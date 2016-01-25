[Индекс номера 153 (02.10.2018)]



Спорт–тайм

«Цель у нас одна - победа»

В минувшие выходные в Норильске состоялось официальное представление новичков МФК «Норильский никель». Среди новобранцев клуба — не только игроки, но и главный тренер Евгений Куксевич, по итогам прошлого сезона ставший серебряным призером Суперлиги вместе с «Сибиряком». Мы побеседовали с новым главным тренером норильчан, который признался, что основной причиной, по которой он переехал в Норильск, стали амбициозные планы, поставленные перед ним новым руководством.



Евгений Куксевич – Евгений Алексеевич, расскажите о себе: откуда вы родом, как пришли в мини–футбол? – Родился я в Иркутске, жил в Алтайском крае, а в десять лет с родителями переехал в Заполярье, поселок под Якутском. Окончил институт физкультуры: отделение футбола — тренер педагогический. Немного поиграл в большом футболе в команде Первой лиги. А когда вернулся в Заполярье, устроился работать в местную ДЮСШ. Тренировал и взрослую команду горно–обогатительного комбината, с которой на первенстве республики завоевывал призовые места, обыграв команду, выступавшую на тот момент в Высшей лиге. Тогда же меня заметили и пригласили играть в якутскую «Зарю». Так, в возрасте 24 лет я оказался в этой команде. В ее составе за три года стал лучшим бомбардиром и признавался лучшим игроком второй по значимости лиги страны. После этого меня пригласили в санкт-петербургское «Единство», которое выступало в Суперлиге. В то время клуб возглавлял известный тренер Руднев, он меня многому научил. Но, к сожалению, я получил серьезную травму, и, пока восстанавливался, игрового времени у меня становилось все меньше, в итоге я окунулся в изучение тренерского дела. После «Единства» вернулся в «Зарю», где доигрывал свои сезоны, а в 2003 году стал играющим тренером и завоевал с командой бронзовые медали. После этого получил приглашение от новосибирского «Сибиряка» — сначала в дублирующий состав, а потом и в основной. За шесть лет, проведенных в Новосибирске, неоднократно удавалось привести «Сибиряк» к бронзовым медалям, а в прошлом сезоне — взобраться на вторую ступень почета. – Над предложением возглавить «Норильский никель» долго раздумывали? На какой срок заключен контракт? – У меня хорошие дружеские отношения с Александром Анатольевичем Соколовым, с которым мы вместе учились в ВШТ. Он мне рассказывал, что у него возникли семейные проблемы, и, возможно, он будет вынужден завершить работу в норильском клубе — таким образом как бы намекал мне на возможность возглавить «Норникель». Не так давно мне позвонили из клуба и предложили переехать в Норильск. Естественно, я как следует подумал над этим предложением, все взвесил и в итоге согласился. Во многом это случилось из–за амбиций, которые преследует клуб: были озвучены конкретные задачи — борьба за призовые места. Пока что мой контракт рассчитан на год, но если у нас все получится, то, возможно, последует продолжение сотрудничества. – И как вам Норильск? – Я уже говорил, что довольно долго прожил в Заполярье — около 20 лет, поэтому морозы меня не пугают. А с переездом в Норильск, признаюсь, я испытал ностальгию, ведь свое детство я провел в индустриальном поселке городского типа, и многое в Норильске мне знакомо и близко. Люди здесь работают в суровых климатических условиях, поэтому мини–футбол должен стать украшением их жизни. Я уверен, что для этого здесь создаются все условия. В «Норникеле» прослеживается четко выстроенная схема, которая сказывается на отношении руководства, стабильном финансировании и перспективных планах — это очень большой плюс, которым обладают не все клубы Суперлиги. Но также я заметил, что Норильск сегодня испытывает нехватку первоклассных игровых залов, но с завершением строительства ФОК ситуация будет полностью исправлена. – В каком состоянии сейчас находится команда? – Когда я пришел в клуб, то состав практически был уже сформирован, футболисты прошли этапы подготовки, и мне до сих пор приходится вникать в эти планы. На старте чемпионата команда получила поражения от дебютантов, поэтому ребята оказались в психологической яме, что меня как тренера, конечно же, настораживает. Поэтому предстоит огромная работа, которую необходимо начинать практически с нуля, несмотря на то что чемпионат уже идет. Единственное, о чем я могу всех попросить, — запастись терпением. Я должен все проанализировать и затем поэтапно выстроить свою работу. Необходимо, чтобы команда четко понимала, по какой системе она играет, а у самих игроков сформировалась психология победителей: они должны быть уверены в себе, быть единой командой, единым разумом. Все должны понимать, что цель у нас одна — победа. Руслан Кудзиев – одно из самых громких приобретений «Норникеля» последних лет – С вашим приходом «Норникель» подписал Руслана Кудзиева. Сложно ли было переманить лучшего бомбардира прошлого сезона? – Такие игроки, как Кудзиев, — это будущее нашего мини–футбола. Конечно, его было очень сложно заполучить в Норильск. Первый фактор, который способствовал этому — финансовые проблемы «Сибиряка», где ранее выступал Руслан. А для молодого перспективного игрока, которого уже приглашают в сборную, важно не остаться не у дел. Ему необходимо продолжать карьеру в перспективном клубе, чтобы все его мысли были только на игровой площадке. Кроме того, на его решение перейти в «Норникель», наверное, также повлияло и то, что я возглавил этот клуб. – Последние годы в составе норильчан практически не было легионеров. С вашим приходом ситуация изменилась. Вы лично настояли на том, чтобы пригласили бразильцев? – В этом направлении, прежде всего, работал гендиректор клуба Павел Александрович Белкин, он с пониманием отнесся к тому, что для усиления команды нужны легионеры, у которых за плечами большой игровой опыт. И если перед клубом стоят амбициозные задачи, нельзя игнорировать такое усиление. На примере «Тюмени» или «Синары» можно сказать, что и своими силами возможно бороться за лидирующие места, но не стоит забывать, что и в Тюмени, и в Екатеринбурге годами выстраивалась спортивная школа, и она сегодня дает свои плоды. К сожалению, Норильск пока не может похвастаться кадрами, которые бы регулярно пополняли основную команду, помогая ей бороться за призовую тройку. – Какие качества вы особенно цените в игроках и кого видите лидером команды? – Прежде всего — честность и порядочность. Причем этими качествами должен обладать не только футболист, чтобы завоевать мое доверие, но и любой человек. Также я ценю целеустремленность и желание постоянно прогрессировать. Могу с уверенностью сказать, что иногда можно и без помощи тренера, обладая такой устремленностью, выйти на хороший уровень игры. Что касается лидера, то эту роль, в первую очередь, отвожу капитану команды Сергею Сергееву, он и в предыдущих своих коллективах был лидером, играл с капитанской повязкой в сборной России. Ришат Котляров, с которым я когда–то вместе работал, также обладает лидерскими качествами и способен повести за собой партнеров. И тот же Руслан Кудзиев, не по годам сильный и техничный игрок, целеустремленный, полностью выкладывается на паркете и также тянет за собой команду. Мне приходилось работать с бразильцами, поэтому я знаю, что они, обладая импульсивным характером в хорошем смысле слова, заводятся и горят желанием побеждать, поэтому я тоже на них надеюсь, особенно на Болинья. Я назвал тех ребят, которые, думаю, и станут костяком команды, его хребтом, смогут вдохновить остальных на победы. Тем не менее моя философия как тренера заключается в доверии: каждому игроку нужно дать шанс, и тогда есть вероятность того, что футболист вырастет в профессионала с большой буквы. – Как вы считаете, кто в этом сезоне будет претендовать на чемпионство? – В первую очередь на победу в чемпионате может претендовать тот, кто обладает хорошим финансированием и подбором игроков. На сегодняшний день таким остается «Газпром–ЮГРА». Но и «КПРФ» сделал очень многое, чтобы стать одним из основных претендентов на золотые медали. По традиции в числе фаворитов сезона остаются «Тюмень» и «Синара», в которых собраны сильные и перспективные игроки. Я бы не стал сбрасывать со счетов ставший мне родным «Сибиряк», где была проделана огромная работа. Ну и, безусловно, мне хочется верить, что по итогам сезона в числе сильнейших окажется и «Норникель». – И напоследок: ваши пожелания норильским болельщикам? – Самое главное для всех нас — чтобы команда и болельщики были объединены страстью к игре, желанием бороться до последнего и вместе преодолевать трудности. Только так мы можем придти к громким победам. Я знаю, о чем говорю, из опыта работы в «Сибиряке» могу привести примеры, когда команда, не имея сил и возможностей, получала с трибун дополнительный заряд энергии и спасала самый провальный матч. Я надеюсь, что наше единение с болельщиками произойдет, и чем быстрее, тем лучше.

Михаил Туаев Фото с официального сайта ПМФК «Сибиряк» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Родился я в Иркутске, жил в Алтайском крае, а в десять лет с родителями переехал в Заполярье, поселок под Якутском. Окончил институт физкультуры: отделение футбола — тренер педагогический. Немного поиграл в большом футболе в команде Первой лиги. А когда вернулся в Заполярье, устроился работать в местную ДЮСШ. Тренировал и взрослую команду горно–обогатительного комбината, с которой на первенстве республики завоевывал призовые места, обыграв команду, выступавшую на тот момент в Высшей лиге. Тогда же меня заметили и пригласили играть в якутскую «Зарю». Так, в возрасте 24 лет я оказался в этой команде. В ее составе за три года стал лучшим бомбардиром и признавался лучшим игроком второй по значимости лиги страны. После этого меня пригласили в санкт-петербургское «Единство», которое выступало в Суперлиге. В то время клуб возглавлял известный тренер Руднев, он меня многому научил. Но, к сожалению, я получил серьезную травму, и, пока восстанавливался, игрового времени у меня становилось все меньше, в итоге я окунулся в изучение тренерского дела. После «Единства» вернулся в «Зарю», где доигрывал свои сезоны, а в 2003 году стал играющим тренером и завоевал с командой бронзовые медали. После этого получил приглашение от новосибирского «Сибиряка» — сначала в дублирующий состав, а потом и в основной. За шесть лет, проведенных в Новосибирске, неоднократно удавалось привести «Сибиряк» к бронзовым медалям, а в прошлом сезоне — взобраться на вторую ступень почета.– У меня хорошие дружеские отношения с Александром Анатольевичем Соколовым, с которым мы вместе учились в ВШТ. Он мне рассказывал, что у него возникли семейные проблемы, и, возможно, он будет вынужден завершить работу в норильском клубе — таким образом как бы намекал мне на возможность возглавить «Норникель». Не так давно мне позвонили из клуба и предложили переехать в Норильск. Естественно, я как следует подумал над этим предложением, все взвесил и в итоге согласился. Во многом это случилось из–за амбиций, которые преследует клуб: были озвучены конкретные задачи — борьба за призовые места. Пока что мой контракт рассчитан на год, но если у нас все получится, то, возможно, последует продолжение сотрудничества.– Я уже говорил, что довольно долго прожил в Заполярье — около 20 лет, поэтому морозы меня не пугают. А с переездом в Норильск, признаюсь, я испытал ностальгию, ведь свое детство я провел в индустриальном поселке городского типа, и многое в Норильске мне знакомо и близко. Люди здесь работают в суровых климатических условиях, поэтому мини–футбол должен стать украшением их жизни. Я уверен, что для этого здесь создаются все условия. В «Норникеле» прослеживается четко выстроенная схема, которая сказывается на отношении руководства, стабильном финансировании и перспективных планах — это очень большой плюс, которым обладают не все клубы Суперлиги. Но также я заметил, что Норильск сегодня испытывает нехватку первоклассных игровых залов, но с завершением строительства ФОК ситуация будет полностью исправлена.– Когда я пришел в клуб, то состав практически был уже сформирован, футболисты прошли этапы подготовки, и мне до сих пор приходится вникать в эти планы. На старте чемпионата команда получила поражения от дебютантов, поэтому ребята оказались в психологической яме, что меня как тренера, конечно же, настораживает. Поэтому предстоит огромная работа, которую необходимо начинать практически с нуля, несмотря на то что чемпионат уже идет. Единственное, о чем я могу всех попросить, — запастись терпением. Я должен все проанализировать и затем поэтапно выстроить свою работу. Необходимо, чтобы команда четко понимала, по какой системе она играет, а у самих игроков сформировалась психология победителей: они должны быть уверены в себе, быть единой командой, единым разумом. Все должны понимать, что цель у нас одна — победа.– Такие игроки, как Кудзиев, — это будущее нашего мини–футбола. Конечно, его было очень сложно заполучить в Норильск. Первый фактор, который способствовал этому — финансовые проблемы «Сибиряка», где ранее выступал Руслан. А для молодого перспективного игрока, которого уже приглашают в сборную, важно не остаться не у дел. Ему необходимо продолжать карьеру в перспективном клубе, чтобы все его мысли были только на игровой площадке. Кроме того, на его решение перейти в «Норникель», наверное, также повлияло и то, что я возглавил этот клуб.– В этом направлении, прежде всего, работал гендиректор клуба Павел Александрович Белкин, он с пониманием отнесся к тому, что для усиления команды нужны легионеры, у которых за плечами большой игровой опыт. И если перед клубом стоят амбициозные задачи, нельзя игнорировать такое усиление. На примере «Тюмени» или «Синары» можно сказать, что и своими силами возможно бороться за лидирующие места, но не стоит забывать, что и в Тюмени, и в Екатеринбурге годами выстраивалась спортивная школа, и она сегодня дает свои плоды. К сожалению, Норильск пока не может похвастаться кадрами, которые бы регулярно пополняли основную команду, помогая ей бороться за призовую тройку.– Прежде всего — честность и порядочность. Причем этими качествами должен обладать не только футболист, чтобы завоевать мое доверие, но и любой человек. Также я ценю целеустремленность и желание постоянно прогрессировать. Могу с уверенностью сказать, что иногда можно и без помощи тренера, обладая такой устремленностью, выйти на хороший уровень игры. Что касается лидера, то эту роль, в первую очередь, отвожу капитану команды Сергею Сергееву, он и в предыдущих своих коллективах был лидером, играл с капитанской повязкой в сборной России. Ришат Котляров, с которым я когда–то вместе работал, также обладает лидерскими качествами и способен повести за собой партнеров. И тот же Руслан Кудзиев, не по годам сильный и техничный игрок, целеустремленный, полностью выкладывается на паркете и также тянет за собой команду. Мне приходилось работать с бразильцами, поэтому я знаю, что они, обладая импульсивным характером в хорошем смысле слова, заводятся и горят желанием побеждать, поэтому я тоже на них надеюсь, особенно на Болинья. Я назвал тех ребят, которые, думаю, и станут костяком команды, его хребтом, смогут вдохновить остальных на победы. Тем не менее моя философия как тренера заключается в доверии: каждому игроку нужно дать шанс, и тогда есть вероятность того, что футболист вырастет в профессионала с большой буквы.– В первую очередь на победу в чемпионате может претендовать тот, кто обладает хорошим финансированием и подбором игроков. На сегодняшний день таким остается «Газпром–ЮГРА». Но и «КПРФ» сделал очень многое, чтобы стать одним из основных претендентов на золотые медали. По традиции в числе фаворитов сезона остаются «Тюмень» и «Синара», в которых собраны сильные и перспективные игроки. Я бы не стал сбрасывать со счетов ставший мне родным «Сибиряк», где была проделана огромная работа. Ну и, безусловно, мне хочется верить, что по итогам сезона в числе сильнейших окажется и «Норникель».– Самое главное для всех нас — чтобы команда и болельщики были объединены страстью к игре, желанием бороться до последнего и вместе преодолевать трудности. Только так мы можем придти к громким победам. Я знаю, о чем говорю, из опыта работы в «Сибиряке» могу привести примеры, когда команда, не имея сил и возможностей, получала с трибун дополнительный заряд энергии и спасала самый провальный матч. Я надеюсь, что наше единение с болельщиками произойдет, и чем быстрее, тем лучше.

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