[Индекс номера 15 (06.02.2018)]



Общество

Яблоко от яблоньки?

Шокирующее видео травли норильского школьника разлетелось по ватсап–группам и социальным сетям. «Заполярка» попыталась выяснить, что побуждает подростков проявлять жестокость, снимать сцены насилия на видео и выкладывать такие ролики в интернет.



Участниками инцидента, запечатленного на камеру в подъезде одного из талнахских домов, стали учащиеся 4–го, 6–го и 9–го классов из разных школ Большого Норильска — всего семь человек. В видеоролике один подросток нападает на другого: оскорбляет, а затем и бьет. Потерпевший не сопротивляется, четверо ребят наблюдают за происходящим и комментируют. Снимает все на камеру девятиклассница, которая, по предварительным данным, и стала зачинщицей конфликта. Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Норильску, отметила, что случай этот для нашей территории вопиющий. Все фигуранты конфликта установлены. С ними ведется работа по выяснению всех обстоятельств: из–за чего разгорелась ссора, кто был подстрекателем, что на самом деле происходило в подъезде, что предшествовало избиению, как видео попало в соцсети и так далее. К расследованию присоединилась и прокуратура Норильска. Кадры из нашумевшего видео Кадры из нашумевшего видео Кадры из нашумевшего видео Сегодня в Норильске на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоят 117 детей и подростков, находящихся в конфликте с законом. Разобраться в причинах подростковой жестокости журналистам помогала педагог социально–образовательного центра управления образования Инна Ворона. Замечено, что жестокими чаще бывают дети тех родителей, которые сами не пытаются сдерживать собственные проявления раздражения, гнева, жестокости. Можно отнести это, конечно, к наследственности, а можно объяснить и тем, что дети просто усваивают соответствующее поведение. Кто в магазине, на улице и в других общественных местах не наблюдал сцену, когда мать или отец шлепает по пятой точке орущего ребенка или тащит его, упирающегося, обзывая по–всякому. Либо оставляет его и уходит, говоря, что такой он ему не нужен. Понятное дело, родитель не просто так взбеленился — ребенок не слушался, дерзил либо сделал что–то действительно плохое. И да, физическое наказание или моральное давление позволяют достичь определенного результата: из–за страха перед болью ребенок на время удержится от некрасивых поступков, но в глубине души у него зарождается терпимость к жестокости и насилию. В семьях, где «педагогическое воздействие» сводится к прямому причинению боли, как физической, так и душевной, ребенок убеждается в мысли: в своих правах и желаниях можно утвердиться, вызвав боль и страдания у тех, кто младше или слабее. То есть если ударили и унизили тебя, значит, и ты потом, особенно восстанавливая справедливость, имеешь полное право поступить так же. Родителям необходимо помнить: если они бьют и оскорбляют ребенка за то, что тот ударил или оскорбил кого–то или, например, поиздевался над собачкой или котенком, то не искореняют сорняк жестокости, а наоборот — подпитывают его. Насилие нельзя лечить насилием. Незнание устраняют разъяснением. Жестокость, избиение, издевательства, оскорбления — это не инструменты воспитания, а серьезная угроза нормальному развитию личности. Кто–то из родителей может возразить: «Меня отец бил, а я вырос нормальным человеком». Даже если это действительно так, то произошло это не благодаря, а вопреки такому «воспитательному воздействию». Необходимо помнить: родители — старшие друзья, а не палачи и надсмотрщики. По данным ученых, первое знакомство с алкоголем и формирование положительного отношения к употреблению спиртного происходит именно в семье. Хотя родители должны как раз, наоборот, своевременно распознать возникновение алкогольной тяги у ребенка и обратиться к наркологу. Существует и еще несколько семейных причин формирования детской жестокости. Одна из них — унижение. Несчастный, забитый ребенок постарается повысить свою самооценку за счет других, более слабых. Другая — одиночество. Если родители увязли в делах и ребенок растет сам по себе, он не имеет опыта нормального взаимодействия. Не умеет спорить, соперничать, проигрывать. Поэтому единственный путь, которым он идет, — устранение оппонента, его подавление и в моральном, и в физическом плане. То же самое относится к детям, которым все дозволено, которым родители никогда и ни в чем не отказывают. Отдельные подростки стремятся проявить себя или выделиться в коллективе сверстников любой ценой именно из–за того, что привыкли к повышенному вниманию в семье. У них возникает потребность удивить, совершить, сделать то, чего не делали до этого их товарищи. Психологи и педагоги разработали целый ряд отличительных признаков, позволяющих разглядеть в ребенке склонность к противоправному поведению. К ним относятся: – нежелание выполнять обязательные для всех учеников общешкольные требования; – систематическое нарушение дисциплины на уроках и переменах; – частые конфликтные ситуации со сверстниками, учителями и родителями; – эгоизм в поведении; – низкая успеваемость в школе; – отсутствие стремления к перевоспитанию; – склонность к жестокости, воровству, лжи; – попытки найти оправдание своим некрасивым поступкам. И, взрослые, найдя эти признаки в ребенке, подумайте, а нет ли их и у вас? Яблоко от яблони недалеко падает... Не последнюю роль в порождении детской и подростковой жестокости играют телевидение и интернет. О круге интересов своего ребенка, особенно младших школьников, необходимо заботиться. Можно запрещать сколь угодно, но если взрослый дома при ребенке смотрит боевики, играет в компьютерные игры с элементами жестокости, насилия и агрессии, то вполне логично, что интерес ко всему этому появится и у ребенка. Мало ограничить и не разрешить: мол, я — взрослый, мне можно, а ты — ребенок, тебе нельзя, важно предложить что–то взамен — например, вместе посмотреть научно–популярный фильм или кино для семейного просмотра, поиграть всей семьей в настольные игры, почитать. Также не стоит удивляться тому, что ребенок становится активным пользователем социальных сетей и, всячески стараясь получить дополнительные лайки, может снять и выложить шокирующее видео, если его родители сами сутками сидят в интернете, выкладывая и распространяя различные картинки, фото и ролики. «Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе» — если родители строят свое общение с окружающими, в том числе и с ребенком, по этому принципу, то и ребенок потом будет поступать так же. Но быть внимательным к ребенку — это не значит пристально следить за каждым его шагом и подозревать во всем плохом. Это значит любить и поддерживать его, искренне интересоваться им и его делами, переживаниями. И лишь своим собственным примером можно привить ребенку нормы морали, приучить к режиму и порядку, воспитать ответственным. «Ребенок должен быть послушным», — считают многие взрослые. А не лучше ли, чтобы он был понимающим, способным оценивать и анализировать свои поступки и их последствия?! Важнее, чтобы подросток делал или не делал то или иное не потому, что ему так сказали, а потому, что он понимает разницу между добром и злом, между тем, что такое хорошо и что такое плохо. Что бы ни случилось с сыном или дочерью, родители прежде всего должны проанализировать собственные ошибки и недостатки. Как говорится, начни с себя!

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Участниками инцидента, запечатленного на камеру в подъезде одного из талнахских домов, стали учащиеся4–го, 6–го и 9–го классов из разных школ Большого Норильска — всего семь человек. В видеоролике один подросток нападает на другого: оскорбляет, а затем и бьет. Потерпевший не сопротивляется, четверо ребят наблюдают за происходящим и комментируют. Снимает все на камеру девятиклассница, которая, по предварительным данным, и стала зачинщицей конфликта.Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Норильску, отметила, что случай этот для нашей территории вопиющий. Все фигуранты конфликта установлены. С ними ведется работа по выяснению всех обстоятельств: из–за чего разгорелась ссора, кто был подстрекателем, что на самом деле происходило в подъезде, что предшествовало избиению, как видео попало в соцсети и так далее. К расследованию присоединилась и прокуратура Норильска.Разобраться в причинах подростковой жестокости журналистам помогала педагог социально–образовательного центра управления образования Инна Ворона.Замечено, что жестокими чаще бывают дети тех родителей, которые сами не пытаются сдерживать собственные проявления раздражения, гнева, жестокости. Можно отнести это, конечно, к наследственности, а можно объяснить и тем, что дети просто усваивают соответствующее поведение.Кто в магазине, на улице и в других общественных местах не наблюдал сцену, когда мать или отец шлепает по пятой точке орущего ребенка или тащит его, упирающегося, обзывая по–всякому. Либо оставляет его и уходит, говоря, что такой он ему не нужен. Понятное дело, родитель не просто так взбеленился — ребенок не слушался, дерзил либо сделал что–то действительно плохое. И да, физическое наказание или моральное давление позволяют достичь определенного результата: из–за страха перед болью ребенок на время удержится от некрасивых поступков, но в глубине души у него зарождается терпимость к жестокости и насилию.В семьях, где «педагогическое воздействие» сводится к прямому причинению боли, как физической, так и душевной, ребенок убеждается в мысли: в своих правах и желаниях можно утвердиться, вызвав боль и страдания у тех, кто младше или слабее. То есть если ударили и унизили тебя, значит, и ты потом, особенно восстанавливая справедливость, имеешь полное право поступить так же.Родителям необходимо помнить: если они бьют и оскорбляют ребенка за то, что тот ударил или оскорбил кого–то или, например, поиздевался над собачкой или котенком, то не искореняют сорняк жестокости, а наоборот — подпитывают его.Насилие нельзя лечить насилием. Незнание устраняют разъяснением. Жестокость, избиение, издевательства, оскорбления — это не инструменты воспитания, а серьезная угроза нормальному развитию личности. Кто–то из родителей может возразить: «Меня отец бил, а я вырос нормальным человеком». Даже если это действительно так, то произошло это не благодаря, а вопреки такому «воспитательному воздействию». Необходимо помнить: родители — старшие друзья, а не палачи и надсмотрщики.Существует и еще несколько семейных причин формирования детской жестокости. Одна из них — унижение. Несчастный, забитый ребенок постарается повысить свою самооценку за счет других, более слабых.Другая — одиночество. Если родители увязли в делах и ребенок растет сам по себе, он не имеет опыта нормального взаимодействия. Не умеет спорить, соперничать, проигрывать. Поэтому единственный путь, которым он идет, — устранение оппонента, его подавление и в моральном, и в физическом плане.То же самое относится к детям, которым все дозволено, которым родители никогда и ни в чем не отказывают. Отдельные подростки стремятся проявить себя или выделиться в коллективе сверстников любой ценой именно из–за того, что привыкли к повышенному вниманию в семье. У них возникает потребность удивить, совершить, сделать то, чего не делали до этого их товарищи.Не последнюю роль в порождении детской и подростковой жестокости играют телевидение и интернет. О круге интересов своего ребенка, особенно младших школьников, необходимо заботиться. Можно запрещать сколь угодно, но если взрослый дома при ребенке смотрит боевики, играет в компьютерные игры с элементами жестокости, насилия и агрессии, то вполне логично, что интерес ко всему этому появится и у ребенка. Мало ограничить и не разрешить: мол, я — взрослый, мне можно, а ты — ребенок, тебе нельзя, важно предложить что–то взамен — например, вместе посмотреть научно–популярный фильм или кино для семейного просмотра, поиграть всей семьей в настольные игры, почитать.Также не стоит удивляться тому, что ребенок становится активным пользователем социальных сетей и, всячески стараясь получить дополнительные лайки, может снять и выложить шокирующее видео, если его родители сами сутками сидят в интернете, выкладывая и распространяя различные картинки, фото и ролики.«Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе» — если родители строят свое общение с окружающими, в том числе и с ребенком, по этому принципу, то и ребенок потом будет поступать так же.Но быть внимательным к ребенку — это не значит пристально следить за каждым его шагом и подозревать во всем плохом. Это значит любить и поддерживать его, искренне интересоваться им и его делами, переживаниями. И лишь своим собственным примером можно привить ребенку нормы морали, приучить к режиму и порядку, воспитать ответственным.«Ребенок должен быть послушным», — считают многие взрослые. А не лучше ли, чтобы он был понимающим, способным оценивать и анализировать свои поступки и их последствия?! Важнее, чтобы подросток делал или не делал то или иное не потому, что ему так сказали, а потому, что он понимает разницу между добром и злом, между тем, что такое хорошо и что такое плохо.

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