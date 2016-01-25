[Индекс номера 153 (02.10.2018)]



Парк культуры

Прочтение Севера

Два дня подряд в Норильске увлеченно «читали Север». На Всероссийский междисциплинарный форум, который приняла в своих стенах Норильская публичная библиотека, съехались гости из разных городов и разных научных сфер: историки, педагоги, писатели, экономисты, географы. И у каждого участника было свое прочтение Севера.



Норильчан в принципе не удивишь научными конференциями, у нас довольно часто происходит обмен мнениями и результатами в краеведческих, этнографических, экологических, геологических и других направлениях. Но большинство этих диалогов и дискуссий идет на местном уровне, в самом Норильске с привлечением гостей из Дудинки, реже из Красноярска. В этот раз у нас была редкая возможность посмотреть на себя чужими глазами, глазами гостей из других городов России. Причем уровень этих гостей был очень высок, каждый — доктор или кандидат наук. Инициировала и организовала проект «Читаем Север» компания «Норникель». Причем вырос он из другого, еще более масштабного — «Освоение Севера: тысяча лет успеха». Это музейный проект, охватывающий территорию от Кольского полуострова до Таймыра, плодами которого уже стали несколько десятков выставок, мастер–классов и коллоквиумов, а также печать первых четырех томов своеобразной «Северной энциклопедии». Научный коллоквиум «Читаем Север» «отпочковался» и уже стал жить самостоятельной жизнью. По признанию организаторов во многом это стало возможным благодаря интеллектуальному потенциалу Норильской публичной библиотеки и ее читателей. Юлия Кантор, руководитель проекта «Читаем Север», доктор исторических наук: – Норильск — очень читающий город. Более того, я поняла, что Норильск — это такое место, где нужно говорить о Севере не только в привычных ракурсах промышленности, этнографии, экономики, но и обсуждать Север как метафору, Север как образ, Север как путь гуманитарного исследования. Подбирая докладчиков, мы отталкивались от многомерности темы Севера. Я понимала, что здесь должны быть географы, историки, филологи, писатели, экономисты, представляющие Север с разных точек зрения. В итоге мы получили своеобразный кристалл с разными гранями, который дает возможность пусть не ответить на все вопросы о Севере, но задать их. Север всегда вызывал интерес у людей, на какой бы век мы ни взглянули, он всегда был местом приложения интеллектуальных усилий. Причем не только в материальной сфере — в физике, в химии, в географии, но и в гуманитарной. Рефлексии на Север художников, писателей, историков — неисчерпаемы. И проект «Читаем Север» вызвал такой интерес именно потому, что всем нам хочется высказаться, проанализировать и обсудить то, как мы сейчас смотрим на Север. Двухдневная программа форума «Читаем Север» была сравнительно невелика — всего 12 докладов. Но каждый из них открывал новый вопрос или же новую проработку давно известных тем. Наряду с приезжими гостями выступали и наши, норильские и дудинские, докладчики: краеведы и издатели Лариса и Станислав Стрючковы, библиотекарь и журналист Елена Коваленко, директор Таймырского дома творчества Любовь Попова. Часто их доклады дополняли работы приглашенных специалистов, в любом случае обмен знаниями нового уровня и новых воззрений добавил идей в норильскую интеллектуальную «копилку». Рассказать о каждом из 12 докладов или хотя бы процитировать их в газете — невозможно, слишком большой объем информации. Лучше было бы посетить форум в течение обоих дней его работы или же (и это уже предложение для организаторов) напечатать по его результатам сборник докладов. В сложившемся на форуме «северном пазле» лишних кусочков не было, остановимся на самых ярких фрагментах, особенно остро засевших в памяти. «Историю с географией» поведала Людмила Кильдюшевская, ведущий научный сотрудник Российской национальной библиотеки. Она подготовила ретроспективу географических карт XVII–XIX веков и рассказала об отражении на них Таймыра. «На первых картах территория Сибири обозначалась как Тартария. Это одновременно и древнегреческое царство страха, преисподняя, и в дальнейшем так стали называть все северные территории за Обью, тоже с оттенком ужаса.» Норильские краеведы в картографии Севера достаточно подкованы. Но из доклада кандидата географических наук Людмилы Кильдюшевской можно было, например, узнать, что на карте голландца Витсена, выпущенной в Амстердаме в 1687–1689 годах, Таймыр назывался «Земля Иелмера». Так один из голландских китобоев, который доходил до Таймыра, назвал нашу землю в честь своего боцмана. Очень информационно насыщенным был доклад доцента КрГПУ им. Астафьева Людмилы Мезит «Север без перевода: подготовка специалистов для Енисейского Севера в 1920–1930–е гг. из числа коренных народов». Она рассказала о том, как шла советизация коренных народов, которым были непонятны политические изыски классовой борьбы, да и постоянное их кочевье исключало длительные контакты с властями. В 1924 году создается Комитет Севера, который ни много ни мало пытался решить задачи перевода коренных народов на оседлый образ жизни и коренизации управленческих и педагогических кадров. Советской власти хотелось достичь всего и сразу, а знаний и предпосылок для результатов не было. Потому были такие крайности, как насильственное изъятие детей из семей, а в результате ребенок, с детства оторванный от своей среды, потерявший связь с родиной и все навыки, с трудом возвращался в свою среду. «В институтах и университетах создавались северные факультеты, но им часто не хватало студентов, которые хотели бы и могли бы учиться. Студенты могли приехать без знания русского языка, без нормальной одежды, но зато с луком и со стрелами...» Фантастический транспорт Арктики - танк-ледокол — Должна быть золотая середина, — отметила кандидат исторических наук Людмила Мезит, — кочевые школы не должны быть обязаловкой, но ни для кого не секрет, что некоторые дети коренных народов сейчас вообще не получают никакого образования. Очень живым и увлекательным был доклад «Арктика за гранью фантастики» Павла Филина, замдиректора по науке Арктического центра. Одноименная книга, написанная им в соавторстве с еще двумя учеными, рассказывает о самых фантастических и нереализованных проектах освоения российской и советской Арктики. Управление климатом и изменение течения северных рек, арктическая энергетика и великие транспортные коридоры, непостроенная архитектура северных городов — все это знакомо и близко норильчанам. В чем слушатели форума убедились благодаря докладу Станислава Стрючкова, который рассказал об аналогичных нереализованных норильских проектах: строительстве в городе трамвайной линии и монорельса, домах–комплексах и «норильском море». Павел Филин, кандидат исторических наук: — Конечно, Норильск не похож на тот футуристический город, который задумывали архитекторы. Но, сравнивая его с другими северными городами, я впечатлен целостностью архитектурного комплекса Норильска, его качеством и масштабом. Ваш город, на мой взгляд, похож на Мурманск и Магадан, но здесь была воплощена более целостная архитектурная задумка. Норильск — важнейшая часть истории освоения Арктики, и в первую очередь для него выдумывались все эти фантастические проекты. Новые принципы жизни в Арктике были продуманы, заложены, но не реализованы. Быть может, какие–то из этих идей нам еще понадобятся. Но в случае их реализации нужно сначала подумать, к каким масштабным изменениям они приведут и нужны ли нам такие последствия. Яков Гордин Окончился форум подарком для всех его участников. Состоялась презентация номера старейшего литературного и общественно–политического журнала «Звезда», который в честь 65–летия Норильска был полностью посвящен Северу. Юбилейный номер представил и торжественно вручил его норильчанам главный редактор «Звезды» Яков Гордин.

Светлана Гунина Фото Ирины Даниленко и Марины Дановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильчан в принципе не удивишь научными конференциями, у нас довольно часто происходит обмен мнениями и результатами в краеведческих, этнографических, экологических, геологических и других направлениях. Но большинство этих диалогов и дискуссий идет на местном уровне, в самом Норильске с привлечением гостей из Дудинки, реже из Красноярска. В этот раз у нас была редкая возможность посмотреть на себя чужими глазами, глазами гостей из других городов России. Причем уровень этих гостей был очень высок, каждый — доктор или кандидат наук.Инициировала и организовала проект «Читаем Север» компания «Норникель». Причем вырос он из другого, еще более масштабного — «Освоение Севера: тысяча лет успеха». Это музейный проект, охватывающий территорию от Кольского полуострова до Таймыра, плодами которого уже стали несколько десятков выставок, мастер–классов и коллоквиумов, а также печать первых четырех томов своеобразной «Северной энциклопедии». Научный коллоквиум «Читаем Север» «отпочковался» и уже стал жить самостоятельной жизнью. По признанию организаторов во многом это стало возможным благодаря интеллектуальному потенциалу Норильской публичной библиотеки и ее читателей.– Норильск — очень читающий город. Более того, я поняла, что Норильск — это такое место, где нужно говорить о Севере не только в привычных ракурсах промышленности, этнографии, экономики, но и обсуждать Север как метафору, Север как образ, Север как путь гуманитарного исследования. Подбирая докладчиков, мы отталкивались от многомерности темы Севера. Я понимала, что здесь должны быть географы, историки, филологи, писатели, экономисты, представляющие Север с разных точек зрения. В итоге мы получили своеобразный кристалл с разными гранями, который дает возможность пусть не ответить на все вопросы о Севере, но задать их.Север всегда вызывал интерес у людей, на какой бы век мы ни взглянули, он всегда был местом приложения интеллектуальных усилий. Причем не только в материальной сфере — в физике, в химии, в географии, но и в гуманитарной. Рефлексии на Север художников, писателей, историков — неисчерпаемы. И проект «Читаем Север» вызвал такой интерес именно потому, что всем нам хочется высказаться, проанализировать и обсудить то, как мы сейчас смотрим на Север.Двухдневная программа форума «Читаем Север» была сравнительно невелика — всего 12 докладов. Но каждый из них открывал новый вопрос или же новую проработку давно известных тем. Наряду с приезжими гостями выступали и наши, норильские и дудинские, докладчики:Любовь Попова. Часто их доклады дополняли работы приглашенных специалистов, в любом случае обмен знаниями нового уровня и новых воззрений добавил идей в норильскую интеллектуальную «копилку».Рассказать о каждом из 12 докладов или хотя бы процитировать их в газете — невозможно, слишком большой объем информации. Лучше было бы посетить форум в течение обоих дней его работы или же (и это уже предложение для организаторов) напечатать по его результатам сборник докладов. В сложившемся на форуме «северном пазле» лишних кусочков не было, остановимся на самых ярких фрагментах, особенно остро засевших в памяти.«Историю с географией» поведала. Она подготовила ретроспективу географических карт XVII–XIX веков и рассказала об отражении на них Таймыра. «На первых картах территория Сибири обозначалась как Тартария. Это одновременно и древнегреческое царство страха, преисподняя, и в дальнейшем так стали называть все северные территории за Обью, тоже с оттенком ужаса.»Норильские краеведы в картографии Севера достаточно подкованы. Но из доклада кандидата географических наук Людмилы Кильдюшевской можно было, например, узнать, что на карте голландца Витсена, выпущенной в Амстердаме в 1687–1689 годах, Таймыр назывался «Земля Иелмера». Так один из голландских китобоев, который доходил до Таймыра, назвал нашу землю в честь своего боцмана.Очень информационно насыщенным был доклад«Север без перевода: подготовка специалистов для Енисейского Севера в 1920–1930–е гг. из числа коренных народов». Она рассказала о том, как шла советизация коренных народов, которым были непонятны политические изыски классовой борьбы, да и постоянное их кочевье исключало длительные контакты с властями. В 1924 году создается Комитет Севера, который ни много ни мало пытался решить задачи перевода коренных народов на оседлый образ жизни и коренизации управленческих и педагогических кадров.Советской власти хотелось достичь всего и сразу, а знаний и предпосылок для результатов не было. Потому были такие крайности, как насильственное изъятие детей из семей, а в результате ребенок, с детства оторванный от своей среды, потерявший связь с родиной и все навыки, с трудом возвращался в свою среду. «В институтах и университетах создавались северные факультеты, но им часто не хватало студентов, которые хотели бы и могли бы учиться. Студенты могли приехать без знания русского языка, без нормальной одежды, но зато с луком и со стрелами...»— Должна быть золотая середина, — отметила кандидат исторических наук Людмила Мезит, — кочевые школы не должны быть обязаловкой, но ни для кого не секрет, что некоторые дети коренных народов сейчас вообще не получают никакого образования.Очень живым и увлекательным был доклад «Арктика за гранью фантастики». Одноименная книга, написанная им в соавторстве с еще двумя учеными, рассказывает о самых фантастических и нереализованных проектах освоения российской и советской Арктики. Управление климатом и изменение течения северных рек, арктическая энергетика и великие транспортные коридоры, непостроенная архитектура северных городов — все это знакомо и близко норильчанам. В чем слушатели форума убедились благодаря докладу Станислава Стрючкова, который рассказал об аналогичных нереализованных норильских проектах: строительстве в городе трамвайной линии и монорельса, домах–комплексах и «норильском море».— Конечно, Норильск не похож на тот футуристический город, который задумывали архитекторы. Но, сравнивая его с другими северными городами, я впечатлен целостностью архитектурного комплекса Норильска, его качеством и масштабом. Ваш город, на мой взгляд, похож на Мурманск и Магадан, но здесь была воплощена более целостная архитектурная задумка.Норильск — важнейшая часть истории освоения Арктики, и в первую очередь для него выдумывались все эти фантастические проекты. Новые принципы жизни в Арктике были продуманы, заложены, но не реализованы. Быть может, какие–то из этих идей нам еще понадобятся. Но в случае их реализации нужно сначала подумать, к каким масштабным изменениям они приведут и нужны ли нам такие последствия.Окончился форум подарком для всех его участников. Состоялась презентация номера старейшего литературного и общественно–политического журнала «Звезда», который в честь 65–летия Норильска был полностью посвящен Северу. Юбилейный номер представил и торжественно вручил его норильчанам главный редактор «Звезды» Яков Гордин.

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