[Индекс номера 15 (06.02.2018)]



Спорт-тайм

Есть чемпион!

Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини–футболу. Команда «Ремонтник» досрочно завоевала звание чемпиона Первой лиги.



В минувшие выходные в рамках Первой лиги прошли сразу два тура. В 15–м туре «Ремонтник» с крупным разрывом обыграл «Туран–Газпром» 2:13, а «Надежда» не без труда одолела «Океан» — 5:4. С таким же счетом «Норникель–М» уступил «Строителю», «Арктика», в свою очередь, поддалась «Таймыру» — 4:6. В 16–м туре «Океан» и «Норникель–М» сыграли боевую ничью — 6:6, «Медеплавильщик» спасовал перед «Туран–Газпромом» — 3:7, а «Ремонтник» уверенно разобрался с «Арктикой» — 9:5. Матч между дудинским «Таймыром» и «Надеждой» был перенесен из–за погодных условий. Таким образом, в Первой лиге досрочно определился победитель — им стал «Ремонтник», за два тура до конца чемпионата опередивший ближайшего преследователя на недосягаемые 16 очков. На втором месте расположился «Океан» (26 очков), на третьем — «Медеплавильщик» (25 очков). У всех трех коллективов по 14 проведенных встреч. На четвертом месте с 21 очком закрепилась «Надежда», при этом у нее в активе 12 матчей. Следом идут «Таймыр» (11 игр и 18 очков), «Строитель» (13–18), «Арктика» (14–13), «Норникель–М» (15–9) и «Туран–Газпром» (14–7). Добавим, что теперь «Ремонтнику» как победителю Первой лиги зоны «Таймыр» предстоит померяться силами с лучшими командами Сибирского федерального округа в финале, который состоится в апреле в Улан–Удэ. Напомним, что в прошлом году Норильск на окружном этапе представляли сразу две дружины — «Норникель–М» и «Медеплавильщик», занявшие там пятое и шестое места соответственно. Тогда победитель нашей зоны — «Океан» — был лишен права участия в окружном финале из–за самоотвода на чемпионате Красноярского края. Во второй по значимости лиге также были отыграны два тура. Результаты 14–го тура: «Норникель–2002» — «Механик» — 3:6, «Кайеркан» — «Строитель–2» — 6:1, «Спартак» — «Океан–Д» — 5:11, «Искра» — «Металлист» — 1:1. 15–й тур: «Металлист» — «Норникель–2002» — 3:2, «Механик» — «Спартак» — 3:2, «Строитель–2» — «Цементник» — 7:8, «Океан–Д» — «Кайеркан» — 4:3. О том, кто станет победителем во Второй лиге, говорить пока рано, но здесь по–прежнему лидирует «Механик», на счету которого 31 очко в 13 играх. На втором месте закрепился дубль «Океана» — 14 игр и 30 очков, на третьем — «Цементник», у которого 13 игр и 25 очков. Дальше расположились «Искра» (13– 21), «Кайеркан» (13–21), «Металлист» (13–19), «Строитель–2» (13–15), «Спартак» (12–8) и «Норникель–2002» (14–4). В Третьей лиге были сыграны полуфинальные матчи, в которых «Металлург» переиграл «Транспортник» — 5:3, а «Север» — «Мотор» — 4:0. Финальная игра лиги пройдет 3 марта в Доме физической культуры. Тогда же будут разыграны бронзовые медали.



Ночной дозор Подведены промежуточные итоги конференции «Север» Ночной хоккейной лиги, в играх которой участвуют команды из Норильска и Дудинки. По итогам третьего круга в турнирной таблице с 24 набранными очками уверенно лидирует «Алит НОК». На втором месте расположился «Ремонтник» с 13 очками, на третьем — «Таймыр» с девятью очками. Замыкает турнирную таблицу «Заполярник» с одним набранным очком в активе. При этом лучшим бомбардиром лиги на сегодняшний день является игрок «Алит НОК» Сергей Аркадьев — на его счету 11 забитых шайб и восемь результативных передач. Лучшим вратарем с показателем 2,29 пропущенных шайб за игру числится Николай Кондрацкий, также выступающий за «Алит НОК». На этой неделе стартуют игры 4–го круга, а с 19 февраля начнутся матчи плей–офф. Напомним, что Ночная хоккейная лига (НХЛ) стартовала в Норильске в конце прошлого года. В дивизионе «Любитель 40+» участвуют три команды из Норильска — «Заполярник», «Ремонтник» и «Алит НОК», а также коллектив из Дудинки — «Таймыр». Они были включены в Северную конференцию команд НХЛ Красноярского края и проведут отборочные игры по круговой системе (четыре круга), после чего последуют матчи на выбывание. Таким образом, теоретически в рамках НХЛ хоккеисты смогут выйти на лед до 34 раз. Учитывая географическую изоляцию нашей территории от Большой земли, руководство НХЛ пошло навстречу Норильску и Дудинке, позволив победителю конференции отправиться на всероссийский финал напрямую, без участия в стыковых встречах с лучшими командами Красноярья. Остается добавить, что Ночная хоккейная лига была создана в конце 2011 года по инициативе председателя правительства России Владимира Путина. На сегодняшний день НХЛ, председателем попечительского совета которой является президент «Норникеля» Владимир Потанин, объединяет порядка 800 любительских команд и около 20 тысяч спортсменов по всей стране.

Новичкам везет На базе ДЮСШ–3 прошел традиционный турнир по фехтованию «Кто на новенького?». В традиционных состязаниях приняли участие 50 воспитанников спортивной школы. По словам главного судьи турнира Галины Бакулиной, несмотря на то, что в состязаниях боролись новички, ребята показали приемлемый для своего возраста уровень и волю к победе. Победители и призеры турнира были определены в каждой из трех возрастных групп и награждены медалями и памятными призами. Абсолютными же чемпионами стали Яна Осипова у девочек и Аким Акимов у мальчиков Ближайшие соревнования у норильских фехтовальщиков состоятся 23-24 февраля, когда будут определены сильнейшие спортсмены в рамках городского турнира, посвященного Дню защитника Отечества.

Михаил Туаев

Банзай! В минувшую субботу на стадионе «Заполярник» норильские спортсмены провели открытую тренировку по кендо. Клуб кендо «Ямагава» существует с 2012 года. С недавнего времени в нем проводят открытые тренировки и мастер–классы. Так, в конце января норильчане провели открытую тренировку для талнахских спортсменов и жителей района. Такие встречи позволяют доступно и наглядно рассказать всем желающим об этом виде единоборств, в основу которого легли древние традиции владения самурайским мечом. Гости могут попытаться освоить базовые стойки, шаги и замахи, примерить на себя снаряжение и даже постоять в спарринге с мастерами. Во время тренировки спортсмены кендо познакомились с представителем коллектива японского танца Yotta Geisha. Завершилась тренировка веселыми стартами — победители получили призы с символикой клуба «Ямагава», а самым активным участникам вручили сертификаты на бесплатное посещение занятий клуба в течение месяца. Следующая встреча пройдет в игровом спортзале стадиона «Заполярник» 11 февраля с 11.00 до 13.00. С помещением фехтовальщикам помог спорткомитет Норильска. На весну и лето у членов клуба запланировано проведение в Норильске фестиваля боевых искусств. Они хотят собрать вместе всех любителей боевых восточных единоборств. Тем более что два спортсмена в феврале побывают в Санкт–Петербурге на мастер–классе финских мастеров и обязательно поделятся с единомышленниками новыми знаниями.

Наталья Черкашина Фото авторов и участников соревнований www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В минувшие выходные в рамках Первой лиги прошли сразу два тура. В 15–м туре «Ремонтник» с крупным разрывом обыграл «Туран–Газпром» 2:13, а «Надежда» не без труда одолела «Океан» — 5:4. С таким же счетом «Норникель–М» уступил «Строителю», «Арктика», в свою очередь, поддалась «Таймыру» — 4:6. В 16–м туре «Океан» и «Норникель–М» сыграли боевую ничью — 6:6, «Медеплавильщик» спасовал перед «Туран–Газпромом» — 3:7, а «Ремонтник» уверенно разобрался с «Арктикой» — 9:5. Матч между дудинским «Таймыром» и «Надеждой» был перенесен из–за погодных условий.Таким образом, в Первой лиге досрочно определился победитель — им стал «Ремонтник», за два тура до конца чемпионата опередивший ближайшего преследователя на недосягаемые 16 очков. На втором месте расположился «Океан» (26 очков), на третьем — «Медеплавильщик» (25 очков). У всех трех коллективов по 14 проведенных встреч. На четвертом месте с 21 очком закрепилась «Надежда», при этом у нее в активе 12 матчей. Следом идут «Таймыр» (11 игр и 18 очков), «Строитель» (13–18), «Арктика» (14–13), «Норникель–М» (15–9) и «Туран–Газпром» (14–7).Добавим, что теперь «Ремонтнику» как победителю Первой лиги зоны «Таймыр» предстоит померяться силами с лучшими командами Сибирского федерального округа в финале, который состоится в апреле в Улан–Удэ. Напомним, что в прошлом году Норильск на окружном этапе представляли сразу две дружины — «Норникель–М» и «Медеплавильщик», занявшие там пятое и шестое места соответственно. Тогда победитель нашей зоны — «Океан» — был лишен права участия в окружном финале из–за самоотвода на чемпионате Красноярского края.Во второй по значимости лиге также были отыграны два тура. Результаты 14–го тура: «Норникель–2002» — «Механик» — 3:6, «Кайеркан» — «Строитель–2» — 6:1, «Спартак» — «Океан–Д» — 5:11, «Искра» — «Металлист» — 1:1. 15–й тур: «Металлист» — «Норникель–2002» — 3:2, «Механик» — «Спартак» — 3:2, «Строитель–2» — «Цементник» — 7:8, «Океан–Д» — «Кайеркан» — 4:3.О том, кто станет победителем во Второй лиге, говорить пока рано, но здесь по–прежнему лидирует «Механик», на счету которого 31 очко в 13 играх. На втором месте закрепился дубль «Океана» — 14 игр и 30 очков, на третьем — «Цементник», у которого 13 игр и 25 очков. Дальше расположились «Искра» (13– 21), «Кайеркан» (13–21), «Металлист» (13–19), «Строитель–2» (13–15), «Спартак» (12–8) и «Норникель–2002» (14–4).В Третьей лиге были сыграны полуфинальные матчи, в которых «Металлург» переиграл «Транспортник» — 5:3, а «Север» — «Мотор» — 4:0. Финальная игра лиги пройдет 3 марта в Доме физической культуры. Тогда же будут разыграны бронзовые медали.По итогам третьего круга в турнирной таблице с 24 набранными очками уверенно лидирует «Алит НОК». На втором месте расположился «Ремонтник» с 13 очками, на третьем — «Таймыр» с девятью очками. Замыкает турнирную таблицу «Заполярник» с одним набранным очком в активе. При этом лучшим бомбардиром лиги на сегодняшний день является игрок «Алит НОК» Сергей Аркадьев — на его счету 11 забитых шайб и восемь результативных передач. Лучшим вратарем с показателем 2,29 пропущенных шайб за игру числится Николай Кондрацкий, также выступающий за «Алит НОК».На этой неделе стартуют игры 4–го круга, а с 19 февраля начнутся матчи плей–офф.Напомним, что Ночная хоккейная лига (НХЛ) стартовала в Норильске в конце прошлого года. В дивизионе «Любитель 40+» участвуют три команды из Норильска — «Заполярник», «Ремонтник» и «Алит НОК», а также коллектив из Дудинки — «Таймыр». Они были включены в Северную конференцию команд НХЛ Красноярского края и проведут отборочные игры по круговой системе (четыре круга), после чего последуют матчи на выбывание. Таким образом, теоретически в рамках НХЛ хоккеисты смогут выйти на лед до 34 раз. Учитывая географическую изоляцию нашей территории от Большой земли, руководство НХЛ пошло навстречу Норильску и Дудинке, позволив победителю конференции отправиться на всероссийский финал напрямую, без участия в стыковых встречах с лучшими командами Красноярья.Остается добавить, что Ночная хоккейная лига была создана в конце 2011 года по инициативе председателя правительства России Владимира Путина. На сегодняшний день НХЛ, председателем попечительского совета которой является президент «Норникеля» Владимир Потанин, объединяет порядка 800 любительских команд и около 20 тысяч спортсменов по всей стране.В традиционных состязаниях приняли участие 50 воспитанников спортивной школы. По словам главного судьи турнира Галины Бакулиной, несмотря на то, что в состязаниях боролись новички, ребята показали приемлемый для своего возраста уровень и волю к победе.Победители и призеры турнира были определены в каждой из трех возрастных групп и награждены медалями и памятными призами. Абсолютными же чемпионами стали Яна Осипова у девочек и Аким Акимов у мальчиковБлижайшие соревнования у норильских фехтовальщиков состоятся 23-24 февраля, когда будут определены сильнейшие спортсмены в рамках городского турнира, посвященного Дню защитника Отечества.Клуб кендо «Ямагава» существует с 2012 года. С недавнего времени в нем проводят открытые тренировки и мастер–классы. Так, в конце января норильчане провели открытую тренировку для талнахских спортсменов и жителей района. Такие встречи позволяют доступно и наглядно рассказать всем желающим об этом виде единоборств, в основу которого легли древние традиции владения самурайским мечом. Гости могут попытаться освоить базовые стойки, шаги и замахи, примерить на себя снаряжение и даже постоять в спарринге с мастерами. Во время тренировки спортсмены кендо познакомились с представителем коллектива японского танца Yotta Geisha. Завершилась тренировка веселыми стартами — победители получили призы с символикой клуба «Ямагава», а самым активным участникам вручили сертификаты на бесплатное посещение занятий клуба в течение месяца. Следующая встреча пройдет в игровом спортзале стадиона «Заполярник» 11 февраля с 11.00 до 13.00. С помещением фехтовальщикам помог спорткомитет Норильска.На весну и лето у членов клуба запланировано проведение в Норильске фестиваля боевых искусств. Они хотят собрать вместе всех любителей боевых восточных единоборств. Тем более что два спортсмена в феврале побывают в Санкт–Петербурге на мастер–классе финских мастеров и обязательно поделятся с единомышленниками новыми знаниями.

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