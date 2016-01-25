Настоящими звездами на норильском небосклоне стали почти полторы тысячи танцоров и 51 коллектив, представившие зрителям 229 великолепных хореографических номеров. В 33–й раз в стране и во второй раз на нашей площадке прошел Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует». Теперь Норильск официально признан самым северным танцующим городом!
Организаторами конкурса в Норильске выступили администрация города, управление по делам культуры и искусства, городской Центр культуры и проект «Танцевальный Клондайк». Генеральный партнер — компания «Норникель».
|Василина Левкина в танце «Откровение»
В течение трех дней мальчишки и девчонки из танцевальных коллективов Большого Норильска показывали жюри свои номера и набирались премудрости на мастер–классах у именитых хореографов, с тем чтобы самые лучшие смогли показать горожанам свое мастерство на двух гала–концертах. В каждом из четырех мастер–классов принимали участие более ста ребятишек. По словам Сергея Пичуричкина
, руководителя проекта «Танцевальный Клондайк», на сей раз в Норильск приехало авторитетнейшее жюри: Антон Косов
— балетмейстер, режиссер–постановщик, руководитель Народного театра танца; Владимир Иванов
— педагог–постановщик Народного театра танца, педагог современной и уличной хореографии; Андрей Таран
— старший преподаватель кафедры хореографического искусства Санкт–Петербургского университета профсоюзов, и Андрей Разживин
— художественный руководитель, хореограф школы танцевального искусства «Река», педагог современного танца.
|Жюри за работой
Результатом двухчасовой работы на мастер–классах стали постановки танцевальных лабораторий, которые норильчане увидели на гала–концертах. Не упустили возможность повысить квалификацию и наши педагоги: для них мастер–класс по раскрытию творческого потенциала у детей провела Татьяна Богоявленская
, хореограф, координатор конкурса «Небо танцует». Андрей Таран признался, что Норильск в прямом смысле поразил гостей обилием интересных и разноплановых номеров, хорошей техникой исполнения, уровнем подготовки и количеством конкурсантов.
— Одним из больших открытий для меня стал ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», — говорит Андрей Разживин. — Их «Гопак» просто взорвал зал. Не менее интересными и зрелищными стали «Русская плясовая», «Казачий спас» и другие хореографические постановки. В танце важна цельность, каждую из его составляющих необходимо довести до совершенства. На высоте должны быть техника исполнения, композиция, музыкальное сопровождение, эмоциональная выразительность, костюмы, наконец. Танец — это искусство, и если какой–то из его элементов где–то провисает, остается ощущение незавершенности, некой недосказанности.
По словам режиссера–постановщика Антона Косова, у норильских танцоров и хореографов явно прослеживается рост исполнительского мастерства. Чувствуется, что дети влюблены в танец, живут им, хотят посвятить ему каждую свободную минуту. В этом смысле, по мнению маэстро, Норильск шагнул далеко вперед, и можно смело сказать, что наши танцоры ни в чем не уступают коллегам с материка.
— В Норильске появились новые направления танца, такие как вакинг, вог, дэнсхолл, локинг, кентат, — перечисляет Антон Косов. — Кстати, о том же кентате три года назад и речи не шло, а сейчас нам уже показали это «хорошо забытое» направление, основанное на телодвижениях в стиле древнеегипетских изображений. Отличился Норильск и активностью в мастер–классах — по модерну, хип–хопу, джаз–танцу, авторскому танцу. И дети, и педагоги буквально кожей впитывали информацию, которую мы им давали.
Владимир Иванов рассказал, что его впечатлили не только выступления местных танцоров, но и город, который сам по себе выглядит как готовая экспериментальная площадка для танца.
— Ваши ребята — просто молодцы, — отметил педагог–постановщик. — Они конкурируют между собой, но делают это по–доброму, без подвоха и злости. Их не приходилось заставлять выходить на сцену, они сами хотели танцевать, несмотря на то что и так почти целыми днями находились в ГЦК и, конечно же, сильно уставали. Единственный недостаток, на который я могу указать, — это повторение фонограмм у коллективов, но думаю, что и от этого норильские педагоги скоро уйдут.
|Антон Косов и Владимир Иванов в спектакле «Юморианцы»
Главным сюрпризом гала–концертов и незабываемым подарком для норильских зрителей, профессиональных танцоров и их подопечных стал танцевальный спектакль «Юморианцы», рассказывающий о мучениях хореографа, рождении танца и мечте педагога об идеальной постановке. На сцену вышли Антон Косов и Владимир Иванов, и за полчаса публика смогла познакомиться с многообразием танцевальных жанров, их отличиями друг от друга, особенностями пластики и движений, нюансами рисунка танца. Вальс, балет, хаус, афро, крамп, дэнсхолл, хип–хоп, твист, чечетка, джазфанк и многие другие направления хореографы не только протанцовывали, но и обыгрывали как актеры.
|Номер «Истина» принес победу «Фристайлу»
По итогам конкурса «Небо танцует» было присуждено пять Гран–при: коллектив «Фристайл» получил награду за танец «Истина»; Василине Левкиной
, солистке театра танца «сНежный», приз принес конкурсный номер «Откровение»; ансамблю «Тагридис» — постановка «Девоньки»; ансамбль народного танца «Талнахский перепляс» был отмечен за зажигательный «Гопак», ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» — за номер «Прогноз погоды».
Лауреатами первой степени стали 27 участников. Звание лауреата второй степени получили 19 человек, третьей степеней — 20. Дипломантами первой степени стали 24 участника, второй и третьей степеней — соответственно 20 и 32 конкурсанта. Остальные танцоры были отмечены дипломами участника, а их руководители — благодарностями.Наталья ЧеркашинаФото Оксаны Царенко и Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда