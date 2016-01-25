В административно–деловом центре в минувшую пятницу прошел День бесплатной юридической помощи. Всего за четыре часа девять юристов администрации и десять представителей государственных органов, включая и троих адвокатов, приняли 90 человек и ответили на 135 вопросов.
Жители Большого Норильска отметили то, что за одно посещение можно было попасть к нескольким специалистам и получить консультации сразу по всем своим вопросам.
Организуют День бесплатной юридической помощи для граждан администрация города совместно с Ассоциацией юристов. Больше всего вопросов в этот раз касалось соблюдения трудового законодательства — 21. На втором месте — пенсионное и семейное законодательство, по 18 вопросов в каждом из этих направлений. 14 вопросов — по жилищному законодательству, 10 — по проблемам ЖКХ. 15 вопросов было адресовано специалистам органов опеки, девять — касались социального обеспечения, 11 — исполнительного производства.
Представители Ассоциации юристов отмечают активность горожан и их заинтересованность решать проблемы цивилизованными методами совместно со специалистами.Марина Олейник, начальник управления Пенсионного фонда в городе Норильске
, рассказала, что в основном вопросы связаны с последними изменениями в пенсионном законодательстве. Людей интересовало: как изменится возраст выхода на пенсию с 2019 года; будет ли сделан перерасчет стажа с учетом времени ухода за детьми; оплата проезда к месту отдыха, лечения и обратно.
— Вопросы от встречи к встрече повторяются, — говорит Марина Олейник. — Единственное, сейчас людей больше волнует, что с ними будет в свете новой пенсионной реформы. Как правило, каждое из обращений отрабатывается индивидуально, поскольку требуются дополнительные документы. В этой ситуации я советую обратиться в Пенсионный фонд и записаться на прием к начальнику отдела назначения пенсий.
Напомним, что Пенсионный фонд (ул. Орджоникидзе, 20а) работает ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов. Получить талон к специалисту можно в порядке живой очереди. Есть и предварительная запись на прием по телефону 47–06–15
, ежедневно с 15 до 17 часов.Ринат Шайхинисламов, судебный пристав–исполнитель, юрист 1–го класса
, говорит, что много горожан обращаются с вопросами по алиментным обязательствам: как погашать задолженность по алиментам, как она насчитывается, как происходит удержание и так далее. В основном с такими вопросами приходят взыскатели, чаще всего это женщины, но, бывает, что такие вопросы возникают и у мужчин, которые платят или сами получают алименты на детей. Обращаются к судебным приставам за разъяснениями и по поводу жилищно–коммунальных задолженностей, кредитным обязательствам. Межрайонный отдел судебных приставов по городу Норильску находится по адресу: ул. Лауреатов, 79а. Прием граждан ведется по вторникам с 9 до 15 часов и четвергам с 14 до 18 часов. Телефон для справок 43–29–01
. Сайт Федеральной службы судебных приставов: https://pristav–russia.ru/
.Марина Силкина, главный специалист отдела нормативно–правовой работы правового управления администрации города Норильска:
— В Дни бесплатной юридической помощи люди приходят на консультацию с самыми разнообразными вопросами: ЖКХ, защита прав потребителей, взыскание алиментов, приобретение или продажа недвижимости, переселение на материк и так далее. Но в этот раз лидируют вопросы по трудовому законодательству: сокращение, предоставление и оплата отпуска и дороги. Также людей волнуют вопросы наследования, а именно: получение наследства и вступление в права наследования. Большинство обращений требует индивидуальной проработки и дополнительных документов, но консультация у юриста позволяет человеку сориентироваться в хитросплетениях законодательства и понять, как дальше действовать в его ситуации. Кроме того, это одна из возможностей получить консультацию не только у специалистов управлений, но и у адвокатов, и даже у прокурора. Встречи с юристами проводятся ежеквартально, и каждый раз приходит довольно много горожан.
И действительно, большинство норильчан уходили довольные, получив исчерпывающую консультацию у специалистов по своим вопросам. Единственное пожелание было от горожан — проводить прием в День бесплатной юридической помощи в более позднее время, поскольку из–за рабочего графика не все успевают попасть на него.Наталья ЧеркашинаФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда