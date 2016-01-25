[Индекс номера 156 (05.10.2018)]



Как вернуть деньги за капремонт

Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в Региональный фонд капитального ремонта.



Осенью прошлого года четыре дома гостиничного типа были признаны аварийными: в Кайеркане — на Шахтерской, 5 и 18, на Надеждинской, 18, а также в Центральном районе — на Лауреатов, 31. Сейчас идет активное расселение этих домов, горожане обращаются в управление жилищного фонда, где им предлагают варианты переселения или денежные компенсации за жилье. Параллельно региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений в этих домах сумму, пропорциональную размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт за период с момента создания самого фонда капремонта — с ноября 2014 года. Эти деньги перечисляются региональным оператором по заявлению собственника на указанный им банковский счет в течение шести месяцев. Заявление составляется в свободной форме и направляется в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а. Также к заявлению необходимо приложить: выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую право собственности заявителя на дату подачи заявления, копию паспорта собственника, справку из банковский организации об открытии лицевого счета с указанием банковских реквизитов данного счета (для перечисления денежных средств). В заявлении требуется указать точную сумму денежных средств, подлежащих возврату, которую можно уточнить по одному из контактных телефонов: 8 (391) 223–93–13 и 8 (391) 223–93–21. В Норильске на все интересующие вопросы ответят в отделе экономики и финансов УЖКХ по адресу: ул. Севастопольская,7а, кабинет 232; телефон 43–70–40 * 2551.

Марина Андриюк Фото Владимира МАКУШКИНА и Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Осенью прошлого года четыре дома гостиничного типа были признаны аварийными: в Кайеркане — на Шахтерской, 5 и 18, на Надеждинской, 18, а также в Центральном районе — на Лауреатов, 31. Сейчас идет активное расселение этих домов, горожане обращаются в управление жилищного фонда, где им предлагают варианты переселения или денежные компенсации за жилье. Параллельно региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений в этих домах сумму, пропорциональную размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт за период с момента создания самого фонда капремонта — с ноября 2014 года. Эти деньги перечисляются региональным оператором по заявлению собственника на указанный им банковский счет в течение шести месяцев.Заявление составляется в свободной форме и направляется в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а.Также к заявлению необходимо приложить: выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую право собственности заявителя на дату подачи заявления, копию паспорта собственника, справку из банковский организации об открытии лицевого счета с указанием банковских реквизитов данного счета (для перечисления денежных средств).В заявлении требуется указать точную сумму денежных средств, подлежащих возврату, которую можно уточнить по одному из контактных телефонов: 8 (391) 223–93–13 и 8 (391) 223–93–21.

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