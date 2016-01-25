[Индекс номера 15 (06.02.2018)]



Конкурсы

Школа рабочей молодёжи

Во Дворце культуры прошел финал городского конкурса «Я б в рабочие пошел», организованного в рамках корпоративного проекта Заполярного филиала «Норникеля» «Клуб «Профнавигатор» совместно с управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска.



Залог успеха В традиционном, шестом по счету, конкурсе, который длился более двух месяцев, приняли участие школьники и студенты из Норильска и Дудинки. В финал вышли команды политехнического техникума НГИИ, Норильского техникума промышленных технологий и сервиса и Таймырского колледжа. Отборочный этап конкурса проводился в общеобразовательных школах: учащиеся 9–х и 11–х классов представили презентации на тему «Я и моя будущая профессия». В основной, практический, этап вышли 50 школьников и 40 студентов — их ожидала насыщенная программа, полностью построенная на командной работе. Конкурсанты прошли тренинги на базе корпоративного университета «Норникеля», в ходе которых они изобретали различные приборы и механизмы под руководством педагогов станции юных техников. Также ребята побывали на днях профессии в политехническом колледже и НТПТиС — там они познакомились с профессиями, востребованными на предприятиях «Норникеля», и условиями обучения в учреждениях профобразования. Интересным испытанием стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная Году экологии: игроки должны были продемонстрировать свои знания в области экологической политики «Норникеля» и охраны окружающей среды. По словам организаторов конкурса, столь разнообразная программа позволяет сформировать у норильской молодежи мотивацию к профессиональному становлению и развитию, помогает почувствовать свою причастность к процессам, обеспечивающим стабильное настоящее и благополучное будущее компании и города. – Опыт показывает, что этот конкурс — хорошее подспорье для учащихся, — говорит ведущий специалист управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Гладкая. — Дети приходят в учреждения профобразования подготовленными, им легче адаптироваться в новой среде, так как они уже знакомы с некоторыми преподавателями и студентами, понимают, чем им предстоит заниматься. Заместитель начальника управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» Василий Трохов напомнил, что у компании, как и у муниципалитета, существует потребность в высококвалифицированных кадрах. Именно поэтому работа, которая сейчас проводится совместно с учреждениями профессионального образования, является залогом успешного сотрудничества при подготовке кадров: – Хочу заверить, что уровень профориентационной деятельности в городе находится на очень высоком уровне. «Норникель», организуя такие конкурсы, работает на перспективу. Это действительно очень удачная инвестиция в будущее. От имени руководства компании хочу сказать спасибо всем, кто сделал свой вклад в общее дело. Безусловно, «Норникель» и в дальнейшем будет уделять особое внимание данному направлению. Организаторов и участников конкурса также поблагодарила и. о. начальника управления общего и дошкольного образования Виктория Соколова. Она отметила, что школьники проделали непростую работу, научились действовать в команде, а самое главное — обрели новых друзей. Умники и умницы Творческий этап конкурса, который прошел во Дворце культуры на минувшей неделе, состоял их трех заданий. В традиционном приветствии участникам необходимо было в произвольной форме представить свои команды. У некоторых участников, скажем прямо, это получилось неважно: виной тому были слабый вокал и хореография, не самые удачные шутки. Впрочем, светлых моментов тоже хватало, и жюри, состоявшее из представителей Заполярного филиала и муниципалитета, неплохо оценило выступление всех коллективов. Особой похвалы удостоился НТПТиС, набравший максимальное количество баллов. Вторым заданием стала викторина, посвященная экологическим инициативам «Норникеля». Школьникам и студентам предложили вспомнить, какое важное событие для «Норникеля» и всего НПР состоялось в 2016 году, и какой масштабный проект производства планируется реализовать на «Надежде» к 2022 году? К радости зрителей с этим заданием практически все участники справились на отлично. В видеоконкурсе, завершившем творческий этап, команды показывали небольшие ролики с рассказами о своих проф- образовательных учреждениях. И если одни почерпнули материал из общедоступных источников, то другие, например, Таймырский колледж, потрудились на совесть. И пусть с монтажом и постановкой у дудинцев не все вышло гладко, тем не менее их усилия были по достоинству оценены жюри. В целом нельзя сказать, что конкурсанты ударили лицом в грязь. Каждый из них по–своему старался, да и, учитывая юный возраст, не стоит быть слишком строгими к ребятам. К слову, по завершении конкурса некоторые из них признались, что в будущем хотели бы продолжить участвовать в корпоративном КВН. В итоге третье место в конкурсе «Я б в рабочие пошел» заняла команда Таймырского колледжа, которую на один балл опередил ПТК НГИИ. А первое место досталось команде НТПТиС, оторвавшейся от ближайшего преследователя на четыре балла. Заряд энергии Победитель конкурса – команда НТПТиС Девятиклассница из 43–й школы Анна Шумская с трудом сдерживает эмоции. Девушка признается, что для нее конкурс стал серьезным испытанием, которое ей вместе с остальными участниками команды удалось все же с честью преодолеть: – Я очень рада, что нам удалось победить, но в то же время мне жаль, что конкурс уже закончился... Мы многое узнали, весело и интересно провели время. Сложно со всей этой атмосферой расставаться, ведь мы действительно получили большой заряд творческой энергии. Капитан команды НТПТиС, второкурсник Николай Сучинский, согласен со своей соратницей. Он говорит, что участие в конкурсе — отличный пример союза школьников и студенчества. Волнение, если и присутствовало, то только за кулисами — в перерывах между номерами. На сцене же его команда играючи отработала номера и уверенно справилась с вопросами викторины: – Наших ребят ждет интересная студенческая жизнь, и, самое главное, они получат востребованную профессию. Я, к примеру, учусь по специальности «слесарь по ремонту строительных машин». Мне мой выбор по душе, надеюсь, наставников я не подведу. А что касается сегодняшнего конкурса, его значение не стоит недооценивать, ведь успешный человек — это не только тот, кто без нареканий выполняет свою работу, но и тот, кто умеет занять свой досуг интересными и полезными делами.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В традиционном, шестом по счету, конкурсе, который длился более двух месяцев, приняли участие школьники и студенты из Норильска и Дудинки. В финал вышли команды политехнического техникума НГИИ, Норильского техникума промышленных технологий и сервиса и Таймырского колледжа.Отборочный этап конкурса проводился в общеобразовательных школах: учащиеся 9–х и 11–х классов представили презентации на тему «Я и моя будущая профессия». В основной, практический, этап вышли 50 школьников и 40 студентов — их ожидала насыщенная программа, полностью построенная на командной работе. Конкурсанты прошли тренинги на базе корпоративного университета «Норникеля», в ходе которых они изобретали различные приборы и механизмы под руководством педагогов станции юных техников. Также ребята побывали на днях профессии в политехническом колледже и НТПТиС — там они познакомились с профессиями, востребованными на предприятиях «Норникеля», и условиями обучения в учреждениях профобразования. Интересным испытанием стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная Году экологии: игроки должны были продемонстрировать свои знания в области экологической политики «Норникеля» и охраны окружающей среды. По словам организаторов конкурса, столь разнообразная программа позволяет сформировать у норильской молодежи мотивацию к профессиональному становлению и развитию, помогает почувствовать свою причастность к процессам, обеспечивающим стабильное настоящее и благополучное будущее компании и города.– Опыт показывает, что этот конкурс — хорошее подспорье для учащихся, — говорит— Дети приходят в учреждения профобразования подготовленными, им легче адаптироваться в новой среде, так как они уже знакомы с некоторыми преподавателями и студентами, понимают, чем им предстоит заниматься.напомнил, что у компании, как и у муниципалитета, существует потребность в высококвалифицированных кадрах. Именно поэтому работа, которая сейчас проводится совместно с учреждениями профессионального образования, является залогом успешного сотрудничества при подготовке кадров:– Хочу заверить, что уровень профориентационной деятельности в городе находится на очень высоком уровне. «Норникель», организуя такие конкурсы, работает на перспективу. Это действительно очень удачная инвестиция в будущее. От имени руководства компании хочу сказать спасибо всем, кто сделал свой вклад в общее дело. Безусловно, «Норникель» и в дальнейшем будет уделять особое внимание данному направлению.Организаторов и участников конкурса также поблагодарилаОна отметила, что школьники проделали непростую работу, научились действовать в команде, а самое главное — обрели новых друзей.Творческий этап конкурса, который прошел во Дворце культуры на минувшей неделе, состоял их трех заданий. В традиционном приветствии участникам необходимо было в произвольной форме представить свои команды. У некоторых участников, скажем прямо, это получилось неважно: виной тому были слабый вокал и хореография, не самые удачные шутки. Впрочем, светлых моментов тоже хватало, и жюри, состоявшее из представителей Заполярного филиала и муниципалитета, неплохо оценило выступление всех коллективов. Особой похвалы удостоился НТПТиС, набравший максимальное количество баллов.Вторым заданием стала викторина, посвященная экологическим инициативам «Норникеля». Школьникам и студентам предложили вспомнить, какое важное событие для «Норникеля» и всего НПР состоялось в 2016 году, и какой масштабный проект производства планируется реализовать на «Надежде» к 2022 году? К радости зрителей с этим заданием практически все участники справились на отлично.В видеоконкурсе, завершившем творческий этап, команды показывали небольшие ролики с рассказами о своих проф-образовательных учреждениях. И если одни почерпнули материал из общедоступных источников, то другие, например, Таймырский колледж, потрудились на совесть. И пусть с монтажом и постановкой у дудинцев не все вышло гладко, тем не менее их усилия были по достоинству оценены жюри.В целом нельзя сказать, что конкурсанты ударили лицом в грязь. Каждый из них по–своему старался, да и, учитывая юный возраст, не стоит быть слишком строгими к ребятам. К слову, по завершении конкурса некоторые из них признались, что в будущем хотели бы продолжить участвовать в корпоративном КВН.В итоге третье место в конкурсе «Я б в рабочие пошел» заняла команда Таймырского колледжа, которую на один балл опередил ПТК НГИИ. А первое место досталось команде НТПТиС, оторвавшейся от ближайшего преследователя на четыре балла.с трудом сдерживает эмоции. Девушка признается, что для нее конкурс стал серьезным испытанием, которое ей вместе с остальными участниками команды удалось все же с честью преодолеть:– Я очень рада, что нам удалось победить, но в то же время мне жаль, что конкурс уже закончился... Мы многое узнали, весело и интересно провели время. Сложно со всей этой атмосферой расставаться, ведь мы действительно получили большой заряд творческой энергии.согласен со своей соратницей. Он говорит, что участие в конкурсе — отличный пример союза школьников и студенчества. Волнение, если и присутствовало, то только за кулисами — в перерывах между номерами. На сцене же его команда играючи отработала номера и уверенно справилась с вопросами викторины:– Наших ребят ждет интересная студенческая жизнь, и, самое главное, они получат востребованную профессию. Я, к примеру, учусь по специальности «слесарь по ремонту строительных машин». Мне мой выбор по душе, надеюсь, наставников я не подведу. А что касается сегодняшнего конкурса, его значение не стоит недооценивать, ведь успешный человек — это не только тот, кто без нареканий выполняет свою работу, но и тот, кто умеет занять свой досуг интересными и полезными делами.

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