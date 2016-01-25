[Индекс номера 153 (02.10.2018)]



Просто жизнь

Посмотри в глаза

Самое сложное для меня в общении с глухими — под их пристальным взглядом не стесняться, не закрываться. Ощущение, что слабослышащий собеседник не просто смотрит на тебя, пытаясь по движению губ разобрать, что ты говоришь, а проникает в сердце, в душу и улавливает даже то, что ты хотел бы скрыть. Поначалу мне было интересно всего лишь узнать о жизни этих людей, но затем важным стал именно сам процесс общения, появилось желание не столько получить информацию, сколько понять их и быть понятой ими. И я очень благодарна Марине и Алену Моргуновым, Александру Октябрьскому за то, что они приоткрыли мне свои сердца и дверь в страну глухих.



Александр Октябрьский и Марина Моргунова беседуют с корресподентом Анекдот в тему В тюрьму пригласили сурдопереводчика — дескать, глухой «сиделец» появился. Сурдопереводчик топнул несколько раз за спиной заключенного — он не обернулся. «Точно глухой», — решил надзиратель. «Претворяется», — сказал сурдопереводчик. Потому что истинно глухой, почувствовав вибрацию от стука ногой по полу, обязательно бы обернулся... Как говорят: не смейся, а то плакать будешь... Мы же с Мариной Моргуновой (до недавнего времени — Максимовой) — председателем Норильского филиала Всероссийского общества глухих, наоборот, в начале нашей встречи поплакали, а потом обхохотались. Слезы вызвало воспоминание Марины о том, как рыдала ее мама, отправляя дочь в Ачинск, за несколько сотен километров от деревни под Красноярском, где они жили, в школу–интернат для слабослышащих детей. — А ведь раньше я не плакала, вспоминая об этом, — признается Марина, — но теперь, став мамой, особо понимаю чувства своей матери, ее страх со мной расстаться, тревогу за меня и мое будущее. Понимаю, как это тяжко — встречаться со своим ребенком только на каникулах, и так десять лет подряд... Проблемы со слухом у Марины начались после того, как в два годика она переболела менингитом. И родители, впрочем, как и врачи, не сразу поняли, что она не слышит, думали, что у девочки проблемы с речью и ей просто нужен логопед. — Я очень благодарна своим родителям за то, что они не отправили меня в обычную среднюю школу, — говорит Марина. — Оказавшись в обществе таких же, как я, почувствовала себя частью особого братства и обрела уверенность в себе и своих силах. Хоть я плохо слышу и не очень хорошо говорю, я не стесняюсь этого и спокойно общаюсь и со здоровыми людьми. Выучив в школе жестовый язык, я с удовольствием работаю сурдопереводчиком. А вот, например, Маринина одноклассница, которая несколько лет до поступления в интернат училась в одном классе с обычными детьми, до сих пор не избавилась от комплексов, появившихся тогда, и переживает, что хорошо слышащие могут ее не понять. Работая сурдопереводчиком, она постоянно испытывает стресс. Печальна история еще одной Марининой знакомой: женщина, неожиданно оглохнув в зрелом возрасте, не смогла этого принять и покончила с собой... Через несколько минут общения с глухими я начала открыто смотреть им в глаза, жестикулировать и говорить членораздельно, медленно и шепотом. *** Больше всего от разрыва ВОЛС и «потери» интернета в Норильске страдают глухие — им становятся недоступны видеозвонки. *** Узнав, что я глухой, не надо орать. Я все равно не услышу. Но пойму вас, если вы не будете прятать лицо и проговорите слова спокойно и четко. *** Глухие получают права и водят машину, некоторые даже таксуют, особенно на материке. Еще один грустный момент: глухим, особенно глухонемым, сложно найти спутника жизни. В Норильске, например, таких мужчин намного больше, чем женщин, и многие из них, несмотря на привлекательную внешность, стабильную работу, увлечения, открытость и желание любить и быть любимыми, — одиноки. Причем пары, где один слышит и говорит, а другой — нет, не редкость. Просто в таком случае познакомиться и понять друг друга намного сложнее. Те, кто привык общаться с помощью жестов, даже пишут по–другому: например, фразу «Я научу тебя кататься на велосипеде» глухонемой напишет как «Я учить тебя велосипед»... Научившись показывать в первую очередь буквы, а не произносить и писать, глухонемой нередко, прежде чем что–то написать, прикинет это на пальцах. Также он плохо воспримет красивую многословную писанину с деепричастными оборотами, большим количеством знаков препинания и т. д. Получается, глухим не только сложно говорить, но и читать, и писать. При этом, например, несмотря на все различия и сложности, сурдопереводчик зонального Центра социального обслуживания глухих Виктория Анисимова, не испытывающая никаких проблем с речью и слухом, счастлива в браке с глухим мужчиной вот уже 25 лет. У них две прекрасные, отлично слышащие и говорящие дочери и сын. И тут в нашем разговоре всплывает еще одна проблема — рождение ребенка. Пара людей с проблемами слуха готова к тому, что у них может родиться плохо слышащий или глухой малыш, а вот когда один слышит, а другой нет, переживания по поводу потомства неизбежны. Марина призналась, что когда она была беременной (ее дочке уже пять, и она родилась совершенно здоровой), старалась о плохом не думать: — Мы с мужем (он – слабослышащий с детства после болезни, но его мать и отец – глухонемые) очень ждали малыша и верили, что все будет хорошо. Я разговаривала с животом, читала вслух книги, ребенок пинался, как бы отвечая, и я понимала, что он меня слышит. Хотя если бы дочка родилась такой же, как мы с Аленом, мы бы все равно были не менее счастливы. Ален Моргунов. 2014 год. На сцене ГЦК Трагедия, когда в семье слышащих вдруг рождается глухой и, тем более, глухонемой ребенок. Некоторые родители так и не могут с этим смириться всю оставшуюся жизнь. А нужно, по мнению Марины, просто принять это как данность, выполнять все предписания медиков, выучить язык жестов и жить полной жизнью. К тому же в нашем городе созданы все условия для поддержки людей с проблемами слуха: в школе № 6 открыт специальный класс для слабослышащих и глухих детей; работает зональный Центр социального обслуживания глухих. Есть возможности развить свои таланты и способности — ведь люди с проблемами слуха и речи очень пластичны и артистичны. Так, норильский ансамбль жестовой песни «Тихий камертон» известен не только в городе, но и за его пределами и не раз становился победителем различных фестивалей и конкурсов. Марина показывает корреспонденту фотографии и дипломы Значимое для членов Норильского общества глухих событие случилось в мае этого года — в Заполярном театре драмы состоялась премьера спектакля «Убить дракона», в котором наравне с профессиональными актерами играли люди с проблемами слуха и речи. Ален Моргунов сегодня Марина рассказала об участии в пьесе: — Мы играли собак и общались с помощью жестов. Драконы ведь охотились на людей, поэтому, чтобы себя обезопасить, люди стали изображать из себя животных и забыли свой родной язык. Но, по задумке режиссера, мы в итоге должны были снова заговорить. И нам было очень сложно показать на сцене эти изменения. И непросто мне оказалось исполнять Цоя — это не мой стиль, у него движения руками как бы рубленые, мне же ближе более плавные. Жаль, что мы не можем как зрители посмотреть этот спектакль — только из–за кулис те сцены, в которых не заняты. Актеры, с кем мы вместе играли, поначалу нас приняли настороженно. И я их понимаю — мы другие, к тому же не профессионалы. Мы очень боялись, хотя на участие в спектакле согласились сразу же. Марина Моргунова в образе Завтруппой Заполярного театра драмы Сергей Даданов о работе с непрофессиональными актерами из Общества глухих: «Работать с ними было очень интересно. Они выразительные, дисциплинированные, с особой ответственностью и трепетом подходят к выполнению поставленных перед ними задач. И, что немаловажно, совершенно неконфликтные и очень позитивные. Понять друг друга нам особого труда не составило». Неудобство доставляли нам прожекторы — они ослепляли, и ты не только не слышал, но еще и не видел. Очень сложно было прыгать в темноте на крутящейся сцене. Артисты сомневались в нас, переживали и говорили режиссеру: «Они же не смогут...» Анна Бабанова убедила всех, что можно хотя бы попробовать. Первый, с кем из актеров мы познакомились, был Сергей Николаевич Ребрий. После репетиции он сказал, что с удовольствием будет с нами работать. В итоге нас все актеры очень тепло приняли, и мы нашли общий язык. Кажется, что они такие же, как мы: открытые, непосредственные, добрые, в чем–то наивные — в общем, как дети. Сейчас, пока театр был закрыт на каникулы, очень соскучились и с нетерпением ждем новых встреч и репетиций. Сцена из спектакля «Убить дракона» Корреспондент «Заполярки» Марина Хорошевская в рецензии к спектаклю Анны Бабановой «Убить дракона», поставленном в нашем театре в прошлом творческом сезоне, написала: «Великолепную Марину Моргунову и других членов Общества глухих специально пригласили для участия в спектакле. Жестовый язык является мощнейшим средством передачи смысла, эмоций, энергии — эту находку можно смело назвать одной из самых удачных в постановке». Вот так мы общались с Мариной и ее мужем Аленом, тихо и размеренно, затрагивая грустные, в основном, темы и периодически пуская слезу, пока не появился Александр. И сразу же сложилось ощущение, что он, глухонемой от рождения, появившийся в семье глухонемых, «наделал очень много шума». Пытаясь мне рассказать, например, о том, как он чуть не попал под поезд, Александр разыграл целую сценку. Ему было важно, чтобы я его поняла без сурдоперевода. И он настолько эмоционально жестикулировал, придумывая на ходу жесты, которые, на его взгляд, должен понять слышащий человек и которых в жестовом языке не существует, что никто из нас не смог удержаться от смеха. Например, чтобы я поняла, что ему пора уходить, Александр показал на часы, потом стукнул кулаком о кулак, изобразил ладонью на плечах погоны и со злобной гримасой на лице провел ребром ладони по горлу, из чего я сделала правильный вывод, что если он опоздает на работу, ему крепко достанется от начальника. К слову, Александр — плотник на «Надежде», и работает в обычной бригаде. Его мастер жестовый язык выучил примерно за год и сейчас общается с Александром на равных. Саша хорошо читает по губам. Он может понять, что от него хотят, когда говорят четко и не пряча лица. Поэтому не сразу можно догадаться, что он глухонемой. Александр Октябрьский Особенно уверенно глухонемые чувствуют себя за границей — там их воспринимают просто как иностранцев, не знающих английского и от того пытающихся наглядно показать, что им нужно. Интересно, что русский, немецкий и турецкий жестовые языки схожи — по крайней мере, глухонемые из этих стран могут понять друг друга. Но не всегда, например, найдут взаимопонимание глухонемые из Питера и Москвы. Оказывается, в России в разных регионах и даже городах свой жестовый язык, впрочем, как и говор. Так Марина не смогла бы понять глухонемого казаха, к которому ее пригласили как сурдопереводчика. Не буду скрывать, что, отправляясь на встречу в Общество глухих, переживала, как будет строиться разговор, не обижу ли я их своими вопросами, не вызовут ли их рассказы чувства жалости, ведь возможности этих людей, а все они имеют статус инвалидов, ограниченны. На деле же оказалось, что они, по крайней мере, те, с кем я общалась, не считают себя в чем–то ущемленными. Они находят себя в творчестве, спорте, они так же смотрят телевизор, понимая, о чем идет речь, ходят в театр, танцуют. Да, они не слышат смех, но понимают, когда кто–то испытывает радость, и смеются сами. Они не слышат, что им говорят, но понимают, с какой интонацией это сказано. Они чувствуют, добрый человек или злой, врет он или говорит правду. Интересно, что они не слышат брань, крики, но при этом «слышат» музыку — вернее, чувствуют ее вибрацию. А самое главное — они чувствуют вибрацию сердца и души собеседника. И ты понимаешь, что слова не имеют никакого значения, значимы лишь помыслы и дела, чувства и отношения.

Надежда Сидор Фото Ирины Яринской и Владимира Макушкина и Александра Харитонова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как говорят: не смейся, а то плакать будешь... Мы же с Мариной Моргуновой (до недавнего времени — Максимовой) — председателем Норильского филиала Всероссийского общества глухих, наоборот, в начале нашей встречи поплакали, а потом обхохотались.Слезы вызвало воспоминание Марины о том, как рыдала ее мама, отправляя дочь в Ачинск, за несколько сотен километров от деревни под Красноярском, где они жили, в школу–интернат для слабослышащих детей.— А ведь раньше я не плакала, вспоминая об этом, — признается Марина, — но теперь, став мамой, особо понимаю чувства своей матери, ее страх со мной расстаться, тревогу за меня и мое будущее. Понимаю, как это тяжко — встречаться со своим ребенком только на каникулах, и так десять лет подряд...Проблемы со слухом у Марины начались после того, как в два годика она переболела менингитом. И родители, впрочем, как и врачи, не сразу поняли, что она не слышит, думали, что у девочки проблемы с речью и ей просто нужен логопед.— Я очень благодарна своим родителям за то, что они не отправили меня в обычную среднюю школу, — говорит Марина. — Оказавшись в обществе таких же, как я, почувствовала себя частью особого братства и обрела уверенность в себе и своих силах. Хоть я плохо слышу и не очень хорошо говорю, я не стесняюсь этого и спокойно общаюсь и со здоровыми людьми. Выучив в школе жестовый язык, я с удовольствием работаю сурдопереводчиком.А вот, например, Маринина одноклассница, которая несколько лет до поступления в интернат училась в одном классе с обычными детьми, до сих пор не избавилась от комплексов, появившихся тогда, и переживает, что хорошо слышащие могут ее не понять. Работая сурдопереводчиком, она постоянно испытывает стресс.Печальна история еще одной Марининой знакомой: женщина, неожиданно оглохнув в зрелом возрасте, не смогла этого принять и покончила с собой...Еще один грустный момент: глухим, особенно глухонемым, сложно найти спутника жизни. В Норильске, например, таких мужчин намного больше, чем женщин, и многие из них, несмотря на привлекательную внешность, стабильную работу, увлечения, открытость и желание любить и быть любимыми, — одиноки. Причем пары, где один слышит и говорит, а другой — нет, не редкость. Просто в таком случае познакомиться и понять друг друга намного сложнее. Те, кто привык общаться с помощью жестов, даже пишут по–другому: например, фразу «Я научу тебя кататься на велосипеде» глухонемой напишет как «Я учить тебя велосипед»...Научившись показывать в первую очередь буквы, а не произносить и писать, глухонемой нередко, прежде чем что–то написать, прикинет это на пальцах. Также он плохо воспримет красивую многословную писанину с деепричастными оборотами, большим количеством знаков препинания и т. д. Получается, глухим не только сложно говорить, но и читать, и писать.При этом, например, несмотря на все различия и сложности, сурдопереводчик зонального Центра социального обслуживания глухих Виктория Анисимова, не испытывающая никаких проблем с речью и слухом, счастлива в браке с глухим мужчиной вот уже 25 лет. У них две прекрасные, отлично слышащие и говорящие дочери и сын.И тут в нашем разговоре всплывает еще одна проблема — рождение ребенка. Пара людей с проблемами слуха готова к тому, что у них может родиться плохо слышащий или глухой малыш, а вот когда один слышит, а другой нет, переживания по поводу потомства неизбежны.Марина призналась, что когда она была беременной (ее дочке уже пять, и она родилась совершенно здоровой), старалась о плохом не думать:— Мы с мужем (он – слабослышащий с детства после болезни, но его мать и отец – глухонемые) очень ждали малыша и верили, что все будет хорошо. Я разговаривала с животом, читала вслух книги, ребенок пинался, как бы отвечая, и я понимала, что он меня слышит. Хотя если бы дочка родилась такой же, как мы с Аленом, мы бы все равно были не менее счастливы.Трагедия, когда в семье слышащих вдруг рождается глухой и, тем более, глухонемой ребенок. Некоторые родители так и не могут с этим смириться всю оставшуюся жизнь. А нужно, по мнению Марины, просто принять это как данность, выполнять все предписания медиков, выучить язык жестов и жить полной жизнью. К тому же в нашем городе созданы все условия для поддержки людей с проблемами слуха: в школе № 6 открыт специальный класс для слабослышащих и глухих детей; работает зональный Центр социального обслуживания глухих. Есть возможности развить свои таланты и способности — ведь люди с проблемами слуха и речи очень пластичны и артистичны. Так, норильский ансамбль жестовой песни «Тихий камертон» известен не только в городе, но и за его пределами и не раз становился победителем различных фестивалей и конкурсов.Значимое для членов Норильского общества глухих событие случилось в мае этого года — в Заполярном театре драмы состоялась премьера спектакля «Убить дракона», в котором наравне с профессиональными актерами играли люди с проблемами слуха и речи.Марина рассказала об участии в пьесе:— Мы играли собак и общались с помощью жестов. Драконы ведь охотились на людей, поэтому, чтобы себя обезопасить, люди стали изображать из себя животных и забыли свой родной язык. Но, по задумке режиссера, мы в итоге должны были снова заговорить. И нам было очень сложно показать на сцене эти изменения. И непросто мне оказалось исполнять Цоя — это не мой стиль, у него движения руками как бы рубленые, мне же ближе более плавные. Жаль, что мы не можем как зрители посмотреть этот спектакль — только из–за кулис те сцены, в которых не заняты. Актеры, с кем мы вместе играли, поначалу нас приняли настороженно. И я их понимаю — мы другие, к тому же не профессионалы. Мы очень боялись, хотя на участие в спектакле согласились сразу же.Неудобство доставляли нам прожекторы — они ослепляли, и ты не только не слышал, но еще и не видел. Очень сложно было прыгать в темноте на крутящейся сцене. Артисты сомневались в нас, переживали и говорили режиссеру: «Они же не смогут...» Анна Бабанова убедила всех, что можно хотя бы попробовать. Первый, с кем из актеров мы познакомились, был Сергей Николаевич Ребрий. После репетиции он сказал, что с удовольствием будет с нами работать. В итоге нас все актеры очень тепло приняли, и мы нашли общий язык. Кажется, что они такие же, как мы: открытые, непосредственные, добрые, в чем–то наивные — в общем, как дети. Сейчас, пока театр был закрыт на каникулы, очень соскучились и с нетерпением ждем новых встреч и репетиций.Вот так мы общались с Мариной и ее мужем Аленом, тихо и размеренно, затрагивая грустные, в основном, темы и периодически пуская слезу, пока не появился Александр. И сразу же сложилось ощущение, что он, глухонемой от рождения, появившийся в семье глухонемых, «наделал очень много шума». Пытаясь мне рассказать, например, о том, как он чуть не попал под поезд, Александр разыграл целую сценку. Ему было важно, чтобы я его поняла без сурдоперевода. И он настолько эмоционально жестикулировал, придумывая на ходу жесты, которые, на его взгляд, должен понять слышащий человек и которых в жестовом языке не существует, что никто из нас не смог удержаться от смеха. Например, чтобы я поняла, что ему пора уходить, Александр показал на часы, потом стукнул кулаком о кулак, изобразил ладонью на плечах погоны и со злобной гримасой на лице провел ребром ладони по горлу, из чего я сделала правильный вывод, что если он опоздает на работу, ему крепко достанется от начальника. К слову, Александр — плотник на «Надежде», и работает в обычной бригаде. Его мастер жестовый язык выучил примерно за год и сейчас общается с Александром на равных. Саша хорошо читает по губам. Он может понять, что от него хотят, когда говорят четко и не пряча лица. Поэтому не сразу можно догадаться, что он глухонемой.Особенно уверенно глухонемые чувствуют себя за границей — там их воспринимают просто как иностранцев, не знающих английского и от того пытающихся наглядно показать, что им нужно. Интересно, что русский, немецкий и турецкий жестовые языки схожи — по крайней мере, глухонемые из этих стран могут понять друг друга. Но не всегда, например, найдут взаимопонимание глухонемые из Питера и Москвы. Оказывается, в России в разных регионах и даже городах свой жестовый язык, впрочем, как и говор. Так Марина не смогла бы понять глухонемого казаха, к которому ее пригласили как сурдопереводчика.Не буду скрывать, что, отправляясь на встречу в Общество глухих, переживала, как будет строиться разговор, не обижу ли я их своими вопросами, не вызовут ли их рассказы чувства жалости, ведь возможности этих людей, а все они имеют статус инвалидов, ограниченны. На деле же оказалось, что они, по крайней мере, те, с кем я общалась, не считают себя в чем–то ущемленными. Они находят себя в творчестве, спорте, они так же смотрят телевизор, понимая, о чем идет речь, ходят в театр, танцуют. Да, они не слышат смех, но понимают, когда кто–то испытывает радость, и смеются сами. Они не слышат, что им говорят, но понимают, с какой интонацией это сказано. Они чувствуют, добрый человек или злой, врет он или говорит правду. Интересно, что они не слышат брань, крики, но при этом «слышат» музыку — вернее, чувствуют ее вибрацию. А самое главное — они чувствуют вибрацию сердца и души собеседника. И ты понимаешь, что слова не имеют никакого значения, значимы лишь помыслы и дела, чувства и отношения.

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