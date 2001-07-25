[Индекс номера 156 (05.10.2018)]



«ЗП»–консультант

Лечение с пользой

При оплате лечения и покупке лекарств можно вернуть часть потраченных на это денег. Разобраться с процедурой получения налогового вычета на лечение «Заполярке» помогла Мария Иксти, начальник отдела работы с налогоплательщиками норильской налоговой инспекции.



Напомним, вычет — это часть заработка, которая не подлежит обложению налогом. Если вы имеете официальное место работы, отчисляете НДФЛ и сами оплачивали лечение одного из родственников либо свое собственное, то имеете право вернуть часть денег (до 13%) от суммы затрат на предоставленные вам медицинские услуги, препараты или расходные материалы для проведения лечения (протезы и пр.). Сумма вычета определяется Налоговым кодексом и зависит от лечения: оно в свою очередь может быть недорогостоящим (до 120 000 руб.) и дорогостоящим (в размере фактически произведенных расходов). Итак, оформить налоговый вычет за лечение возможно в нескольких случаях. 1. Если вы оплатили мед-услугу по лечению одного из родственников (несовершеннолетних детей, родителей, супруги(а), а также свое лечение. Обязательное условие — лечение должно осуществляться в лицензированном учреждении. 2. Если вы оплатили из личных средств лекарства для себя либо для родственника, назначенные доктором, и если эти препараты входят в перечень лекарственных средств, утвержденный правительством Российской Федерации. 3. В случае оплаты страхования, если: заплачен страховой взнос по договору медстрахования за себя либо за одного из близких родственников (родителя, несовершеннолетнего ребенка); страховой договор предполагает лишь оплату лечения; фирма–страхователь обладает лицензией на право осуществлять этот вид деятельности. Как получить По словам Марии Иксти, процесс оформления налогового вычета на лечение включает несколько этапов. Сначала надо собрать и подать в налоговый орган необходимые документы. В случае предъявления копий при себе следует иметь и подлинники. Далее налоговый орган проверяет ваши документы и принимает решение о вычете, проверка длится до 90 дней. При положительном решении перевод средств заявителю займет еще примерно месяц. Для получения налогового вычета требуются следующие документы: • заполненная надлежащим образом декларация (по форме 3–НДФЛ) и справка о доходах с места работы по форме 2–НДФЛ; • договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему; • справка об оплате медуслуг (форма справки утверждена Приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 № 289/БГ–3–04/256); • заявление на вычет с указанием реквизитов личного счета, куда будут перечисляться средства; • лицензия медучреждения на право осуществления деятельности (копия); • платежные документы об оплате лечения, лекарств или страховых взносов — кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские выписки о безналичном перечислении денег; • для получения вычета за лекарства понадобится рецептурный бланк с пометкой «Для налоговой, ИНН налогоплательщика», выписанный лечащим доктором. Для получения вычета за страхование нужны полис и лицензия страховой фирмы на право осуществлять соответствующую деятельность. Для вычета за расходы на лечение одного из родственников требуются документ о рождении (в случае вычета за детей); документ о заключении брака (в случае вычета за супругу(а)); свое свидетельство о рождении (в случае вычета за родителя). Внимание! Общая сумма всех положенных вычетов (пенсионные взносы, учеба, лечение) должна быть не больше 120 000, то есть вернуть максимум удастся 15 600 руб. за все полагающиеся вычеты. Пример: гражданин Петров в 2017 году пролечил зубы, заплатив за это 140 000 руб., и сделал платную операцию на сумму 200 000. Доход гражданина за 12 месяцев составил 500 тысяч руб., а сумма налога — 62 000. Поскольку лечение зубов (согласно справке) не дорогостоящее, то максимальный размер вычета по нему будет равен 120 тысячам руб. Операция является дорогим видом лечения, поэтому ограничений по размеру вычета нет. Таким образом, за 2017 год Сидорову полагается к возврату 41 600 руб. 13% х (200 000 + 120 000), и в связи с тем, что налог был заплачен больше 41 600 руб., он вправе вернуть всю сумму сразу. На детей Оплачивать расходы на лечение детей, как правило, приходится родителям. Согласно российскому законодательству, родители ребенка, а также его официально назначенные опекуны, имеют право на получение налогового вычета, если лечение оплачивалось в лицензированных учреждениях. Важный аспект — возраст ребенка: он должен быть не старше 18 лет. В противном случае вычет за лечение ребенка родители не получат. Пример: гражданин Сидоров в 2016 году заплатил за курс лечения 14–летней дочки в медицинском центре 70 тысяч рублей. Доход Сидорова за этот год составил 480 тысяч. (12 месяцев х зарплата 40 000). Подоходный налог за 12 месяцев Сидорова равен 62 400 (13% х 480 000). Поскольку возраст ребенка меньше 18 лет, гражданин вправе воспользоваться вычетом по затратам на лечение дочери. Полагающаяся к возврату сумма составит: 9100 руб. (13% х 70 000). В связи с тем, что за 2016 году отец девочки заплатил НДФЛ больше чем 9100, он имеет право на вычет в полном размере. Санаторно–курортное лечение Действующее законодательство дает возможность снизить сумму расходов человека на санаторно–курортное лечение при соблюдении одного условия: лечение проходило в санатории, имеющем лицензию на право осуществления соответствующего вида деятельности. Предположим, что стоимость лечения в санатории составляет 20 000 руб. Так, сумма вычета составит 2600 рублей (20 000*13%) при условии, что размер удержанного работодателем налога на доходы превышает стоимость лечения. За другого человека Необходимо помнить, говорит Мария Иксти, что при оплате лечения родственников договор оформляется на имя человека, получающего вычет. В ряде случаев люди, обладая необходимой суммой, не имеют возможности заплатить за собственное лечение (в частности, из–за травмы, поскольку лишены возможности свободного перемещения). В подобных ситуациях оплату могут взять на себя члены семьи. Гражданин вправе доверить другому лицу оплату своего лечения, оформив на него доверенность. Оформить вычет можно через «Личный кабинет». Если у вас возникли сложности с подготовкой и отправкой в налоговую инспекцию всех необходимых документов для оформления вычета НДФЛ или вы не знаете, как правильно заполнить заявление на вычет, в налоговой инспекции Норильска вам окажут помощь в данном вопросе.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, вычет — это часть заработка, которая не подлежит обложению налогом. Если вы имеете официальное место работы, отчисляете НДФЛ и сами оплачивали лечение одного из родственников либо свое собственное, то имеете право вернуть часть денег (до 13%) от суммы затрат на предоставленные вам медицинские услуги, препараты или расходные материалы для проведения лечения (протезы и пр.).Сумма вычета определяется Налоговым кодексом и зависит от лечения: оно в свою очередь может быть недорогостоящим (до 120 000 руб.) и дорогостоящим (в размере фактически произведенных расходов).Итак, оформить налоговый вычет за лечение возможно в нескольких случаях.Если вы оплатили мед-услугу по лечению одного из родственников (несовершеннолетних детей, родителей, супруги(а), а также свое лечение. Обязательное условие — лечение должно осуществляться в лицензированном учреждении.Если вы оплатили из личных средств лекарства для себя либо для родственника, назначенные доктором, и если эти препараты входят в перечень лекарственных средств, утвержденный правительством Российской Федерации.В случае оплаты страхования, если: заплачен страховой взнос по договору медстрахования за себя либо за одного из близких родственников (родителя, несовершеннолетнего ребенка); страховой договор предполагает лишь оплату лечения; фирма–страхователь обладает лицензией на право осуществлять этот вид деятельности.По словам Марии Иксти, процесс оформления налогового вычета на лечение включает несколько этапов. Сначала надо собрать и подать в налоговый орган необходимые документы. В случае предъявления копий при себе следует иметь и подлинники. Далее налоговый орган проверяет ваши документы и принимает решение о вычете, проверка длится до 90 дней. При положительном решении перевод средств заявителю займет еще примерно месяц.Для получения налогового вычета требуются следующие документы:• заполненная надлежащим образом декларация (по форме 3–НДФЛ) и справка о доходах с места работы по форме 2–НДФЛ;• договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему;• справка об оплате медуслуг (форма справки утверждена Приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 № 289/БГ–3–04/256);• заявление на вычет с указанием реквизитов личного счета, куда будут перечисляться средства;• лицензия медучреждения на право осуществления деятельности (копия);• платежные документы об оплате лечения, лекарств или страховых взносов — кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские выписки о безналичном перечислении денег;• для получения вычета за лекарства понадобится рецептурный бланк с пометкой «Для налоговой, ИНН налогоплательщика», выписанный лечащим доктором.Для получения вычета за страхование нужны полис и лицензия страховой фирмы на право осуществлять соответствующую деятельность. Для вычета за расходы на лечение одного из родственников требуются документ о рождении (в случае вычета за детей); документ о заключении брака (в случае вычета за супругу(а)); свое свидетельство о рождении (в случае вычета за родителя).Внимание! Общая сумма всех положенных вычетов (пенсионные взносы, учеба, лечение) должна быть не больше 120 000, то есть вернуть максимум удастся 15 600 руб. за все полагающиеся вычеты.Оплачивать расходы на лечение детей, как правило, приходится родителям. Согласно российскому законодательству, родители ребенка, а также его официально назначенные опекуны, имеют право на получение налогового вычета, если лечение оплачивалось в лицензированных учреждениях. Важный аспект — возраст ребенка: он должен быть не старше 18 лет. В противном случае вычет за лечение ребенка родители не получат.Действующее законодательство дает возможность снизить сумму расходов человека на санаторно–курортное лечение при соблюдении одного условия: лечение проходило в санатории, имеющем лицензию на право осуществления соответствующего вида деятельности. Предположим, что стоимость лечения в санатории составляет 20 000 руб. Так, сумма вычета составит 2600 рублей (20 000*13%) при условии, что размер удержанного работодателем налога на доходы превышает стоимость лечения.Необходимо помнить, говорит Мария Иксти, что при оплате лечения родственников договор оформляется на имя человека, получающего вычет.В ряде случаев люди, обладая необходимой суммой, не имеют возможности заплатить за собственное лечение (в частности, из–за травмы, поскольку лишены возможности свободного перемещения). В подобных ситуациях оплату могут взять на себя члены семьи. Гражданин вправе доверить другому лицу оплату своего лечения, оформив на него доверенность.

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