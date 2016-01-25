[Индекс номера 153 (02.10.2018)]



Что изменится в жизни норильчан с 1 октября

В октябре текущего года вступают в силу сразу несколько изменений в законодательстве Российской Федерации. Новшества затронут пенсионеров, предпринимателей, юридических лиц и просто граждан страны.



Компании, в которых работают пред– и пенсионеры, теперь обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты в Центр занятости. Это затронет те компании, где сотрудники достигли пенсионного возраста, но еще не оформили соответствующий статус. Роструд считает, что это защитит права работников предпенсионного возраста. Россияне, планирующие заключить брак, отныне смогут сами назначить время и день свадьбы за год до официальной регистрации. Новый федеральный закон вступает в силу с понедельника, 1 октября. Также с 1 октября этого года вводятся новые штрафы для нарушителей в области долевого строительства. Как застройщикам, так и чиновникам теперь может грозить административная ответственность в случае, если компании вовремя не внесли информацию о долевом строительстве в единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Чиновникам за такие нарушения придется заплатить 15-30 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Но если на таком нарушении компанию или чиновника поймают повторно, наказание будет строже. Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, а также дисквалификация на срок от года до трех лет. Юридическим лицам в этом случае нужно будет заплатить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. За выдачу необоснованных заключений по документам, связанным с проектами долевого строительства, чиновникам будет грозить штраф в размере 50-100 тыс. рублей. Вырастут штрафы за нарушения техники безопасности на опасных производственных объектах с 80 тысяч рублей, или зарплаты гражданина за полгода, до 400 тысяч рублей, или сумму зарплаты за 18 месяцев. Регионы будут устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки для безработных граждан (и членов их семей), которые по направлению служб занятости отправились работать в сельскую местность. Также с 1 октября текущего года вступит в силу еще одно требование «закона Яровой»: поставщиков интернет–связи обяжут хранить все переданные пользователями сообщения в течение 30 суток. Кроме того, россиянам станет проще встать на учет в качестве юрлица. В случае нехватки тех или иных документов в «пакете» для регистрации гражданам дадут три месяца на сбор необходимых бумаг. С 1 октября 2018 года по 1 октября 2019–го пройдет акционирование «Почты России»: она перестанет быть федеральным государственным унитарным предприятием и преобразуется в публичное акционерное общество (100% акций останутся у РФ). Это даст предприятию больше финансовой свободы. Например, ПАО сможет привлекать инвестиции (ФГУП могло рассчитывать только на субсидии государства и на собственные заработанные деньги); создавать юридические лица на территории России и за рубежом; распоряжаться собственными финансами для инвестирования или приобретения долей других хозяйственных обществ и т. д.

Татьяна Глебова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Компании, в которых работают пред– и пенсионеры, теперь обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты в Центр занятости. Это затронет те компании, где сотрудники достигли пенсионного возраста, но еще не оформили соответствующий статус. Роструд считает, что это защитит права работников предпенсионного возраста.Россияне, планирующие заключить брак, отныне смогут сами назначить время и день свадьбы за год до официальной регистрации. Новый федеральный закон вступает в силу с понедельника, 1 октября.Также с 1 октября этого года вводятся новые штрафы для нарушителей в области долевого строительства. Как застройщикам, так и чиновникам теперь может грозить административная ответственность в случае, если компании вовремя не внесли информацию о долевом строительстве в единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).Чиновникам за такие нарушения придется заплатить 15-30 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Но если на таком нарушении компанию или чиновника поймают повторно, наказание будет строже. Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, а также дисквалификация на срок от года до трех лет. Юридическим лицам в этом случае нужно будет заплатить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.За выдачу необоснованных заключений по документам, связанным с проектами долевого строительства, чиновникам будет грозить штраф в размере 50-100 тыс. рублей.Вырастут штрафы за нарушения техники безопасности на опасных производственных объектах с 80 тысяч рублей, или зарплаты гражданина за полгода, до 400 тысяч рублей, или сумму зарплаты за 18 месяцев.Регионы будут устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки для безработных граждан (и членов их семей), которые по направлению служб занятости отправились работать в сельскую местность.Также с 1 октября текущего года вступит в силу еще одно требование «закона Яровой»: поставщиков интернет–связи обяжут хранить все переданные пользователями сообщения в течение 30 суток.Кроме того, россиянам станет проще встать на учет в качестве юрлица. В случае нехватки тех или иных документов в «пакете» для регистрации гражданам дадут три месяца на сбор необходимых бумаг.С 1 октября 2018 года по 1 октября 2019–го пройдет акционирование «Почты России»: она перестанет быть федеральным государственным унитарным предприятием и преобразуется в публичное акционерное общество (100% акций останутся у РФ). Это даст предприятию больше финансовой свободы. Например, ПАО сможет привлекать инвестиции (ФГУП могло рассчитывать только на субсидии государства и на собственные заработанные деньги); создавать юридические лица на территории России и за рубежом; распоряжаться собственными финансами для инвестирования или приобретения долей других хозяйственных обществ и т. д.

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