоваться единственным банковским счетом, открытом в уполномоченном банке; введены дополнительные ограничения на использование средств дольщиков и банковский контроль за этими расходами; также запрещено одновременно возводить многоквартирные дома (МКД) по нескольким разрешениям на строительство — это лишь неполный перечень нововведений. Большая часть поправок вступила в силу со дня официальной публикации закона (2 августа 2017–го), а также с 1 января 2018 года. Но основные изменения касаются тех объектов, разрешение на строительство которых будет получено после 1 июля текущего года.Особенно ситуацию усложняет масштабный банковский контроль за деятельностью застройщика — его расходами и счетами. В этой связи застройщики опасаются, что будет большая комиссия по операциям на их счетах, а проведение операций — более длительным.«Принятые минувшим летом поправки в ФЗ–214 делают зависимость строителей от банков почти тотальной. По новым правилам строители обязаны иметь один банковский счет для проведения всех операций, не могут менять кредитную организацию (хотя размер комиссии банка при этом ничем не ограничен), не могут совершать сделки, не связанные напрямую с привлечением денежных средств дольщиков, и многое другое. Но это не самое страшное. При худшем варианте развития событий долевое строительство как явление вообще перестанет существовать, потому что в новой правовой реальности, как утверждают строительные компании, привлекать деньги от граждан на стадии стройки они не смогут и будут вынуждены продавать лишь готовое жилье. Отрасль потеряет огромный капитал», — обсуждается эта тема на портале «Деловой Петербург».«Сейчас каждый занимается своим делом: застройщики строят, а банки финансируют строительство. Теперь государство пытается возложить на банки ответственность за устойчивость застройщика и ход строительства. При этом прикрывается защитой дольщиков. Но обеспечить их абсолютную защиту можно, лишь перестав строить. К этому последние законодательные инициативы и ведут», —«Сейчас банки выдают проектное финансирование под 10–15%. Эта ставка по силам лишь крупным компаниям. Все остальные таких заимствований лишены. Оживить рынок могло бы государственное субсидирование проектного финансирования и снижение ставки до 3–4%. Но на данный момент таких ставок никто не предлагает», — вторят им коллеги.Мнения об укрупнении рынка звучат все чаще, некоторые эксперты и вовсе прогнозируют остановку рынка долевого строительства, отмечая, что со стороны правительства эти меры предпринимаются под благовидным предлогом защиты дольщиков. Впрочем, истории неудачного вложения в долевое строительство в нашей стране есть, и их достаточное количество, чтобы говорить о защите инвестиций граждан на государственном уровне.«Важно понимать, что эта реформа — долгосрочная, рассчитана она вплоть до 2020 года и будет вводиться постепенно. И у крупных застройщиков есть все инструменты, чтобы сделать ее менее болезненной для граждан. Сейчас мы проработали форму взаимодействия до июля 2019 года, к этому времени выработаем прозрачные и понятные схемы для клиентов на оставшийся период. Как вариант, перейдем на проектное финансирование, — отмечает— Безусловно, сейчас все с опаской ждут 1 июля, когда вступят в силу основные поправки. У нас много обращений от людей, находящихся сегодня на стадии накопления или занимающихся продажей недвижимости ради вступления в долевое строительство для последующей инвестиции. Долевое строительство не станет недоступным, но значительно снизится число застройщиков. Одна из причин: реформа вводит определенные требования к финансовой устойчивости застройщика. Теперь он должен иметь не менее 10% собственных средств от стоимости возводимой недвижимости, плюс объем его земельного банка должен составлять не менее 10 миллионов кв. м, а также деятельность застройщика должна вестись не менее трех лет. Этим требованиям отвечают далеко не все игроки рынка».Такая ситуация, по сути, означает монополизацию рынка — ведь количество предложений ограничится, что, как известно, ведет к стагнации рынка и удорожанию продукта. Но, по мнению Яны Федотовских, реформа в конечном счете себя оправдает, поскольку лоббирует интересы дольщиков, которые не должны страдать от недобросовестных застройщиков. Однако она также прогнозирует рост цен на недвижимость в условиях долевого строительства. По крайней мере, на начальном этапе. В дальнейшем отсеются слабые застройщики, рынок успокоится и выработает определенный уровень цен, довольно приемлемых, уверена она.«Да, такая попытка правительства защитить интересы дольщиков уменьшает объемы отрасли, но все же в конечном итоге сыграет в плюс для дольщиков, что, я считаю, важнее. Ведь часто люди, обращая внимание только на привлекательную цену жилья, не вникают в историю застройщика и становятся дольщиками у недобросовестных девелоперов, а потом выходят на пикеты и демонстрации, потому что отчаялись получить жилье или вернуть свои средства. Так что, наверное, пусть будет немного дороже, но люди гарантированно получат ключи от собственного жилья. Тем более что часто на него северяне копят всю свою жизнь. Безусловно, не все застройщики недобросовестные, но у крупных строителей все же возможностей и гарантий больше», — поясняет Яна Федотовских.Укрупнение игроков, считает она, сыграет на пользу дольщикам и в случае повторения кризиса образца 2014 года, когда нестабильность валютного рынка вынудила людей вкладываться в твердую валюту — недвижимость. Не доверяя банкам и опасаясь роста инфляции, северяне охотнее делали инвестиции в жилье, хотя многие клиенты прежде не планировали покупку квартиры.Конечно, подобное «официально санкционированное» снижение конкуренции на руку именно крупным игрокам. Тем более что нередко именно мелкие участники рынка предлагали достаточно выгодные условия долевого участия в строительстве. Кроме того, нынешняя ситуация косвенно влечет за собой движение на рынке по приобретению недвижимости, пока схема долевого участия ясна и прозрачна. Многие люди решаются на повторную покупку. Для тех, кто уже заключил договоры долевого участия, не изменится ничего, не будет допсоглашений или иных документов, изменяющих условия сотрудничества с застройщиком. Ведь разрешение на строительство было выдано до даты вступления закона в силу, равно как и регистрация договора долевого участия.«Более того, изменения не коснутся того комплексного строительства, которое мы завершим после 1 июля. Речь в реформе идет о тех дольщиках, кто заключает договоры после 1 июля, и они будут претендовать на новые участки, на которых разрешение на строительство застройщики получат после 1 июля,» — говорит Яна Федотовских.***Так что пока рынок замер в ожидании. Ряд застройщиков ищет альтернативный вариант привлечения средств, эксперты говорят о проектном финансировании, продажах квартир в рамках госконтрактов, размещении облигационных займов. Какие варианты выберут для себя застройщики и каким окажется их число уже через год, покажет время.

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