Во Дворце культуры прошел финал городского конкурса «Я б в рабочие пошел», организованного в рамках корпоративного проекта Заполярного филиала «Норникеля» «Клуб «Профнавигатор» совместно с управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска.
Залог успеха
В традиционном, шестом по счету, конкурсе, который длился более двух месяцев, приняли участие школьники и студенты из Норильска и Дудинки. В финал вышли команды политехнического техникума НГИИ, Норильского техникума промышленных технологий и сервиса и Таймырского колледжа.
Отборочный этап конкурса проводился в общеобразовательных школах: учащиеся 9–х и 11–х классов представили презентации на тему «Я и моя будущая профессия». В основной, практический, этап вышли 50 школьников и 40 студентов — их ожидала насыщенная программа, полностью построенная на командной работе. Конкурсанты прошли тренинги на базе корпоративного университета «Норникеля», в ходе которых они изобретали различные приборы и механизмы под руководством педагогов станции юных техников. Также ребята побывали на днях профессии в политехническом колледже и НТПТиС — там они познакомились с профессиями, востребованными на предприятиях «Норникеля», и условиями обучения в учреждениях профобразования. Интересным испытанием стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная Году экологии: игроки должны были продемонстрировать свои знания в области экологической политики «Норникеля» и охраны окружающей среды. По словам организаторов конкурса, столь разнообразная программа позволяет сформировать у норильской молодежи мотивацию к профессиональному становлению и развитию, помогает почувствовать свою причастность к процессам, обеспечивающим стабильное настоящее и благополучное будущее компании и города.
– Опыт показывает, что этот конкурс — хорошее подспорье для учащихся, — говорит ведущий специалист управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Гладкая.
— Дети приходят в учреждения профобразования подготовленными, им легче адаптироваться в новой среде, так как они уже знакомы с некоторыми преподавателями и студентами, понимают, чем им предстоит заниматься.Заместитель начальника управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» Василий Трохов
напомнил, что у компании, как и у муниципалитета, существует потребность в высококвалифицированных кадрах. Именно поэтому работа, которая сейчас проводится совместно с учреждениями профессионального образования, является залогом успешного сотрудничества при подготовке кадров:
– Хочу заверить, что уровень профориентационной деятельности в городе находится на очень высоком уровне. «Норникель», организуя такие конкурсы, работает на перспективу. Это действительно очень удачная инвестиция в будущее. От имени руководства компании хочу сказать спасибо всем, кто сделал свой вклад в общее дело. Безусловно, «Норникель» и в дальнейшем будет уделять особое внимание данному направлению.
Организаторов и участников конкурса также поблагодарила и. о. начальника управления общего и дошкольного образования Виктория Соколова.
Она отметила, что школьники проделали непростую работу, научились действовать в команде, а самое главное — обрели новых друзей.Умники и умницы
Творческий этап конкурса, который прошел во Дворце культуры на минувшей неделе, состоял их трех заданий. В традиционном приветствии участникам необходимо было в произвольной форме представить свои команды. У некоторых участников, скажем прямо, это получилось неважно: виной тому были слабый вокал и хореография, не самые удачные шутки. Впрочем, светлых моментов тоже хватало, и жюри, состоявшее из представителей Заполярного филиала и муниципалитета, неплохо оценило выступление всех коллективов. Особой похвалы удостоился НТПТиС, набравший максимальное количество баллов.
Вторым заданием стала викторина, посвященная экологическим инициативам «Норникеля». Школьникам и студентам предложили вспомнить, какое важное событие для «Норникеля» и всего НПР состоялось в 2016 году, и какой масштабный проект производства планируется реализовать на «Надежде» к 2022 году? К радости зрителей с этим заданием практически все участники справились на отлично.
В видеоконкурсе, завершившем творческий этап, команды показывали небольшие ролики с рассказами о своих проф-
образовательных учреждениях. И если одни почерпнули материал из общедоступных источников, то другие, например, Таймырский колледж, потрудились на совесть. И пусть с монтажом и постановкой у дудинцев не все вышло гладко, тем не менее их усилия были по достоинству оценены жюри.
В целом нельзя сказать, что конкурсанты ударили лицом в грязь. Каждый из них по–своему старался, да и, учитывая юный возраст, не стоит быть слишком строгими к ребятам. К слову, по завершении конкурса некоторые из них признались, что в будущем хотели бы продолжить участвовать в корпоративном КВН.
В итоге третье место в конкурсе «Я б в рабочие пошел» заняла команда Таймырского колледжа, которую на один балл опередил ПТК НГИИ. А первое место досталось команде НТПТиС, оторвавшейся от ближайшего преследователя на четыре балла.Заряд энергии
Девятиклассница из 43–й школы Анна Шумская
|Победитель конкурса – команда НТПТиС
с трудом сдерживает эмоции. Девушка признается, что для нее конкурс стал серьезным испытанием, которое ей вместе с остальными участниками команды удалось все же с честью преодолеть:
– Я очень рада, что нам удалось победить, но в то же время мне жаль, что конкурс уже закончился... Мы многое узнали, весело и интересно провели время. Сложно со всей этой атмосферой расставаться, ведь мы действительно получили большой заряд творческой энергии.Капитан команды НТПТиС, второкурсник Николай Сучинский,
согласен со своей соратницей. Он говорит, что участие в конкурсе — отличный пример союза школьников и студенчества. Волнение, если и присутствовало, то только за кулисами — в перерывах между номерами. На сцене же его команда играючи отработала номера и уверенно справилась с вопросами викторины:
– Наших ребят ждет интересная студенческая жизнь, и, самое главное, они получат востребованную профессию. Я, к примеру, учусь по специальности «слесарь по ремонту строительных машин». Мне мой выбор по душе, надеюсь, наставников я не подведу. А что касается сегодняшнего конкурса, его значение не стоит недооценивать, ведь успешный человек — это не только тот, кто без нареканий выполняет свою работу, но и тот, кто умеет занять свой досуг интересными и полезными делами.Михаил ТуаевФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда