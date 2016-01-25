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[Индекс номера 153 (02.10.2018)]

Что изменится в жизни норильчан с 1 октября

В октябре текущего года вступают в силу сразу несколько изменений в законодательстве Российской Федерации. Новшества затронут пенсионеров, предпринимателей, юридических лиц и просто граждан страны.

Компании, в которых работают пред– и пенсионеры, теперь обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты в Центр занятости. Это затронет те компании, где сотрудники достигли пенсионного возраста, но еще не оформили соответствующий статус. Роструд считает, что это защитит права работников предпенсионного возраста.
Россияне, планирующие заключить брак, отныне смогут сами назначить время и день свадьбы за год до официальной регистрации. Новый федеральный закон вступает в силу с понедельника, 1 октября.
Также с 1 октября этого года вводятся новые штрафы для нарушителей в области долевого строительства. Как застройщикам, так и чиновникам теперь может грозить административная ответственность в случае, если компании вовремя не внесли информацию о долевом строительстве в единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).
Чиновникам за такие нарушения придется заплатить 15-30 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Но если на таком нарушении компанию или чиновника поймают повторно, наказание будет строже. Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, а также дисквалификация на срок от года до трех лет. Юридическим лицам в этом случае нужно будет заплатить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
За выдачу необоснованных заключений по документам, связанным с проектами долевого строительства, чиновникам будет грозить штраф в размере 50-100 тыс. рублей.
Вырастут штрафы за нарушения техники безопасности на опасных производственных объектах с 80 тысяч рублей, или зарплаты гражданина за полгода, до 400 тысяч рублей, или сумму зарплаты за 18 месяцев.
Регионы будут устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки для безработных граждан (и членов их семей), которые по направлению служб занятости отправились работать в сельскую местность.
Также с 1 октября текущего года вступит в силу еще одно требование «закона Яровой»: поставщиков интернет–связи обяжут хранить все переданные пользователями сообщения в течение 30 суток.
Кроме того, россиянам станет проще встать на учет в качестве юрлица. В случае нехватки тех или иных документов в «пакете» для регистрации гражданам дадут три месяца на сбор необходимых бумаг.
С 1 октября 2018 года по 1 октября 2019–го пройдет акционирование «Почты России»: она перестанет быть федеральным государственным унитарным предприятием и преобразуется в публичное акционерное общество (100% акций останутся у РФ). Это даст предприятию больше финансовой свободы. Например, ПАО сможет привлекать инвестиции (ФГУП могло рассчитывать только на субсидии государства и на собственные заработанные деньги); создавать юридические лица на территории России и за рубежом; распоряжаться собственными финансами для инвестирования или приобретения долей других хозяйственных обществ и т. д.

Татьяна Глебова
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Статьи текущего номера:
 
В октябре текущего года вступают в силу сразу несколько изменений в законодательстве Российской Федерации. Новшества затронут пенсионеров, предпринимателей, юридических лиц и просто граждан страны.

Больной вопрос 
В административно–деловом центре в минувшую пятницу прошел День бесплатной юридической помощи. Всего за четыре часа девять юристов администрации и десять представителей государственных органов, включая и троих адвокатов, приняли 90 человек и ответили на 135 вопросов.

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День пожилого человека Норильск отметил теплыми, семейными концертными программами. В Кайерканской детской школе искусств не только пели и танцевали, там дегустировали пироги, приготовленные бабушками и по бабушкиным рецептам.

Просто жизнь 
Самое сложное для меня в общении с глухими — под их пристальным взглядом не стесняться, не закрываться. Ощущение, что слабослышащий собеседник не просто смотрит на тебя, пытаясь по движению губ разобрать, что ты говоришь, а проникает в сердце, в душу и улавливает даже то, что ты хотел бы скрыть. Поначалу мне было интересно всего лишь узнать о жизни этих людей, но затем важным стал именно сам процесс общения, появилось желание не столько получить информацию, сколько понять их и быть понятой ими. И я очень благодарна Марине и Алену Моргуновым, Александру Октябрьскому за то, что они приоткрыли мне свои сердца и дверь в страну глухих.

Парк культуры 
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Спорт–тайм 
В минувшие выходные в Норильске состоялось официальное представление новичков МФК «Норильский никель». Среди новобранцев клуба — не только игроки, но и главный тренер Евгений Куксевич, по итогам прошлого сезона ставший серебряным призером Суперлиги вместе с «Сибиряком». Мы побеседовали с новым главным тренером норильчан, который признался, что основной причиной, по которой он переехал в Норильск, стали амбициозные планы, поставленные перед ним новым руководством.

Новости:
 2 октября 2018 
16:55 Норильчанка Оксана Паскарелова стала победительницей всероссийских соревнований по дзюдо на призы Вооруженных сил.
16:53 В Норильске в октябре во многих общеобразовательных учебных заведениях открываются школы будущих первоклассников.
14:48 «Норникель» заключил 635 контрактов с местными производителями – на 8,6 миллиарда.
14:46 «Норникель» провел первую конференцию среди поставщиков и подрядчиков группы компаний.
14:42 Определён ТОП-5 самых эффективных городов края. Норильск в их числе. Лучшие муниципалитеты смогут рассчитывать на финансовую поддержку.
14:40 «От детского сада – к вершинам ГТО!». В Норильске стартует конкурс семейного рисунка.
14:17 В сентябре норильским выпускникам 9-х и 11-х классов дали шанс пересдать государственные экзамены.
13:42 В России утвердят новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
13:38 Стали известны финансовые результаты деятельности организаций Красноярского края за 2017 год. Около половины общего объема прибыли (49,5 процента) получено организациями металлургического производства.
13:21 с 1 января по 1 октября 2018 года в Норильске было зарегистрировано 1 825 рождений и 788 смертей.
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