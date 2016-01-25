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[Индекс номера 153 (02.10.2018)]

 Невредно знать 
В семейном кругу

День пожилого человека Норильск отметил теплыми, семейными концертными программами. В Кайерканской детской школе искусств не только пели и танцевали, там дегустировали пироги, приготовленные бабушками и по бабушкиным рецептам.

День пожилого человека мир отмечает уже 28–й раз — в декабре 1990 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой постановила считать первый день второго осеннего месяца Международным днем пожилых людей.
В 1992 году чествовать старшее поколение решила и Россия: праздник россияне начали отмечать после появления Постановления Президиума Верховного Совета «О проблемах пожилых людей».
В Кайерканской детской школе искусств в день праздника гостей встречали вкуснейшим угощением: пироги, которые напекли по рецептам бабушек девчонки из школы № 45, расходились с невероятной скоростью. Вообще к участию в конкурсе «Бабушкин пирог» организаторы, КДЦ «Юбилейный», приглашали всех желающих — и взрослых, и детей. Откликнулись три пенсионерки и школьницы из 45–й школы. Ученицы седьмого и девятого классов (всего 17 человек) с помощью родителей и педагогов испекли 11 самых разных пирогов: с ягодами, шоколадом, фруктами и сгущенкой. Виновники торжества нахваливали выпечку, отмечали, что рецепты действительно те самые, которые сами они помнят с детства. В номинации «Бабушкин рецепт» победил пирог Юлии Старовойтовой, которой зрители отдали предпочтение в ходе голосования. Впрочем, разрыв в количестве голосов за другие пироги оказался небольшой — все кулинарные произведения были замечательными. А вот в номинации «Выпечка от бабушки» дегустаторы не смогли определить лучшую мастерицу, поэтому награды тут достались всем трем участницам: Валентине Волошиной, Тамаре Кашкиной и Алине Крамаревой.
А затем состоялся концерт, в котором приняли участие воспитанники детских садов «Полянка» и «Голубок» со своими бабушками, юные артисты из ансамблей «Самоцветы» и «Ровесник» Дома детского творчества, ансамбль казачьей песни «Горлица» и инструментальный «Мисс–квартет» из КДШИ. Пели для гостей праздника и Александр Хаджаев, Наталья Чернявская, Михаил Подоляк. Праздничные сувениры получили жители Кайеркана, отметившие в этом, юбилейном для города, году свое 65–летие. Ровесники Норильска стали настоящими героями праздника.
Завершилась праздничная программа мастер–классами по изготовлению сувениров северной тематики от народной самодеятельной студии «Золотые руки» по изобразительному искусству «Рисуем море». Большой интерес вызвал и мастер–класс Валентины Никитич по высаживанию и выращиванию комнатных растений «Вырасти свою фиалку». Собственноручно изготовленные украшения, написанные картины и высаженные цветы стали отличным подарком для участников мастер–классов.

Марина Андриюк
Фото Дмитрия Бакланова, КДЦ «Юбилейный»
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Невредно знать 
День пожилого человека Норильск отметил теплыми, семейными концертными программами. В Кайерканской детской школе искусств не только пели и танцевали, там дегустировали пироги, приготовленные бабушками и по бабушкиным рецептам.

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