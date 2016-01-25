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[Индекс номера 156 (05.10.2018)]

Как вернуть деньги за капремонт

Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в Региональный фонд капитального ремонта.

Осенью прошлого года четыре дома гостиничного типа были признаны аварийными: в Кайеркане — на Шахтерской, 5 и 18, на Надеждинской, 18, а также в Центральном районе — на Лауреатов, 31. Сейчас идет активное расселение этих домов, горожане обращаются в управление жилищного фонда, где им предлагают варианты переселения или денежные компенсации за жилье. Параллельно региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений в этих домах сумму, пропорциональную размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт за период с момента создания самого фонда капремонта — с ноября 2014 года. Эти деньги перечисляются региональным оператором по заявлению собственника на указанный им банковский счет в течение шести месяцев.
Заявление составляется в свободной форме и направляется в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а.
Также к заявлению необходимо приложить: выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую право собственности заявителя на дату подачи заявления, копию паспорта собственника, справку из банковский организации об открытии лицевого счета с указанием банковских реквизитов данного счета (для перечисления денежных средств).
В заявлении требуется указать точную сумму денежных средств, подлежащих возврату, которую можно уточнить по одному из контактных телефонов: 8 (391) 223–93–13 и 8 (391) 223–93–21.
В Норильске на все интересующие вопросы ответят в отделе экономики и финансов УЖКХ по адресу: ул. Севастопольская,7а, кабинет 232; телефон 43–70–40 * 2551.

Марина Андриюк
Фото Владимира МАКУШКИНА и Ирины ЯРИНСКОЙ
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Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в Региональный фонд капитального ремонта.

«ЗП»–консультант 
При оплате лечения и покупке лекарств можно вернуть часть потраченных на это денег. Разобраться с процедурой получения налогового вычета на лечение «Заполярке» помогла Мария Иксти, начальник отдела работы с налогоплательщиками норильской налоговой инспекции.

 
В День учителя в нашей газете стартует цикл публикаций о людях, чья миссия — быть проводником, сенсеем, «сеятелем разумного и доброго», увлекать и вести за собой детей. Мы представим портреты талантливых педагогов современного Норильска. Нынешний год — юбилейный для общего норильского образования (65 лет!) и дополнительного образования в России — ему 100 лет! Обойти эти даты мы просто не имеем права. В общем, педагогам посвящается.

В старом городе 
День учителя отмечают почти в каждой норильской семье. Это особенный день не только для самих педагогов, но и для учеников, их родителей, которые тоже принимают участие в подготовке к празднику: мастерят на досуге стенгазеты, подписывают открытки, покупают цветы. «Заполярка» тоже не осталась в стороне от Дня учителя, подготовив свою праздничную ретроспективу.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Мысли вслух 
С 1994 года День учителя отмечается совместно с Всемирным днем учителей, установленным ЮНЕСКО. Именно 5 октября 1966 года была принята рекомендация «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда учителей. Будут поздравления, цветы и грамоты. Однако не стоит забывать вот о чём: как и в случае со многими другими профессиональными праздниками, в статусе этого говорится, что установленная международная дата призвана привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии личности. Об этом и стоит поговорить, ведь праздник закончится, а проблемы останутся.

Торговый ряд 
К октябрю подорожало не только топливо, но и некоторые продукты. Некоторые, потому что речная навигация все-таки балансировала цены, которые традиционно выше. Сезон дешевых фруктов и овощей заканчивается, а значит, и стоимость продуктовой корзины меняется. В следующем мониторинге цен мы проследим эту динамику.

Новости:
 5 октября 2018 
16:15 Ринат Ахметчин и Александр Пестряков поздравили норильских учителей с Днем учителя.
14:45 Начинается отбор творческих коллективов для участия в церемониях открытия и закрытия зимней Универсиады-2019.
14:26 Жители Талнаха "недосчитались" двух памятников.
14:19 Источники загрязнения в Красноярском крае посчитают: комитет по природным ресурсам и экологии рассмотрел законопроекты, направленные на охрану окружающей среды и сокращение вредных выбросов.
14:06 Следователи Норильска направили в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя за кражу в крупном размере.
13:49 В очередном туре Суперлиги МФК «Норильский никель» померится силами с «Ухтой».
13:36 В Норильске прошли традиционные ежегодные штабные учения, в которых приняли участие руководители всех спасательных служб, организаций, предприятий, органов исполнительной власти и муниципалитета.
13:29 Сегодня, 5 октября, - Всемирный день педагога. В России эта дата традиционно считается Днем учителя.
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