[Индекс номера 15 (06.02.2018)]



Событие

В танце всё должно быть прекрасно

Настоящими звездами на норильском небосклоне стали почти полторы тысячи танцоров и 51 коллектив, представившие зрителям 229 великолепных хореографических номеров. В 33–й раз в стране и во второй раз на нашей площадке прошел Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует». Теперь Норильск официально признан самым северным танцующим городом!



Организаторами конкурса в Норильске выступили администрация города, управление по делам культуры и искусства, городской Центр культуры и проект «Танцевальный Клондайк». Генеральный партнер — компания «Норникель». Василина Левкина в танце «Откровение» В течение трех дней мальчишки и девчонки из танцевальных коллективов Большого Норильска показывали жюри свои номера и набирались премудрости на мастер–классах у именитых хореографов, с тем чтобы самые лучшие смогли показать горожанам свое мастерство на двух гала–концертах. В каждом из четырех мастер–классов принимали участие более ста ребятишек. По словам Сергея Пичуричкина, руководителя проекта «Танцевальный Клондайк», на сей раз в Норильск приехало авторитетнейшее жюри: Антон Косов — балетмейстер, режиссер–постановщик, руководитель Народного театра танца; Владимир Иванов — педагог–постановщик Народного театра танца, педагог современной и уличной хореографии; Андрей Таран — старший преподаватель кафедры хореографического искусства Санкт–Петербургского университета профсоюзов, и Андрей Разживин — художественный руководитель, хореограф школы танцевального искусства «Река», педагог современного танца. Жюри за работой Результатом двухчасовой работы на мастер–классах стали постановки танцевальных лабораторий, которые норильчане увидели на гала–концертах. Не упустили возможность повысить квалификацию и наши педагоги: для них мастер–класс по раскрытию творческого потенциала у детей провела Татьяна Богоявленская, хореограф, координатор конкурса «Небо танцует». Андрей Таран признался, что Норильск в прямом смысле поразил гостей обилием интересных и разноплановых номеров, хорошей техникой исполнения, уровнем подготовки и количеством конкурсантов. — Одним из больших открытий для меня стал ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», — говорит Андрей Разживин. — Их «Гопак» просто взорвал зал. Не менее интересными и зрелищными стали «Русская плясовая», «Казачий спас» и другие хореографические постановки. В танце важна цельность, каждую из его составляющих необходимо довести до совершенства. На высоте должны быть техника исполнения, композиция, музыкальное сопровождение, эмоциональная выразительность, костюмы, наконец. Танец — это искусство, и если какой–то из его элементов где–то провисает, остается ощущение незавершенности, некой недосказанности. По словам режиссера–постановщика Антона Косова, у норильских танцоров и хореографов явно прослеживается рост исполнительского мастерства. Чувствуется, что дети влюблены в танец, живут им, хотят посвятить ему каждую свободную минуту. В этом смысле, по мнению маэстро, Норильск шагнул далеко вперед, и можно смело сказать, что наши танцоры ни в чем не уступают коллегам с материка. — В Норильске появились новые направления танца, такие как вакинг, вог, дэнсхолл, локинг, кентат, — перечисляет Антон Косов. — Кстати, о том же кентате три года назад и речи не шло, а сейчас нам уже показали это «хорошо забытое» направление, основанное на телодвижениях в стиле древнеегипетских изображений. Отличился Норильск и активностью в мастер–классах — по модерну, хип–хопу, джаз–танцу, авторскому танцу. И дети, и педагоги буквально кожей впитывали информацию, которую мы им давали. Владимир Иванов рассказал, что его впечатлили не только выступления местных танцоров, но и город, который сам по себе выглядит как готовая экспериментальная площадка для танца. — Ваши ребята — просто молодцы, — отметил педагог–постановщик. — Они конкурируют между собой, но делают это по–доброму, без подвоха и злости. Их не приходилось заставлять выходить на сцену, они сами хотели танцевать, несмотря на то что и так почти целыми днями находились в ГЦК и, конечно же, сильно уставали. Единственный недостаток, на который я могу указать, — это повторение фонограмм у коллективов, но думаю, что и от этого норильские педагоги скоро уйдут. Антон Косов и Владимир Иванов в спектакле «Юморианцы» Главным сюрпризом гала–концертов и незабываемым подарком для норильских зрителей, профессиональных танцоров и их подопечных стал танцевальный спектакль «Юморианцы», рассказывающий о мучениях хореографа, рождении танца и мечте педагога об идеальной постановке. На сцену вышли Антон Косов и Владимир Иванов, и за полчаса публика смогла познакомиться с многообразием танцевальных жанров, их отличиями друг от друга, особенностями пластики и движений, нюансами рисунка танца. Вальс, балет, хаус, афро, крамп, дэнсхолл, хип–хоп, твист, чечетка, джазфанк и многие другие направления хореографы не только протанцовывали, но и обыгрывали как актеры. Номер «Истина» принес победу «Фристайлу» По итогам конкурса «Небо танцует» было присуждено пять Гран–при: коллектив «Фристайл» получил награду за танец «Истина»; Василине Левкиной, солистке театра танца «сНежный», приз принес конкурсный номер «Откровение»; ансамблю «Тагридис» — постановка «Девоньки»; ансамбль народного танца «Талнахский перепляс» был отмечен за зажигательный «Гопак», ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» — за номер «Прогноз погоды». Лауреатами первой степени стали 27 участников. Звание лауреата второй степени получили 19 человек, третьей степеней — 20. Дипломантами первой степени стали 24 участника, второй и третьей степеней — соответственно 20 и 32 конкурсанта. Остальные танцоры были отмечены дипломами участника, а их руководители — благодарностями.

Наталья Черкашина Фото Оксаны Царенко и Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Организаторами конкурса в Норильске выступили администрация города, управление по делам культуры и искусства, городской Центр культуры и проект «Танцевальный Клондайк». Генеральный партнер — компания «Норникель».В течение трех дней мальчишки и девчонки из танцевальных коллективов Большого Норильска показывали жюри свои номера и набирались премудрости на мастер–классах у именитых хореографов, с тем чтобы самые лучшие смогли показать горожанам свое мастерство на двух гала–концертах. В каждом из четырех мастер–классов принимали участие более ста ребятишек. По словам, руководителя проекта «Танцевальный Клондайк», на сей раз в Норильск приехало авторитетнейшее жюри:— балетмейстер, режиссер–постановщик, руководитель Народного театра танца;— педагог–постановщик Народного театра танца, педагог современной и уличной хореографии;— старший преподаватель кафедры хореографического искусства Санкт–Петербургского университета профсоюзов, и— художественный руководитель, хореограф школы танцевального искусства «Река», педагог современного танца.Результатом двухчасовой работы на мастер–классах стали постановки танцевальных лабораторий, которые норильчане увидели на гала–концертах. Не упустили возможность повысить квалификацию и наши педагоги: для них мастер–класс по раскрытию творческого потенциала у детей провела, хореограф, координатор конкурса «Небо танцует». Андрей Таран признался, что Норильск в прямом смысле поразил гостей обилием интересных и разноплановых номеров, хорошей техникой исполнения, уровнем подготовки и количеством конкурсантов.— Одним из больших открытий для меня стал ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», — говорит Андрей Разживин. — Их «Гопак» просто взорвал зал. Не менее интересными и зрелищными стали «Русская плясовая», «Казачий спас» и другие хореографические постановки. В танце важна цельность, каждую из его составляющих необходимо довести до совершенства. На высоте должны быть техника исполнения, композиция, музыкальное сопровождение, эмоциональная выразительность, костюмы, наконец. Танец — это искусство, и если какой–то из его элементов где–то провисает, остается ощущение незавершенности, некой недосказанности.По словам режиссера–постановщика Антона Косова, у норильских танцоров и хореографов явно прослеживается рост исполнительского мастерства. Чувствуется, что дети влюблены в танец, живут им, хотят посвятить ему каждую свободную минуту. В этом смысле, по мнению маэстро, Норильск шагнул далеко вперед, и можно смело сказать, что наши танцоры ни в чем не уступают коллегам с материка.— В Норильске появились новые направления танца, такие как вакинг, вог, дэнсхолл, локинг, кентат, — перечисляет Антон Косов. — Кстати, о том же кентате три года назад и речи не шло, а сейчас нам уже показали это «хорошо забытое» направление, основанное на телодвижениях в стиле древнеегипетских изображений. Отличился Норильск и активностью в мастер–классах — по модерну, хип–хопу, джаз–танцу, авторскому танцу. И дети, и педагоги буквально кожей впитывали информацию, которую мы им давали.Владимир Иванов рассказал, что его впечатлили не только выступления местных танцоров, но и город, который сам по себе выглядит как готовая экспериментальная площадка для танца.— Ваши ребята — просто молодцы, — отметил педагог–постановщик. — Они конкурируют между собой, но делают это по–доброму, без подвоха и злости. Их не приходилось заставлять выходить на сцену, они сами хотели танцевать, несмотря на то что и так почти целыми днями находились в ГЦК и, конечно же, сильно уставали. Единственный недостаток, на который я могу указать, — это повторение фонограмм у коллективов, но думаю, что и от этого норильские педагоги скоро уйдут.Главным сюрпризом гала–концертов и незабываемым подарком для норильских зрителей, профессиональных танцоров и их подопечных стал танцевальный спектакль «Юморианцы», рассказывающий о мучениях хореографа, рождении танца и мечте педагога об идеальной постановке. На сцену вышли Антон Косов и Владимир Иванов, и за полчаса публика смогла познакомиться с многообразием танцевальных жанров, их отличиями друг от друга, особенностями пластики и движений, нюансами рисунка танца. Вальс, балет, хаус, афро, крамп, дэнсхолл, хип–хоп, твист, чечетка, джазфанк и многие другие направления хореографы не только протанцовывали, но и обыгрывали как актеры.По итогам конкурса «Небо танцует» было присуждено пять Гран–при: коллектив «Фристайл» получил награду за танец «Истина»;, солистке театра танца «сНежный», приз принес конкурсный номер «Откровение»; ансамблю «Тагридис» — постановка «Девоньки»; ансамбль народного танца «Талнахский перепляс» был отмечен за зажигательный «Гопак», ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» — за номер «Прогноз погоды».Лауреатами первой степени стали 27 участников. Звание лауреата второй степени получили 19 человек, третьей степеней — 20. Дипломантами первой степени стали 24 участника, второй и третьей степеней — соответственно 20 и 32 конкурсанта. Остальные танцоры были отмечены дипломами участника, а их руководители — благодарностями.

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